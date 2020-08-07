"Квитки купувалися у Львові": російські пропагандисти приписали СБУ операцію із затримання найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі
Російське видання "Комсомольская правда" намагаючись виправдати найманців з ПВК "Вагнера", повідомило, що бойовики опинилися в Мінську, вирішивши "підзаробити на охорону за кордоном", але підступні співробітники СБУ "використовували втемну" злочинців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КП.
Зокрема, розповідається про "Сергія Петровича", який обдзвонював найманців з ПВК і запрошував попрацювати на охорону нафтових об'єктів у Сирії. Він цікавився їхнім бойовим досвідом на Донбасі (в першу групу увійшли громадяни України, які отримали російські паспорти), про те, що квитки купувалися в Україні ... Видання нарікає, що найманці квитки порвали - в іншому випадку вони могли "вивести на СБУ".
Далі до переговорів нібито підключився "менеджер з безпеки" Роснефти "Сергій Вікторович Безинський". Такої людини в компанії немає. Однак пошта у нього була зареєстрована на домені нафтової компанії ([email protected]). Через два дні після арешту росіян у Білорусі адреса перестала працювати.
Один з бойовиків ПВК, які воювали на Донбасі, Артем Міляєв (позивний Шаман) рекрутував групу чисельністю 180 осіб. Виліт зі столиці Білорусі за маршрутом Стамбул - Гавана - Каракас був призначений на 25 липня. За даними видання, було встановлено, що авіаквитки купувалися "в авторизованому агентстві, зареєстрованому на території України, що випливає з відповіді московського представництва турецької авіакомпанії".
Нібито в ланцюжок придбавачів квитків була вбудована під брендом Must go українська компанія "Ізі тревел Украйнс" (зареєстрована в місті Львів, тел. +380975500325). При цьому як консолідатор цієї групи квитків в системі бронювання вказана Анна Алейник, телефони +380442228500 і +380952945511.
Уже в Білорусі громадянин цієї країни і нібито завербований спецслужбами Геннадій Компан довіз бійців на двох мікроавтобусах до Мінська, де "співробітниця російського посольства в Стамбулі" Лариса Самаріна забронювала для групи санаторій "Белорусочка", в якому пізніше ексвагнерівці і були затримані.
Відразу після затримання в посольство України в Мінську були передані списки затриманих, зазначає видання. Автори матеріалу стверджують, що білоруські спецслужби вже перебували в тісному контакті з українськими, отримавши від них інформацію про заїзд бойовиків.
"Комсомольська правда" вважає, що таким чином українські спецслужби створили фейковий проєкт, в який залучили 180 громадян Росії, в тому числі бойовиків, що воювали на Донбасі.
"Розслідувачі" запевняють, що Служба безпеки України мала намір "одним пострілом убити відразу кількох зайців": помститися ПВК "Вагнер", завдати удар по російсько-білоруських відносинах, а також помститися за своїх моряків, які були захоплені російськими силовиками в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.
Російські пропагандисти зазначають, що матеріали розслідування передані до Слідчого комітету Росії, який вже нібито розпочав перевірку обставин затримання "вагнерівців".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
