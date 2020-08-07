УКР
Новини
15 452 49

"Квитки купувалися у Львові": російські пропагандисти приписали СБУ операцію із затримання найманців ПВК "Вагнера" ​​в Білорусі

Російське видання "Комсомольская правда" намагаючись виправдати найманців з ПВК "Вагнера", повідомило, що бойовики опинилися в Мінську, вирішивши "підзаробити на охорону за кордоном", але підступні співробітники СБУ "використовували втемну" злочинців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КП.

Квитки купувалися у Львові: російські пропагандисти приписали СБУ операцію із затримання найманців ПВК Вагнера ​​в Білорусі 01

Зокрема, розповідається про "Сергія Петровича", який обдзвонював найманців з ПВК і запрошував попрацювати на охорону нафтових об'єктів у Сирії. Він цікавився їхнім бойовим досвідом на Донбасі (в першу групу увійшли громадяни України, які отримали російські паспорти), про те, що квитки купувалися в Україні ... Видання нарікає, що найманці квитки порвали - в іншому випадку вони могли "вивести на СБУ".

Далі до переговорів нібито підключився "менеджер з безпеки" Роснефти "Сергій Вікторович Безинський". Такої людини в компанії немає. Однак пошта у нього була зареєстрована на домені нафтової компанії ([email protected]). Через два дні після арешту росіян у Білорусі адреса перестала працювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко і Путін обговорили затримання бойовиків ПВК "Вангер": Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння

Один з бойовиків ПВК, які воювали на Донбасі, Артем Міляєв (позивний Шаман) рекрутував групу чисельністю 180 осіб. Виліт зі столиці Білорусі за маршрутом Стамбул - Гавана - Каракас був призначений на 25 липня. За даними видання, було встановлено, що авіаквитки купувалися "в авторизованому агентстві, зареєстрованому на території України, що випливає з відповіді московського представництва турецької авіакомпанії".

Нібито в ланцюжок придбавачів квитків була вбудована під брендом Must go українська компанія "Ізі тревел Украйнс" (зареєстрована в місті Львів, тел. +380975500325). При цьому як консолідатор цієї групи квитків в системі бронювання вказана Анна Алейник, телефони +380442228500 і +380952945511.

Уже в Білорусі громадянин цієї країни і нібито завербований спецслужбами Геннадій Компан довіз бійців на двох мікроавтобусах до Мінська, де "співробітниця російського посольства в Стамбулі" Лариса Самаріна забронювала для групи санаторій "Белорусочка", в якому пізніше ексвагнерівці і були затримані.

Відразу після затримання в посольство України в Мінську були передані списки затриманих, зазначає видання. Автори матеріалу стверджують, що білоруські спецслужби вже перебували в тісному контакті з українськими, отримавши від них інформацію про заїзд бойовиків.

"Комсомольська правда" вважає, що таким чином українські спецслужби створили фейковий проєкт, в який залучили 180 громадян Росії, в тому числі бойовиків, що воювали на Донбасі.

"Розслідувачі" запевняють, що Служба безпеки України мала намір "одним пострілом убити відразу кількох зайців": помститися ПВК "Вагнер", завдати удар по російсько-білоруських відносинах, а також помститися за своїх моряків, які були захоплені російськими силовиками в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про екстрадицію бойовиків ПВК Вагнера: Україна має довести вину цих людей

Російські пропагандисти зазначають, що матеріали розслідування передані до Слідчого комітету Росії, який вже нібито розпочав перевірку обставин затримання "вагнерівців".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (8076) пропаганда (2864) СБУ (13377) найманці рф (2076) ПВК Вагнер (1547)
+29
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - это народ рабов духовных и физических. Убогие люди."?
показати весь коментар
07.08.2020 15:45 Відповісти
+24
Ага, а билеты вагнеровцам в Турцию продал лично сотрудник Правого сектора некто Ярош
показати весь коментар
07.08.2020 15:47 Відповісти
+14
Виліт заплановано на 25 липня, тому їх затримали 29....
показати весь коментар
07.08.2020 15:53 Відповісти
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - это народ рабов духовных и физических. Убогие люди."?
показати весь коментар
07.08.2020 15:45 Відповісти
Інформаційне забезпечення("лапша") потрібне не тільки для здійснення спецоперацій а також і в разі провалу спецоперацій. Кремль ЗМІ працює.
показати весь коментар
07.08.2020 16:55 Відповісти
https://traktorist.ua/news/vlasnik-htz-zvernuvsya-do-amku-iz-zayavoyu-pro-kupivlyu-motor-sich Власник ХТЗ звернувся до АМКУ із заявою про купівлю Мотор Січ (ещё одна спец операция ФСБ
показати весь коментар
07.08.2020 15:46 Відповісти
Ярославский раньше враждовал с Гепой ! Кто он такой - (настоящий) Гепа, знает любой человек, который живёт в Харькове. Естественно, кроме пенсионеров, которые про него знают только то, что он мэр. Так вот, недавно, до год-два назад, эта вражда внезапно прекратилась по неизвестной для обычных жителей города причине. Гепа вместе с Допой в 2014 г. фоткались с колорадскими лентами, в ожидании кума мертведчука. МоторСич это стратегическое предприятие Украины !
показати весь коментар
07.08.2020 16:12 Відповісти
Ага, а билеты вагнеровцам в Турцию продал лично сотрудник Правого сектора некто Ярош
показати весь коментар
07.08.2020 15:47 Відповісти
Савпадения не тумайю !!!
показати весь коментар
07.08.2020 16:14 Відповісти
Якщо не знаєте - не треба казати неправду! Білети купив диспетчер Карлос, а доставив їм у руки льотчик Волошин! На кілометровому Боїнгу.
показати весь коментар
07.08.2020 16:37 Відповісти
Читайте, внимательнее! В статье дается вольный пересказ статьи из "комсомольской "правды"",
а там полный бред написан (https://www.interfax.ru/world/720683) "Со ссылкой на источник в российских спецслужбах она отмечает, что некие люди, используя виртуальную телефонию, пригласили бывших бойцов ЧВК "Вагнер" поработать на охране нефтяных объектов в Сирии." и далее идет обоснование ""Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назначен на 25 июля".

То есть для "поработать в Сирии" мы летим в столицу Венесуэлы. Походу в Курятнике географию изучали по методике *****.
То есть для "поработать в Сирии" мы летим в столицу Венесуэлы. Походу в Курятнике географию изучали по методике *****.
показати весь коментар
07.08.2020 17:54 Відповісти
Надо укреплять границы , вооружать армию , мочить вату .
показати весь коментар
07.08.2020 15:48 Відповісти
Як би ж так. Скажіть, а як хотілось би,щоби це була правда!
показати весь коментар
07.08.2020 15:48 Відповісти
Если, допустим, правда, то у ***** раскрыли карты. Да, лезли на территорию Украины, убивали. И теперь, если так, то 20 голов вагнеровского скота, которые, по свидетельству кп, имеют украинское гражданство, надо бы вернуть Украине в качестве военных преступников, убивааших в составе, ну, напомните? Правильно, козломордой опг вагнера...
показати весь коментар
07.08.2020 16:49 Відповісти
Дик, а журналісти комсомольської правди не чули, що кацапські власті заявили, що вагнеровці з Білорусі транзитом мали летіти в Сірію/Лівію/Венесуелу... Вони хоча б узгоджували брехню між собою)))
Бо вийшло як з Боінгом збитим - одні москалі кажуть, що то Су-25, а розробники Су-25 кажуть, що він не міг це робити і збили з ЗРК...
показати весь коментар
07.08.2020 15:50 Відповісти
Цей Коц відомий довбень.
показати весь коментар
07.08.2020 15:51 Відповісти
он поц тот еще.
показати весь коментар
07.08.2020 16:32 Відповісти
Виліт заплановано на 25 липня, тому їх затримали 29....
показати весь коментар
07.08.2020 15:53 Відповісти
Ну бывает... незнакомая пища, драники, картофельное суфле, квашенная бульба, соте из картофельных шкурок... приболели животиком, обдрыстались...
показати весь коментар
07.08.2020 16:50 Відповісти
ну почему это не правда?? )))) (от жаль!)
не оправдывайтесь!!! наоборот тайно (но явно) наградите кого-нить у нас....с именем Сергей Петрович)))) ... ну внесите сумятицу в ряды врага)))) эх... всему учить надо зелень безталанную)))))
показати весь коментар
07.08.2020 15:56 Відповісти
наприклад Сергєй Пєтровічь Махно, ну, або Пєтлюра!
показати весь коментар
07.08.2020 16:20 Відповісти
Узнал персональные мобильные телефоны вагнеровцев.. уговорил тайком лететь на заработки, в обход фсб-шного начальсва, лично смотался и купил билеты во Львове...
показати весь коментар
07.08.2020 16:30 Відповісти
не ламайте стройную версию ))) да! он такой...))))) за что и наградить надоть))))
показати весь коментар
07.08.2020 16:41 Відповісти
Очередные помои состряпаные на скорую руку пропагадонами для заливки ватных ушей...диспечер Карлос распятый мальчик из той же оперы....
показати весь коментар
07.08.2020 15:56 Відповісти
Тільки стаціонар,причому примусово,бо амбулаторно в ПНД авторів цього бреду вже не вилікувати!
показати весь коментар
07.08.2020 15:57 Відповісти
У ваты совсем кукушки протекли ...надо было ещё рассказать стаду ,что обилечивал упырей распятый мальчик в трусиках и его мамка на танке ...
показати весь коментар
07.08.2020 15:59 Відповісти
кацап як не збреше, то не проживе
показати весь коментар
07.08.2020 16:00 Відповісти
Якщо це правда. то СБУ красавці!
показати весь коментар
07.08.2020 16:03 Відповісти
А собеседование они проходили у Зоряна и Шкиряка.
показати весь коментар
07.08.2020 16:04 Відповісти
""Расследователи" уверяют, что Служба безопасности Украины намеревалась "одним выстрелом убить сразу несколько зайцев": отомстить ЧВК "Вагнер", нанести удар по российско-белорусским отношениям, а также отомстить за своих моряков, которые были захвачены российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года."
Эх, нам бы такую СБУ !!!
Эх, нам бы такую СБУ !!!
показати весь коментар
07.08.2020 16:05 Відповісти
СБУ красавчики !
показати весь коментар
07.08.2020 16:06 Відповісти
Вагнеровцы ездят на задания покупая билеты во Львове?
Ох уж эти сказочники.
Если реально покупали, то хорошо, что их взяли. Могли так прикрывать какую то каку. Билеты во Львове, вылет из Минска. А мацква здесь не при чем.
показати весь коментар
07.08.2020 16:07 Відповісти
Тобто, вони визнали, що СБУ працює ліпше, ніж фсб!)))
показати весь коментар
07.08.2020 16:07 Відповісти
Так патриоты уже проверили, покупались билеты во Львове, или нет?
показати весь коментар
07.08.2020 16:09 Відповісти
У Львові на кожній станції метро є віконце з об'явою "квитки для ПВК Вагнер".
показати весь коментар
07.08.2020 16:47 Відповісти
Ты "иронизируешь", потому что понимаешь, что с вероятностью 99% было так, как написала КП и лихая операция выйдет боком.
показати весь коментар
07.08.2020 17:09 Відповісти
таракан и пуйло сегодня по телефону знатно поржали над недоумками, которые слюнями давилить от экстаза : батька нам боевиков отдаст, балька пуло ******, батька патриот Беларуси, а Тихановская - рука **********. Теперь сглатывайте свои слюни , растирайте сопли, вас ******и в 100500-й раз!
P.S Для тех пейсателей, каму лука бацька, таму пуйло дзядз
P.S Для тех пейсателей, каму лука бацька, таму пуйло дзядзька.
показати весь коментар
07.08.2020 16:09 Відповісти
Вылет из столицы Беларуси по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назначен на 25 июля. По данным издания, было установлено, что авиабилеты приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании". Источник: https://censor.net/n3212504

http://venezuela.mfa.gov.by/ru/covid19/ Венесуэла

ИНАК продлил отмену международных рейсов ещё на 30 дней до 12 августа. Ограничены воздушные операции гражданской и коммерческой авиации в направлении Венесуэлы и внутри неё.

Возможные вылеты в Беларусь (по состоянию на 5 августа): отсутствуют.
показати весь коментар
07.08.2020 16:17 Відповісти
и шо,и чюмаданы им сбу собирало? и такси до шыреметьева заказывало?
показати весь коментар
07.08.2020 16:18 Відповісти
Ватники прочитали эту статью и вспотели. Это ж какие сложные операции проворачивает СБУ. Короче в Турцию в этом году не едут, на всяк случай.
показати весь коментар
07.08.2020 16:19 Відповісти
так чего гадать ,верните их в Украину,а мы то позаботимся,приютим надолго)))
показати весь коментар
07.08.2020 16:22 Відповісти
Непогано аби це була правда. Але спецоперації в бакланівському СБУ? Навіть не смішно.
показати весь коментар
07.08.2020 16:23 Відповісти
Интересный маррут: Стамбул - Гавана -Каракас (часть остается) - остальные - Сирия, Ливия, непхоло так, вокруг земного шарика
показати весь коментар
07.08.2020 16:30 Відповісти
долго думали отмазку.
показати весь коментар
07.08.2020 16:31 Відповісти
Может быть. Не думаю, что в СБУ все дураки.
показати весь коментар
07.08.2020 16:40 Відповісти
По версии российских пропог*ндонов СБУ - самая могущественная спецслужба в мире. И в Беларуси успели, и в Хабаровске дел наворотили, и в ДНР главарей пачками отстреливают, и срут в каждом подъезде, и все деньги в России разворовали. Иллюминаты мля.
показати весь коментар
07.08.2020 16:42 Відповісти
Да кто ж "Комсомольской правде"-то верит? Таких идиотов даже и в РФ мало...
показати весь коментар
07.08.2020 16:51 Відповісти
К распространению и обоснованию фейка о следе СБУ в Беларуси. Подключились известные коллаборанты.Погребинский и Шарий.Приплели США,а почему не Великобританию или Японию?.Кремлёвская орда образца 1937 года.Оболванивание и зомбирование собственного лохтората.А этих товарищей надо ,как Сталин Троцкого.
показати весь коментар
07.08.2020 16:58 Відповісти
К сожалению СБУ этим не занимается. Вот если бы бизнес отжать или криминал покрышевать, тогда другое дело
показати весь коментар
07.08.2020 22:04 Відповісти
 
 