Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій"
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав відрізняти поодинокі постріли, які нині трапляються в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, від обстрілів, яких на лінії фронту від початку перемир'я немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"У нас на території, де немає війни в Україні, кожного дня буває стільки обстрілів і вибухів... А тут все-таки лінія зіткнення. І взагалі, такі поодинокі постріли були раніше й за більш серйозних обстрілів", – заявив головнокомандувач ЗСУ під час поїздки з президентом України Володимиром Зеленським у Донецьку область.
За словами Хомчака, 6 серпня на лінії розмежування не зафіксовано жодного пострілу, а 7 серпня - два постріли в різних місцях.
"Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні, вони не долітають до наших позицій. Але ми чітко визначилися, що не обманюємо нікого. У першу чергу суспільство, щоб усі розуміли, що відбувається. Взагалі їх можна було б не враховувати", – зазначив він.
до хомчака не долетают ?
Эти так называемые "одиночные выстрелы" часто бывают от СНАЙПЕРОВ!
И никто не скажет, что они совсем безопасные и не долетают.
А вы всех антиснайперов убрали с передовой.
не надо уж так явно желать угодить... ну ты ж не врага должен выгораживать-оправдывать, в конце концов, а за наши интересы и преимущества думать! шо деется!? хер поймешь!!!
Тысяча червонцев тому, кто её разгадает!
НАХРЕНА сепары стреляют так, что ничего не долетает? Шумом пугают?
В этом ключе было бы крайне интересно сопоставить число выстрелов, зафиксированных на один момент с этой и той стороны... Если они совпадут...
" Но куда интереснее, и опаснее для обороноспособности Украины, история генерала Р.Хомчака. Руслан Борисович встретил начало российской агрессии на должности все того же командующего ОК «Південь», штаб которого, на тот момент, располагался в городе Днепропетровск. 05 августа 2014 года, по приглашению Главы Днепропетровской областной администрации, И.В.Коломойского, генерал Р.Хомчак принял активное участие в совещании с командованием добровольческих батальонов МВД и НГУ финансируемых олигархом. Совещание, почему-то, проходило не в штабе ОК «Південь», а в здании Днепропетровской областной государственной администрации. Руководили совещанием Г.Корбан и Р.Хомчак, результатом которого стало принятие решение о штурме и захвате города Иловайска силами батальонов «Азов», «Шахтерск», «Донбас» и «Днепр-1». С началом штурма Иловайска, 10 августа, генерал Р. Хомчак самостоятельно принял решение перенести свою ставку в район Иловайска, что бы оказывать методическую помощь в организации штурма города силами добровольческих батальонов при поддержке нескольких единиц бронетехники и систем залпового огня ЗСУ. Вместе с добровольческими батальонами генерал Хомчак проследовал в Иловайск где и находился до начала выхода наших войск.
При выходе украинских сил из Иловайска, с началом огня российскими войсками, по свидетельствам очевидцев, поспешно оставил поле боя и спасся бегством на бронированном автомобиле. В ходе бегства генерал Р.Хомчак попал в плен к российским военнослужащим и был вывезен в Макеевку, где и находился около трех дней. Подтверждением нахождения Руслана Борисовича в Макеевке служат его телефонные переговоры и засветившийся IMEI его телефона. Затем, из плена Хомчака освободил….. Г.Корбан и генерал еще два дня прожил на даче последнего. Что было с Русланом Борисовичем в Макеевке, кто с ним встречался, о чем они говорили и, самое главное-каковы условия освобождения пленника нам остается лишь догадываться. Стоит лишь отметить, что с тех пор карьерный рост Руслана Борисовича ничуть не замедлился и он все выше продвигался по карьерной лестнице, разве что только теперь его за глаза все чаще стали называть человеком Коломойского.«
отакий хенераль... гнида.
Щось не віриться у даремну витрату ***********.
Почему сбу не блокирует наглое воровство мотор-сичи путиным.
СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ПЕТИ. ЗЕБИЛ СДАЕТ УКРАИНУ ВСЮ И СРАЗУ.
SKYRISON и DCH(ярославский по 111 посажен на 20 лет) должна быть ЗАПРЕЩЕНА В УКРАИНЕ. Украина может купить мерседес с заводами на 50млрд? Нет лохам не дадут. А украина свое продает как последний лох. ЗЕЛЕНСКОГО НА ВЫНОС.
- Что!? Кто тебе такую фигню сказал?
- Товарищ майор.
- Товарищ майор?! Вообще-то, они летают, но низенько-низенько!
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1291721640523575296 6 мин
"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак призвал отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, от обстрелов" Чего только не придумают зеленые твари в генеральских мундирах ...
А огонь снайпера - это что? А одиночная мина в окоп - это не считается?
Помним ( некоторые ) и другие факты из его бесславной биографии
https://mobile.twitter.com/donikroman/status/1120960949048020992
«... Хомчака все знают. Хотя, не понятно почему информация о том, что он был в плену в Макеевке три дня, появилась только сегодня (24.04.19)....»
Занавес...
При наймні так волали ті, хто зараз керує, але з того часу так нічого нового, що відбувалося під Іловайськом і не оприлюднили
Хто хотів - для того ніякого секрету нема: свідчення очевидців усюди - бери не хочу.
Почерк чекистов нужные проблемы объирать. Например украине нужно открыто импортозаместить танк оплот или продать запчасти пакитану на т80. Чекисты постоянно любят говорить "а наъера это знать домохозяйкам". Таким образом диверсийно сбивают с обсуждения в обществе. Делают тему неправильной.
А знать НУЖНО, потому что от этого зависит будет нападать агрессор или это не возможно. Когда в строю новые танки оплот. Потому им ВАЖНО это обоърать.Чтобы важные темы утопить.
Если вы не интересуетесь политикой, она может прийти к вам домой. И часто по вашу душу для целей агрессора.
Или зебил зачищает путинские ПИЯВКИ(таран,дерьмак, смотрящий от портнрова и урустький) с обнулением хателок утинскага абнуленыша или вынос зебил.
Замена их возрастом на менее 50лет(в сср не служили в кгб) и с проверкой их на агентные кацапские риски у посольств ес и сша.% вероятности новых должен быть меньше 10%.
всю Европу, писать, говорить о нарушении перемирия. Вместо этого Главнокомандующий
ВСУ ищет оправдания для агрессора - это уже полный звиздец. Долетает, не долетает - какая
хер разница, ты что, Главком, лично проверял, линейкой мерял? Зелень - враги Украины!