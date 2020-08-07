УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7012 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 526 60

Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій"

Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій"

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав відрізняти поодинокі постріли, які нині трапляються в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, від обстрілів, яких на лінії фронту від початку перемир'я немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У нас на території, де немає війни в Україні, кожного дня буває стільки обстрілів і вибухів... А тут все-таки лінія зіткнення. І взагалі, такі поодинокі постріли були раніше й за більш серйозних обстрілів", – заявив головнокомандувач ЗСУ під час поїздки з президентом України Володимиром Зеленським у Донецьку область.

За словами Хомчака, 6 серпня на лінії розмежування не зафіксовано жодного пострілу, а 7 серпня - два постріли в різних місцях.

"Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні, вони не долітають до наших позицій. Але ми чітко визначилися, що не обманюємо нікого. У першу чергу суспільство, щоб усі розуміли, що відбувається. Взагалі їх можна було б не враховувати", – зазначив він.

Також читайте: Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак

Автор: 

Донбас (22366) перемир’я (1006) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
уставшая ат вайны донбаская вата, которая сама эту войну к себе и привела, х.йло ввел, так что вам теперь не так?
показати весь коментар
07.08.2020 15:51 Відповісти
+13
Не вешай нам лапшу на уши!
Эти так называемые "одиночные выстрелы" часто бывают от СНАЙПЕРОВ!
И никто не скажет, что они совсем безопасные и не долетают.
А вы всех антиснайперов убрали с передовой.
показати весь коментар
07.08.2020 15:56 Відповісти
+12
Раніше, ти хлопців наших під Іловайськом кинув і втік з поля бою... чмо зебільне.
показати весь коментар
07.08.2020 15:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уставшая ат вайны донбаская вата, которая сама эту войну к себе и привела, х.йло ввел, так что вам теперь не так?
показати весь коментар
07.08.2020 15:51 Відповісти
А до Зугреса долетают?????
показати весь коментар
07.08.2020 16:01 Відповісти
Хотять, щоби українці їм все повернули, як було до вторгнення, але назад повертатися вже не хочуть. Серед українців безпечніше
показати весь коментар
07.08.2020 16:45 Відповісти
и не долетают до наших позиций"
до хомчака не долетают ?
показати весь коментар
07.08.2020 17:26 Відповісти
хомчак, брехло сирливе, іди в сракку!
показати весь коментар
07.08.2020 17:41 Відповісти
Это одиночные выстрелы наемников на территории Украины . Крым и Донбасс - Украина .
показати весь коментар
07.08.2020 15:53 Відповісти
Зе создает новые добровольческие батальоны кого ярош и другие уважаемые волонтеры укажут и ставит их на передовую для зачистки донбасса от кацапских террористов и наступления когда у кацапов деньги кончились и кацапы выдохлись, даже кадырка для чечни требовать денег стал, потому что они ИССЯКЛИ.А пут туда кадырке платил ИСПРАВНО 20 лет и в первую очередь. Денег нет даже для первоочередной чечни. Потому только наступление, АГРЕССОР СДОХ РЕСУРСНО.По китайской стратогеме агрессора пора дожимать.А не делать ему передышку.
показати весь коментар
07.08.2020 18:36 Відповісти
Одиночные выстрелы могут быть и снайперскими, ну тех, которых "запретили" и "отвели"
показати весь коментар
07.08.2020 15:54 Відповісти
Раніше, ти хлопців наших під Іловайськом кинув і втік з поля бою... чмо зебільне.
показати весь коментар
07.08.2020 15:54 Відповісти
ему бы книжку писать - "выстрелы. табель о рангах"
показати весь коментар
07.08.2020 15:55 Відповісти
такими же одинокими и не прицельными необходимо отвечать...а не игнорировать, как говорит пресс-секретарь президента
показати весь коментар
07.08.2020 15:56 Відповісти
Ну да ,дожились до того что радуемся приднестровскому варианту ...хотя скорее всего это будет что-то вроде Карабаха ...
показати весь коментар
07.08.2020 15:56 Відповісти
Не вешай нам лапшу на уши!
Эти так называемые "одиночные выстрелы" часто бывают от СНАЙПЕРОВ!
И никто не скажет, что они совсем безопасные и не долетают.
А вы всех антиснайперов убрали с передовой.
показати весь коментар
07.08.2020 15:56 Відповісти
А раненые и убитые от чего бывают, на молнию списывать будете? Вроде и взрослые люди, а оговорки детские, на детей видать и расчитаные.
показати весь коментар
07.08.2020 17:39 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/7/7112959/ Поліція Кіпру допитала росіянина, корабель якого привіз селітру, що вибухнула у Бейруті - ЗМІ ... ватники всё заранее запланироали.
показати весь коментар
07.08.2020 15:57 Відповісти
Да понятно, что дебильное заявление. Вот это бы в Киеве не Банковой одиночные выстрелы, под ОПой регулярно стреляли. Зелепупенко бы обосрался.
показати весь коментар
07.08.2020 15:59 Відповісти
У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов Источник: https://censor.net/n3212506
показати весь коментар
07.08.2020 16:06 Відповісти
у вас на территорри в ОПе разве что пукавками стреляют
показати весь коментар
07.08.2020 16:07 Відповісти
На такі слова моя реакція словами мого племінника(коли йому було 3 рочки) "опсюкамать". Почув від п"яного сусіда-дебошира і сказав як вийшло. )
показати весь коментар
07.08.2020 15:59 Відповісти
т.е как это не фиксировали? а откуда вы знаете что не прицельные..а может пристрельные???
не надо уж так явно желать угодить... ну ты ж не врага должен выгораживать-оправдывать, в конце концов, а за наши интересы и преимущества думать! шо деется!? хер поймешь!!!
показати весь коментар
07.08.2020 16:00 Відповісти
ГОВОРИТЬ О МИРЕ в кольце имперских стран ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Говорить о мире в украине - это говорить о рабстве от агрессора. Нужно убивать всех кто говорит в украине о мире, когда кругом одни лютые имперские кровожадные режими с их голодоморами для усмирения. 75% хотят усмиряться через голодомор- кацапы это лучше всех умеют.
показати весь коментар
07.08.2020 18:28 Відповісти
ТАйна, покрытая мраком!
Тысяча червонцев тому, кто её разгадает!
НАХРЕНА сепары стреляют так, что ничего не долетает? Шумом пугают?
показати весь коментар
07.08.2020 16:01 Відповісти
Тайна, покрытая не МРАКОМ а МАКОМ. тогда все становится понятно.
показати весь коментар
07.08.2020 16:05 Відповісти
Хорошо, что не РАКОМ.....
показати весь коментар
07.08.2020 18:00 Відповісти
сами себя, запугивают местное население?
показати весь коментар
07.08.2020 17:05 Відповісти
В смыле "слышите, проклятые укропы стреляют!"? Вполне возможно!
В этом ключе было бы крайне интересно сопоставить число выстрелов, зафиксированных на один момент с этой и той стороны... Если они совпадут...
показати весь коментар
07.08.2020 18:25 Відповісти
Ещё бы! Эта ватная пораженческая мразь хомяк ничего не фиксировало. Бо бэня з *уйлом заплатили. Зато , как браво из-под Иловайска с*бывался, кинув пацанов! Аж волосы назад!
показати весь коментар
07.08.2020 16:06 Відповісти
https://enigma.ua/articles/ukrainu-sotryasayut-anonsy-predstoyashchikh-shagov-budushchego-verkhovnogo-glavnokomanduyushchego-v-sfere-oborony

" Но куда интереснее, и опаснее для обороноспособности Украины, история генерала Р.Хомчака. Руслан Борисович встретил начало российской агрессии на должности все того же командующего ОК «Південь», штаб которого, на тот момент, располагался в городе Днепропетровск. 05 августа 2014 года, по приглашению Главы Днепропетровской областной администрации, И.В.Коломойского, генерал Р.Хомчак принял активное участие в совещании с командованием добровольческих батальонов МВД и НГУ финансируемых олигархом. Совещание, почему-то, проходило не в штабе ОК «Південь», а в здании Днепропетровской областной государственной администрации. Руководили совещанием Г.Корбан и Р.Хомчак, результатом которого стало принятие решение о штурме и захвате города Иловайска силами батальонов «Азов», «Шахтерск», «Донбас» и «Днепр-1». С началом штурма Иловайска, 10 августа, генерал Р. Хомчак самостоятельно принял решение перенести свою ставку в район Иловайска, что бы оказывать методическую помощь в организации штурма города силами добровольческих батальонов при поддержке нескольких единиц бронетехники и систем залпового огня ЗСУ. Вместе с добровольческими батальонами генерал Хомчак проследовал в Иловайск где и находился до начала выхода наших войск.
При выходе украинских сил из Иловайска, с началом огня российскими войсками, по свидетельствам очевидцев, поспешно оставил поле боя и спасся бегством на бронированном автомобиле. В ходе бегства генерал Р.Хомчак попал в плен к российским военнослужащим и был вывезен в Макеевку, где и находился около трех дней. Подтверждением нахождения Руслана Борисовича в Макеевке служат его телефонные переговоры и засветившийся IMEI его телефона. Затем, из плена Хомчака освободил….. Г.Корбан и генерал еще два дня прожил на даче последнего. Что было с Русланом Борисовичем в Макеевке, кто с ним встречался, о чем они говорили и, самое главное-каковы условия освобождения пленника нам остается лишь догадываться. Стоит лишь отметить, что с тех пор карьерный рост Руслана Борисовича ничуть не замедлился и он все выше продвигался по карьерной лестнице, разве что только теперь его за глаза все чаще стали называть человеком Коломойского.«
показати весь коментар
07.08.2020 16:44 Відповісти
Спасибо. Что-то такое и предполагала.
показати весь коментар
07.08.2020 17:03 Відповісти
Яка ж ти мерзота--"генерал"
показати весь коментар
07.08.2020 16:09 Відповісти
завдяки його старанням половина особового складу ЗСУ не може нормально харчуватись, продовжує їсти совкову баланду.
отакий хенераль... гнида.
показати весь коментар
07.08.2020 16:10 Відповісти
опять фотко из часового яра дальше него вавий 1й карликовый на поле он не выдвигался
показати весь коментар
07.08.2020 16:20 Відповісти
На дальше памперсов малоросу не хватило.
показати весь коментар
07.08.2020 16:28 Відповісти
А навіщо тоді сепарня стріляє ?
Щось не віриться у даремну витрату ***********.
показати весь коментар
07.08.2020 16:09 Відповісти
КАцапы через китай якобы выкупили мотор-сич и теперь через предатель зеленский туда запустил ярославкого агента кремля на моторсич - ВЫНОСИМ СУПЕРПРЕДАТЕЛЯ С АП.НОГАМИ ВПЕРЕД, йайцами назад.
Почему сбу не блокирует наглое воровство мотор-сичи путиным.
СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ПЕТИ. ЗЕБИЛ СДАЕТ УКРАИНУ ВСЮ И СРАЗУ.
SKYRISON и DCH(ярославский по 111 посажен на 20 лет) должна быть ЗАПРЕЩЕНА В УКРАИНЕ. Украина может купить мерседес с заводами на 50млрд? Нет лохам не дадут. А украина свое продает как последний лох. ЗЕЛЕНСКОГО НА ВЫНОС.
показати весь коментар
07.08.2020 18:27 Відповісти
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Что!? Кто тебе такую фигню сказал?
- Товарищ майор.
- Товарищ майор?! Вообще-то, они летают, но низенько-низенько!
показати весь коментар
07.08.2020 16:10 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1291721640523575296 6 мин

"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак призвал отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, от обстрелов" Чего только не придумают зеленые твари в генеральских мундирах ...

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


А огонь снайпера - это что? А одиночная мина в окоп - это не считается?
показати весь коментар
07.08.2020 16:10 Відповісти
Як виглядає боротьба з алкоголем в військах очима Президента. Добре, що хоча б йому в окопі не наливали... Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій" - Цензор.НЕТ 2652
показати весь коментар
07.08.2020 16:16 Відповісти
Фу! Чморидло малороське в майкє. Йому не наливати, а насипати на понюх треба. Шоб не всралося з переляку!) Боже, яке ж воно огидне! Приберіть вже хто-небудь цей шмат зеленого гімна нах!
показати весь коментар
07.08.2020 16:38 Відповісти
Люди у шоці за столом і ховають очі, а погляд молодого воїна (біля бутлів з водою) красномовніший за всі слова
показати весь коментар
07.08.2020 16:54 Відповісти
а лишнее колющее-режущей поприбирали ))) от греха подальше))))
показати весь коментар
07.08.2020 18:37 Відповісти
Расскажи лучше, как с Иловайска удирал в бенином бронебусике.
показати весь коментар
07.08.2020 16:24 Відповісти
Они слабаки, поэтому не долетает.
показати весь коментар
07.08.2020 16:32 Відповісти
Как же - помним, помним: Иловайск, оставление своих войск и его позорное бегство ...

Помним ( некоторые ) и другие факты из его бесславной биографии

https://mobile.twitter.com/donikroman/status/1120960949048020992

«... Хомчака все знают. Хотя, не понятно почему информация о том, что он был в плену в Макеевке три дня, появилась только сегодня (24.04.19)....»

Занавес...
показати весь коментар
07.08.2020 16:39 Відповісти
"Они неприцельные и не долетают до наших позиций"
- Докторе, я багато пердю, але без звуку і без запаху
- Ось, випийте цю пігулку!
- Докторе, а що це у вас так воняє?
- Так, нюх повернувся! Тепер займемось вашим слухом...
показати весь коментар
07.08.2020 16:43 Відповісти
Походу, Хомчак скоро обсе возглавит на бамбасе с таким подходом. А то у них уже кадровый голод начался : поспивались по *********** с местными «переводчицами» из киева и донецка...
показати весь коментар
07.08.2020 16:51 Відповісти
Самий час волати:"Іловайськ!!! Зрадили Іловайськ, ви нічого з того, що знаю я не знаєте про Іловайськ".
При наймні так волали ті, хто зараз керує, але з того часу так нічого нового, що відбувалося під Іловайськом і не оприлюднили
показати весь коментар
07.08.2020 16:49 Відповісти
Правду завжди важко помітити і розгледіти за «ліпіцкамі апшорамі і мальдівскімі паспартамі»...
Хто хотів - для того ніякого секрету нема: свідчення очевидців усюди - бери не хочу.
показати весь коментар
07.08.2020 16:54 Відповісти
"Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то, наконец, это решим. вот вот .все на что способны.Что бы был конец- нужен на этих территориях украинский конец,контроль границы и украинская власть ...
показати весь коментар
07.08.2020 17:27 Відповісти
Где поднятие ВАЖНЫХ ТЕМ ЗАЩИТЫ В ОБЩЕСТВЕ И СМИ.
Почерк чекистов нужные проблемы объирать. Например украине нужно открыто импортозаместить танк оплот или продать запчасти пакитану на т80. Чекисты постоянно любят говорить "а наъера это знать домохозяйкам". Таким образом диверсийно сбивают с обсуждения в обществе. Делают тему неправильной.
А знать НУЖНО, потому что от этого зависит будет нападать агрессор или это не возможно. Когда в строю новые танки оплот. Потому им ВАЖНО это обоърать.Чтобы важные темы утопить.
Если вы не интересуетесь политикой, она может прийти к вам домой. И часто по вашу душу для целей агрессора.
показати весь коментар
07.08.2020 18:26 Відповісти
" ... не долітають до наших позицій..." А де твоя позиція " гєнєралісімус " драний , в Києві ? Тоді мабуть точно не долітають !
показати весь коментар
07.08.2020 18:06 Відповісти
Где открытие статьи 111 на портнова
Или зебил зачищает путинские ПИЯВКИ(таран,дерьмак, смотрящий от портнрова и урустький) с обнулением хателок утинскага абнуленыша или вынос зебил.
Замена их возрастом на менее 50лет(в сср не служили в кгб) и с проверкой их на агентные кацапские риски у посольств ес и сша.% вероятности новых должен быть меньше 10%.
показати весь коментар
07.08.2020 18:35 Відповісти
Влетела б ему в лоб одна такая неприцельная пуля, был бы праздник.
показати весь коментар
07.08.2020 18:44 Відповісти
Да вы с@ки должны после каждого выстрела со стороны кацапов поднимать шум на
всю Европу, писать, говорить о нарушении перемирия. Вместо этого Главнокомандующий
ВСУ ищет оправдания для агрессора - это уже полный звиздец. Долетает, не долетает - какая
хер разница, ты что, Главком, лично проверял, линейкой мерял? Зелень - враги Украины!
показати весь коментар
07.08.2020 20:11 Відповісти
прыгайте в хороводе зеленского
показати весь коментар
07.08.2020 20:46 Відповісти
Ну тогда давайте и мы "не прицельно" постреляем, начнем минирование вблизи линии соприкосновения, будем строить оборонительные сооружения, вести разведку и т.д. Если "оказывается" это все можно...
показати весь коментар
07.08.2020 20:53 Відповісти
У меня возникли сомнения - Хомчак в армии служил раньше?
показати весь коментар
07.08.2020 21:27 Відповісти
Сразу в генштабе, ты бы знал сколько метров члена он для этого отсосал.
показати весь коментар
07.08.2020 22:24 Відповісти
Конечно не долетают, перелетают в основном.
показати весь коментар
07.08.2020 22:23 Відповісти
Мартышки какие-то... не вижу,не слышу,не скажу!!!
показати весь коментар
08.08.2020 00:41 Відповісти
 
 