Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій"

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав відрізняти поодинокі постріли, які нині трапляються в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, від обстрілів, яких на лінії фронту від початку перемир'я немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У нас на території, де немає війни в Україні, кожного дня буває стільки обстрілів і вибухів... А тут все-таки лінія зіткнення. І взагалі, такі поодинокі постріли були раніше й за більш серйозних обстрілів", – заявив головнокомандувач ЗСУ під час поїздки з президентом України Володимиром Зеленським у Донецьку область.

За словами Хомчака, 6 серпня на лінії розмежування не зафіксовано жодного пострілу, а 7 серпня - два постріли в різних місцях.

"Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні, вони не долітають до наших позицій. Але ми чітко визначилися, що не обманюємо нікого. У першу чергу суспільство, щоб усі розуміли, що відбувається. Взагалі їх можна було б не враховувати", – зазначив він.

