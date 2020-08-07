УКР
Новини Санкції проти Росії
918 7

МЗС закликало світову спільноту посилити санкційний тиск на Росію для звільнення окупованих територій Грузії та України

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити міжнародний тиск і санкційний режим проти Росії для примусу її до припинення агресії проти Грузії та України і деокупації їхніх суверенних територій.

Про це йдеться в заяві МЗС України у зв'язку з 12 річницею збройної агресії Росії проти Грузії, інформує Цензор.НЕТ.

Українські дипломати засудили розв'язану 7 серпня 2008 збройну агресію Російської Федерації проти Грузії, а також незаконну окупацію суверенних територій Грузії - Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії та кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їх фактичну анексію.

"Триваюча "бордеризація" окупованих грузинських територій, системні затримання і викрадення громадян Грузії на лінії окупації, обмеження їхніх фундаментальних прав і свобод, надзвичайно складна гуманітарна і ситуація з безпекою - ось основні "здобутки" дванадцятирічної окупації Російською Федерацією Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузії", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ніколи не сприймуть напад РФ на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, - Помпео

У МЗС наголосили, що Україна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також закликає Російську Федерацію припинити збройну агресію проти Грузії, вивести російські війська з її окупованих територій і дозволити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

Грузія (1866) МЗС (4281) росія (67862)
Навіщо ?
Ви ж мирову з кацапами оголосили.
Ідійоти ...
показати весь коментар
07.08.2020 16:14 Відповісти
Сначала карлсона верните в Грузию.
показати весь коментар
07.08.2020 16:15 Відповісти
Лебідь, щука і рак.

Вчергове, не вперше.

7 СЕРПНЯ, 2020

Україна готова дати воду в Крим у разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість подачі прісної води з материкової частини в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові
Про це він заявив у інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-krym-voda-shmyhal/30771500.html Радіо Свобода .

"У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна будь-де в Криму чи десь в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі", - сказав Шмигаль.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-krym-voda-shmyhal/30771500.html
показати весь коментар
07.08.2020 16:30 Відповісти
Разве что только бутилированной по 20 грн за 0,75 дм куб )))
показати весь коментар
07.08.2020 16:34 Відповісти
Про Молдову забыли
показати весь коментар
07.08.2020 16:33 Відповісти
В США разворачивается компания по ослаблению санкций против кремлёвской орды для укрепления дружеских отношений.Особенно усердствуют бывшие из команды Буша младшего.Они простили поглощение Грузинских территорий,а теперь и украинских.Ради мифических уступок плешфюрера.Нужно подымать диаспору и усиливать давление на международных площадках.Давно пора прекратить всякую торговлю с заклятым врагом,чтобы не навлечь гнев и упрёки США при ослаблении санкций.
показати весь коментар
07.08.2020 16:35 Відповісти
Когда на расее приближается очередной кирдык, он достает самых законсервированных агентов и заставляет их открыто работать на расею.

"Слід відновити гнучкість санкційного режиму":
експосадовці США закликали переглянути політику щодо Кремля.

https://ukrainian.voanews.com/a/us-russia-politico/5533333.html
показати весь коментар
07.08.2020 16:41 Відповісти
 
 