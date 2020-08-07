МЗС закликало світову спільноту посилити санкційний тиск на Росію для звільнення окупованих територій Грузії та України
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити міжнародний тиск і санкційний режим проти Росії для примусу її до припинення агресії проти Грузії та України і деокупації їхніх суверенних територій.
Про це йдеться в заяві МЗС України у зв'язку з 12 річницею збройної агресії Росії проти Грузії, інформує Цензор.НЕТ.
Українські дипломати засудили розв'язану 7 серпня 2008 збройну агресію Російської Федерації проти Грузії, а також незаконну окупацію суверенних територій Грузії - Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії та кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їх фактичну анексію.
"Триваюча "бордеризація" окупованих грузинських територій, системні затримання і викрадення громадян Грузії на лінії окупації, обмеження їхніх фундаментальних прав і свобод, надзвичайно складна гуманітарна і ситуація з безпекою - ось основні "здобутки" дванадцятирічної окупації Російською Федерацією Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузії", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС наголосили, що Україна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також закликає Російську Федерацію припинити збройну агресію проти Грузії, вивести російські війська з її окупованих територій і дозволити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.
7 СЕРПНЯ, 2020
