Проти понад 100 іноземців відкриті кримінальні провадження за участь у війні на Донбасі

Офіс генерального прокурора почав кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних найманців у збройному конфлікті проти України у складі незаконних збройних формувань (НЗФ) російських найманців.

передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року і по теперішній час щонайменше 2 громадян Болгарії, 7 - Вірменії, 1 - Грузії, 19 - Італії, 27 - Іспанії, 12 - Казахстану, 3 - Литви, 26 - Молдови, 2 - Нідерландів і 5 - Німеччини у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ брали участь у збройному конфлікті проти України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків", - ідеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, іноземці перебували у складі різних підрозділів НЗФ, зокрема, в т.зв. 14-му батальйоні територіальної оборони "Привид", 11-му окремому мотострілецькому полку "Схід", 7-ї окремої мотострілецької бригади "Чистяківська", 1-ї окремої мотострілецької бригади "Слов'янська", окремому розвідувальному батальйоні "Спарта", окремому штурмовому батальйоні "Сомалі", НЗФ "Русичі", "Вовча сотня", "Брянка СРСР" та інших.

"Відповідно до ст.47 Додаткового протоколу I 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року", - наголосили у відомстві.

Дії найманців кваліфіковано за ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція передбачає довічне позбавлення волі.

Раніше Офіс генпрокурора вже реєстрував кримінальні провадження за фактами участі 20 французів, 16 бразильців, киргизів, боснійців і чилійця в збройному конфлікті проти України.

