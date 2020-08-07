УКР
Проти понад 100 іноземців відкриті кримінальні провадження за участь у війні на Донбасі

Проти понад 100 іноземців відкриті кримінальні провадження за участь у війні на Донбасі

Офіс генерального прокурора почав кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних найманців у збройному конфлікті проти України у складі незаконних збройних формувань (НЗФ) російських найманців.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року і по теперішній час щонайменше 2 громадян Болгарії, 7 - Вірменії, 1 - Грузії, 19 - Італії, 27 - Іспанії, 12 - Казахстану, 3 - Литви, 26 - Молдови, 2 - Нідерландів і 5 - Німеччини у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ брали участь у збройному конфлікті проти України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків", - ідеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, іноземці перебували у складі різних підрозділів НЗФ, зокрема, в т.зв. 14-му батальйоні територіальної оборони "Привид", 11-му окремому мотострілецькому полку "Схід", 7-ї окремої мотострілецької бригади "Чистяківська", 1-ї окремої мотострілецької бригади "Слов'янська", окремому розвідувальному батальйоні "Спарта", окремому штурмовому батальйоні "Сомалі", НЗФ "Русичі", "Вовча сотня", "Брянка СРСР" та інших.

"Відповідно до ст.47 Додаткового протоколу I 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року", - наголосили у відомстві.

Дії найманців кваліфіковано за ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція передбачає довічне позбавлення волі.

Раніше Офіс генпрокурора вже реєстрував кримінальні провадження за фактами участі 20 французів, 16 бразильців, киргизів, боснійців і чилійця в збройному конфлікті проти України.

хм... что ж это получается что иностранцев с мордора нет?
07.08.2020 17:07 Відповісти
Где граждане рф , или то для ОГПУ они братья ?
07.08.2020 17:10 Відповісти
Странно, нет ни одного россиянина.
07.08.2020 17:12 Відповісти
Ъло устроило очередной феерверк для своего нового любимасика по переговорам, чтобы его впечатлить, так сказать снять звездочку с неба. Нельзя с террористами на переговоры они быстро всех замаривают своей кровью.
А ПАТОМ ЗЕЪ сидит такой весь впечатленный от своей важности хоть для каво-то и постит фоточки себячки любимасика в инетик с округленными оченятами. Кругом него искорки сердечек летают... рамантика... Ведь ЗЕ кто-то любит в этом мире. А ему ТАК ВНИМАНИЯ не хватает, а тут хрясь и весь порт в труху, для своего любимца зе.
Эта проста зе кокетничает и ломается как целка, а пут ему зироньки с неба достает.

Наз это брачные игры террористов Ъла со своими поддельничками ермачком и зебубочкой.
Где наступление против агрессора? Метр за метром новыми видами оружия.
07.08.2020 18:15 Відповісти
ну либо:
- для ГПУ граждане РФ не иностранцы,
- либо "их там нет" ,
- либо это не украинская Прокуратура....
07.08.2020 18:14 Відповісти
Запрет путинского террориста для подрыва украины титушками шария, кума утина мертветчука, финансируемой чекистами партии жОПЗЖ, запрет каналов унтина 112,ziknewsone, c посадкой всех журнашлюх по 111, которые на этих каналах несут путинскую диверсионную информацию для качесвтве подрыва украины.
Эти каналы должны говорить по украински на 100% и называть путина и парашку агрессором. Если нет, ТО ЫРЕЗАТЬ ЖУРНАШЛЮХ НАЪ.
Другие каналы и радио должны уменьшить количество тн кацапского агрессорного языка для привода войн - руцкого.
07.08.2020 18:33 Відповісти
То что нет граждан РФ-свидетельство того, что бубочка продолжает заглядывать в глаза Путина. И боится при этом обидеть царя, шоб иметь возможность носок царского сапога лобзать.
07.08.2020 18:24 Відповісти
Открывать уголовные дела против мразей-иностранцев, воюющих против государства Украина на стороне террористических группировок лнр/днр нужно было еще в 2016 году, когда появились документальные подтверждения их участия в боях.

Об этом здесь на Цензоре писали. Установленных итальяцев - 27. Если бы тогда дела завели на этих мразей, никакого суда над нашим бойцом Маркивым в Италии не было бы!
07.08.2020 18:30 Відповісти
А против вагнеровцев, арестованных Бацькой, дела есть?
07.08.2020 18:37 Відповісти
 
 