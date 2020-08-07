УКР
Україна готова забезпечувати людей в окупованому Криму водою в разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль

Україна готова забезпечувати людей в окупованому Криму водою в разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість поставок прісної води з материкової частини України в окупований Крим у разі, як він висловився, гуманітарної катастрофи на півострові.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна де завгодно в Криму або в десь іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі", - сказав Шмигаль.

При цьому він зазначив, що Україна не буде поставляти воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".

"Це неможливо", - наголосив Шмигаль.

Він також зазначив, що на даний момент технічно неможливо поставити дніпровську воду в окупований Крим.

"Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим за наявною інфраструктурою, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", - сказав прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не буде подавати воду на півострів до його деокупації.

