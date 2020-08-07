Україна готова забезпечувати людей в окупованому Криму водою в разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість поставок прісної води з материкової частини України в окупований Крим у разі, як він висловився, гуманітарної катастрофи на півострові.
Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна де завгодно в Криму або в десь іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі", - сказав Шмигаль.
При цьому він зазначив, що Україна не буде поставляти воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".
"Це неможливо", - наголосив Шмигаль.
Він також зазначив, що на даний момент технічно неможливо поставити дніпровську воду в окупований Крим.
"Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим за наявною інфраструктурою, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", - сказав прем'єр-міністр України.
Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не буде подавати воду на півострів до його деокупації.
гівна їм у вакуумпакетах.
Саме цікаве: готовність "падставить братикам плечьо" в будь - яких злочинах, недбальстві, катастрофах і .т.і.
Це не тільки його політика - це загальнополітичний курс! домовлятися та лягати під окупанта -ереф: недіюче перемир'я, нові формати ТКГ, "морське право", угода з газпромом і.т.і.
це - ганьба!
Продажные шкуры боятся, что деньги мимо их кармана пройдут