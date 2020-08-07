УКР
Після звинувачення США в Коломойського є 2 варіанти: варіант Лазаренка і варіант Фірташа, - Лещенко

Після звинувачення США в Коломойського є 2 варіанти: варіант Лазаренка і варіант Фірташа, - Лещенко

Звинувачення, висунуті проти Ігоря Коломойського у США, означають кінець його олігархічної імперії і, можливо, тюремне ув'язнення.

Про це пише у Фейсбуці в минулому журналіст і народний депутат, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Лещенка, розслідування проти Коломойського у США почалося з позову, який подав проти нього його колишній партнер Вадим Шульман. На суді за цим позовом свідчення проти Коломойського дав теперішній американський партнер Мордехай Корф - і ФБР після цього зацікавилося аномальною присутністю на ринку нерухомості Клівленда групи компаній "Оптіма", пов'язаної з Коломойським.

Зараз Мін'юст США хоче конфіскувати офісні приміщення в Далласі й хмарочос у Луїсвіллі, що належать Коломойському, зазначає Лещенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойський заперечує звинувачення американського Мін'юсту: "Всі інвестиції у США були здійснені з власних коштів"

"За версією американського Міністерства юстиції, це майно було придбано частково з тих 5 млрд, які Коломойський зі спільниками вивели з Приватбанку. А тому вони підлягають конфіскації на підставі порушень федеральних законів і розпоряджень щодо відмивання грошей", - написав Лещенко.

Коломойський найняв високооплачуваного адвоката - колишнього федерального прокурора штату Массачусетс Майкла Саллівана, зазначає Лещенко.

"Як на мене, у Коломойського в цій історії є два вибори - швидкий і довгий кінець. Перший - це варіант Лазаренка. Другий - це варіант Фірташа. І те, і інше не принесе йому щастя, буде коштувати дуже багато грошей, перетворить його на тотально токсичну особу і зробить ізольованим - або в рамках країни, або тюремної камери. Виводити гроші буде ще складніше. Оплачувати адвокатів - ще дорожче. Спілкуватися з кимось - ще обережніше. і те, і інше - це кінець його олігархічної імперії. Питання тільки часу", - підсумував Лещенко.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов

Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із ПриватБанку.

Повний переклад, присвяченій цій статті Washington Post, можна прочитати тут.

Коломойський заперечує звинувачення і заявляє, що всі інвестиції у США робив з особистих коштів.

+30
и всем вменяемым людям перед выборами было видно, как божий день, что это конченные твари и что они оббрехали Пороха, чтобы дорваться до власти.

Но зебилы поверили их брехне.

Вот ты же поверила ?
07.08.2020 17:20 Відповісти
+29
Є ще третій вихід. Варіант Кравченка - Чечетова....
07.08.2020 16:56 Відповісти
+22
Что Коломойскому лапти это понятно! А ты СиРожа тоже сядешь гаденыш! Ты ничем не лучше Бени просто воруешь пожиже!
07.08.2020 16:55 Відповісти
На людей с видениями не стоит злиться.
07.08.2020 20:33 Відповісти
Ти продажна мерзота мародерська і ціна тобі - крихти з столу російського шпигуна Порошенка. І ці крихти тобі дають тільки виключно за брехню, за продаж совісті. Ти - злочинець, бо працюєш на злочинця, виправдовуєш його і поливаєш брехливим брудом справжніх політиків - державників. Такий, як ти, у Пєці ціла ботоферма. Без Пєціних, накрадених грошей ви - ніхто
08.08.2020 07:37 Відповісти
Коломойский, это прямой пример для тех, кто пойдет против планов США по Украине. США выполняют свои обязательства перед Украиной по будапештскому меморандуму и тот кто им пытается помешать будет умножен на ноль, кем бы он не был. Я это говорил еще в 2014 году когда рашка Крым оккупировала но никто не верил. После обвинения РФ по делу МН 17, начнется такое давление на РФ что мало не покажется ни кремлевским ни прокремлевским.
07.08.2020 17:56 Відповісти
? помешал планам захватить пять областей ?
07.08.2020 18:09 Відповісти
Тот кто захватил 5 областей, потеряет все, в том числе и страну - Аналогии с гитлером не дано провести?
показати весь коментар
Почему не вернули награбленное Лазаренком назад в Украину - кто нибудь задавал себе этот вопрос? Потому что Украина не подавала такие требования к США и причина довольно проста, 50% чиновников в Украине хорошенько набили карманы на схеме Лазаренка и подай кто нибудь требования по возврату награбленного назад в Украину, под каток американского правосудия лягут многие чиновники.
показати весь коментар
США щороку виділяє лише на оборону України близько 300 млн. доларів. То ж вертають!
показати весь коментар
Не ці копійки, або взагалі різаний папір, є цінністю. Зараз йдуть зовсім інші розклади, зовсім інші цінності, зовсім інші цілі. Ніхто правду не каже, що відбувається. Але зараз відбуваються дуже вирішальні речі. Для всього людства.
показати весь коментар
Как твое голосование за слабоумного поможет человечеству решить проблемы? Может у человечества проблемы из за таких как ты,которые на популизм ведутся?
показати весь коментар
лещенко утверждает , что имущество куплено до отжма Привата ?
друг Трампа Джулиани на коне ?
07.08.2020 18:08 Відповісти
Отжма, отжма. Выжма бабця до суха той Приват.
показати весь коментар
Главное,чтобы этого мошенника больше не было в Украине.
показати весь коментар
У Зальцмана у перспективі один шлях, відростити пейси і податися до хасидів.
показати весь коментар
Чим більше зебоб буде робити поступок що до мордору,тим сильніше стискатимуть коломойшині яйця американці.
показати весь коментар
О!
Лещ Огненный ударил хвостом....
показати весь коментар
Украину ограбили и Украина никаких дел даже не завела! Это сюрреализм!
показати весь коментар
- Мне теперь из этого дома два пути: либо я ее веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору.
Після звинувачення США в Коломойського є 2 варіанти: варіант Лазаренка і варіант Фірташа, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7566
07.08.2020 20:13 Відповісти
сначала я напишу коммент - шел бы ты на*уй, Сирьожа Лещенко, продажная непонятно на кого работающая тварь, а потом внимательно прочитаю статью
показати весь коментар
есть и побольше вариантов.. пол сменить... на панель пойти... ну и ли по классике: с окошка 20-ти этажки
показати весь коментар
Всему есть начало, и всему приходит конец, не век тебе Беня жировать.
показати весь коментар
Яркий пример для украинских олигархов. Награбленное у украинского народа нужно вкладывать в создание рабочих мест на территории Украины, а не выводить за рубеж.
показати весь коментар
є варіант лазара або фірташа, але буде варіант калломойші! ГАРАНТОВАНО!
показати весь коментар
Шкода тільки, що американці ''відмиті'' гроші українців залишать собі.
показати весь коментар
США вложили в виде военной помощи уже 2 млрд долларов.
показати весь коментар
Тільки 580 млн. Не брешть. Але це все-пдно різні речі.
показати весь коментар
ти брешеш
показати весь коментар
брехуха, одни только катера Марк стоят 600 млн.
показати весь коментар
что беня посеял, то и пожнет...
есть Бог!
показати весь коментар
ну если всё расскажет, как финансировал зе ботов, сколько клеветы на Порошенко написал, как Зеленского продвигал в президенты, то возможно ему скостят срок
показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
 
 