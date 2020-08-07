Після звинувачення США в Коломойського є 2 варіанти: варіант Лазаренка і варіант Фірташа, - Лещенко

Звинувачення, висунуті проти Ігоря Коломойського у США, означають кінець його олігархічної імперії і, можливо, тюремне ув'язнення.

Про це пише у Фейсбуці в минулому журналіст і народний депутат, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Лещенка, розслідування проти Коломойського у США почалося з позову, який подав проти нього його колишній партнер Вадим Шульман. На суді за цим позовом свідчення проти Коломойського дав теперішній американський партнер Мордехай Корф - і ФБР після цього зацікавилося аномальною присутністю на ринку нерухомості Клівленда групи компаній "Оптіма", пов'язаної з Коломойським.

Зараз Мін'юст США хоче конфіскувати офісні приміщення в Далласі й хмарочос у Луїсвіллі, що належать Коломойському, зазначає Лещенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойський заперечує звинувачення американського Мін'юсту: "Всі інвестиції у США були здійснені з власних коштів"

"За версією американського Міністерства юстиції, це майно було придбано частково з тих 5 млрд, які Коломойський зі спільниками вивели з Приватбанку. А тому вони підлягають конфіскації на підставі порушень федеральних законів і розпоряджень щодо відмивання грошей", - написав Лещенко.

Коломойський найняв високооплачуваного адвоката - колишнього федерального прокурора штату Массачусетс Майкла Саллівана, зазначає Лещенко.

"Як на мене, у Коломойського в цій історії є два вибори - швидкий і довгий кінець. Перший - це варіант Лазаренка. Другий - це варіант Фірташа. І те, і інше не принесе йому щастя, буде коштувати дуже багато грошей, перетворить його на тотально токсичну особу і зробить ізольованим - або в рамках країни, або тюремної камери. Виводити гроші буде ще складніше. Оплачувати адвокатів - ще дорожче. Спілкуватися з кимось - ще обережніше. і те, і інше - це кінець його олігархічної імперії. Питання тільки часу", - підсумував Лещенко.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов

Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених із ПриватБанку.

Повний переклад, присвяченій цій статті Washington Post, можна прочитати тут.

Коломойський заперечує звинувачення і заявляє, що всі інвестиції у США робив з особистих коштів.







