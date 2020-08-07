УКР
Пасажиропотік між материковою Україною та окупованим Кримом за рік зменшився в 10 разів, - Держприкордонслужба. ВІДЕО

Порівняно з минулим роком пасажиропотік між материковою Україною та окупованим Кримом за рік зменшився в 10 разів.

Про це в програмі "Насправді: Крим" в ефірі телеканалу "ДОМ" повідомив прессекретар Херсонського загону Держприкордонслужби Іван Шевцов, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з минулим роком у цей же приблизно період за добу перетинали адмінкордон близько 8-10 тисяч осіб, а зараз це в десять разів менша кількість. Насамперед це спричинено тим, що карантин усе ж діє і в нашій державі, і за кордоном - тому менше людей перетинає адмінкордон", - зазначив Шевцов.

За його словами, за минулу добу пасажиропотік в обох напрямках, як із материкової частини України, так і з окупованого Криму на материк, - усього 1400 осіб. Це стосується трьох КПВВ - "Чаплинка", "Каланчак" і "Чонгар".

+7
Просто карантин, з Румунією пасажиропоток зменшився в 250 разів.
07.08.2020 17:30 Відповісти
+6
Даже до ватной ваты дошло, что в *************** Крыму делать нечего
07.08.2020 17:22 Відповісти
+3
Через це шмигаль занив про воду?
07.08.2020 17:23 Відповісти
Нехай щастить
07.08.2020 17:19 Відповісти
Даже до ватной ваты дошло, что в *************** Крыму делать нечего
07.08.2020 17:22 Відповісти
Не дійшло, і, нажаль, ще довго не надійде. То все COVID-19 животворящий робить.
07.08.2020 18:49 Відповісти
Через це шмигаль занив про воду?
07.08.2020 17:23 Відповісти
Неужели уменьшилось любителей уринотерапии? 🤣🤣🤣
07.08.2020 17:25 Відповісти
Просто карантин, з Румунією пасажиропоток зменшився в 250 разів.
07.08.2020 17:30 Відповісти
Еще" бархатный сезон" впереди.
07.08.2020 17:33 Відповісти
Ага, у вас післязавтра починається, шолом купив?
07.08.2020 17:50 Відповісти
Начинается сезон копки картошки. Вот выберем Лукашенко и начнем. Даже оппозиционеры "раком станут".
07.08.2020 17:56 Відповісти
не мешай людям радоваться "перемоге".
07.08.2020 17:56 Відповісти
Забавно.
07.08.2020 17:36 Відповісти
Ващета пассажиропоток со всеми странами упал в 10 раз. Карантин же.
07.08.2020 17:55 Відповісти
та не) вон с румынией, пишут, в 250 раз, а тут 10
07.08.2020 18:52 Відповісти
 
 