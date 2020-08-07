Пасажиропотік між материковою Україною та окупованим Кримом за рік зменшився в 10 разів, - Держприкордонслужба. ВІДЕО

Порівняно з минулим роком пасажиропотік між материковою Україною та окупованим Кримом за рік зменшився в 10 разів.

Про це в програмі "Насправді: Крим" в ефірі телеканалу "ДОМ" повідомив прессекретар Херсонського загону Держприкордонслужби Іван Шевцов, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з минулим роком у цей же приблизно період за добу перетинали адмінкордон близько 8-10 тисяч осіб, а зараз це в десять разів менша кількість. Насамперед це спричинено тим, що карантин усе ж діє і в нашій державі, і за кордоном - тому менше людей перетинає адмінкордон", - зазначив Шевцов.

За його словами, за минулу добу пасажиропотік в обох напрямках, як із материкової частини України, так і з окупованого Криму на материк, - усього 1400 осіб. Це стосується трьох КПВВ - "Чаплинка", "Каланчак" і "Чонгар".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова забезпечувати людей в окупованому Криму водою в разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль