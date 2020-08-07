Внесений у "червону" зону Харків не буде зупиняти громадського транспорту, - Кернес
Міська влада Харкова не має наміру припиняти рух громадського транспорту (метрополітену, трамваїв і тролейбусів) через внесення міста в "червону" зону в зв'язку з ростом рівня захворюваності COVID-19.
Про це заявив міський голова Геннадій Кернес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя в місті", - сказав Кернес.
Як повідомлялося, на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю було прийнято рішення про переміщення Харкова із "зеленої" зони в "червону", що передбачає найбільш суворі карантинні обмеження (зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальні центрів і т.д).
Дивіться на Цензор.НЕТ: Оновлений список карантинних зон України: Харків перейшов у "червону зону", а Тернопіль - у "зелену". КАРТА
Харьков предсказуемо послал,
кто следующий?
Карочі.
Прокидаюся я сьогодні вранці, лізу в отой ї#учий інтернет, читати новини.
В новинах бачу, що Харків внесений в червону зону по коронавірусу, і весь мій пальот на море може накритися трусєлями міністра того місця, де в нас мала би бути охорона здоровля. І щістя, да.
Поки я трохи бігала по стелі і рахувала, скільки бабла я прос#ала на купальники, платтячка і капелюхи, а також прикидувала, чи варто перебронювати виліт з Харкова на Київ, на середину ратушної площі викотився Гєнчік в своїй таратайці, розстібнув матню і показав Степанову х#я.
Степанов не стерпів наруги, і аби знову не бачити оту порнографію, взяв і перемалював карту наново.
Тепер Харків знову зелений, не пройшло навіть і доби.
Чудо гасподнє!
Як же ви вже заї#али, поторочі, ох.
Треба купити ще одного капелюха.
Або тюрбан.
Два.»
.
Ашотакоє?
Червоне, перетворив у зелене.
Слава Украине!!!