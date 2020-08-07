Внесений у "червону" зону Харків не буде зупиняти громадського транспорту, - Кернес

Міська влада Харкова не має наміру припиняти рух громадського транспорту (метрополітену, трамваїв і тролейбусів) через внесення міста в "червону" зону в зв'язку з ростом рівня захворюваності COVID-19.

Про це заявив міський голова Геннадій Кернес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя в місті", - сказав Кернес.

Як повідомлялося, на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю було прийнято рішення про переміщення Харкова із "зеленої" зони в "червону", що передбачає найбільш суворі карантинні обмеження (зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальні центрів і т.д).

