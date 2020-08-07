УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7347 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 674 36

Внесений у "червону" зону Харків не буде зупиняти громадського транспорту, - Кернес

Внесений у "червону" зону Харків не буде зупиняти громадського транспорту, - Кернес

Міська влада Харкова не має наміру припиняти рух громадського транспорту (метрополітену, трамваїв і тролейбусів) через внесення міста в "червону" зону в зв'язку з ростом рівня захворюваності COVID-19.

Про це заявив міський голова Геннадій Кернес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя в місті", - сказав Кернес.

Як повідомлялося, на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю було прийнято рішення про переміщення Харкова із "зеленої" зони в "червону", що передбачає найбільш суворі карантинні обмеження (зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальні центрів і т.д).

Дивіться на Цензор.НЕТ: Оновлений список карантинних зон України: Харків перейшов у "червону зону", а Тернопіль - у "зелену". КАРТА

карантин (18172) Кернес Геннадій (506) транспорт (1445) Харків (5874) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
«https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaTNpOuTAZPEjvVXkF26l8KMPwCvp4VgOwXWpeKD1i5uiWjlRTzbiW_eUnFmfV_LGdLKhivMJn81ou&hc_ref=ART-T_gKEby8dP7yh6AiTa6fnZuhaAAmZe4WBgGxyl4ggRsohot1q2jo8Fu-_PM4xG8&fref=nf Олена Монова
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3524373367596065 2 год ·

Карочі.
Прокидаюся я сьогодні вранці, лізу в отой ї#учий інтернет, читати новини.
В новинах бачу, що Харків внесений в червону зону по коронавірусу, і весь мій пальот на море може накритися трусєлями міністра того місця, де в нас мала би бути охорона здоровля. І щістя, да.
Поки я трохи бігала по стелі і рахувала, скільки бабла я прос#ала на купальники, платтячка і капелюхи, а також прикидувала, чи варто перебронювати виліт з Харкова на Київ, на середину ратушної площі викотився Гєнчік в своїй таратайці, розстібнув матню і показав Степанову х#я.
Степанов не стерпів наруги, і аби знову не бачити оту порнографію, взяв і перемалював карту наново.
Тепер Харків знову зелений, не пройшло навіть і доби.
Чудо гасподнє!
Як же ви вже заї#али, поторочі, ох.
Треба купити ще одного капелюха.
Або тюрбан.
Два.»

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3524373144262754&set=pcb.3524373367596065&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzpYDjp-5y6zPtcPc6uq8q7nyaREJMYfpIPqGcIDe343InQVPjywy43HefaaQoYGgh6ZHEkdtiOHbw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3524373144262754&set=pcb.3524373367596065&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzpYDjp-5y6zPtcPc6uq8q7nyaREJMYfpIPqGcIDe343InQVPjywy43HefaaQoYGgh6ZHEkdtiOHbw
.
показати весь коментар
07.08.2020 17:33 Відповісти
+13
зелю послали всі.
показати весь коментар
07.08.2020 17:28 Відповісти
+5
і зробили собі передвиборчий піар
показати весь коментар
07.08.2020 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зелю послали всі.
показати весь коментар
07.08.2020 17:28 Відповісти
і зробили собі передвиборчий піар
показати весь коментар
07.08.2020 17:29 Відповісти
Ксеню , перший раз бачу , що ти не брешеш . Що з тобою трапилося , щось з'їла чи що ?
показати весь коментар
07.08.2020 17:36 Відповісти
Это да, чем Харьков хуже Тернополя? Прецедент создан, патриотичненький такой!
показати весь коментар
07.08.2020 17:29 Відповісти
Тим більше, що Тернопіль не за тих голосував.
показати весь коментар
07.08.2020 17:34 Відповісти
А в чому патріотичність чи навпаки в розкладі маршруток чи зупинках потяга, чи ви космополіт?
показати весь коментар
07.08.2020 17:53 Відповісти
Більше смертей в Харкові, більше КП "Ритуал" гепі занесуть і ніякого короновіруса, лише бабло.
показати весь коментар
07.08.2020 17:30 Відповісти
А скільки в Харкові смертей і за який час?
показати весь коментар
07.08.2020 17:34 Відповісти
В 2019 році в Харкові померли близько 40 тисяч осіб. У Харкові питаннями похорону займається комунальне підприємство "Ритуал" - вартість ритуальних послуг не дешева. Так, на міському кладовищі №18 (Безлюдівську кладовище) вартість похорону обійдеться не менше 12 тис. гривень, за таку ціну надається лише місце на цвинтарі та труна.
показати весь коментар
07.08.2020 17:34 Відповісти
Тернополь послал,решили - Харьков
Харьков предсказуемо послал,
кто следующий?
показати весь коментар
07.08.2020 17:33 Відповісти
все просто-кернес крышует похоронные бюро-
показати весь коментар
07.08.2020 17:33 Відповісти
по статистике ежемесячная смертность в Украине ниже чем в прошлом году - когда не было никакого коронабесия...
показати весь коментар
07.08.2020 17:35 Відповісти
Тому гепу похоронять безкоштовно, а може і спалять.
показати весь коментар
07.08.2020 19:00 Відповісти
«https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaTNpOuTAZPEjvVXkF26l8KMPwCvp4VgOwXWpeKD1i5uiWjlRTzbiW_eUnFmfV_LGdLKhivMJn81ou&hc_ref=ART-T_gKEby8dP7yh6AiTa6fnZuhaAAmZe4WBgGxyl4ggRsohot1q2jo8Fu-_PM4xG8&fref=nf Олена Монова
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3524373367596065 2 год ·

Карочі.
Прокидаюся я сьогодні вранці, лізу в отой ї#учий інтернет, читати новини.
В новинах бачу, що Харків внесений в червону зону по коронавірусу, і весь мій пальот на море може накритися трусєлями міністра того місця, де в нас мала би бути охорона здоровля. І щістя, да.
Поки я трохи бігала по стелі і рахувала, скільки бабла я прос#ала на купальники, платтячка і капелюхи, а також прикидувала, чи варто перебронювати виліт з Харкова на Київ, на середину ратушної площі викотився Гєнчік в своїй таратайці, розстібнув матню і показав Степанову х#я.
Степанов не стерпів наруги, і аби знову не бачити оту порнографію, взяв і перемалював карту наново.
Тепер Харків знову зелений, не пройшло навіть і доби.
Чудо гасподнє!
Як же ви вже заї#али, поторочі, ох.
Треба купити ще одного капелюха.
Або тюрбан.
Два.»

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3524373144262754&set=pcb.3524373367596065&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzpYDjp-5y6zPtcPc6uq8q7nyaREJMYfpIPqGcIDe343InQVPjywy43HefaaQoYGgh6ZHEkdtiOHbw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3524373144262754&set=pcb.3524373367596065&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzpYDjp-5y6zPtcPc6uq8q7nyaREJMYfpIPqGcIDe343InQVPjywy43HefaaQoYGgh6ZHEkdtiOHbw
.
показати весь коментар
07.08.2020 17:33 Відповісти
И это Украина! мат-перемат от моновой.
показати весь коментар
07.08.2020 18:33 Відповісти
Отак підгорає від Монової
Ашотакоє?
показати весь коментар
07.08.2020 18:36 Відповісти
Харків занесли в червону книгу?
показати весь коментар
07.08.2020 17:34 Відповісти
Оно https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaTNpOuTAZPEjvVXkF26l8KMPwCvp4VgOwXWpeKD1i5uiWjlRTzbiW_eUnFmfV_LGdLKhivMJn81ou&hc_ref=ART-T_gKEby8dP7yh6AiTa6fnZuhaAAmZe4WBgGxyl4ggRsohot1q2jo8Fu-_PM4xG8&fref=nf Олена Монова , пише, шо Адольфович, за допомогою чарівної палички, сотворив чудо.
Червоне, перетворив у зелене.
показати весь коментар
07.08.2020 18:23 Відповісти
Правильно, никто не избежит вируса, лучше пусть сразу отправляются к Маниту.
показати весь коментар
07.08.2020 17:35 Відповісти
Иллюстрация к выражению "кинуть через 22й". Неблагодарные граждане верят собственным глазам, а не Стёпиным побрехенькам.
показати весь коментар
07.08.2020 17:35 Відповісти
Когда уже прибьют этого ватного дурачка. Он в этой жизни задержался
показати весь коментар
07.08.2020 17:36 Відповісти
Еще один взбрыкнул(послал).
показати весь коментар
07.08.2020 17:39 Відповісти
Я колись думав,що Гєпа - жид,а Зєля - єврей...Виявилось що навпаки...
показати весь коментар
07.08.2020 17:47 Відповісти
А яка між ними різниця, поясніть блск?
показати весь коментар
07.08.2020 20:52 Відповісти
Кто последний Зелю парафинить? Я за Вами
показати весь коментар
07.08.2020 17:50 Відповісти
Вечерняя инфа, Харьков стал опять зеленым.
Слава Украине!!!
показати весь коментар
07.08.2020 17:53 Відповісти
Вообщето харьков на карте на которую ссылаются в зеленой зоне, никакой он не красный. Или ктото брешет и пиарится или что ктото напутал.
показати весь коментар
07.08.2020 17:55 Відповісти
Ще один мерський патріот засвітився... Також хоче на наступний термін з гідінстю переобратися?
показати весь коментар
07.08.2020 18:03 Відповісти
Скоро местные выборы, а остановка транспорта не люба населению....
показати весь коментар
07.08.2020 18:40 Відповісти
Очередь пришла Кернесу кричать о несправедливости, чтобы Харьков вернули в зеленую зону. Мэр Тернополя кричал и город убрали из красной зоны. А еще жители восточной части страны должны возмутиться, что обижают восток, как это сделали западенцы в случае с Тернополем. Киев при этом бьет рекрды по зараженности ковидом и остается зеленым. Вот такая у нас ковидная статистика "без политики".
показати весь коментар
07.08.2020 18:50 Відповісти
При Зе-клоунах втрачається керованість державою Зеленському потрібно чітко пояснити,що він лох і пустишка, непрофесіонал і біля нього тільки єврейська синагога ,а не урядовці. Треба просто пітиу відставку. бо можливо і недобіжить до вертольота як яник. Так буде чесно і справедливо. адже давав такі обіцянки. Бо ВЕЛИКИМ брехуном він вже є.
показати весь коментар
07.08.2020 20:18 Відповісти
Ну тут респект. Послав
показати весь коментар
07.08.2020 20:21 Відповісти
Там странные намёки по части сравнения городов. Тут же просто. Только один жил-массив в Харькове, Салтовка---это почти 400 тыс чел! У нас половина обл центров страны не наберут столько с окрестностями. Плюс разброс географически других массивов в среднем по 200тыс ч. Без метро полный колапс города! Транспорт только и спасет. Давно просится радиальная линия метро---но там на много миллиардов дела и мощностей таких уже нет у метростроя.
показати весь коментар
07.08.2020 21:42 Відповісти
Гепа, вези вагон зелени в Киев и станешь зеленым.
показати весь коментар
07.08.2020 23:41 Відповісти
Ну и молодец
показати весь коментар
08.08.2020 01:05 Відповісти
 
 