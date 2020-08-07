На Київщині забудовник під час продажу нерухомості ухилився від податків на 50 млн грн, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України викрила забудовника з Київської області на махінаціях із продажем нерухомості. Збитки державного бюджету становлять понад 50 млн гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.
За даними попереднього слідства, директор будівельної компанії з Києво-Святошинського району організував незаконну схему з продажу квартир, технічних приміщень та офісів. Нерухомість реалізовували за значно заниженими податковими ставками від імені фізичних осіб.
Оперативники спецслужби задокументували, що за цією схемою фірма встигла продати в обхід податкового законодавства понад 1 000 житлових і нежитлових приміщень. У цілому ж забудовник планував звести і незаконно реалізувати 74 будинки і 200 котеджів.
У рамках кримінального провадження одному з фігурантів оголошено про підозру. Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність представників місцевого самоврядування до незаконних оборудок із земельними ділянками, які виділялися під будівництво.
Обычное щимилово бизнеса, побреют, а потом дело закроют, сколько уже таких было.