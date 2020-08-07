На Київщині забудовник під час продажу нерухомості ухилився від податків на 50 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила забудовника з Київської області на махінаціях із продажем нерухомості. Збитки державного бюджету становлять понад 50 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

За даними попереднього слідства, директор будівельної компанії з Києво-Святошинського району організував незаконну схему з продажу квартир, технічних приміщень та офісів. Нерухомість реалізовували за значно заниженими податковими ставками від імені фізичних осіб.

Оперативники спецслужби задокументували, що за цією схемою фірма встигла продати в обхід податкового законодавства понад 1 000 житлових і нежитлових приміщень. У цілому ж забудовник планував звести і незаконно реалізувати 74 будинки і 200 котеджів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запобігла спробі відчуження майна одного з приватних банків на 90 млн грн. ФОТО

У рамках кримінального провадження одному з фігурантів оголошено про підозру. Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність представників місцевого самоврядування до незаконних оборудок із земельними ділянками, які виділялися під будівництво.