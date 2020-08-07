УКР
На Київщині забудовник під час продажу нерухомості ухилився від податків на 50 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила забудовника з Київської області на махінаціях із продажем нерухомості. Збитки державного бюджету становлять понад 50 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

На Київщині забудовник під час продажу нерухомості ухилився від податків на 50 млн грн, - СБУ 01

За даними попереднього слідства, директор будівельної компанії з Києво-Святошинського району організував незаконну схему з продажу квартир, технічних приміщень та офісів. Нерухомість реалізовували за значно заниженими податковими ставками від імені фізичних осіб.

Оперативники спецслужби задокументували, що за цією схемою фірма встигла продати в обхід податкового законодавства понад 1 000 житлових і нежитлових приміщень. У цілому ж забудовник планував звести і незаконно реалізувати 74 будинки і 200 котеджів.

На Київщині забудовник під час продажу нерухомості ухилився від податків на 50 млн грн, - СБУ 02

У рамках кримінального провадження одному з фігурантів оголошено про підозру. Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність представників місцевого самоврядування до незаконних оборудок із земельними ділянками, які виділялися під будівництво.

Хороший приработок к зарплате значит парняга устроил себе...
07.08.2020 17:41 Відповісти
то то я думаю чего от это так сильно засрали весь киево-святошинский район этими курятниками
07.08.2020 17:49 Відповісти
СБУ отвечает у нас за збор налогов ???
Обычное щимилово бизнеса, побреют, а потом дело закроют, сколько уже таких было.
07.08.2020 18:02 Відповісти
В нормальных странах за это стирают в порошок, а в Украине могут дать должность в правительстве или у президента и главное, могут назвать "честным человеком".
07.08.2020 18:10 Відповісти
Заметка про нашего мальчика. Как "уклонялись"? Скорее всего там было все законно. Продали ФОПАМ,а те дороже физлицам. Так ВСЯ Украина работает. И Фокстроты с Эльдорадами том числе. Скорее всего-заказ конкурентов. И СБУ при деле..
07.08.2020 18:32 Відповісти
А мы типа не понимаем,что маски шоу проовели потому что бакашка друг цуркиса не получил свою долю от застройщика.
07.08.2020 18:37 Відповісти
была и есть налоговая полиция... мы платим ей з\п, з\п не по 4-5 тис гривень, несоизмеримо больше... за то пенсии по 1,6 тысяч... в СБУ нет вражеских агентов кацапии, нет национальных угроз кремлядями и разными медведчуками с шариями? почему СБУ тычет свое рыло в налоги??? зачем дублировать функции налоговой полиции, которые сбу не свойственные??? при таком раскладе ни бюджета нормального никогда не будет, ни пенсий соответствующих минимальному прожитковому минимуму не видать - жах!!
07.08.2020 19:57 Відповісти
Неплохо увернулся(уклонился).
07.08.2020 20:06 Відповісти
 
 