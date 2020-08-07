"Застряглі" в Румунії українці мають виїхати з країни до 12 серпня, - МЗС

90-денний термін після закінчення дії надзвичайного стану в Румунії, протягом якого у іноземців, які не могли через це покинути країну, зберігалося право перебування в ній, закінчується 12 серпня.

Про це нагадує посольство України в Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

"Термін, протягом якого зберігається право перебування іноземців, які не змогли покинути територію Румунії в умовах пандемії Covid-19, протягом якого не будуть застосовуватися санкції або обмежувальні заходи - до 12 серпня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У посольстві нагадали, що, згідно з розпорядженням румунського уряду, право на перебування іноземців на території Румунії, надане в'їзними візами до Румунії, зберігається протягом 90 днів з моменту припинення надзвичайного стану 15 травня. У цей період до вказаних категорій іноземців не будуть застосовуватися жодні санкції або обмежувальні заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунія продовжила заборону на в'їзд для іноземців до 15 серпня, - посольство