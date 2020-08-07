Для зменшення кількості аварій на електромережах потрібно впровадити стимулювальний тариф на розподіл електроенергії за європейським прикладом, - "Дело"
У статті наголошується, що, за словами виконавчого директора громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександра Візира, зношеність електромереж оцінюється в 80% в середньому по країні. Є області, де цей показник наближається до 100%. У 2019 року в електромережах відбулося 156 тисяч аварій.
Прикладом аварійності журналісти називають аварію на столичній комунальній ТЕЦ-5, в результаті якої 7500 будинків опинилися без світла, частково без водопостачання. Погасло освітлення і на кількох станціях метрополітену. На думку експертів, підстрахувати комунальну станцію генерації і зменшити наслідки відключення міг би оператор системи розподілу електроенергії. Якби мав розвинену систему резервних ліній, пише видання "Дело".
"Проєкт, який дозволив би зменшити негативні явища цієї аварії є. Це лінія 110 кіловольт між підстанціями "Новокиївська" і "Московська". Проєкт лінії розроблений, але його реалізація коштує більш як 400 млн грн. У нинішніх умовах його будівництво затягнеться на 10 років", - говорить Олександр Візир.
Стверджується, що виправити ситуацію необхідно за допомогою масштабних інвестицій в електромережі. За оцінками експертів до 2030 року на модернізацію електромережі в Україні потрібно витратити до $12,5 млрд. У минулому році в 1 км мережі інвестували 229 дол., а для масштабного оновлення мережі треба 1500 дол/км.
У матеріалі зазначається, що залучити такі інвестиції можливо тільки шляхом заміни системи тарифоутворення "Витрати +", яка є зараз в Україні, на стимулююче тарифоутворення (RAB-тариф) за європейською методологією. Вона передбачає, що інвестуючи в розвиток старих і будуючи нові електромережі їхній власник буде отримувати ставку прибутковості на інвестиції на рівні WACC - середньозваженої вартості капіталу. Що буде мотивувати його більше вкладати в електромережі.
Журналісти пишуть, що зараз в НКРЕКП пропонують власну методику, згідно з якою будуть розділені активи електромереж на "стару базу" - тк, що було побудовано до введення стімтарифу - і "нову", те, що побудовано пізніше. І встановити різні ставки прибутковості на ці бази.
Неефективність такого підходу підкреслила народний депутат, член комітету Верховної Ради з економічного розвитку Людмила Буймистер. За її словами, схожий підхід з поділом баз активів і різними ставками прибутковості намагалися ввести в 2013 році. Але це не допомогло залучити інвестиції оскільки ставки прибутковості були нижче депозиту в банку, і інвестори не були зацікавлені в таких умовах. Крім того, розподіл баз активів не дозволив вести коректний облік обладнання.
"Єдина причина відкату НКРЕКП до умов 2013 року - це спроба зімітувати реформу, щоб продати державні обленерго на приватизаційних аукціонах за мінімальною вартістю. Адже, по суті, чим менш привабливі умови повернення інвестицій, чим більш зношені електромережі, тим меншу суму запросить за них держава", - переконує Буймистер.
Журналісти зазначили, що подібна думка підтверджена дослідженнями. Центр відновлення економіки підрахував: якщо приватизувати активи обленерго зараз, при нинішньому тарифі і стані мереж, всі шість об'єктів будуть продані не більше ніж за 2-3 млрд грн. Якщо ж проводити приватизацію після впровадження стимулюючого тарифу, бюджет отримає 10-14 млрд грн.
Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець назвала стимулювальний тариф - єдино можливим способом залучити інвестиції в електромережі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При Порохе на зелёную энергетику денег хватало.
А после того, как Беня стал тырить с Центрэнерго по лярду в месяц, хватать перестало.
Кстати, в Германии доля зелёной энергетики превысила 50 %.
А ты и дальше гундось про бениных врагов
А де ті кошти ?
я собі встановив ще років 6-7 взад двохтарифний лічильник, з 11 вечора до 7 ранку у мене коефіцієнт 0,5, тобто половина.
на ніч програмуємо пральну, посудомийку, взимку електропідігрів підлоги та ін.
економія трохи більше 30% плюс приношу користь державі, розгружую мережу
.*Двозонник * вигідний для приватного будинку . Для квартир так-сяк ..Термін окупності десь до 5 років .
я ставил когда єто біло 1800 грн
счас наскока я знаю около 3000 грн
просто пошел в облєнерго и сделал заявку и оплатил, все
через месяц приехали и все установили
Якщо так як у мене - 500-600 грн а взимку за 1500 зашкалює, то такий лічильник оправданний
Скабеева рассказала ?
Сколько забашляли за эту пиар компанию, что каждый день - статья про супер пупер раб тарифы?
Ну, например, Григоришин - ведь не бедный человек, мог бы и вложить в свои сети...
лохамнаселению
По лярду в месяц с украинской энергетики ворует Беня, а тебе рыжий татарин виноват )))
ти це прекрасно знаєш, але свідомо брешеш, як завжди
ти тут сьогодні один за ахмета мазу тягнеш..?
ти знову брешеш.
може в тебе якась психічна патологія - постійно брехати ?
як я можу нею перейматися, якшо її не існує ?
ти знову брешеш )))
совкодр********* чомусь смапять. Та і модери посилання видаляют.
Ось за республіканців "обыдно", не того просувають.
ты ж ничем не рискуешь при таком раскладе.
и ничего плохого в том не будет, если ты будешь платить по 5 евро в час.
у государства просто денег нет столько платить госслужащим,
а у тебя руки будут развязаны - плати хоть по миллиону.
точно так же платит рабочим и директор предприятия.
это же настолько элементарно !!!!
допустим, в Великобритании есть ВВП на душу населения. Из него формируются доходы бюджета. Исходя из доходов бюджета правительство вводит минимум, который оно может платить госслужащим. Под этот минимум подтягиваются частные предприятия.
В Польше другой ВВП и другие доходыбюджета, поэтому польское правительство НЕ МОЖЕТ дать госчиновникам такую зарплату, как в Англии.
А в Украине ещё меньше ВВП и меньше бюджет. Поэтому украинское правительство не может дать госчиновникам такую зарплату, как в Польше и тем более, как в Англии.
Есть такой закон сохранения материи, который вы, зебилы, никак не можете понять. Он гласит :
НИ ЧТО НИОТКУДА НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ И НИ ЧТО НИКУДА НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО.
Олигархи мешают ?
Почему в Польше зарплата меньше, чем в Германии ?
Олигархи мешают ?
ты определись, кто ты )))
вот тут :
https://censor.net/user/234999
А может я просто хочу ходить на работу и получать достойную зарплату.
https://censor.net/comments/locate/3212541/019214cc-3275-7366-99dd-601a2a5d0cb6
P./S. Я одесский автодорожный в 85-ом закончил, только "корочка" абсолютно нивелирована.
Да и по жизни не пригодилась.
як не через тарифи на комуналку,
так через податки і ціни на пальне або мобільний зв'язок..
або тупо через інфляцію.. по 15-20% на рік.
їм вистачить..
жодна собака не почала продавати свої збиткові мережі..
значить вони не таку вже збиткові..