1 956 90

Для зменшення кількості аварій на електромережах потрібно впровадити стимулювальний тариф на розподіл електроенергії за європейським прикладом, - "Дело"

У статті наголошується, що, за словами виконавчого директора громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександра Візира, зношеність електромереж оцінюється в 80% в середньому по країні. Є області, де цей показник наближається до 100%. У 2019 року в електромережах відбулося 156 тисяч аварій.

Прикладом аварійності журналісти називають аварію на столичній комунальній ТЕЦ-5, в результаті якої 7500 будинків опинилися без світла, частково без водопостачання. Погасло освітлення і на кількох станціях метрополітену. На думку експертів, підстрахувати комунальну станцію генерації і зменшити наслідки відключення міг би оператор системи розподілу електроенергії. Якби мав розвинену систему резервних ліній, пише видання "Дело".

"Проєкт, який дозволив би зменшити негативні явища цієї аварії є. Це лінія 110 кіловольт між підстанціями "Новокиївська" і "Московська". Проєкт лінії розроблений, але його реалізація коштує більш як 400 млн грн. У нинішніх умовах його будівництво затягнеться на 10 років", - говорить Олександр Візир.

Стверджується, що виправити ситуацію необхідно за допомогою масштабних інвестицій в електромережі. За оцінками експертів до 2030 року на модернізацію електромережі в Україні потрібно витратити до $12,5 млрд. У минулому році в 1 км мережі інвестували 229 дол., а для масштабного оновлення мережі треба 1500 дол/км.

У матеріалі зазначається, що залучити такі інвестиції можливо тільки шляхом заміни системи тарифоутворення "Витрати +", яка є зараз в Україні, на стимулююче тарифоутворення (RAB-тариф) за європейською методологією. Вона передбачає, що інвестуючи в розвиток старих і будуючи нові електромережі їхній власник буде отримувати ставку прибутковості на інвестиції на рівні WACC - середньозваженої вартості капіталу. Що буде мотивувати його більше вкладати в електромережі.

Журналісти пишуть, що зараз в НКРЕКП пропонують власну методику, згідно з якою будуть розділені активи електромереж на "стару базу" - тк, що було побудовано до введення стімтарифу - і "нову", те, що побудовано пізніше. І встановити різні ставки прибутковості на ці бази.

Неефективність такого підходу підкреслила народний депутат, член комітету Верховної Ради з економічного розвитку Людмила Буймистер. За її словами, схожий підхід з поділом баз активів і різними ставками прибутковості намагалися ввести в 2013 році. Але це не допомогло залучити інвестиції оскільки ставки прибутковості були нижче депозиту в банку, і інвестори не були зацікавлені в таких умовах. Крім того, розподіл баз активів не дозволив вести коректний облік обладнання.

"Єдина причина відкату НКРЕКП до умов 2013 року - це спроба зімітувати реформу, щоб продати державні обленерго на приватизаційних аукціонах за мінімальною вартістю. Адже, по суті, чим менш привабливі умови повернення інвестицій, чим більш зношені електромережі, тим меншу суму запросить за них держава", - переконує Буймистер.

Журналісти зазначили, що подібна думка підтверджена дослідженнями. Центр відновлення економіки підрахував: якщо приватизувати активи обленерго зараз, при нинішньому тарифі і стані мереж, всі шість об'єктів будуть продані не більше ніж за 2-3 млрд грн. Якщо ж проводити приватизацію після впровадження стимулюючого тарифу, бюджет отримає 10-14 млрд грн.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець назвала стимулювальний тариф - єдино можливим способом залучити інвестиції в електромережі.

Топ коментарі
+12
30 лет нещадно эксплуатировали, награбили бабла и не вложили ни копейки
показати весь коментар
07.08.2020 17:45 Відповісти
+11
а может не тариф внедрять... а сети ремонтировать, еще лучше на новые заменять ?
показати весь коментар
07.08.2020 17:43 Відповісти
+8
Интересно....
Сколько забашляли за эту пиар компанию, что каждый день - статья про супер пупер раб тарифы?
показати весь коментар
07.08.2020 17:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а может не тариф внедрять... а сети ремонтировать, еще лучше на новые заменять ?
показати весь коментар
07.08.2020 17:43 Відповісти
Зеленые сатанисты все пытаются свалить на плечи людей. А олигархи вместо ремонта электросетей выводят всю прибыль за границу, не вкладывая в ремонт нихрена. Довели страну до абсурда. Живем на ресурсах, в богатой стране, а все деньги у сатанвы олигархической.Гнать их надо из страны или сажать в тюрьму. Американцы садят наших ублюдков, а мы нет. Потому что вся власть у этих ублюдков.
показати весь коментар
07.08.2020 17:50 Відповісти
Это тебе бенин прихвостень Герус рассказал про зелёных сатанистов ?

При Порохе на зелёную энергетику денег хватало.

А после того, как Беня стал тырить с Центрэнерго по лярду в месяц, хватать перестало.

Кстати, в Германии доля зелёной энергетики превысила 50 %.

А ты и дальше гундось про бениных врагов
показати весь коментар
07.08.2020 17:54 Відповісти
Ты еще скажи что собственники должны за своими сетями следить, ведь понятно что это конечный потребитель виноват, давайте вообще введем систему (+) ко всему, уже тяжело разделять Амстердам+, Расходы+, все можно обьснять плюсом, гривня падает, это не станок включили, просто программа Гривна+, на выборы можно, выборы ЗЕ+, на начало выборов у слуг автоматом уже + 30%
показати весь коментар
07.08.2020 18:20 Відповісти
30 лет нещадно эксплуатировали, награбили бабла и не вложили ни копейки
показати весь коментар
07.08.2020 17:45 Відповісти
Все как всегда,народ заплатит,олигархи заработают.
показати весь коментар
07.08.2020 17:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ol0nSzn2Ij0 После того как мы ввели налог на воздух вы стали меньше ...
показати весь коментар
07.08.2020 17:46 Відповісти
За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь - 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, с громом и молнией - 300 лир. Молча-а-а-ать!
показати весь коментар
07.08.2020 17:47 Відповісти
Ми ж постійно платимо і за світло і за модернізацію....
А де ті кошти ?
показати весь коментар
07.08.2020 17:46 Відповісти
якраз років 3-4 взад, коли жахливо підіймались тарифи, тут на Цензорі дехто несамовито верещав, що підіймається саме для того, щоб зовсім скоро відремонтувати мережі і поліпшити якість електропостачання та газопостачання
показати весь коментар
07.08.2020 17:50 Відповісти
все правильно, зношення мереж жахливе
я собі встановив ще років 6-7 взад двохтарифний лічильник, з 11 вечора до 7 ранку у мене коефіцієнт 0,5, тобто половина.
на ніч програмуємо пральну, посудомийку, взимку електропідігрів підлоги та ін.
економія трохи більше 30% плюс приношу користь державі, розгружую мережу
показати весь коментар
07.08.2020 17:47 Відповісти
Класс, молодец, надо мужу сказать
показати весь коментар
07.08.2020 17:54 Відповісти
Ну поночі . щоб *пральна * тарахтіла чи посудомийка .?
.*Двозонник * вигідний для приватного будинку . Для квартир так-сяк ..Термін окупності десь до 5 років .
показати весь коментар
07.08.2020 18:03 Відповісти
так будинок у мене, великий, і господарство велике
показати весь коментар
07.08.2020 18:15 Відповісти
в квартире не так єффективно, в частном доме самое то
я ставил когда єто біло 1800 грн
счас наскока я знаю около 3000 грн
просто пошел в облєнерго и сделал заявку и оплатил, все
через месяц приехали и все установили
показати весь коментар
07.08.2020 18:18 Відповісти
В минулому році цікавився ..від 3500 гривасов і вище ....
показати весь коментар
07.08.2020 18:23 Відповісти
я так скажу: якщо щомісячно до оплати 300-500 грн, то він нах не пот рібен
Якщо так як у мене - 500-600 грн а взимку за 1500 зашкалює, то такий лічильник оправданний
показати весь коментар
07.08.2020 18:46 Відповісти
Уже давно это отменили.
показати весь коментар
07.08.2020 17:58 Відповісти
брехня
показати весь коментар
07.08.2020 18:19 Відповісти
..Відмінили здається для підприємств .
показати весь коментар
07.08.2020 18:26 Відповісти
Молодец. Теперь государство Вас вознаградит RAB тарифом за то что Вы деньги вложили в автоматизацию своего дома.
показати весь коментар
07.08.2020 18:00 Відповісти
я те деньги отбил уже раз 30
показати весь коментар
07.08.2020 18:22 Відповісти
Не, сурово конечно, но известно, как это по оконцовке жахнет.
показати весь коментар
07.08.2020 19:22 Відповісти
Наивный..., ты думаешь о тебе забудут !? Скоро и твои тарифы пересмотрят так, что тебе легче будет ручками все это делать !?
показати весь коментар
07.08.2020 19:05 Відповісти
Повысьте мне зарплату, и я стану еще большим патриотом, чем сейчас!
показати весь коментар
07.08.2020 17:48 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2020 17:50 Відповісти
По европейскому примеру надо посадить пару олигархом, имущество конфисковать (в т.ч. сети), потом продать всё на прозрачном аукционе и пусть новый собственник вкладывает средства и ремонтирует их....
показати весь коментар
07.08.2020 17:49 Відповісти
это в какой мифической Европе ты такие примеры видел ?

Скабеева рассказала ?
показати весь коментар
07.08.2020 17:56 Відповісти
Интересно....
Сколько забашляли за эту пиар компанию, что каждый день - статья про супер пупер раб тарифы?
показати весь коментар
07.08.2020 17:50 Відповісти
И главное, что собственников этих компаний никто озвучить не хочет!
Ну, например, Григоришин - ведь не бедный человек, мог бы и вложить в свои сети...
показати весь коментар
07.08.2020 17:56 Відповісти
ну вот если бы ты поднимал с Центрэнерго по лярду в месяц, сколько бы ты забашлял за выгодную для тебя пропаганду ?
показати весь коментар
07.08.2020 17:57 Відповісти
Вот когда буду поднимать..... тогда и подумаю!
показати весь коментар
07.08.2020 18:32 Відповісти
а зачем тогда спрашивал ?
показати весь коментар
07.08.2020 18:34 Відповісти
А ты шо ответил на вопрос?
показати весь коментар
07.08.2020 19:35 Відповісти
я ответил тебе предложением самому решить это довольно простое уравнение
показати весь коментар
07.08.2020 19:58 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что на этих агитаторов за этот RAB-тариф пора вызывать Вия....
показати весь коментар
07.08.2020 17:53 Відповісти
за чей счет банкет ? за 3-х тарифные счетчики, их установку и обслуживание придется платить лохам населению
показати весь коментар
07.08.2020 18:00 Відповісти
ахметов и зеВова дорвались до корыта
показати весь коментар
07.08.2020 18:03 Відповісти
Для зменшення кількості аварій на електромережах потрібно впровадити стимулювальний тариф на розподіл електроенергії за європейським прикладом, - "Дело" - Цензор.НЕТ 6790
показати весь коментар
07.08.2020 18:05 Відповісти
странны дела твои, Боже...

По лярду в месяц с украинской энергетики ворует Беня, а тебе рыжий татарин виноват )))
показати весь коментар
07.08.2020 18:35 Відповісти
щоб таксі не ламалось пасажири повинні тепер більше платити, тому що власник не хотів і далі не хоче вкладати власні грошенята у ремонт та ТО..приблизно так цей геніяльний розводняк виглядає..
показати весь коментар
07.08.2020 18:06 Відповісти
причому у всьому цивілізованому світі пасажири за це платять, а наші хитровихитрені пасажири хочуть цього на шару.
показати весь коментар
07.08.2020 18:37 Відповісти
звісно..але там таксі власнику не мутняками дісталося і є альтернативний транспорт..
показати весь коментар
07.08.2020 18:43 Відповісти
там немає альтернативних електричних мереж.

ти це прекрасно знаєш, але свідомо брешеш, як завжди
показати весь коментар
07.08.2020 18:51 Відповісти
про мутняки теж брешу..?
ти тут сьогодні один за ахмета мазу тягнеш..?
показати весь коментар
07.08.2020 18:53 Відповісти
я жодного слова ні сьогодні, ні коли інколи за цього мудака не написав.

ти знову брешеш.

може в тебе якась психічна патологія - постійно брехати ?
показати весь коментар
07.08.2020 18:57 Відповісти
звісно звісно..ти просто переймаєшся долею хвантастично класних рабтарифів.. я при цьому, виявляється, брешу..
показати весь коментар
07.08.2020 19:06 Відповісти
у рабтарифів немає ніякої долі.

як я можу нею перейматися, якшо її не існує ?

ти знову брешеш )))
показати весь коментар
07.08.2020 19:09 Відповісти
то порахуй свої пости на цій гілці..доляхи звісно немає..не по масті..а недоїдки може і отримаєш..
показати весь коментар
07.08.2020 19:12 Відповісти
як кількість моїх постів може знівелювати твою брехню ?
показати весь коментар
07.08.2020 19:14 Відповісти
а у чому брехня..? а таксі, то бала свого роду алегорія..але ти навіть на неї як вправний та вірний собацюра накинувся..
показати весь коментар
07.08.2020 19:19 Відповісти
Для зменшення кількості аварій на електромережах потрібно впровадити стимулювальний тариф на розподіл електроенергії за європейським прикладом, - "Дело" - Цензор.НЕТ 8549
показати весь коментар
07.08.2020 18:25 Відповісти
але гамериканьці чомусь лише сивого дрючать, а рудого ні..абидна..
показати весь коментар
07.08.2020 18:45 Відповісти
І я про казав, однак совкодр ********* чомусь смапять. Та і модери посилання видаляют.
Ось за республіканців "обыдно", не того просувають.
показати весь коментар
07.08.2020 19:50 Відповісти
Рудий хитріший. У нього всі крадіжки "прозрачні". Фіг підкопаєшся.
показати весь коментар
08.08.2020 09:09 Відповісти
можливо..та кримінальний шлейф за ним ще той тягнеться..
показати весь коментар
08.08.2020 09:16 Відповісти
Зарплаты нужно внедрить по европейскому типу с минимальной почасовой ставкой скажем 5 евро час. Какого вы клоуны как и папередники берете с европейской жизни только тарифы и гейпарады а не зарплаты дороги и автомобили?
показати весь коментар
07.08.2020 18:32 Відповісти
Кто тебе мешает открыть своё предприятие и платить своим работникам минимум 5 евро в час ?
показати весь коментар
07.08.2020 18:38 Відповісти
Пронумерованный а зачем тогда государство ? А может я просто хочу ходить на работу и получать достойную зарплату.
показати весь коментар
07.08.2020 18:53 Відповісти
Государство затем, чтобы у человека, открывшего свой бизнес, рискуя всем своим имуществом, всякая шелупонь, типа тебя, не требовала денег за то, шо она куда-то ходит.
показати весь коментар
07.08.2020 18:55 Відповісти
А что плохого если люди будут получать как в европе. Только баклан тупой будет заходить в бизнес на "все" а что бы нерисковать имуществом оформляй не чп а юрлицо. Иди мяч погоняй школяр в школу скоро
показати весь коментар
07.08.2020 19:15 Відповісти
ну так открой юрлицо и плати своим работникам минимум 5 евро в час.

ты ж ничем не рискуешь при таком раскладе.

и ничего плохого в том не будет, если ты будешь платить по 5 евро в час.

у государства просто денег нет столько платить госслужащим,

а у тебя руки будут развязаны - плати хоть по миллиону.
показати весь коментар
07.08.2020 19:19 Відповісти
Да нет извините я чп сам по себе и грузчик и логист и главбух с продавцом в одном лице с простенькими квартальными отчетами и все ок. А юрлицо с "наемниками" по форме и по есв за каждого уже проходил аудит 9 месяцев кровь сосал. Так что твой совет тут невыруливает
показати весь коментар
07.08.2020 19:35 Відповісти
ну так а какого хрена ты требуешь от остальных работодателей платить минимум 5 евро в час ?
показати весь коментар
07.08.2020 20:00 Відповісти
Такого хрена что государство не чп не спд и не ооо и оплату труда должно регулировать справедливо если европа то зарплаты европейские тоже хотя румынские. Там так потому что работает прогрессивный налог на прибыль но для тебя это наверное трудновато
показати весь коментар
07.08.2020 20:25 Відповісти
тебе в голову никогда не приходила мысль, что государство платит госслужащим столько, сколько может, а не сколько хочет ?

точно так же платит рабочим и директор предприятия.

это же настолько элементарно !!!!
показати весь коментар
07.08.2020 20:28 Відповісти
Поясню последний раз зарплата платится из фонда зп у каждого предприятия есть владелец олигарх который неплатит прогр ставку налога как в ес от 50 до 75 процентов. Заработал 1 лимон 500 штук налог! Унас налог 25-35 000 есть разница? И нехватает на зарплаты дороги лекарства. За то хватает на порше яхты виллы
показати весь коментар
07.08.2020 20:38 Відповісти
А теперь я тебе, дебилу, объясню азы формирования зарплаты в разных странах :

допустим, в Великобритании есть ВВП на душу населения. Из него формируются доходы бюджета. Исходя из доходов бюджета правительство вводит минимум, который оно может платить госслужащим. Под этот минимум подтягиваются частные предприятия.

В Польше другой ВВП и другие доходыбюджета, поэтому польское правительство НЕ МОЖЕТ дать госчиновникам такую зарплату, как в Англии.

А в Украине ещё меньше ВВП и меньше бюджет. Поэтому украинское правительство не может дать госчиновникам такую зарплату, как в Польше и тем более, как в Англии.

Есть такой закон сохранения материи, который вы, зебилы, никак не можете понять. Он гласит :

НИ ЧТО НИОТКУДА НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ И НИ ЧТО НИКУДА НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО.
показати весь коментар
07.08.2020 20:58 Відповісти
Затасуй свою писанину себе в гудок убогий про ввп англии оно тулит пшн
показати весь коментар
07.08.2020 21:47 Відповісти
Дятел, почему в Германии зарплата меньше, чем в Англии ?

Олигархи мешают ?

Почему в Польше зарплата меньше, чем в Германии ?

Олигархи мешают ?
показати весь коментар
07.08.2020 21:51 Відповісти
Мне нах ненадо знать ответы на твои бакланские вопросы у меня такой умень как ты на складе расходники выгружал тоже качать умняка пытался сейчас на польше панам батрачит у него спроси
показати весь коментар
07.08.2020 22:04 Відповісти
а ты почему ему не платил минимум 5 евро в час ?
показати весь коментар
07.08.2020 22:12 Відповісти
и вообще, буратино, если ты ФОП, то от кого ты хочешь получать 5 евро в час ?

ты определись, кто ты )))
показати весь коментар
07.08.2020 22:13 Відповісти
А где я указывал что лично я хочу получать 5 евро? Ты попутал вася. Я хочу что бы все кто батрачит за еду и комуналку получали 5 евро час а мне и так неплохо а так будет еще лучше покупать больше будут. Все иди спать у меня завтра вопросов много я же не госслужащий
показати весь коментар
07.08.2020 22:25 Відповісти
Для зменшення кількості аварій на електромережах потрібно впровадити стимулювальний тариф на розподіл електроенергії за європейським прикладом, - "Дело" - Цензор.НЕТ 7523А где я указывал что лично я хочу получать 5 евро?

вот тут :

https://censor.net/user/234999

А может я просто хочу ходить на работу и получать достойную зарплату.
https://censor.net/comments/locate/3212541/019214cc-3275-7366-99dd-601a2a5d0cb6
показати весь коментар
07.08.2020 22:36 Відповісти
Там же написано предположительно"может" а не утвердительно
показати весь коментар
07.08.2020 22:43 Відповісти
обосрался - обтекай молча )))
показати весь коментар
07.08.2020 22:59 Відповісти
Я смотрю ты там выше тоже людей задрачивал. Похоже ************ цензоровский на зарплате шишку держать пытается. Вас тут стадо целое сутками пасется. Самый главный пусть идет нах а вы все дружно за ним
показати весь коментар
07.08.2020 23:11 Відповісти
Цензор нет стал площадкой для рекламы обдиралова народа? Это ж не новость, а агитация.
показати весь коментар
07.08.2020 19:11 Відповісти
У меня в городе двухэтажный не до конца правда достроенный дом со всеми удобствами. Решили с женой продать по хорошей цене а в селе (Хмельницкая обл) купить не большой но чтоб 30-50 сотых чернозема было купить. Установлю солнечные панели на 10 кВт и полностью жить без государства и их сраных энергоресурсов. А на земле посадить сад и для себя овощи . Купить мотоблок и не большой грузовик. А то всю жизнь боятся да жить в депрессии. Надоело. Пора послать всех подальше.
показати весь коментар
07.08.2020 19:19 Відповісти
Идея может и неплохая, но вряд ли рентабельна.
показати весь коментар
07.08.2020 19:39 Відповісти
Здоровье дороже. Сколько можно жить в страхе от тарифов и произвола энергетической мафии? Только ждешь постоянно что какие то фирташи,коломойские,ахметовы загонят тебя в долги и уничтожат как личность. Я честно но плин короновирус помешал планировал свалить куда-то в хорошую европейскую страну. Я военный инженер по образованию(Каменец-Подольское Высшие инженерное училище в 1989 году) с 2003 года прошел много путей. И бизнес,и работа в коммунальном предприятии главинженером,таксистом,в Польше да Чехии на стройках от рабочего до мастера,и снова бизнес но увы у нас извините при любой власти все в дерьме. Страна без будущего . Мафия прочно захватила власть. Главное что дети сумели найти свое место в Европе а нам просто хочется спокойно до жить хотя в 55 лет еще можно что то планировать.
показати весь коментар
07.08.2020 19:59 Відповісти
Мотив понятен. Только я к тому веду,что не дадут вам развернутся, даже на своём участке.
P./S. Я одесский автодорожный в 85-ом закончил, только "корочка" абсолютно нивелирована.
Да и по жизни не пригодилась.
показати весь коментар
07.08.2020 20:15 Відповісти
После выхода из бизнеса тоже так хотел тем более в нашем регионе в селе домовладение можно взять 15-20 s а если поискать то и за 10. Повезло что родственник первый пошел грузовичок гпзель мотоблок крот 1 га земли весь в трудах и заботах жена ушла ишачит сам что то зарабатывает если кого нанииать то копейки остаются. Так что лучше в маленьком бизнесе. Ну а так успехов
показати весь коментар
07.08.2020 19:54 Відповісти
А то что малый да и средний бизнес враги мафии что у власти.
показати весь коментар
07.08.2020 20:01 Відповісти
все одно доженуть..
як не через тарифи на комуналку,
так через податки і ціни на пальне або мобільний зв'язок..

або тупо через інфляцію.. по 15-20% на рік.
їм вистачить..
показати весь коментар
07.08.2020 23:07 Відповісти
олігархи хочуть бабла..
жодна собака не почала продавати свої збиткові мережі..
значить вони не таку вже збиткові..
показати весь коментар
07.08.2020 23:03 Відповісти
Та давайте вже, "внєдряйте", а то у Ахмєтова вже 2 чи 3 роки руки чешуться до цього тарифу.
показати весь коментар
08.08.2020 09:10 Відповісти
 
 