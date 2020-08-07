Через "Станицю Луганську" і "Новотроїцьке" не пропускають людей через збій "Дій удома", - "Донбас SOS"

У зв'язку зі збоями в роботі додатка "Дій вдома" на Донбасі не здійснюється пропуск осіб через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке".

Про це повідомляє громадська організація "Донбас SOS", інформує Цензор.НЕТ.

"На нашу гарячу лінію надходять повідомлення, що в зв'язку з проблемами в роботі додатка "Дій удома" пропуск на підконтрольну Україні територію через КПВВ "Станиця Луганська" і КПВВ "Новотроїцьке" не проводиться. Зараз на лінії розмежування чекають перетину кілька сотень людей", - ідеться в повідомленні.

При цьому Східне регіональне Управління Державної прикордонної служби України нещодавно заявило, що "обмеження з боку Об'єднаних сил для перетину лінії розмежування громадянами на КПВВ немає", додають у "Донбас SOS".

Також "Донбас SOS" наголошує, що командувач ООС не наділений повноваженнями на встановлення будь-яких обмежень прав фізичних та юридичних осіб і покладання на них додаткових обов'язків, пов'язаних із профілактичними або протиепідемічними заходами.



