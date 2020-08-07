УКР
Через "Станицю Луганську" і "Новотроїцьке" не пропускають людей через збій "Дій удома", - "Донбас SOS"

У зв'язку зі збоями в роботі додатка "Дій вдома" на Донбасі не здійснюється пропуск осіб через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке".

Про це повідомляє громадська організація "Донбас SOS", інформує Цензор.НЕТ.

"На нашу гарячу лінію надходять повідомлення, що в зв'язку з проблемами в роботі додатка "Дій удома" пропуск на підконтрольну Україні територію через КПВВ "Станиця Луганська" і КПВВ "Новотроїцьке" не проводиться. Зараз на лінії розмежування чекають перетину кілька сотень людей", - ідеться в повідомленні.

При цьому Східне регіональне Управління Державної прикордонної служби України нещодавно заявило, що "обмеження з боку Об'єднаних сил для перетину лінії розмежування громадянами на КПВВ немає", додають у "Донбас SOS".

Читайте на Цензор.НЕТ: Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі з 1 серпня

Також "Донбас SOS" наголошує, що командувач ООС не наділений повноваженнями на встановлення будь-яких обмежень прав фізичних та юридичних осіб і покладання на них додаткових обов'язків, пов'язаних із профілактичними або протиепідемічними заходами.

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) Донбас (22366) КПВВ (330)
Так вроде зеленое стадо недавно орало что обсервация и самоизоляция для тех кто приезжает из лугандона не нужна...для чего тогда это приложение дий дома??
Или зеленое стадо как обычно сбрехало??
показати весь коментар
07.08.2020 17:57 Відповісти
ЗЕбилам соврать как два пальца обоссать
показати весь коментар
07.08.2020 18:04 Відповісти
Дійте вдома і нехер шастать.
показати весь коментар
07.08.2020 17:59 Відповісти
Ст.Луганская во время сбоя. Сбои должны быть постоянными, ПФУ не резиновый.
Через "Станицю Луганську" і "Новотроїцьке" не пропускають людей через збій "Дій удома", - "Донбас SOS" - Цензор.НЕТ 9266
показати весь коментар
07.08.2020 18:26 Відповісти
Так отменили намедни обсерацию.
показати весь коментар
07.08.2020 20:05 Відповісти
 
 