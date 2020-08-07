УКР
Новини Агресія Росії проти України
1 916 27

Ворог із початку доби 3 рази порушив режим припинення вогню, - штаб ООС

Російські окупанти стріляли поблизу Новолуганського, Шумів і Травневого. Біля окупованої Ужівки противник вів інженерні роботи в сторону Водяного.

Про це інформує пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа неприцільна провокація зі стрілецької зброї була зафіксована поблизу Новолуганського. Постріл із підствольного гранатомета противник здійснив неподалік від Шумів, а з автоматичного станкового гранатомета - поблизу Травневого", - сказано в повідомленні.

На ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою, зазначили в ООС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій"

"Ще одне порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, було зафіксовано на Приазов'ї. Поблизу непідконтрольного українському уряду населеного пункту Ужівка противник проводив інженерні роботи в сторону Водяного", - додали в штабі.

Втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Також на Цензор.НЕТ: Проти понад 100 іноземців відкриті кримінальні провадження за участь у війні на Донбасі

обстріл (30965) Донбас (22366) перемир’я (1006) операція Об’єднаних сил (6725)
+12
как быстро выдумываются новые термины - провокационный огонь...не пристрельный огонь... не боевая травма...гибридная война...
07.08.2020 18:17 Відповісти
+8
Нізззя! Бубачка хочіт мір увідєть в глазах *****!
07.08.2020 18:18 Відповісти
+7
есть ещё "умерли от болезней несовместимых с жизнью"
07.08.2020 18:20 Відповісти
Враг с начала суток 3 раза нарушил режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7543
07.08.2020 18:09 Відповісти
Така смерть йому за подарунок. Нехай живе і дочекається божої кари.
07.08.2020 18:14 Відповісти
А це в "зачьот" чи не враховується? (((
07.08.2020 18:12 Відповісти
Так таран сказав же, що всі хочуть миру, нє?
07.08.2020 20:49 Відповісти
началось
07.08.2020 18:13 Відповісти
Есть не боевые потери. ДТП под Винницей: погибли два бойца АТОКорреспондент.net, Сегодня, 10:40. https://korrespondent.net/ukraine/4260709-dtp-pod-vynnytsei-pohybly-dva-boitsa-ato
07.08.2020 18:14 Відповісти
Перемирье закончено можно сепаров дальше валить ?
07.08.2020 18:14 Відповісти
Нізззя! Бубачка хочіт мір увідєть в глазах *****!
07.08.2020 18:18 Відповісти
та хай хочет - разве заваленые кацапы етому помешают?
07.08.2020 18:28 Відповісти
как быстро выдумываются новые термины - провокационный огонь...не пристрельный огонь... не боевая травма...гибридная война...
07.08.2020 18:17 Відповісти
есть ещё "умерли от болезней несовместимых с жизнью"
07.08.2020 18:20 Відповісти
а еще "тревожащий огонь..." - во время глобального и всеобьемлюющего перемирия без него никак, ето часть договоренностей видимо....
07.08.2020 18:26 Відповісти
но они стреляли не громко, не прицельно и не далеко. за стрельбу не считается.
07.08.2020 18:19 Відповісти
Прошло полтора года и ублюдок забыл какому народу он приносил клятву. По лжи зебила видно кто командует придурком.
ВСУ должно понимать что азов это их стержень. Зебил это предатель любых интересов, средство для предательства. Если зебил отводит азов сегодня чтобы получить якобы уменьшение обстрелов, то завтра вам придется лить кровь за интересы дураков в сирии, а не за украину и будущее своих детей. Потому ТАКИЕ КАК АЗОВ более хребет и более стабильная платформа. ***** зебил, дермаки это инструменты торговли вашими жизнями, потому что дав передышку врагу завтра вас захватит и погонит по своей буйной фантазией против белорусов и куда в азию , африку. ТАк что перемирие для всу на самом деле хуже добивание самого лживого врага, который якобы послаблением готовится ударить откуда никто не ожидает.
ПОТОМУ только КАК СПАРТА. Держаться до конца, чтобы выиграть лютого кровавого суперлживого врага.
Послабление обстрелов есть опасной заманухой по вашим душам и душам ваших детей.
ЛЖИВЫЙ и ученый ълом как лгать ПРЕДАТЕЛЬ ЗЕБИЛ и его и путина шлюха ермак исполнитель хателок ***** должен быть вынесен из ап и похоронен рядом

ПЕРЕМИРИЕ ЭТО ШИРМА КАПИТУЛЯЦИИ.
Если ктото думает как тяжело наверное придумывать такую ложь. На самом деле нет ничего простого придумывать такую ложь как бурная имитации кизака что дерьмак его ********. Просто берем простой факт и переворачиваем его и ложь готова. Нужно ее только разыграть, что кизак и сделал на сми(если на сми специально это первая причина сомневаться).Это тупые кацапские под копирку шаблоны.
Потому проститутку зебила, который под ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ХРЕМЛЯ на вынос и пОХОРОНИТЬ ПОД ЗДАНИЕМ ХИМЕР чтобы другим повадно не было салиться с шулерами за один стол, если он дебил по определению.
Теперь проститутка соучастник терроризма со взрывами в ливане. Почерк как в париже с нотердамом, где макрон соснул ъца ъла и теперь постоянно сосет, даже флот шлет по указке ъла в ливию против турции.Вы понимаете как сосет ъидар макрон у ъла за нотердам. Тупое французское ничтожество выслало флот франции против турции в ливан по указке ъла.
Факт послушания макрона как собаки павлова, говорит что ъло пиъдануло нотердам. Так же и берут кацапы увалили, создав для этого спецпредусловия. Если это работает как часы с макроном, то почему не найти очень подходящие для этого другие ситуации с конфискатами, для хорошего влияния на зе. Заодно запугать весь мир.
07.08.2020 18:39 Відповісти
Короче с начала перемирия ни одного убитого и раненного а это значит нравится кому то или нет но оно работает и интенсивность огня пошла на спад.
07.08.2020 18:20 Відповісти
Ага, тобі, убоге, з-за океану видніше. Вже чотирьох воїнів українських списали як "померлих від хвороб".
07.08.2020 20:51 Відповісти
Ну все логично, сначала попробовали стрелять и посмотрели на то как капитулянт с хомчаком выгораживают своих партнеров с "той стороны" ,теперь начали отжимать серую зону возле Водяного, и судя по всему реакция у зебильных хомчаков будет такая же, то следующим этапом после захвата серой зоны будут полномасштабные атаки и захват наших опорных пунктов на отдельных участках фронта (а ведь атаки на отдельные участки по мнению зебльного уклониста вообще не считаются, такое себе постреливание).
07.08.2020 20:59 Відповісти
Поки українські ЗМІ всерйоз аналізують чи призведе зміна у складі переговорної групи до «миру», ми маємо повторювати, що справжній мир для України можна досягти лише завдяки: 1) сильній українській армії; 2) санкціями проти Росії; 3) довготривалій стратегії на вступ до НАТО !!
07.08.2020 21:44 Відповісти
Многоходовочка, ЗЕля вже давно попався в мишеловку #уйла, ще трохи і мишеловка зачиниться. Так дійсно, #уйло показав ЗЕсопляку що раха контролює ситуейшн в ОРДЛО. Що буде наступною наживкою ? "Мир" ЗЕдурник схавав.
07.08.2020 22:34 Відповісти
Враждебная неприцельная провокация из стрелкового оружия это стабильное перемирие.

===========
А наши ВСУ ведут мирный неприцельный огонь в сторону оккупантов или за это уголовное дело заводят?
08.08.2020 12:12 Відповісти
Итак, логика Зеленского и 95 квартала:
==========
1. маньяк трахнул жертву, но эякулировал вне её, это не изнасилование.
2. вор украл 50% денег, это не воровство.
3. Заплатил налог 10 гривен вместо 100 - это не преступление
4. капитуляция это победоносное прекращение огня
5. критика с предупреждением об опасности это угроза жизни
6. Убил наемного вооруженного нападающего убийцу при защите- ты преступник-убийца
7. терпила это миротворц
8. ветеран, патриот, волонтер - преступник
...
08.08.2020 12:28 Відповісти
 
 