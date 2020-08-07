Ворог із початку доби 3 рази порушив режим припинення вогню, - штаб ООС

Російські окупанти стріляли поблизу Новолуганського, Шумів і Травневого. Біля окупованої Ужівки противник вів інженерні роботи в сторону Водяного.

Про це інформує пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа неприцільна провокація зі стрілецької зброї була зафіксована поблизу Новолуганського. Постріл із підствольного гранатомета противник здійснив неподалік від Шумів, а з автоматичного станкового гранатомета - поблизу Травневого", - сказано в повідомленні.

На ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою, зазначили в ООС.

"Ще одне порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, було зафіксовано на Приазов'ї. Поблизу непідконтрольного українському уряду населеного пункту Ужівка противник проводив інженерні роботи в сторону Водяного", - додали в штабі.

Втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

