Ворог із початку доби 3 рази порушив режим припинення вогню, - штаб ООС
Російські окупанти стріляли поблизу Новолуганського, Шумів і Травневого. Біля окупованої Ужівки противник вів інженерні роботи в сторону Водяного.
Про це інформує пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожа неприцільна провокація зі стрілецької зброї була зафіксована поблизу Новолуганського. Постріл із підствольного гранатомета противник здійснив неподалік від Шумів, а з автоматичного станкового гранатомета - поблизу Травневого", - сказано в повідомленні.
На ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою, зазначили в ООС.
Читайте на Цензор.НЕТ: Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій"
"Ще одне порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, було зафіксовано на Приазов'ї. Поблизу непідконтрольного українському уряду населеного пункту Ужівка противник проводив інженерні роботи в сторону Водяного", - додали в штабі.
Втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Також на Цензор.НЕТ: Проти понад 100 іноземців відкриті кримінальні провадження за участь у війні на Донбасі
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВСУ должно понимать что азов это их стержень. Зебил это предатель любых интересов, средство для предательства. Если зебил отводит азов сегодня чтобы получить якобы уменьшение обстрелов, то завтра вам придется лить кровь за интересы дураков в сирии, а не за украину и будущее своих детей. Потому ТАКИЕ КАК АЗОВ более хребет и более стабильная платформа. ***** зебил, дермаки это инструменты торговли вашими жизнями, потому что дав передышку врагу завтра вас захватит и погонит по своей буйной фантазией против белорусов и куда в азию , африку. ТАк что перемирие для всу на самом деле хуже добивание самого лживого врага, который якобы послаблением готовится ударить откуда никто не ожидает.
ПОТОМУ только КАК СПАРТА. Держаться до конца, чтобы выиграть лютого кровавого суперлживого врага.
Послабление обстрелов есть опасной заманухой по вашим душам и душам ваших детей.
ЛЖИВЫЙ и ученый ълом как лгать ПРЕДАТЕЛЬ ЗЕБИЛ и его и путина шлюха ермак исполнитель хателок ***** должен быть вынесен из ап и похоронен рядом
ПЕРЕМИРИЕ ЭТО ШИРМА КАПИТУЛЯЦИИ.
Если ктото думает как тяжело наверное придумывать такую ложь. На самом деле нет ничего простого придумывать такую ложь как бурная имитации кизака что дерьмак его ********. Просто берем простой факт и переворачиваем его и ложь готова. Нужно ее только разыграть, что кизак и сделал на сми(если на сми специально это первая причина сомневаться).Это тупые кацапские под копирку шаблоны.
Потому проститутку зебила, который под ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ХРЕМЛЯ на вынос и пОХОРОНИТЬ ПОД ЗДАНИЕМ ХИМЕР чтобы другим повадно не было салиться с шулерами за один стол, если он дебил по определению.
Теперь проститутка соучастник терроризма со взрывами в ливане. Почерк как в париже с нотердамом, где макрон соснул ъца ъла и теперь постоянно сосет, даже флот шлет по указке ъла в ливию против турции.Вы понимаете как сосет ъидар макрон у ъла за нотердам. Тупое французское ничтожество выслало флот франции против турции в ливан по указке ъла.
Факт послушания макрона как собаки павлова, говорит что ъло пиъдануло нотердам. Так же и берут кацапы увалили, создав для этого спецпредусловия. Если это работает как часы с макроном, то почему не найти очень подходящие для этого другие ситуации с конфискатами, для хорошего влияния на зе. Заодно запугать весь мир.
===========
А наши ВСУ ведут мирный неприцельный огонь в сторону оккупантов или за это уголовное дело заводят?
==========
1. маньяк трахнул жертву, но эякулировал вне её, это не изнасилование.
2. вор украл 50% денег, это не воровство.
3. Заплатил налог 10 гривен вместо 100 - это не преступление
4. капитуляция это победоносное прекращение огня
5. критика с предупреждением об опасности это угроза жизни
6. Убил наемного вооруженного нападающего убийцу при защите- ты преступник-убийца
7. терпила это миротворц
8. ветеран, патриот, волонтер - преступник
...