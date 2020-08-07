На Чернігівщині затримано групу рекетирів, які вимагали в місцевого бізнесмена 500 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Чернігівщини викрили злочинну групу, що вимагала півмільйона гривень у місцевого бізнесмена.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Двоє жителів Чернігова вимагали від місцевого бізнесмена 500 тис. гривень. Усі їхні вимоги супроводжувалися погрозами фізичної розправи стосовно потерпілого і членів його сім'ї. Не бажаючи погоджуватися з вимогами зловмисників і побоюючись за своє і життя сім'ї, в квітні цього року чоловік звернувся в поліцію", - йдеться в повідомленні.

За фактом вимагання коштів було розпочато кримінальне провадження. Співробітники обласної поліції встановили особи здирників, задокументували факти вимагання коштів та отримання ними частини від певної суми - 30 000 гривень.

У четвер, 6 серпня, на підставі зібраних доказів причетності до вказаного злочину двох учасників злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Здирникам загрожує до семи років позбавлення волі.

