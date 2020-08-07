УКР
Новини
На Чернігівщині затримано групу рекетирів, які вимагали в місцевого бізнесмена 500 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Чернігівщини викрили злочинну групу, що вимагала півмільйона гривень у місцевого бізнесмена.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Чернігівщині затримано групу рекетирів, які вимагали в місцевого бізнесмена 500 тис. грн, - Нацполіція 01

"Двоє жителів Чернігова вимагали від місцевого бізнесмена 500 тис. гривень. Усі їхні вимоги супроводжувалися погрозами фізичної розправи стосовно потерпілого і членів його сім'ї. Не бажаючи погоджуватися з вимогами зловмисників і побоюючись за своє і життя сім'ї, в квітні цього року чоловік звернувся в поліцію", - йдеться в повідомленні.

За фактом вимагання коштів було розпочато кримінальне провадження. Співробітники обласної поліції встановили особи здирників, задокументували факти вимагання коштів та отримання ними частини від певної суми - 30 000 гривень.

На Чернігівщині затримано групу рекетирів, які вимагали в місцевого бізнесмена 500 тис. грн, - Нацполіція 02

Читайте: Поліція в Харкові затримала двох братів, які вимагали з підприємця $15 тис. "боргу". ФОТОрепортаж

На Чернігівщині затримано групу рекетирів, які вимагали в місцевого бізнесмена 500 тис. грн, - Нацполіція 03

У четвер, 6 серпня, на підставі зібраних доказів причетності до вказаного злочину двох учасників злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Здирникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Дивіться також: Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

здирство (284) Нацполіція (15499) Правоохоронні органи (2712) рекет (117) силовики (2518) Чернігівщина (1585)
все пучком....чесний бізнесмен....порядні вимагачі...треба ділитись....
показати весь коментар
07.08.2020 18:09 Відповісти
Казнить на электрическом стуле.
показати весь коментар
07.08.2020 18:11 Відповісти
Печальная новость.. лучше бы звучало бы " На Черниговщине вся преступная группировка рекетиров была уничтожена вместе с их семьями" .. вот это была бы хорошая новость, а так очередное решалово для судей
показати весь коментар
07.08.2020 18:59 Відповісти
Странные какие то люди.
Тебе угрожают.
Грозятся убить семью.
Так возьми ствол у убей их всех!!!!
В чем проблема?
показати весь коментар
07.08.2020 20:48 Відповісти
ты с какой планеты - пацак? тут такие законы, что тебя придут убивать, утюг на жопу поставят и не дай бог при самообороне ты кого то завалишь. всё... превышение мер самообороны. они ведь тебя не убили, а только попку подсмажили утюгом. то есть ты жив а они мертвы. нихарашо...
не говоря что будут ломится и ты их на пороге завалишь, ещё хуже если во дворе(тем более в спину. типо он же мальчик в трусиках убегал... а ты.... в спину).
а если не дай бог они остануться живы, то скажут шо они просто хотели воды попить. а ты их вальнул... ведь при власти бандиты и законы под бандитов. как можно бандюка вальнуть?
ты чё? стерненка вспомни. напали несколько челов, завалил нападающих. чудом сам остался жив - таскают по судам. но не сидит только благодаря тому что сам юрист и дело получило слишком широкую огласку. а тебя, меня - давно бы побрили, дали робу и только в путь тамки клеить...
показати весь коментар
08.08.2020 01:08 Відповісти
От пацака слышу )))))
Все отлично знаю.
И ты во всем прав.
За исключением одного.
Мы уже в возрасте.
И бояться - глупо.
У меня Hatsan Aimguard c картечными на сайдседдле стоит вот сейчас, возле меня в расстегнутом чехле.
Он всегда стоит рядом. А вот карабины - те в закрытом сейфе.
Каждый, кто вломится кто мне во двор - гарантированный двухсотый.
Если это будут менты - им тоже не повезло.
Что же делать?
Судьба, значит, такая.
==
Кстати, провел определенную работу. Все местечковые приблатненные ушлепки знают, что вооружен и крайне опасен.
С одной стороны, вроде и неправильно, но когда с побратимами едем от военкомата на стрелковые дни, или просто на свое стрельбище - во всей снаряге. В мультикаме, с РПС, подсумками, наколенники, налокотники, плейткарриер, бандана, орчки, наушники - все как положено.
И два оружейных чехла на плече. И рюкзак.
И нас таких человек 20.
На бусе приехать в центр, ленивые, уставшие, в полной снаряге - выпить кофейку и разойтись по домам.
Эту картину маслом видит местная блатная быдлота, видят менты.
Все.
Тихая, спокойная жизнь.

показати весь коментар
08.08.2020 09:14 Відповісти
ти маєш рацію,потрібно діяти.
показати весь коментар
08.08.2020 13:39 Відповісти
 
 