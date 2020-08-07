На Чернігівщині затримано групу рекетирів, які вимагали в місцевого бізнесмена 500 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські Чернігівщини викрили злочинну групу, що вимагала півмільйона гривень у місцевого бізнесмена.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Двоє жителів Чернігова вимагали від місцевого бізнесмена 500 тис. гривень. Усі їхні вимоги супроводжувалися погрозами фізичної розправи стосовно потерпілого і членів його сім'ї. Не бажаючи погоджуватися з вимогами зловмисників і побоюючись за своє і життя сім'ї, в квітні цього року чоловік звернувся в поліцію", - йдеться в повідомленні.
За фактом вимагання коштів було розпочато кримінальне провадження. Співробітники обласної поліції встановили особи здирників, задокументували факти вимагання коштів та отримання ними частини від певної суми - 30 000 гривень.
У четвер, 6 серпня, на підставі зібраних доказів причетності до вказаного злочину двох учасників злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Здирникам загрожує до семи років позбавлення волі.
Тебе угрожают.
Грозятся убить семью.
Так возьми ствол у убей их всех!!!!
В чем проблема?
не говоря что будут ломится и ты их на пороге завалишь, ещё хуже если во дворе(тем более в спину. типо он же мальчик в трусиках убегал... а ты.... в спину).
а если не дай бог они остануться живы, то скажут шо они просто хотели воды попить. а ты их вальнул... ведь при власти бандиты и законы под бандитов. как можно бандюка вальнуть?
ты чё? стерненка вспомни. напали несколько челов, завалил нападающих. чудом сам остался жив - таскают по судам. но не сидит только благодаря тому что сам юрист и дело получило слишком широкую огласку. а тебя, меня - давно бы побрили, дали робу и только в путь тамки клеить...
Все отлично знаю.
И ты во всем прав.
За исключением одного.
Мы уже в возрасте.
И бояться - глупо.
У меня Hatsan Aimguard c картечными на сайдседдле стоит вот сейчас, возле меня в расстегнутом чехле.
Он всегда стоит рядом. А вот карабины - те в закрытом сейфе.
Каждый, кто вломится кто мне во двор - гарантированный двухсотый.
Если это будут менты - им тоже не повезло.
Что же делать?
Судьба, значит, такая.
==
Кстати, провел определенную работу. Все местечковые приблатненные ушлепки знают, что вооружен и крайне опасен.
С одной стороны, вроде и неправильно, но когда с побратимами едем от военкомата на стрелковые дни, или просто на свое стрельбище - во всей снаряге. В мультикаме, с РПС, подсумками, наколенники, налокотники, плейткарриер, бандана, орчки, наушники - все как положено.
И два оружейных чехла на плече. И рюкзак.
И нас таких человек 20.
На бусе приехать в центр, ленивые, уставшие, в полной снаряге - выпить кофейку и разойтись по домам.
Эту картину маслом видит местная блатная быдлота, видят менты.
Все.
Тихая, спокойная жизнь.