Прокурори у справі "Роттердам+" визнали, що вони не мають із чим іти до суду, - адвокат

Спеціальна антикорупційна прокуратура визнала, що в неї немає доказів для передання справи Роттердам+ до суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила адвокат сторони захисту Ірина Одинець.

"На нашу думку, немає ніяких перспектив. Якщо за 3,5 року ні слідство, ні прокуратура не змогли зібрати фактів, не змогли зібрати доказів провини, доказів у справі фактично немає, то вони просто затягують цю справу для того, щоб не визнавати своєї провини. Тим більше, варто зауважити, що НАБУ і САП у нас мають неймовірну підтримку на всіх рівнях, що включає в себе буквально багаж із маси намальованих ними документів, прихованих експертиз, як це вже визнавалося прокурором. І прокурор розуміє, що на сьогодні фактично в суд не має з чим іти. І вина осіб не буде доведена в будь-якому випадку в суді", - прокоментувала Одинець.

Вона також зазначила, що призупинення справ означає, що зараз не можуть слідством проводитися ніякі дії.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 3 серпня САП зупинила розслідування через відсутність у справі доказів, а саме експертизи про завдання збитку.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 закінчується термін проведення розслідування, яке триває 3,5 року, з березня 2017. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 р НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу до суду або закрити справу за відсутністю складу злочину.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що вона може розвалитися в суді.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 із введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р і до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Ціни встановлюються на підставі вартості газу в європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну. Цей принцип - так звана формула "Амстердам+" - у червні 2020 був прописаний у меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив утому числі президент Володимир Зеленський.