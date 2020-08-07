Прокурори у справі "Роттердам+" визнали, що вони не мають із чим іти до суду, - адвокат
Спеціальна антикорупційна прокуратура визнала, що в неї немає доказів для передання справи Роттердам+ до суду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила адвокат сторони захисту Ірина Одинець.
"На нашу думку, немає ніяких перспектив. Якщо за 3,5 року ні слідство, ні прокуратура не змогли зібрати фактів, не змогли зібрати доказів провини, доказів у справі фактично немає, то вони просто затягують цю справу для того, щоб не визнавати своєї провини. Тим більше, варто зауважити, що НАБУ і САП у нас мають неймовірну підтримку на всіх рівнях, що включає в себе буквально багаж із маси намальованих ними документів, прихованих експертиз, як це вже визнавалося прокурором. І прокурор розуміє, що на сьогодні фактично в суд не має з чим іти. І вина осіб не буде доведена в будь-якому випадку в суді", - прокоментувала Одинець.
Вона також зазначила, що призупинення справ означає, що зараз не можуть слідством проводитися ніякі дії.
Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 3 серпня САП зупинила розслідування через відсутність у справі доказів, а саме експертизи про завдання збитку.
Нагадаємо, 8 серпня 2020 закінчується термін проведення розслідування, яке триває 3,5 року, з березня 2017. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 р НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу до суду або закрити справу за відсутністю складу злочину.
Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що вона може розвалитися в суді.
Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 із введенням ринку електроенергії.
Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р і до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Ціни встановлюються на підставі вартості газу в європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну. Цей принцип - так звана формула "Амстердам+" - у червні 2020 був прописаний у меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив утому числі президент Володимир Зеленський.
все выдуманные истории про Порошенко лопаются как мыльный пузырь..
а тут ещё США накопало отмывание денег Коломойским на 5,5 млрд уе куда попадает и Зеленский..
ой не легко им будет очень скоро.. Лазаренко впрочем будет рад новым землякам )))
Это дело Коломойского -Геруса против менеджеров Ахметова. Мол прибыль была у гудка высокая. Отменили Роттердам+- цены на уголь выросли. И шо? Нам,внизу здесь,до этого дела как до балету В Париже. Паны против панов.
Или в суде за клевету ответит?
Зебилы!!!
Открывайте глаза... И мозги... В случае их наличия((
Це ж був топ компромат проти Порошенка, на протязі цілого року перед виборами !
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
никак к обвинениям пристегнуть нельзя?
а...знаю-знаю... что проиграл на выборах видосику-бедоносику полшестому...
это убийственный аргумент ))))
шукаючій та й набреше - було б бажання....
Конечно, вы все уже прочитали эту новость.
...
Испытываю ли я от этой новости злорадство?
Отнюдь нет.
Более того, в отличие от Игоря Валерьевича, который никогда не гнушался никакими методами ( от мусоров до бандитов ) в расправе над конкурентами, бывшими партнерами или просто неугодными, я считаю, что желать другим «сумы да тюрьмы» - в высшей степени подло.
И, поэтому, совершенно искренне надеюсь, что Игорь Валерьевич достойно выдержит этот удар судьбы.
Тем более, что легко ему точно не будет.
Если уж американцы взялись за кого-то, то это всерьёз и надолго.
Найдут даже в Антарктиде.
Знающие люди поговаривают, что в ближайшее время, партнеру Игоря Валерьевича - президенту Зеленскому, будет предложена простая схема.
С учётом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК украинского гражданства.
А после этого выдать международного преступника американскому правосудию.
...
Игорь Валерьевич, я действительно желаю Вам удачи в столь нелегком деле, как противостояние с США.
А ещё.
Ещё я желаю Вам ... устойчивой телефонной связи.
...
Знаете, что на самом деле действительно страшно для человека, который назначил себя вершителем чужих судеб?
Когда наступает тот момент, что на обратном конце провода не берут трубку.
...
Ты звонишь своему Президенту, а ОП с ним не соединяет.
Ты снова хочешь дать команду заместителю генпрокурора, которому заказал мэра Днепра, а он от тебя прячется.
Силовики, губернаторы, министры, директора госпредприятий, члены наблюдательного совета НБУ, депутаты, и вся та падаль, которой ты командовал от имени Президента, ничтожества, предавшие страну и изменившие присяге, карьеристы, сребролюбцы и просто слабые люди, все те, кто замирал от твоего голоса внутри телефонной трубки, почему-то вдруг начинают заползать в норы, что-то блеять в ответ и просить перезвонить.
Даже у твоих «журналистов», готовых за высокую зарплату и корпоративный кредит на авто облить грязью любого, почему-то вдруг просыпается совесть и желание соблюдать профессиональные стандарты.
Я уже не говорю про местечковое мясо, которых ты набрал в свою партию «За майбутне», пообещав им разные плюшки: от проходных мест в будущих парламентских списках до эфиров на «1+1».
...
Вся эта публика начинает понимать, что дни твои сочтены, что ты становишься чересчур токсичным, а уж с «американцами точно ссориться не стоит, мало ли что, лес рубят - щепки летят».
Да и вообще, «пусть Валерьич сам решает свои проблемы, а у нас куча своих проблем, это не наши дела, мы тихонько постоим в стороне и понаблюдаем»
...
А напоследок я расскажу всем совсем уж грустную историю.
Когда я был журналистом- расследователем, то долго занимался «кейсом Лазаренко» и даже летал в США, где общался с некоторыми компетентными товарищами.
В Украине почти никто не знает, что именно окончательно сломило великого и ужасного Павла Ивановича, чьё имя в 90-е годы даже боялись произносить вслух.
...
В американском тюремном боксе, где он сидел, существовало правило.
Ты можешь звонить за личные средства куда угодно, но по общему телефону, стоящему в коридоре и не больше условно 3 минут. И только вместе с другими заключёнными.
Павел Иванович беспрестанно
звонил родным, близким, партнёрам.
Кто-то ему отвечал, а кто-то - нет.
Но что такое три минуты?
Связь автоматически обрывалась и бывший всесильный премьер-министр вешал трубку и переходил в конец живой очереди.
И ждал по часу. Пока по телефону поговорят другие заключённые.
И так снова и снова. Целый день.
Месяцами.
Три минуты и в конец очереди.
Три минуты и в конец очереди.
...
Устойчивой вам телефонной связи, Игорь Валерьевич.
Я желаю Вам только добра.
Борис Филатов
Сильно.
Дай Бог, щоб так і було з бородатим.
А попередні висновки дають таки багато поживи для роздумів. І виглядає Порошенко в тих висновках аж особа аж ніяк не патріотична, як, втім, і Ахмєтова а в першу чергу чисто загребуща, бо жаба Порошенка сьогодні ні для кого не секрет, крім його апостолят, чи може треба говорити "дияконят", зважаючи на його чин в РПЦ?