Міністр оборони Таран на фронті: "Всі хочуть миру. У мене передчуття закінчення війни"

Майже за два тижні перемир'я армія і жителі Донбасу почали відчувати кінець війни, а життя в регіоні почало відроджуватися. Від війни втомилися і армія, і цивільні.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час відвідин району проведення операції Об'єднаних сил разом із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Усі хочуть миру на цій землі. Те, що відбувається зараз, дає надію, дає людям надію, що ми колись нарешті це вирішимо. Безперечно, зараз це вирішує не армія. Повинні вирішувати це питання політичним шляхом", - зазначив міністр оборони .

"Солдати говорили, що якщо політики не будуть вирішувати, не зможуть вирішувати, нам нічого не залишиться окрім того, щоб покладатися тільки на Збройні сили", - додав Таран.

За словами міністра, саме така поїздка вздовж лінії розмежування і дозволила зрозуміти настрій українських бійців, які захищають державу. Зараз армія, зазначив Таран, вірить Верховному Головнокомандувачу України.

"Це дійсно чудово сприймається особовим складом. Вони раді бачити президента - не там десь, який тільки по телебаченню виступає, а того, який із ними, приїжджає до них, вникає в те, що відбувається, проводить бесіди. Дуже чудова психологічна атмосфера кожен раз, коли президент приїжджає на позицію", - наголосив голова Міноборони.

