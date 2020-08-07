Міністр оборони Таран на фронті: "Всі хочуть миру. У мене передчуття закінчення війни"
Майже за два тижні перемир'я армія і жителі Донбасу почали відчувати кінець війни, а життя в регіоні почало відроджуватися. Від війни втомилися і армія, і цивільні.
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час відвідин району проведення операції Об'єднаних сил разом із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Усі хочуть миру на цій землі. Те, що відбувається зараз, дає надію, дає людям надію, що ми колись нарешті це вирішимо. Безперечно, зараз це вирішує не армія. Повинні вирішувати це питання політичним шляхом", - зазначив міністр оборони .
"Солдати говорили, що якщо політики не будуть вирішувати, не зможуть вирішувати, нам нічого не залишиться окрім того, щоб покладатися тільки на Збройні сили", - додав Таран.
За словами міністра, саме така поїздка вздовж лінії розмежування і дозволила зрозуміти настрій українських бійців, які захищають державу. Зараз армія, зазначив Таран, вірить Верховному Головнокомандувачу України.
"Це дійсно чудово сприймається особовим складом. Вони раді бачити президента - не там десь, який тільки по телебаченню виступає, а того, який із ними, приїжджає до них, вникає в те, що відбувається, проводить бесіди. Дуже чудова психологічна атмосфера кожен раз, коли президент приїжджає на позицію", - наголосив голова Міноборони.
А кто будет сепаров охранять от таких как я? Я ведь вернусь на оккупированную территорию и сепары начнут умирать. Я им не прощу 7 лет войны.
А вот герои ДНР будут ходить по Киеву в орденах и охранять их будут! А то что в Европпе подумают.... А что по рос тв покажут...
Правда я не отношусь к тем кто верит в мирное решение конфликта на Донбасе (имхо это абсурд абсурдный), но пока все идет относительно логично. У Украины вообще мало вариантов после подписания минских капитуляций. Нельзя просто сказать, что мы не будем выполнять. И просто делать вид, что их нет вечно тоже не получится - это прямой путь к ослаблению санкций и тп. Ну а дальше следуют все эти танцы с бубном, которые, тем не мение, не должны ни к чему привести...
Хотя вот происходит то о чем я говорил еще очень давно - будут проталкивать выполнение минска в том порядке в котором их подписал Порошенко... А это фиаско... Все вполне прогнозируемо, надеюсь не получится....
Чи просто мрієш про російську пенсію?
таран за них знает.
ДЕБІЛ ХРЄНОВ - УСІ ХОЧУТЬ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ
ЗАСТАВ ДУРАКА БОГУ МОЛИТИСЬ, ТАК ВІН І ЛОБА РОЗІБ Є
Перемога, зебіли?
Кароче, кончений "*****"(с)
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.