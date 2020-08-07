УКР
Міністр оборони Таран на фронті: "Всі хочуть миру. У мене передчуття закінчення війни"

Міністр оборони Таран на фронті: "Всі хочуть миру. У мене передчуття закінчення війни"

Майже за два тижні перемир'я армія і жителі Донбасу почали відчувати кінець війни, а життя в регіоні почало відроджуватися. Від війни втомилися і армія, і цивільні.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час відвідин району проведення операції Об'єднаних сил разом із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Усі хочуть миру на цій землі. Те, що відбувається зараз, дає надію, дає людям надію, що ми колись нарешті це вирішимо. Безперечно, зараз це вирішує не армія. Повинні вирішувати це питання політичним шляхом", - зазначив міністр оборони .

"Солдати говорили, що якщо політики не будуть вирішувати, не зможуть вирішувати, нам нічого не залишиться окрім того, щоб покладатися тільки на Збройні сили", - додав Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна восени одночасно з навчаннями армії РФ проведе на півдні стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля 2020", - Таран

За словами міністра, саме така поїздка вздовж лінії розмежування і дозволила зрозуміти настрій українських бійців, які захищають державу. Зараз армія, зазначив Таран, вірить Верховному Головнокомандувачу України.

"Це дійсно чудово сприймається особовим складом. Вони раді бачити президента - не там десь, який тільки по телебаченню виступає, а того, який із ними, приїжджає до них, вникає в те, що відбувається, проводить бесіди. Дуже чудова психологічна атмосфера кожен раз, коли президент приїжджає на позицію", - наголосив голова Міноборони.

Також читайте: У 120-мм боєприпасах у ЗСУ потреби немає, ними армія укомплектована, - Таран

Зеленський Володимир (25542) Міноборони (7676) операція Об’єднаних сил (6725) Таран Андрій (267)
Топ коментарі
+84
Совковый баран.
07.08.2020 18:30 Відповісти
+60
Так шо? Уже наши погранцы стоят по всей границе с кацапией?, и крымский мост взорван? О каком мире этот Поц блеет?
07.08.2020 18:33 Відповісти
+48
Зелені впевнено ведуть Україну до капітуляції.
показати весь коментар
07.08.2020 18:34 Відповісти
Это точно министр обороны, а не гадалка?
07.08.2020 20:01 Відповісти
це точно не Міністр Оборони України.
показати весь коментар
07.08.2020 20:04 Відповісти
Возможно это "облако в штанах"?
08.08.2020 08:25 Відповісти
далба...б від зелених
08.08.2020 15:59 Відповісти
Бери шинель, иди на дембель.
07.08.2020 20:04 Відповісти
Да здравствует капитуляция!
===========
А кто будет сепаров охранять от таких как я? Я ведь вернусь на оккупированную территорию и сепары начнут умирать. Я им не прощу 7 лет войны.
07.08.2020 20:07 Відповісти
Як хто?- Аваков.
07.08.2020 20:33 Відповісти
Да хрен вас туда пустят Вы думаете туда будет свободный въезд?
А вот герои ДНР будут ходить по Киеву в орденах и охранять их будут! А то что в Европпе подумают.... А что по рос тв покажут...
07.08.2020 23:35 Відповісти
Да пустят, пустят. Блокпостов-то не будет. Самое интересное по идее через пол года-год после капитуляции начнется. Хотя.. Народ у нас состоит из 73% дебилов
08.08.2020 01:11 Відповісти
Видите ли, реализация такого сценария - самый плохой и опасный сценарий. Слишком велик риск возникновения реальной гражданской войны. А это значит реальная дезинтеграция Украины. Это худший сценарий, и как этого избежать вопрос открытый...
08.08.2020 13:13 Відповісти
Я ещё в 2015 году говорил: капитуляция это начало гражданской войны. Меня сейчас забанят.
08.08.2020 15:03 Відповісти
Есть только одна деталь. россии не нужна капитуляция Украины, им нужна сама Украина. И это похоже на правду. А вот как они это пытаются реализовывать нужно внимательно слушать и напряженно думать...
08.08.2020 23:59 Відповісти
Если ты ещё не в курсе, то РФ полностью захватила Украину еще в мае 2019 года.
09.08.2020 11:48 Відповісти
О, это далеко не так Не смотря на некоторые отличия мировозрения у новой власти эти отличия не так велики, как кое кто пытается показать Ну а дальше гражданское общество...
Правда я не отношусь к тем кто верит в мирное решение конфликта на Донбасе (имхо это абсурд абсурдный), но пока все идет относительно логично. У Украины вообще мало вариантов после подписания минских капитуляций. Нельзя просто сказать, что мы не будем выполнять. И просто делать вид, что их нет вечно тоже не получится - это прямой путь к ослаблению санкций и тп. Ну а дальше следуют все эти танцы с бубном, которые, тем не мение, не должны ни к чему привести...
Хотя вот происходит то о чем я говорил еще очень давно - будут проталкивать выполнение минска в том порядке в котором их подписал Порошенко... А это фиаско... Все вполне прогнозируемо, надеюсь не получится....
09.08.2020 12:41 Відповісти
Наверное тоже в глаз ***** заглядывал или гундявому леприкону в в задницу
07.08.2020 20:07 Відповісти
Якщо армія "вірить" чотирижди уклоністу від призиву--то це не армія, якщо армія вірить говнокомандуючому який кидає своїх поранених бійців на полі бою.то це не армія. Але думаю,що в АРМІЇ є ще офіцери які мають ЧЕСТЬ і скажуть цим говнокомандуючим.що вони сцикуни і декому потрібно зняти погони.а декого просто гнати,чи притягнути до кримінальної відповідальності.
07.08.2020 20:09 Відповісти
Тілько ХТО і ДЕ притягне їх хоть до якоїсь відповідальності, якщо куди не плюнь,-скрізь СВОЇ, пов'язані одним канатом політичної корупції?
08.08.2020 09:49 Відповісти
Назначение дремучего совка тарана обьясняю только тем, что блазень такой же дремучий совок, и по менталитету они подобны, он набирает себе подобных, как он говорит честных, он не понимает, что в ссср все были воры, несуны, были относительно честные, скромные воры, блазень, очевидно вырос в такой семье, для него это образцовая семья, он не виноватый, он правополушарный, и кругозор его ограничен.
07.08.2020 20:11 Відповісти
Всі помітили як зелені заметушилися після попередження Кадирова?
07.08.2020 20:17 Відповісти
Ага. І шо тепер буде? Порохоботи створюють свою *********** бригаду і чимчикують на фронт? Зраді - ні!
07.08.2020 20:43 Відповісти
Ти краще скажи, зебіли знову на Антимайдан побіжать?
07.08.2020 20:45 Відповісти
Звісно, ні. Всі дружно побіжать голосувати за сизоносу *****. Бо тіко він Неньку урятує.
07.08.2020 20:49 Відповісти
Ти долари на рублі поміняв уже?
07.08.2020 20:50 Відповісти
Скажи, а надії на майбутнє ти пов'язуєш з мудрістю Зеленського, його досвідом чи патріотизмом?
Чи просто мрієш про російську пенсію?
07.08.2020 20:52 Відповісти
уряд під стать президенту, битва екстрасенсів відпочиває,- гарант по очам читає думка а у міністра третє око відкрилось,- бачить майбутнє
07.08.2020 20:18 Відповісти
Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы", - добавил Таран - надо понимать -если и дальше будете сливать Украину власть будет иметь дело с Вооруженными силами...
07.08.2020 20:18 Відповісти
Тобто, якщо ніхто вже не стріляє, то війна закінчилася? І це говорить міністр оборони України? В якої відібрали Крим і державний кордон? Я вже цей зоопарк спостерігати замахався. Чорти би вас взяли, всіх 73%.
07.08.2020 20:26 Відповісти
боевики днр+лнр хотят мира?
таран за них знает.
07.08.2020 20:44 Відповісти
Преступник всегда хочет скрыть свое преступление. Поэтому любые украинские или международные инициативы и активности, направленные на нарушение российского режима удобной «правды» и «тишины», натыкаются на репрессивный ответ, поиск «экстремистов», «фашистов», «террористов» и «шпионов», риторику «крымнаш» и очередное «любезное» приглашение в Крым.
07.08.2020 20:45 Відповісти
Он - идиот ? Или просто протеже клоуна? Что бы он запел, когда мины и снаряде рвались бы в его ЛИЧНОМ маетке, а ЛИЧНЫЙ особняк грабили бы борцы за "русский мир" - моторылы и гиви ? А в школе , где учатся его внуки они бы устроили гестапо и жгли бы там украинские прапоры, учебники и книги Кобзаря? ****. Никто и не требует от этого трусливого бездаря успешных атак молодого Бонапарта - на врага втрое сильнее его самого, или хотя бы мужества и ярости к врагам - как у Богуна и Кривоноса...Но хотя бы не болтал своим грязным языком
07.08.2020 20:48 Відповісти
Министр обороны Таран на фронте: "Все хотят мира. У меня предчувствие окончания войны"Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время посещения района проведения операции Объединенных сил вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским

ДЕБІЛ ХРЄНОВ - УСІ ХОЧУТЬ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ



ЗАСТАВ ДУРАКА БОГУ МОЛИТИСЬ, ТАК ВІН І ЛОБА РОЗІБ Є
07.08.2020 20:50 Відповісти
поток бреда и брехни зебила
07.08.2020 21:03 Відповісти
Один "долбак" побачив у очах Путіна мир, другому привиділось "закінчення війни"... Ви що, придурки, одну "дорожку коксову", на двох ділите?!!!...
07.08.2020 21:08 Відповісти
І в той же час Шмигаль заявив що Україна готова дати воду в Крим, щойно росіяни оголосять про гуманітарну катастрофу.
Перемога, зебіли?
07.08.2020 21:08 Відповісти
І це слова міністра оборони України? Офіцера, який давав присягу захищати суверенітет і територіальну цілісність до останньої краплі крові? Це гірше, ніж лютий песець. Заморожений конфлікт, російський Донбас і окупований Крим, той мир і закінчення війни, якого бажає ні хто- небудь, а МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ!!!
07.08.2020 21:11 Відповісти
Взагалі-то присягав він ссср. А в головах багатьох недоумків совок лишився саме там- в рашці...
07.08.2020 21:14 Відповісти
Тому напевно і воюють як в 1941-му, доки до них не почнуть застосовувати накази на кшталт 270 чи 227.
08.08.2020 02:24 Відповісти
Та йому присягу поміняти як "два пальці об асфальт". Попомніть мої слова "в випадку загострення - ця Криса Тилова ще й буде на наші позиції кацапів "наводити".
08.08.2020 08:22 Відповісти
Цей лантух з Луганська чи Донецька віщає?А територію криму як він зібрався повертать?Чи як завжди, після нас хоч потоп.
07.08.2020 21:58 Відповісти
Это не интервью, а какой-то треш эпохи Брежнева
07.08.2020 22:14 Відповісти
В эпоху брежнева в Афгане выход разведгруппы прикрывала батарея д30 и звено ми24, это эпоха зе- пдрстическая.
07.08.2020 22:18 Відповісти
Новость из рубрики без лоха и жизнь плоха, таран плевок бомжа криворотый позор ЗСУ , хотя выраз имеем то шо заслужили это и про ЗСУ .
07.08.2020 22:14 Відповісти
Ты чем, мразь, очком чувствуешь? ВаЗЕлин в каптерке уже выдали?
07.08.2020 22:16 Відповісти
Ты педика членом не испугаешь, не на того тарана напал.
07.08.2020 22:19 Відповісти
Российские оккупанты стреляли возле Новолуганского, Шумов и Травневого. Возле оккупированной Ужовки противник вел инженерные работы в сторону Водяного.
07.08.2020 22:20 Відповісти
І хто переміг ?
07.08.2020 22:20 Відповісти
"... предчувствие... прекрасно воспринимается... они рады видеть..., ... проводит беседы... очень замечательная психологическая атмосфера..." - это лексика министра обороны воюющей страны ?! Не удивлюсь, если фсб-ная таранка по вечерам переодевается в бабскую одежду.
07.08.2020 22:51 Відповісти
Для тупорилого тарана= предчуствуют и чуствуют только #уй в жопе, все остальное ощущается. Предчуствие у нього що після капітуляції москалі дадуть йому медальку "За освобождение Украини" і пенсію прапорщика.
Кароче, кончений "*****"(с)
07.08.2020 23:34 Відповісти
А есть такая медаль "За облизывание"? Таран бросивший всех, включая своего водителя при позорном бегстве из под Иловайска, вполне её достоин.
08.08.2020 01:13 Відповісти
А Ярослав Журавель, который четыре дня истекал кровью до смерти тоже был часть вашего "перемирия"?
08.08.2020 01:18 Відповісти
"У меня предчувствие окончания войны..." Щось здається, що цей вояка і в вересні 1941 року під Києвом теж мав би "передчуття" завершення війни... Нагадаю, що на той момент близько 500 тис. радянських солдат "припинили стрєлять".
08.08.2020 02:11 Відповісти
министр обороны - человек, который даже взводом не командовал и вот от чувствует что-то... или уже ощущает, как его падлу вешают...
08.08.2020 06:29 Відповісти
Криса тилова, зроби хоч раз щось для України - застрелися.
08.08.2020 08:16 Відповісти
Може, ще раз Путіну в очі зазирнути? Російські окупанти під час перемир'я риють траншеї і наближаються впритул до позицій ЗСУ. Захисникам України протидіяти заборонено

"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.
08.08.2020 08:25 Відповісти
предчувствие / делится сокровенным на посиделках домохозяек выдвиженец бухгалтера "Квартала 95" Елены Корж.
08.08.2020 08:39 Відповісти
Ідіот. Оце і все,що можна сказати без вживання грубої нецензурної лайки!
08.08.2020 11:07 Відповісти
БОЛБАЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁБ.
08.08.2020 12:50 Відповісти
Я воював. Не може ТАКЕ казати Міністр Оборони України під час війни, коли наші території окуповані. ТАКЕ може казати тільки Міністр Оборони Чотириразового Відказника. Він Зеленського обороняє.
08.08.2020 20:13 Відповісти
Ще один професійний жополиз в погонах. "Єсть. Так точно. Разрешите всраться?" Стиль таких зенералів.
08.08.2020 15:06 Відповісти
