Луцьк і Тернопіль із 8 серпня перейдуть із "червоної" в "помаранчеву" і "жовту" карантинні зони, - Степанов

Комісія з питань ТЕБ та НС вирішила перевести Луцьк із "червоної" зони відповідно до ситуації з коронавірусом у "помаранчеву", а Тернопіль - у "жовту". Це рішення набуде чинності з 8 серпня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 7 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує змінити критерії визначення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу. Зокрема, МОЗ пропонує враховувати кількість нових хворих за останні сім днів і збільшити показник необхідних тестів на COVID-19 із 24 до 32 на 100 000 населення.

Ці пропозиції МОЗ, за словами Степанова, винесуть на обговорення уряду в понеділок, 10 серпня. На наступний день, 11 серпня, в разі зміни критеріїв комісія з питань ТЕБ ​​та НС затвердить новий поділ України на зони карантину.

Міністр охорони здоров'я також зазначив, що офіційні дані про ситуацію з карантином в Україні публікуються на сайті МОЗ, і вибачився за неточність, яка сталася раніше.

О 12:00 7 серпня інтерактивна карта з розділу України на карантинні зони оновилася. Згідно з цією версією, в "червону" зону (передбачає гіршу ситуацію з коронавірусом) за рівнем поширення коронавірусу потрапили Харків, Костопільський район Рівненської та Кіцманський район Чернівецької областей. Ця зона передбачає гіршу ситуацію з коронавірусом.

Згодом із карти зникли дані про новий розподіл. У МОЗ нам заявили, що вони недійсні, оскільки рішення Державної комісії ще не було. У міністерстві пояснюють, що система автоматично початла довантажувати нові дані про поширення коронавірусу і міняти карту, але її ще треба затвердити".

