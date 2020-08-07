УКР
Луцьк і Тернопіль із 8 серпня перейдуть із "червоної" в "помаранчеву" і "жовту" карантинні зони, - Степанов

Комісія з питань ТЕБ та НС вирішила перевести Луцьк із "червоної" зони відповідно до ситуації з коронавірусом у "помаранчеву", а Тернопіль - у "жовту". Це рішення набуде чинності з 8 серпня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 7 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ. 

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує змінити критерії визначення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу. Зокрема, МОЗ пропонує враховувати кількість нових хворих за останні сім днів і збільшити показник необхідних тестів на COVID-19 із 24 до 32 на 100 000 населення.

Ці пропозиції МОЗ, за словами Степанова, винесуть на обговорення уряду в понеділок, 10 серпня. На наступний день, 11 серпня, в разі зміни критеріїв комісія з питань ТЕБ ​​та НС затвердить новий поділ України на зони карантину.

Міністр охорони здоров'я також зазначив, що офіційні дані про ситуацію з карантином в Україні публікуються на сайті МОЗ, і вибачився за неточність, яка сталася раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернопіль потрапив у "червону" зону, оскільки тестує втричі більше людей, - мер Надал

О 12:00 7 серпня інтерактивна карта з розділу України на карантинні зони оновилася. Згідно з цією версією, в "червону" зону (передбачає гіршу ситуацію з коронавірусом) за рівнем поширення коронавірусу потрапили Харків, Костопільський район Рівненської та Кіцманський район Чернівецької областей. Ця зона передбачає гіршу ситуацію з коронавірусом.

Згодом із карти зникли дані про новий розподіл. У МОЗ нам заявили, що вони недійсні, оскільки рішення Державної комісії ще не було. У міністерстві пояснюють, що система автоматично початла довантажувати нові дані про поширення коронавірусу і міняти карту, але її ще треба затвердити".

Також читайте: Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково, але карантин все одно потрібно посилювати, - ОДА

+6
Да не смешите уже людей своими зонами, вас уже и мэр Харькова нахрен послал.
07.08.2020 19:05 Відповісти
+6
07.08.2020 19:21 Відповісти
+5
Та і треба було лиш послати центральну владу туди, де їй місце... І раптом звідти "Ну нє, то й нє..."
07.08.2020 19:08 Відповісти
07.08.2020 19:05 Відповісти
шо, опять?...а укрзалізниця лише змінила графіки по луцьку і тернополю
07.08.2020 19:07 Відповісти
Безумству храбрых поем мы песни!
07.08.2020 19:08 Відповісти
Та і треба було лиш послати центральну владу туди, де їй місце... І раптом звідти "Ну нє, то й нє..."
07.08.2020 19:08 Відповісти
Заставь дурака богу молиться лоб расшибет
07.08.2020 19:08 Відповісти
Шо, опять?!! Кловани квартальні ))
07.08.2020 19:09 Відповісти
Так и это ж только шёпотом нахер послали. А если громко? Вирус вообще исчезнет.
07.08.2020 19:14 Відповісти
Так Тернопіль вже був начебто зеленим...
07.08.2020 19:14 Відповісти
Интересно, он в красной зоне на нарах будет сидеть или в чёрной ?
07.08.2020 19:16 Відповісти
какаяразница! головне що в пітушиній хаті.
07.08.2020 19:21 Відповісти
Тернопольский мэр больше возмущался красной зоной, поэтому по праву заслужил перевод в желтую. А вот Луцкий мэр слабо старался, так что пока только помаранч...
07.08.2020 19:17 Відповісти
07.08.2020 19:21 Відповісти
Головне. що на Стєпанова всі кажуть дебіл, тому Зеленський не такий одинокий і не відчуває себе найдурнішим.
07.08.2020 19:25 Відповісти
это недоразумение решило ввести в действие закон об игральных автоматах - кому какая фишка выпадет - в такой зоне окажется область или город ...
впечатление, что это совершенно не зависит от реальной ситуации с заболеваемостью ...
этот шулер аж упивается своей властью и безнаказанностью за провал обеспечения больниц, медперсонала, жителей и т.д. средствами защиты ...
07.08.2020 19:29 Відповісти
Тот степашка-поросенок из союза перевоплотился в свинью-хряка с мордой лица человека,похожи однако...и это прискорбно...
07.08.2020 19:31 Відповісти
Степаша шо то назнчает потом отменяет много шума производит. Совсем как не уловимый Джо
07.08.2020 19:46 Відповісти
07.08.2020 19:48 Відповісти
Мабуть посипались пропозиції від яких складно відмовитись!
07.08.2020 20:01 Відповісти
Тенденция понятна.. Скоро зараженных за сутки будет 2000, умерших 40 -50 человек, но при этом вся Украина окажется в "зеленой зоне".. С редким появлением " желтой", но где то далеко и не в нашем ауле...
07.08.2020 20:42 Відповісти
чому Київ ЗНОВУ в "зеленій" зоні???? чому Київ рахують інакше, ніж всю Україну???
07.08.2020 22:40 Відповісти
 
 