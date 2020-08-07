Не відкидаю зовнішнього втручання за допомогою бомби або ракети, - президент Лівану Аун про вибух у Бейруті
Президент Лівану Мішель Аун заявив про те, що причиною вибуху в порту Бейрута може бути зовнішнє втручання, проте остаточні причини масштабних вибухів у Бейруті ще не встановлені. Однією з причин може бути зовнішнє втручання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає The New York Times.
Як зазначають, президент Лівану попросив президента Франції Еммануеля Макрона надати аерофотознімки, щоб визначити, що сталося.
"Причини поки що не встановили. Існує можливість зовнішнього втручання через ракету, бомбу або іншу дію", - сказав президент Лівану.
Він також уточнив, що розслідування трагедії має встановити, як вибуховий матеріал потрапив у порт Бейрута і за яких умов там зберігався, чи був вибух результатом недбалості або нещасним випадком, а також чи було зовнішнє втручання.
Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.
За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.
Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.
Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.
Читайте спогади Павла Судоплатова.
- наявність замкнутого об'єму і відсутність вільного виходу для газоподібних продуктів розкладання;
- пожежа, яка супроводжується горінням значної кількості аміачної селітри;
- забруднення селітри деякими домішками;
- потрапляння у аміачну селітру розжарених предметів і дерев'яних елементів об'єкта, що горить;
- проникнення полум'я в глиб штабеля аміачної селітри і підвищення тиску газів, що виділяються всередині маси речовин під час горіння.»
http://ck.dsp.gov.ua/?q=article/zberigannya-amiachnoyi-selitry-nasypom
может и "помогли" "
божиедобрые люди"
И самое, самое главное на что всем надо обращать внимание. Не должно быть при взрыве признаков кольца, кольцевой воронки, кольцевого вихря, пусть даже появляющейся кратковременно. Это принципиально важно. Если вы ее видите, все реакция взрыва уже идет с гравитационной составляющей. Это УЖЕ! значит внешнее вмешательство....
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж..
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
Официально поставить такое количество селитры хезболле как бы нельзя. Они из нее бомбы делают для терактов. Но нехитрым финтом с арестом судна кацапы ее доставили именно им.
через которую многие обогащаются