Не відкидаю зовнішнього втручання за допомогою бомби або ракети, - президент Лівану Аун про вибух у Бейруті

Президент Лівану Мішель Аун заявив про те, що причиною вибуху в порту Бейрута може бути зовнішнє втручання, проте остаточні причини масштабних вибухів у Бейруті ще не встановлені. Однією з причин може бути зовнішнє втручання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає The New York Times.

Як зазначають, президент Лівану попросив президента Франції Еммануеля Макрона надати аерофотознімки, щоб визначити, що сталося.

"Причини поки що не встановили. Існує можливість зовнішнього втручання через ракету, бомбу або іншу дію", - сказав президент Лівану.

Він також уточнив, що розслідування трагедії має встановити, як вибуховий матеріал потрапив у порт Бейрута і за яких умов там зберігався, чи був вибух результатом недбалості або нещасним випадком, а також чи було зовнішнє втручання.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.