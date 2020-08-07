УКР
Чубаров Шмигалю: гуманітарна катастрофа в Криму від російської окупації, а не через відсутність дніпровської води

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про можливість відновлення поставок води в окупований Крим у разі гуманітарної катастрофи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбуці Чубарова.

Чубаров зазначив, що гуманітарна катастрофа на півострові почалася тоді, коли "Збройні сили Росії захопили Крим" у 2014 році.

"І суть цієї гуманітарної катастрофи полягає не в припиненні поставок дніпровської води по Північно-Кримському каналу, а в тому, що російські окупанти піддають насильству, репресіям та гонінням кримськотатарський народ - корінний народ Криму, а також етнічних українців", - написав Чубаров.

За словами глави Меджлісу, усунення причин гуманітарної катастрофи в Криму можливе лише шляхом деокупації півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова забезпечувати людей в окупованому Криму водою в разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль

"Усунення причин гуманітарної катастрофи в Криму, як і припинення екологічних руйнувань, що здійснюються російськими окупантами, штучного заміщення етнічного складу населення, мовної та релігійної дискримінації можливе лише одним шляхом - деокупацією Криму і відновленням державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими до нього акваторіями Чорного та Азовського морів", - наголосив Чубаров.

"Що тут незрозумілого для прем'єр-міністра воюючої держави?", - додав він.

Також дивіться: Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ. ВIДЕО

Нагадуємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив можливість поставок прісної води з материкової частини України в окупований Росією Крим у разі "гуманітарної катастрофи на півострові". При цьому, він зазначив, що Україна не буде поставляти воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".

