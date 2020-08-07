УКР
Консульство України в Білорусі намагається допомогти українським журналістам

Консульство України в Білорусі намагається допомогти українським журналістам

Консульство України займається питанням звільнення затриманих у Мінську журналістів.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив перший секретар із консульських питань Микола Канцер.

За його словами, консульство вже знає про затримання журналістів, і зараз вони займаються питанням їх звільнення.

"Поки ми знаємо, що їх затримало Московське РВВС. Зараз ми цим питанням займаємося", - сказав Канцер.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Причина затримання на даний момент невідома. Телефони трьох затриманих і власного кореспондента "Настоящего Времени" в Білорусі Романа Васюковича зараз заблоковані.

Также на Цензор.НЕТ: Звукооператора, включившего песню Цоя "Перемен!" на провластном концерте в Минске, посадили на 10 суток

Білорусь (8076) журналістика (1807) консульство (314) МЗС (4281) Ромалійська Ірина (418)
Топ коментарі
+2
ну да...
Чел норм - тоже смотрю его иногда...
показати весь коментар
07.08.2020 20:07 Відповісти
+1
Объективно про вагнеровцев и ситуацию в Беларуси без бредовых фантазий как оппозиции так и провластных.
https://youtu.be/qup83R2hDDU

Давно подписан на этого российского блогера. Иногда не согласен с выводами которые он делает но обвинить его в манипуляциях я не могу даже при желании. Всегда чётко и по сути выделяя а не избегая главного.
показати весь коментар
07.08.2020 19:45 Відповісти
+1
Це проблема білорусів - хай розбираються.
Після того, як білоруси промовчали арешт Гриба кацапами, на Білорусь мені начхати - хай загинаються.

Особисто мені.... потужно, вибачте, накакати на проблеми у Білорусі.

А ось закрити кордони з Білорусю яка є союзником держави-агресора росії - вже давно пора.
показати весь коментар
07.08.2020 19:59 Відповісти
Объективно про вагнеровцев и ситуацию в Беларуси без бредовых фантазий как оппозиции так и провластных.
https://youtu.be/qup83R2hDDU

Давно подписан на этого российского блогера. Иногда не согласен с выводами которые он делает но обвинить его в манипуляциях я не могу даже при желании. Всегда чётко и по сути выделяя а не избегая главного.
показати весь коментар
07.08.2020 19:45 Відповісти
ну да...
Чел норм - тоже смотрю его иногда...
показати весь коментар
07.08.2020 20:07 Відповісти
Ну, успехов им в вытаскивании журналистов.
показати весь коментар
07.08.2020 19:49 Відповісти
Изначально было понятно что - ЧВК Вагнера в Беларуси это инструмент запугивания беларусов от неугодного для Лукашенка голосования. Изначально было понятным что план ЧВК Вагнера осознанно внедрили Лукашенко и путин заочно обговорив детали стратегии.
показати весь коментар
07.08.2020 19:52 Відповісти
Выше привёл видос специально для тех, кто ведётся на такое.
показати весь коментар
07.08.2020 19:56 Відповісти
у людей на цензоре есть своё мнение .... не обезательно по каждой ситуации - искать "блогера" и выключив мозг слушать его и качать "гривой" .....
показати весь коментар
07.08.2020 20:10 Відповісти
Выключившие мозг, как раз ведутся на тех блогеров, которых несут пургу в стиле https://censor.net/user/466213.
Моё мнение формирует лишь мой мозг и поступающая в него информация (факты) а не блогеры. Есть лишь единицы объективных блогеров мыслящих трезво а тем более в нужной теме. Это тот как раз случай.
показати весь коментар
07.08.2020 20:22 Відповісти
да мне всё равно какие есть блогеры .... я пишу о том что иногда надо самому думать а не по каждому пуку ....бежать смотреть /слушать/списывать какое то чужое мнение ...
показати весь коментар
07.08.2020 20:50 Відповісти
Так и я про то!
Я привёл здесь именно своё мнение грамотно изложенное блогером. Он на моё мнение ни на грам не повлиял. Просто он грамотно и доходчиво это умеет делать.
А во время избрания клоуна 73% с удовольствием употребляло экспердов со страны.уа
показати весь коментар
07.08.2020 21:16 Відповісти
ну так прекращайте употреблять и жизнь наладиться.
показати весь коментар
07.08.2020 23:40 Відповісти
И вам того же !
показати весь коментар
08.08.2020 07:10 Відповісти
После 2014 года, я не верю россиянам какими бы они небыли и какой бы позиции не придерживались.
показати весь коментар
07.08.2020 21:15 Відповісти
Здравый смысл никто не отменял.
показати весь коментар
07.08.2020 21:18 Відповісти
Там нет здравого смысла, лучшие из них умеют создавать его хорошую иллюзию.
показати весь коментар
07.08.2020 21:22 Відповісти
Ты это попробуй сторонникам Шмария объяснить.
показати весь коментар
07.08.2020 21:32 Відповісти
Я им показываю одно интересное видео, где он показал себя во всей красе, потом наблюдаю как у них пробки в голове перегорают)
показати весь коментар
07.08.2020 21:39 Відповісти
Не, мне только наглухо упоротые попадаются, у них ничего не перегорает. Просто называют тебя фашистом-порохоботом только по тому, что ты называешь его проросийским.
показати весь коментар
07.08.2020 21:59 Відповісти
Не скромный вопрос, а сколько у вас примерно реально ваты?
Хотелось бы прикинуть, сколько народу переобуться в воздухе и начнут звать ***** на помощь, когда заворушка начнется у вас.
показати весь коментар
07.08.2020 22:03 Відповісти
Ой, не хочу злить здешних оппозиционеров но ваты тут реально хватает даже среди оппозиционеров. Меня этот вопрос тоже очень волнует. Тут ещё вопрос в степени упорности в Витебске по сравнению с Минском всё намного печальней... Бываю там у тёщи иногда общаюсь с ихними родичами и знакомыми...
показати весь коментар
07.08.2020 22:13 Відповісти
У ***** может быть договорняк как с Лукой, так и с местными царьками, как у нас с овощем и Аксеновым и другими.
Следи за этим, отвалятся регионы, глазом не успееш моргнуть.
показати весь коментар
07.08.2020 22:26 Відповісти
У диктаторов по любому есть договорняки но сейчас Лука ведёт свою игру.
показати весь коментар
07.08.2020 22:42 Відповісти
Це проблема білорусів - хай розбираються.
Після того, як білоруси промовчали арешт Гриба кацапами, на Білорусь мені начхати - хай загинаються.

Особисто мені.... потужно, вибачте, накакати на проблеми у Білорусі.

А ось закрити кордони з Білорусю яка є союзником держави-агресора росії - вже давно пора.
показати весь коментар
07.08.2020 19:59 Відповісти
а от антересно, если кто-то там из молодых запустит на пробацьковском концерте не цоя, а "песни партизан, сосны да туман, песни партизан, алая заря, молодость моя - Беларусия......", как это будет расценено нукерами главного колхозника ? ))
показати весь коментар
07.08.2020 20:13 Відповісти
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя....Колхоз Беларусь и не уходил с Московского стойла,а что касается Крыма то Мацква готовилась к оккупации больше 20 лет со времён презика Крыма Мешкова,на 2013 года благодаря людям Донбасса Крым быстро перешёл на сторону российских оккупантов, армии как таковой на тот момент не было, Крым могли сдерживать человек тринадцать,остальные солдаты и матросы,а так же менты приросли семьями в Крыму.
показати весь коментар
07.08.2020 20:18 Відповісти
Оставтьте про многоходовочки и заумные планы. Ордынцы обкакались ,потому как не ждали от бацки такой прыти. А бацка использовал тему единственно верным образом. И большого ума не надо! То же мне Макиавелли....
показати весь коментар
07.08.2020 20:19 Відповісти
Старик Лукашенко в истерике ,ведь в понедельник он может и не быть председателем колхоза Беларусь,а потом его могут отдать народу
показати весь коментар
07.08.2020 20:21 Відповісти
Украине нужно официально заявить что мы не признаем этой пародии " выборами" и лигитимность Лукашенко.. Отношений разрывать не будем как и связи. Но встречи высших чиновников государства в том числе президента, спикера, премьера и т.д. с нелегитимной властью в Минске ( после подобных " выборов") это себя и Украину не уважать. Лукашенко в интервью назвал Майдан гос. переворотом, пусть считает как считает. , но и Украина в таком разе вполне обоснованно может считать что нынешние " выборы" это имитация процесса и узурпация власти. Но наши " зас--цы" на такое не способны.
показати весь коментар
07.08.2020 20:33 Відповісти
Клован уже собрался в гости подтверждать легитимность афериста решившего надурить всю Беларусь и весь мир.
Что взять с такого лоха, который в международной политике полный ноль?)
показати весь коментар
07.08.2020 21:51 Відповісти
Там, що ФСБ з ЦРУ навчання проводять? І посольство України свого носа впхнуло. Новое время рускоязикий канал з США. От нехай посол США і визволяє своїх агентів. Як РФ - своїх гебнюків з приватної компанії Вагнера що приперлись в Білорусію.
показати весь коментар
07.08.2020 20:39 Відповісти
https://dn.depo.ua/ukr/dn/zelenskiy-zalishivsya-nochuvati-sered-biytsiv-u-zoni-oos-202008071199156 Зеленський залишився ночувати серед бійців у зоні ООС , Мертведчук и кремлёвский Фюрер в Крыму...что видно грядёт большой шухер ,наверное что то будет нехорошее в Белоруссии
показати весь коментар
07.08.2020 20:53 Відповісти
лука нам не друг
показати весь коментар
08.08.2020 02:46 Відповісти
 
 