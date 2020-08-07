Консульство України в Білорусі намагається допомогти українським журналістам

Консульство України займається питанням звільнення затриманих у Мінську журналістів.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив перший секретар із консульських питань Микола Канцер.

За його словами, консульство вже знає про затримання журналістів, і зараз вони займаються питанням їх звільнення.

"Поки ми знаємо, що їх затримало Московське РВВС. Зараз ми цим питанням займаємося", - сказав Канцер.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Причина затримання на даний момент невідома. Телефони трьох затриманих і власного кореспондента "Настоящего Времени" в Білорусі Романа Васюковича зараз заблоковані.

Также на Цензор.НЕТ: Звукооператора, включившего песню Цоя "Перемен!" на провластном концерте в Минске, посадили на 10 суток