Консульство України в Білорусі намагається допомогти українським журналістам
Консульство України займається питанням звільнення затриманих у Мінську журналістів.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив перший секретар із консульських питань Микола Канцер.
За його словами, консульство вже знає про затримання журналістів, і зараз вони займаються питанням їх звільнення.
"Поки ми знаємо, що їх затримало Московське РВВС. Зараз ми цим питанням займаємося", - сказав Канцер.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".
Причина затримання на даний момент невідома. Телефони трьох затриманих і власного кореспондента "Настоящего Времени" в Білорусі Романа Васюковича зараз заблоковані.
https://youtu.be/qup83R2hDDU
Давно подписан на этого российского блогера. Иногда не согласен с выводами которые он делает но обвинить его в манипуляциях я не могу даже при желании. Всегда чётко и по сути выделяя а не избегая главного.
Чел норм - тоже смотрю его иногда...
Моё мнение формирует лишь мой мозг и поступающая в него информация (факты) а не блогеры. Есть лишь единицы объективных блогеров мыслящих трезво а тем более в нужной теме. Это тот как раз случай.
Я привёл здесь именно своё мнение грамотно изложенное блогером. Он на моё мнение ни на грам не повлиял. Просто он грамотно и доходчиво это умеет делать.
А во время избрания клоуна 73% с удовольствием употребляло экспердов со страны.уа
Хотелось бы прикинуть, сколько народу переобуться в воздухе и начнут звать ***** на помощь, когда заворушка начнется у вас.
Следи за этим, отвалятся регионы, глазом не успееш моргнуть.
Після того, як білоруси промовчали арешт Гриба кацапами, на Білорусь мені начхати - хай загинаються.
Особисто мені.... потужно, вибачте, накакати на проблеми у Білорусі.
А ось закрити кордони з Білорусю яка є союзником держави-агресора росії - вже давно пора.
Что взять с такого лоха, который в международной политике полный ноль?)