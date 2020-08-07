Посольство в Білорусі зв'язалося з місцевими силовиками з приводу затриманих українських журналістів Ромалійської і Гребенюка
Консул України очікує доступу до затриманих журналістів.
Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.
"Посольство України в Білорусі встановило контакт із представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони офіційного підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги", - сказано в повідомленні.
У МЗС зазначили, що справа перебуває на контролі міністерства і посольства України в Білорусі.
"Захист прав громадян України за кордоном залишається незмінним пріоритетом МЗС України", - додали дипломати.
Також на Цензор.НЕТ: Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".
Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.
Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.
Також на Цензор.НЕТ: Консульство України в Білорусі намагається допомогти українським журналістам
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отак шарахнуть на Чернігов разом з ******, і шо ти потім скажеш...
саня не даром хоккеист - скользит и тут и там...
рыба от его скользкозти в обморок к верху брюхом падает от зависти....
перефразируя санину хрень - Украине нужен ядер, бо за.бет "братовня"....
"я так володимиру и сказав - нашо тоби твои кацюнкерсы в Беларуси? - старшой згодився на зараз"...
ссыт младшой старшого и бздит и хочет трон....