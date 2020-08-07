Посольство в Білорусі зв'язалося з місцевими силовиками з приводу затриманих українських журналістів Ромалійської і Гребенюка

Консул України очікує доступу до затриманих журналістів.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство України в Білорусі встановило контакт із представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони офіційного підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги", - сказано в повідомленні.

У МЗС зазначили, що справа перебуває на контролі міністерства і посольства України в Білорусі.

"Захист прав громадян України за кордоном залишається незмінним пріоритетом МЗС України", - додали дипломати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.

