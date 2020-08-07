УКР
Новини
Посольство в Білорусі зв'язалося з місцевими силовиками з приводу затриманих українських журналістів Ромалійської і Гребенюка

Консул України очікує доступу до затриманих журналістів.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство України в Білорусі встановило контакт із представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони офіційного підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги", - сказано в повідомленні.

У МЗС зазначили, що справа перебуває на контролі міністерства і посольства України в Білорусі.

"Захист прав громадян України за кордоном залишається незмінним пріоритетом МЗС України", - додали дипломати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.

Білорусь (8077) журналістика (1807) затримання (4379) МЗС (4281) Мінськ (830) Ромалійська Ірина (418)
братський білоруській нарітт
07.08.2020 20:52 Відповісти
А як нєжно Лука пєл у Гордона.
Отак шарахнуть на Чернігов разом з ******, і шо ти потім скажеш...
07.08.2020 20:51 Відповісти
белорусы не раз показали что подыгрывают куйлу, в случае чего и аэродромы для нападения предоставят по дружбе
07.08.2020 21:14 Відповісти
к гадалке не ходи - совет пуйла усатому таракану.
07.08.2020 20:54 Відповісти
бацька сдаст пахану кремлядскому в обменный фонд , 100 на 100 обещали..
07.08.2020 20:56 Відповісти
вагнеровских кацапюр старшой-матушке взад - украинских журналистов держать.
саня не даром хоккеист - скользит и тут и там...
рыба от его скользкозти в обморок к верху брюхом падает от зависти....
07.08.2020 21:02 Відповісти
Комусь дуже кортить розхитати Білорусію хаосом і бардаком.
07.08.2020 21:04 Відповісти
Мабуть Помпео дав вказівку бункерному послати в Білорусь вагнерівців, клятий Держдеп.
07.08.2020 21:10 Відповісти
Так и надо, пока не уйдёт **"утый Таракан3%, после выборов будет совсем другая европейская страна-Беларусь.
07.08.2020 21:16 Відповісти
Будет полная ж..., станет страна стационарного бандита с разграбленным народным хозяйством и идиотами при власти как например в Украине или в РФ.
07.08.2020 21:28 Відповісти
В РБ такая жопа, что с Украиной, и даже с россией не сравнить, полная жопа ниже унитаза, дожились.
07.08.2020 21:34 Відповісти
я разное слышу об уровне жизни в РБ, но то, что там менты низачто запросто могут дать по почкам, и утащить на 10 суток - я слышу от всех.
07.08.2020 21:38 Відповісти
"я ему сказал, помпеичь, а мы - младший со старшим браты, напавши на Украину, ее Америке отдали, отдали то, шо Америке не пренадлежит и принадлежать не должно"
перефразируя санину хрень - Украине нужен ядер, бо за.бет "братовня"....
07.08.2020 21:11 Відповісти
белорусы не раз показали что подыгрывают куйлу, в случае чего и аэродромы для нападения предоставят по дружбе
сто вiдсоткiв
07.08.2020 21:18 Відповісти
и на ету тему саня тоже вытерся как то - подлетное время кацапских мессершмитов, и уже не важно к чему, отстает от беларусского, тока на 3 мин.
"я так володимиру и сказав - нашо тоби твои кацюнкерсы в Беларуси? - старшой згодився на зараз"...
ссыт младшой старшого и бздит и хочет трон....
07.08.2020 21:25 Відповісти
Беларусы или дебил при власти?
08.08.2020 10:35 Відповісти
Пускай сидят - а силовики и МИД Беларуси потом пускай обьясняют почему задержали братских журналистов..
07.08.2020 21:19 Відповісти
а че зелох ролик не запишет, даю 24 часа
07.08.2020 21:23 Відповісти
РАБссия Украина иБбелорусь дожны быть в советском дерьме,какая там Польша а тем более Германия... Забудьте о демократии...
07.08.2020 21:24 Відповісти
Лука конченое существо, такое же ХЛО, тут он в дёсна с Зеленским лупится, а завтра нож в спину воткнёт. Луке пора на покой, надеюсь белорусы созрели
07.08.2020 21:35 Відповісти
Коли Кравчук все прос... а Кучма все розікрав своякам і кумам, голова колгоспу Лукашенко серед цих виродків, був найчесніший і зберіг промисловість, на яку положили лапу багато гравців імперців з РФ і ублюдків з ЄС .
07.08.2020 21:38 Відповісти
Читаю коменты и реально вырисовывается картина - пепики, поддерживая ватницу Тихановскую, подыгрывают прокацапным тролям в расшатывании ситуации в Беларуси
07.08.2020 21:46 Відповісти
проверь штаны, а то у тебя там сзади опять вырисовывается картина
08.08.2020 00:45 Відповісти
 
 