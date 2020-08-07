УКР
СБУ викрила розкрадання 7 млн бюджетних коштів, призначених для соцвиплат учасникам бойових дій

СБУ викрила розкрадання 7 млн бюджетних коштів, призначених для соцвиплат учасникам бойових дій

Служба безпеки України блокувала масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат учасникам бойових дій, збитки держави через незаконне призначення допомоги становлять майже 7 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

"За даними слідства, до махінації з державними коштами причетні посадові особи лікувальних закладів та соціальних установ столиці, а також Київської та Тернопільської областей. Фігуранти сприяли необґрунтованому оформленню інвалідності атовцям і привласнювали передбачені законом виплати", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці задокументували 17 епізодів, пов'язаних із призначенням неправомірних виплат у 2018-2019 роках.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи осіб, на яких зловмисники планували оформити державну допомогу, і велику кількість банківських карток.

"У разі продовження махінації учасникам групи вдалося заволодіти б ще понад 6 млн грн із державного бюджету", - додали у відомстві.

Зараз чотирьом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Топ коментарі
+6
Країна крадунів.
07.08.2020 20:58 Відповісти
+4
В Китае вшей вычистили спомощью смертной казни !
07.08.2020 20:54 Відповісти
+4
Тобто крали підлеглі Степанова, за яких він відповідає. Разом з іншими "геройським вчинками" це тягне на орден святого Криворізьського Юди.
07.08.2020 20:56 Відповісти
В Китае вшей вычистили спомощью смертной казни !
07.08.2020 20:54 Відповісти
Наши чиновники все воры за редким исключением !!! Как этих гнид вывести хрен знает ((( С нашими продажными судами сейчас это нереально
07.08.2020 21:02 Відповісти
В провинции Цзянси на юго-востоке Китая суд оправдал Чжан Юхуаня, которого осудили за убийство двух мальчиков в 1995 году, пишет гонконгская газета https://www.scmp.com/news/china/society/article/3096241/innocent-man-released-china-after-record-9778-days-prison The South China Morning Post . В заключении он пробыл 9778 дней (почти 27 лет)

В январе 1995 народный суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения. Позже наказание заменили на пожизненное заключение.

В августе 2017 он подал апелляцию в Высший народный суд провинции Цзянси. Суд пересмотрел дело Чжана и вынес оправдательный приговор, потому что доказательства, представленные в деле, оказались недостаточными. Мужчина заявлял, что его признание в полиции выбили под пытками. Суд также принес свои извинения и признал, что пострадавший имеет право на компенсацию, но не определил ее размер. Настоящий убийца не установлен.
07.08.2020 21:14 Відповісти
Тобто крали підлеглі Степанова, за яких він відповідає. Разом з іншими "геройським вчинками" це тягне на орден святого Криворізьського Юди.
07.08.2020 20:56 Відповісти
Военные ,скорей всего.
07.08.2020 21:08 Відповісти
Крали підлеглі Супрун...
правоохранители задокументировали 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах.Источник: https://censor.net/n3212576
07.08.2020 22:45 Відповісти
Країна крадунів.
07.08.2020 20:58 Відповісти
А можна такі новини писати тільки коли когось садять?
07.08.2020 21:02 Відповісти
ramambaharamambaru!
07.08.2020 21:09 Відповісти
иметь "большое количество банковских карточек" - противозаконно?
07.08.2020 21:13 Відповісти
зелений утирок вже другий рік президент, на шоколадного баригу списати не вийде. виявляється, що це зе-оманський віслюк і зелена шобла ніяк красти не перестає
07.08.2020 21:33 Відповісти
а говорили что ця влада не краде ..эх
08.08.2020 08:23 Відповісти
 
 