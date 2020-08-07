При Мінреінтеграції створено Комісію із забезпечення українського мовлення на окуповані Крим і Донбас
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України створило Комісію з питань стабільного функціонування національного телебачення і радіомовлення на окупованих територіях і прикордонних територіях України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Комісію очолив віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков. Основним завданням комісії буде забезпечення взаємодії органів влади з питань українського мовлення на окуповані Крим і Донбас.
Як заявила секретар Комісії Юлія Лапутіна, за наявною в міністерстві інформацією, на тимчасово окупованих територіях більше половини громадян взагалі не має доступу до українських телеканалів та інтернет-сайтів.
"Тому одним із наших першочергових завдань буде повернення жителів тимчасово окупованих територій у політичне, культурне і суспільне життя України. Держава застосовує всі технології для забезпечення громадян вітчизняним мовленням, втілюючи стратегію інформаційної реінтеграції окупованих територій", - додала Лапутіна.
Комісія є постійно діючим експертним дорадчим органом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Позакривайте нарешті оті 73,22% сепарські ************* тв - канали.
На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - ордло"! У всіх школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови. І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при такій антиукраїнській владі. І не змете їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ.
-