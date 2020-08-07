УКР
770 5

При Мінреінтеграції створено Комісію із забезпечення українського мовлення на окуповані Крим і Донбас

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України створило Комісію з питань стабільного функціонування національного телебачення і радіомовлення на окупованих територіях і прикордонних територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Комісію очолив віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков. Основним завданням комісії буде забезпечення взаємодії органів влади з питань українського мовлення на окуповані Крим і Донбас.

Як заявила секретар Комісії Юлія Лапутіна, за наявною в міністерстві інформацією, на тимчасово окупованих територіях більше половини громадян взагалі не має доступу до українських телеканалів та інтернет-сайтів.

"Тому одним із наших першочергових завдань буде повернення жителів тимчасово окупованих територій у політичне, культурне і суспільне життя України. Держава застосовує всі технології для забезпечення громадян вітчизняним мовленням, втілюючи стратегію інформаційної реінтеграції окупованих територій", - додала Лапутіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники

Комісія є постійно діючим експертним дорадчим органом.

інформаційна війна (361) Крим (14241) Донбас (22366) Міністерство реінтеграції (500)
Та ви спочатку, в Україні забезпечте українське мовлення.
Позакривайте нарешті оті 73,22% сепарські ************* тв - канали.
07.08.2020 21:14 Відповісти
Яка реінтеграція?
07.08.2020 21:17 Відповісти
-
На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - ордло"! У всіх школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови. І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при такій антиукраїнській владі. І не змете їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ.
-
07.08.2020 23:27 Відповісти
Для того что бы вещать каналы мертветчука: 112, zik, news one, а так же наш, интер?
08.08.2020 01:00 Відповісти
одни вышки строили для аналогового тв, а затем его ликвидировали, теперь следующие начнут бабло стричь, ржу не могу.
08.08.2020 12:12 Відповісти
 
 