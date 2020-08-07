При Мінреінтеграції створено Комісію із забезпечення українського мовлення на окуповані Крим і Донбас

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України створило Комісію з питань стабільного функціонування національного телебачення і радіомовлення на окупованих територіях і прикордонних територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Комісію очолив віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков. Основним завданням комісії буде забезпечення взаємодії органів влади з питань українського мовлення на окуповані Крим і Донбас.

Як заявила секретар Комісії Юлія Лапутіна, за наявною в міністерстві інформацією, на тимчасово окупованих територіях більше половини громадян взагалі не має доступу до українських телеканалів та інтернет-сайтів.

"Тому одним із наших першочергових завдань буде повернення жителів тимчасово окупованих територій у політичне, культурне і суспільне життя України. Держава застосовує всі технології для забезпечення громадян вітчизняним мовленням, втілюючи стратегію інформаційної реінтеграції окупованих територій", - додала Лапутіна.

Комісія є постійно діючим експертним дорадчим органом.