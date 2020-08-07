Літак в Іспанії екстрено посадили через те, що п'яний громадянин України відмовився вдягти маску, - ЗМІ
Авіалайнер здійснював політ до Мадрида, але через те, що громадянин України відмовився вдягти маску, приземлився в Малазі. Нашого співвітчизника забрали співробітники цивільної гвардії.
Про це пише низка іспанських ЗМІ - EFE, El Periodico та інші, інформує Цензор.НЕТ.
Літак авіакомпанії Air Europa прямував із Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія до Мадрида. Пасажир із паспортом України демонстрував ознаки алкогольного сп'яніння і вперто відмовлявся вдягти маску, хоча екіпаж просив його про це кілька разів.
Капітан літака вирішив посадити його в Малазі. Українця забрали правоохоронці, а літак продовжив політ до Мадрида.
