Літак в Іспанії екстрено посадили через те, що п'яний громадянин України відмовився вдягти маску, - ЗМІ

Літак в Іспанії екстрено посадили через те, що п'яний громадянин України відмовився вдягти маску, - ЗМІ

Авіалайнер здійснював політ до Мадрида, але через те, що громадянин України відмовився вдягти маску, приземлився в Малазі. Нашого співвітчизника забрали співробітники цивільної гвардії.

Про це пише низка іспанських ЗМІ - EFE, El Periodico та інші, інформує Цензор.НЕТ.

Літак авіакомпанії Air Europa прямував із Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія до Мадрида. Пасажир із паспортом України демонстрував ознаки алкогольного сп'яніння і вперто відмовлявся вдягти маску, хоча екіпаж просив його про це кілька разів.

Капітан літака вирішив посадити його в Малазі. Українця забрали правоохоронці, а літак продовжив політ до Мадрида.

Також на Цензор.НЕТ: 17 українських заробітчан можуть оштрафувати на 9600 євро і вислати з Естонії за порушення самоізоляції

Топ коментарі
+23
Возможно это гражданство его тяготит и ему надо помочь от него избавиться...
показати весь коментар
07.08.2020 21:19 Відповісти
+23
Потрібно було викинути з літака цього п'яного українця і продовжити політ.
показати весь коментар
07.08.2020 21:20 Відповісти
+22
Можливо він просто громадянин України, а не українець?
показати весь коментар
07.08.2020 21:18 Відповісти

Надо было капу нажать - и он уже вне самолёта.
показати весь коментар
07.08.2020 22:31 Відповісти
Немає чому дивуватися, у нас є головні лікарі які не вірять у існування Covid-19. А це якись новий українець перебравший оковитої в дьюті-фрі.
показати весь коментар
07.08.2020 22:39 Відповісти
При пособничестве кремлёвской пропаганды можно любого алкаша из Мухосранска объявить украинцем.
показати весь коментар
07.08.2020 23:01 Відповісти
Че привязались к человеку??? Человек добросовестно продезенфицировался!!!
показати весь коментар
07.08.2020 23:29 Відповісти
Для мене завжди було загадкою, чому не заборонять алкоголь на борту? Палити ж заборонили, ну так і бухати забороніть. З п'яними летіти нестерпно, та небезпечно.
показати весь коментар
07.08.2020 23:34 Відповісти
Ті видимо давно не летала. В Европе на борту раздают максимум вино или пиво, ими не напьешься. Люди набухиваются в аеропорту и приходят в самолет уже "готовыми".
показати весь коментар
08.08.2020 20:42 Відповісти
Да потому, что задрали уже своими масками. Эффект от них не доказан, зато везде требуют. ВОЗ говорил, что польза масок не доказана. Потом под нажимом вроде как согласились , но заявили, что ношения масок не достаточно для предотвращения заражения. Толку от этой тряпки? Через пол часа она и помогать перестанет. Не думаю, что кто-то меняет маску сразу же как она увлажнится
показати весь коментар
08.08.2020 00:11 Відповісти
Задрали или не задрали -это не вопрос. Ключевое - это соблюдение правил ,
что существенно для обеспечения безопасности полётов.
показати весь коментар
08.08.2020 15:27 Відповісти
Рюкзаков после отдыха возвращался и по привычке быковал?
показати весь коментар
08.08.2020 00:44 Відповісти
Застав дурнів Богу молитись ,то вони собі голови порозбивають. Там до пів години польоту залишалось, кіно прямо з загрозою теракту влаштували.
показати весь коментар
08.08.2020 01:19 Відповісти
цікаво якої він національності
показати весь коментар
08.08.2020 02:50 Відповісти
Наверняка из когорты *мудрого нарита*, прошу при опросе(допросе) правонарушителей и преступников внести пункт *за кого голосовал* всю свою несознательную жизнь или хотя бы последние 2 раза
показати весь коментар
08.08.2020 07:45 Відповісти
Да это должен быть очень не бедный гражданин,летел и Гранд-канарии ,одного из самых дорогих курортов Европы.Так что могли бы и огласить его кличку.
показати весь коментар
08.08.2020 08:17 Відповісти
Ничего,выствят ему счет стоимостью мерседеса s класса, и депортазию на 5 лет. В родном Енакиево будет время на подумать.
показати весь коментар
08.08.2020 09:05 Відповісти
Набухался, потому что боялся лететь. А маску не надел, чтобы не испачкать, т.к. его сильно штормило. Чем не версия?
показати весь коментар
08.08.2020 09:40 Відповісти
Наверное думал «что они мне сделают, буду выёживаться далее»... а теперь когда штраф под 5000$ заплатит. + потеря времени, новый билет и черный список авиакомпании... Будет уроком на всю жизнь.
показати весь коментар
08.08.2020 11:52 Відповісти
оказывается, кроме Рады, еще дебилы попадаются.
показати весь коментар
08.08.2020 15:17 Відповісти
оказывается, кроме Рады, еще дебилы попадаются.
показати весь коментар
08.08.2020 15:19 Відповісти
оказывается, кроме Рады, еще дебилы попадаются.
показати весь коментар
08.08.2020 15:20 Відповісти
главное его в Украину не пускать, а то тут и так хватает
показати весь коментар
08.08.2020 19:45 Відповісти
Вот это из-за такого дерьма безвиза лишимся. Чтоб тебе, гнида, на том свете икалось, когда ты бухой сдохнешь от вирусной инфекции.
показати весь коментар
13.10.2020 14:50 Відповісти

 
 