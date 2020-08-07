Кабмін до 15 вересня отримає звіти перевірок про умови зберігання аміачної селітри в Україні, - Немчінов

Відповідальні органи в Україні мають до 15 вересня відзвітувати перед Кабінетом Міністрів про перевірки структур, які зберігають аміачну селітру.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держпраці разом із ДСНС, Мінінфраструктури, Національною поліцією, обласними та Київською міською держадміністрацією повинні провести позапланові заходи державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб'єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив", - повідомив Немчінов.

Чиновник також зазначив, що результати перевірок потрібно подати до Кабінету Міністрів до 15 вересня 2020 року.

Рішення Держкомісії було доведено в ході селекторної наради головам ОДА та міським головам обласних центрів.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.

