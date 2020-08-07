Кабмін до 15 вересня отримає звіти перевірок про умови зберігання аміачної селітри в Україні, - Немчінов
Відповідальні органи в Україні мають до 15 вересня відзвітувати перед Кабінетом Міністрів про перевірки структур, які зберігають аміачну селітру.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Держпраці разом із ДСНС, Мінінфраструктури, Національною поліцією, обласними та Київською міською держадміністрацією повинні провести позапланові заходи державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб'єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив", - повідомив Немчінов.
Чиновник також зазначив, що результати перевірок потрібно подати до Кабінету Міністрів до 15 вересня 2020 року.
Рішення Держкомісії було доведено в ході селекторної наради головам ОДА та міським головам обласних центрів.
Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.
За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.
Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.
Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.
Адміністрація морського порту Південний спростовує інформацію про небезпечне зберігання аміачної селітри у порту
Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на одному з причалів порту Південний край неба зберігається 10 тисяч тонн аміачної селітри.
Адміністрація морського порту Південний офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності.
Загалом у порту Південний, згідно всіх норм та стандартів, зберігається аміачна селітра об'ємом 9,6 тисяч тонн на причалах №1,2. Аміачна селітра є фасованою у біг-бегах. У такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних вимог.
Перевантаження такого вантажу здійснюється відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів. Небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом. Проте такий спосіб перевалки в порту Південний ніколи не застосовувався.
Крім того, сьогодні на сайті видання «Думська» з'явилася новина з посиланням на начальника Адміністрації морського порту Південний Максима Широкова.
Заявляємо, що Максим Широков не давав офіційних коментарів щодо перевалки аміачної селітри в порту жодному з представників ЗМІ. Адміністрація порту готова надати вичерпну інформацію з цього питання засобам масової інформації.
Запити просимо надсилати на адресу [email protected]