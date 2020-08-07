УКР
Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка депортують, - ЗМІ

Влада Білорусі має намір вислати з країни затриманих у Мінську українських журналістів Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка.

Про це інформує телеканал "Настоящее время", співробітниками якого є Ромалійська і Гребенюк, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері їх мають намір депортувати з країни", - сказано в повідомленні телеканалу. Інших деталей не наводять.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.

+7
Та і нічого було туди їхати.
07.08.2020 21:38 Відповісти
+7
Лука ляшки обдристал от прямых репортажей с пикетов в Минске, но скоро возвратим всех.
А этим ребятам, спасибо за стрим.
07.08.2020 21:39 Відповісти
+6
Могу себе представить ЧТО покажут беларусские СМИ в день выборов и после. Ждите перлов про наколотые апельсины, Нуланд и прочих распятых мальчиков.
07.08.2020 21:39 Відповісти
Горе то какое. Депортация.
07.08.2020 21:36 Відповісти
12 сент. 2019 г. - "Я понимал риски, но не думал, что схватят из-за какой-то ерунды" - освобожденный из плена Гриб рассказал о задержании в Беларуси
07.08.2020 21:41 Відповісти
Дєпартация із Бєларуссіі ета как ізгнаніє із Рая Адама і Єви...
07.08.2020 22:18 Відповісти
Та і нічого було туди їхати.
07.08.2020 21:38 Відповісти
У них було завдання ЦРУ.
07.08.2020 21:51 Відповісти
вопрос в том что депортировать могут и в Россию...
07.08.2020 22:17 Відповісти
Могу себе представить ЧТО покажут беларусские СМИ в день выборов и после. Ждите перлов про наколотые апельсины, Нуланд и прочих распятых мальчиков.
07.08.2020 21:39 Відповісти
демаете лукашенко нарисует себе победу?
07.08.2020 21:41 Відповісти
Получится или нет=не знаю. Но то, что рисовать будет это можно даже не обсуждать.
07.08.2020 21:45 Відповісти
Не нарисует,за него нарисуют,выборы ведь Лукашенко.
07.08.2020 21:53 Відповісти
Лука ляшки обдристал от прямых репортажей с пикетов в Минске, но скоро возвратим всех.
А этим ребятам, спасибо за стрим.
07.08.2020 21:39 Відповісти
вагнеров куда возвратите?
07.08.2020 22:10 Відповісти
После Революции Достоинства, а это не долго, после 11-12-го августа, после нашей Победы.
Но, если Лукаческу не отдаст кацапам их до этого времени.
07.08.2020 22:31 Відповісти
Ты наивный паренек
08.08.2020 03:57 Відповісти
А накий они здесь нужны?
Тут бегали с аваковскими свинарчуками, в Минске агитируют за кацапских холуев.
07.08.2020 21:42 Відповісти
а если бы из "песняров" пели про партизан, сосны и туман, могли бы и расстрелять за призывы к насилию )
07.08.2020 21:42 Відповісти
А почему баларузких и росийских журнашлюх не депортируют с Украины?
07.08.2020 21:43 Відповісти
Під дупу копняка цим грантоїдам.
07.08.2020 21:43 Відповісти
Лукі зайві свідки не потрібні.
07.08.2020 21:47 Відповісти
Основание... освещение фальсификаций выборов.
07.08.2020 21:48 Відповісти
Думаю майдан будет у них после выборов
07.08.2020 21:52 Відповісти
Не буде у них жодного Майдану...вони вже так окацапились, реально стали адіннаріт
07.08.2020 21:59 Відповісти
У тебя майдан скоро будет?
07.08.2020 22:22 Відповісти
З якого бодуна ? Нас вже років 50 все влаштовує
07.08.2020 22:26 Відповісти
может просто вы "окацапились"?, а то я видел какие-то протесты. Да и, если у вас все хорошо, чего ты решил за нас, что тут всем плохо?
07.08.2020 23:52 Відповісти
По-перше я нічого не вирішував,за великим рахунком мені абсолютно пох - добре вам чи погано . По друге я просто висловив свою точку зору про можливість Майдану в Мінську і до речі виявився правий (!) - з твоїх же слів - у вас всьо ништяк - то навіщо вам Майдан ?
08.08.2020 04:16 Відповісти
Когда дают ссылку, должны давать и объективную информацию...

В отеле "Минск" в столице Беларуси днем 7 августа задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Вечером их собираются депортировать из страны.

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк - гражданин России.
Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента Настоящего Времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы.

"По предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации троих журналистов."
Освещать выборы и другие событие не имея аккредитацию в любой стране это нарушение закона!
07.08.2020 22:04 Відповісти
А вони висвітлювали, є їх репортажі з Біларусі?
07.08.2020 22:07 Відповісти
Транслировали стрим...
07.08.2020 22:14 Відповісти
А, ну тоді Лука в свому праві.
07.08.2020 22:17 Відповісти
В ссср все население проживало в большой зоне, малая зона тюрьмы, так вот бялорусы, как и москали с 1917г, то есть уже больше ста лет живут в большой зоне, как вы думаете, рабам нужна свобода, для них этт пустой звук.
07.08.2020 22:05 Відповісти
Смичка - ЦРУ і ФСБ проти Лукашенка.
07.08.2020 22:07 Відповісти
Тоді вже ГРУ або СЗР, фсбешники наче за кордоном не працюють.
07.08.2020 22:08 Відповісти
как это? у них совершенно разные цели.
07.08.2020 22:13 Відповісти
Чому різні? ЦРУ треба щоб з колонії викачували сировину і мінля її на папірці, надруковані на приватній фірмі в США, ФСБ треба щоб певна частина колоніальної адиіністрації могла собі купляти нові буси.
07.08.2020 22:16 Відповісти
Настоящее время - міжнародний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російськомовний телеканал з редакцією у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Празі , медіа-проєкт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Радіо «Свобода» за участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Голосу Америки» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-1 [1] . Офіційне цілодобове мовлення розпочав https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 7 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року. Доступний на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F кабельних , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F супутникових і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F цифрових платформахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-reuters-2 [2] .
Телеканал фінансується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресом США через Раду керуючих з питань мовленняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-current-3 [3] . Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-current-3 [3] .Так що бацька напоровся голою сракою на ржавий гвоздь
07.08.2020 22:18 Відповісти
Лукашенко виявирвся благородною людиною, яка цю агентуру ЦРУ відала назад в Україну.
07.08.2020 22:26 Відповісти
щось ныхэра я неможу зрозуміти? з яких пір кацабська журналістика відноситься до українських журналістів? це пряме запитання до Бутусова. Юрасик, ти хоч своїх редакторів перевіряєш на проф. навики? чи так ліж би шота была???
07.08.2020 22:28 Відповісти
Баста!, [07.08.20 17:59]
9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го - миллион, 11-го - 2 миллиона
Все достаточно просто.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила на YouTube-канале издания «Новая газета»:
- Улица сегодня - это единственный инструмент для изменения ситуации. Всем понятно, что считать голоса никто не будет, выборы сфальсифицируют, Лукашенко будут нагло приписаны несуществующие проценты «поддержки». Единственная возможность - это добиваться изменений и проведения новых, свободных, честных выборов через выход на улицу.
Причем я не говорю, что обязательно нужно выходить на какую-то конкретную площадь. Достаточно выходить 9 августа и в последующие дни на центральные улицы городов - не только Минска, но и областных центров, и вообще всех городов Беларуси. Нужно, чтобы люди выходили к местным администрациям, на главные площади, на центральные улицы и протестовали против фальсификаций с требованием проведения новых честных выборов.
Нам надо сейчас в первую очередь добиваться отставки Лукашенко, потом - создавать коалиционное правительство, в которое войдут как профессионалы, представляющие оппозицию, так и те чиновники, которые не были запятнаны нарушением прав человека. И после этого - проводить честные и свободные парламентские и президентские выборы.
Первые три шага: 9 августа выходят 500 тысяч человек, 10 августа на улицы выходит миллион, 11 августа - 2 миллиона, уже праздновать победу.
Параллельно 10 числа с утра начинается забастовка на предприятиях.
Это сегодня - единственный вариант для изменения ситуации. Будем надеяться, что кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержит этот план, что, несмотря на колоссальное давление, она не сдастся.
Время легальных концертов закончилось, мы видели красивые картинки, красивое видео: люди выходили, девушки танцевали и пели на сцене… Сейчас - время бороться.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=955&v=cFgpc1JOBDY&feature=emb_logo
07.08.2020 23:53 Відповісти
 
 