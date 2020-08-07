Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка депортують, - ЗМІ

Влада Білорусі має намір вислати з країни затриманих у Мінську українських журналістів Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка.

Про це інформує телеканал "Настоящее время", співробітниками якого є Ромалійська і Гребенюк, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері їх мають намір депортувати з країни", - сказано в повідомленні телеканалу. Інших деталей не наводять.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.

