На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський

На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про те, після фіксації сталого перемир'я на Донбасі в Берліні пройдуть переговори "нормандської четвірки" з метою "рухатися далі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Зеленський зазначив: "​​Зрозуміло, що Донбас нині – це перш за все про війну. На превеликий жаль, ми все ще маємо її у своєму домі. Але якщо не докладати зусиль, вона сама нікуди не зникне. "Нормандія" дала величезний поштовх, щоб ми напрацювали логістику миру. "Мінськ" відпрацьовує правила та дає можливість обговорювати вкрай непрості питання. А одинадцять днів тиші доводять: якщо все робити правильно і наполегливо, то шанс обов’язково буде. Вже є".

Він продовжив: "Що я робив на Донбасі два дні? Багато слухав, ставив непрості питання, дивився в очі різним людям. Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах.

Що ще було? Два дні міцних рукостискань. Два дні відвертих розмов з бійцями на передовій. Два дні активного моніторингу ситуації. Два дні роботи в ситуаційних кімнатах і обов’язкові виходи на передову".

"За два дні проїхав 100 кілометрів по лінії розмежування. Хочеш перевірити режим тиші – їдь і контролюй сам. Вірю насамперед бійцям з передової, які можуть порівняти ситуацію: якою війна була торік, якою – в першій половині 2020-го і як воно зараз. Один боєць зізнався, що йому "дико" чути тишу. Не один, не два дні тиші. Попри дрібні провокації можна казати, що нам вдається виконувати свою частину надскладних домовленостей. Зрозуміло, що наші військові прекрасно та професійно оцінюють усі можливі ризики. Але потрібно, щоби й інша сторона нарешті зрозуміла цінність миру. І теж прискіпливо дотримувалася режиму припинення вогню", - наголосив Зеленський.

"Що далі? А далі – знову важкі переговори. "Нормандія" – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. "Нормандія" – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги. Наступна зупинка – Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни. І ми зробимо все, щоб так і було. І зробимо це прозоро, відкрито. А якщо щось піде не так, то тоді кожен буде розуміти, що й чому пішло не так. І хто в цьому винен", - резюмував президент.

Топ коментарі
+38
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4648
07.08.2020 22:09 Відповісти
+32
Далі здавати Україну на умовах *****.
07.08.2020 22:02 Відповісти
+28
https://twitter.com/_Petko_777
https://twitter.com/_Petko_777

Половец Петков

@_Petko_777

·https://twitter.com/_Petko_777/status/1291622402112270337 12 ч

Еще раз напоминаю о "творчестве" Зеленского. 2016 год Авдеевка,Светлодарка-бои,потери. Зеленский снимает для рашки такое антиукраинское говно.

На встрече "нормандской четверки" в Берлине мы зафиксируем успехи перемирия на Донбассе и двинемся дальше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1097
07.08.2020 22:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ох ты балабол в 16м пиджаков не призывали
08.08.2020 02:00 Відповісти
я с твоих отмазко смеюсь ты ведь как его там шакал или как там тебя балаболина ты балаболишь что у тебя срочка потом политех а потом тебя повторно призвали в 2016 м ну так палится тебя бы в 3 ю призвали для заполнения дырок в связи в 2014
08.08.2020 02:06 Відповісти
ты меня достал воин... меня призывали как офицера, а ни как тебя солдата. а ты шо районный военком и мобпотребности знаешь? ты ослик упрямый хумус! в чем я убедился в истории с магазинами. ослик и рожок.... рисуй смайлики дальше и пошеёл на йух. ты мне не интересен.....тапики рожки обоймы где ты этого нахватался пингвин? блин с кем приходится общаться!!!! а вы геополитика, геополитика. вот такие хумусы в зеленые 73% и вошли паприколу.....
08.08.2020 08:29 Відповісти
во ты клоун тебе Привет От Котяры такого пиндджака под Широкино и в нём не было и не мобилизовали в 16 м пиджаков и у маринёров там не было так что балабол ты 9 зелбобный иди к Хоме он у нас тоже всё по уставу и магазины и прочее а плитоноску задом на прерёд одевает Балаболка в широконо оно воевало в фантазиях Нп бата где было
08.08.2020 08:49 Відповісти
лицемер
07.08.2020 22:41 Відповісти
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2458
07.08.2020 22:43 Відповісти
https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda Вікторія Мірошніченко https://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1291730232026836992 6 ч

Передайте хтось преЗЕденту, що Часів Яр це не передова, бо його возять прифронтовими атбешками, втираючи, що то передова, а він хильнув чарочку з ваєнними та дупля не відстрілює.
07.08.2020 23:26 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3212587/019214cc-122c-72**-8169-e43e7a94ab02
07.08.2020 23:30 Відповісти
А чего там фиксировать, все по пунктам прописано в Минске-2, осталось их выполнить
показати весь коментар
07.08.2020 22:43 Відповісти
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6716
07.08.2020 22:45 Відповісти
полная куйня!!! герой блин....
07.08.2020 22:45 Відповісти
Шо воно курить? Чи нюхає?
08.08.2020 08:13 Відповісти
Коротше кажучи, під час інспекції Зеленський виявив що цілком можливо заборонити українським військам стріляти у відповідь на обстріли...
07.08.2020 22:46 Відповісти
оно дальше "часового" не вылезало а уж ползанье по 3й недостроенной линии выдавать за 0 мля
07.08.2020 22:49 Відповісти
Квартал-95. Просто шоу.
07.08.2020 22:53 Відповісти
Це так як ще минулого року Зеленський буцімто шастав по передку, а на фоткі, на дальньому плані, при збільшенні раптом знайшлася дівчинка, котра спокійно жерла морозиво.
07.08.2020 22:55 Відповісти
угу просто места знакомые до усеру с 2016 -по нынешнее время
07.08.2020 22:58 Відповісти
бубочку бачив?
кажуть у нєго нєрви аж до швидкої насті
07.08.2020 23:49 Відповісти
Пиз-ц...... Ид-т....
Ну раз бубочка ты так пиз-шь о перемирии, то будь последовательным....
Отправь жену и детей на месяц отдыхать в Золотое... Новолуганск, Майское....
О.... Идея..... А пусть твоя семья и семьи твоих клоунов из АП постоянно ездят вдоль линии разграничения.....
Там ведь все спокойно и не стреляют!!!!
07.08.2020 22:49 Відповісти
Я підтримую всі слова які ви казали пане Президент України
07.08.2020 22:53 Відповісти
Волосина до язика не прилипла?
07.08.2020 22:57 Відповісти
Слуга народу насправді є проукраїнською партію.оскільки вона дана статус учасника бойових дій добровольчим батальйонам. А свиня обосралась
07.08.2020 23:02 Відповісти
Гугл- перекладач, бачу, все ще глючить. Чи ти Яндексом користуєшся?
07.08.2020 23:05 Відповісти
Не має різнийв. Можливо ти користуєшся гуглом.
07.08.2020 23:06 Відповісти
О, ну якщо для тебе нема різниці- знаю, у вас то модно- поясню. Дати по пиці і дати в пику- тут і справді нема різниці. Але дати по сраці і дати в сраку- тут різниці нема хіба що для тобі подібних. Я зрозуміло висловився?
07.08.2020 23:10 Відповісти
https://censor.net/user/473534

На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 829
07.08.2020 23:18 Відповісти
ЗБЛ ПНХ!
08.08.2020 09:02 Відповісти
ішак, ти можеш двігаться тільки нх. нх-це на ту сторону.
07.08.2020 23:06 Відповісти
А тим часом маємо "одкровення"...
"Що я робив на Донбасі два дні? Багато слухав, ставив непрості питання, дивився в очі різним людям. Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах", - написав Зеленський.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1884886-zelenskiy-zayaviv-pro-superovikh-peremovnikiv-yaki-vibuduyut-konstruktsiyu-stalogo-miru-na-nashikh-umovakh Зеленський заявив про "суперових перемовників", які вибудують конструкцію сталого миру на наших умовах
07.08.2020 23:12 Відповісти
це він що про кравчука з фокіним?
та навіть кучма відмовився в це лізти, бо добре знає медведчука ще з часів гоови його адміністрації
08.08.2020 00:03 Відповісти
И Фокин такой маладой и юный Кравчук впереди
08.08.2020 11:24 Відповісти
Висловлювання цього бовдура, навіть не хочеться коментувати, настільки вони абсурдні і відверто дурні, як класичний приклад розладу розуму у підручнику з психіатрії.
08.08.2020 00:41 Відповісти
що вирішив посмокатати у ботокса?
07.08.2020 23:14 Відповісти
Любые украинские или международные инициативы и активности, направленные на нарушение российского режима удобной «правды» и «тишины», натыкаются на репрессивный ответ, поиск «экстремистов», «фашистов», «террористов» и «шпионов», риторику «крымнаш» и очередное «любезное» приглашение в Крым.
07.08.2020 23:24 Відповісти
Кожного дня стіляють, а у нього успєхі.
07.08.2020 23:29 Відповісти
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8133
07.08.2020 23:32 Відповісти
Команда молодости нашей
Команда без которой мне не жить
Ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла.
07.08.2020 23:32 Відповісти
Ну вот видите! Надо было просто перестать стрелять!

А теперь пойдут дальше и будут реализовывать ту капитуляцию, которую подписал Порошенко... Вот сюрприз-то...
07.08.2020 23:32 Відповісти
А єсЧЬО порах бариХа....
Будут новиє ліца ....
08.08.2020 00:06 Відповісти
зеленский гнида и подонок
По его обвинению Кузьменко и Антоненко
гниют в тюрьме
07.08.2020 23:34 Відповісти
Зеленский красавчик. Щечки наел на распиле коронавирусного бюджета, как хомячек.
07.08.2020 23:53 Відповісти
Что я делал в Донбассе два дня? Много слушал - Вспомнились 90-е -Читал пейджер,много думал.
08.08.2020 00:04 Відповісти
очень надеюсь что это прокатит исчо хотя бы до осени.
08.08.2020 00:11 Відповісти
Несколько дней нет раненых и убитых, и оно уже двигается дальше - амнистия убийцам и подонкам, выборы под дулами автоматов, принятие кремлёвской конституции...
08.08.2020 00:18 Відповісти
Він далі піде, коли його, нарешті, пошлють.
08.08.2020 00:20 Відповісти
Звідки фінанси на відбудову...?
08.08.2020 00:21 Відповісти
Платить будут те, кто голосовал за Зюзю
08.08.2020 11:27 Відповісти
"зафиксировать и двигаться дальше"-великая и конкретная цель для международных переговоров по поводу войны.
Бубочка, на даче сиди, не тратьна поездку со свитой деньги налогоплательщиков и не позорь Украину. Или возьми суфлера из "старой власти", а отсебятину не неси.-неумен шибко.
08.08.2020 00:29 Відповісти
Боюсь, после последних шмонов у Небритого Бабушки, нашего Крыску там "зафиксируют", но "дальше" цугундера он уже не "двинется"...
08.08.2020 08:04 Відповісти
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2675
08.08.2020 00:34 Відповісти
Что Путину от этого "перемирия" обломится?
08.08.2020 00:56 Відповісти
вовочка, было бы так неплохо если бы ты где-то потерялся со своим однотуровым корешем и чтобы вас никто не нашёл..
08.08.2020 03:38 Відповісти
Які успіхи??? Хом'як хворий...
Те що, заборонив своїй армії стіляти, то не успіх, а зрада...
08.08.2020 07:23 Відповісти
Дупа є, а слова немає. Серія зелений колаборант і його капітуляція перед ворогом. У Шмигаля аж в горлі пересохло.
08.08.2020 07:30 Відповісти
Дурний думкою багатий
08.08.2020 07:39 Відповісти
Ты гляди, чтоб в свете последних событий с Небритым Бабушком, тебя б самого там... не "зафиксировали"...!
08.08.2020 08:02 Відповісти
Какой пафос, какой "высокий" стиль речей! Ну прямо как по Брежневу - "Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые".В отношении предстоящих "переговоров" как бы после них не было "дальнейшего движения" на коленях в позе рака.
08.08.2020 08:10 Відповісти
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-mozhe-shche-raz-putinu-v-ochi-zazyrnuty-rosiiski-okupanty-pid-chas-peremyria-ryiut-transhei-i-nablyzhaiutsia-vprytul-do-pozytsii-zsu-zakhysnykam-ukrainy-protydiiaty-zaboroneno-338735.html Може, ще раз Путіну в очі зазирнути? Російські окупанти під час перемир'я риють траншеї і наближаються впритул до позицій ЗСУ. Захисникам України протидіяти заборонено
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.
08.08.2020 08:26 Відповісти
Ти Кідарасе зелений мав бути на передовій, коли воїн чотири дні помирав. Як тебе на "передку" ще не пристрелили, помилково, звичайно?
08.08.2020 08:26 Відповісти
Твою мать!!! Двынетесь разом - 400 сепарских танков на Авдеевку, а вы с Емаком в Оман с фальшивыми паспортами!
Боже - за шо ты нам ТАКЕ послав!?
08.08.2020 08:43 Відповісти
Украина последовательно набирает очки перед Берлинским саммитом , а РФ потеряла инициативу и не знает , что предпринять. Письмо Козака - тому доказательство.
08.08.2020 09:17 Відповісти
Дальше КУДА?
СЮДА?

На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1944
08.08.2020 09:45 Відповісти
Успехи дегенератов ! это звучит гордо
08.08.2020 10:00 Відповісти
У мальчика явный бред. И никто не вызвал скорую???
08.08.2020 11:11 Відповісти
На пятом десятке он все еще малчик
08.08.2020 11:30 Відповісти
так он и есть пацан ещё, и это видно по его выходкам.
08.08.2020 23:41 Відповісти
вазелин, наколенники, очко.
08.08.2020 12:05 Відповісти
"И двинемся дальше"
Хотелось бы услышать КУДА дальше?
08.08.2020 12:39 Відповісти
Ты что, вообще идиот, какое устойчивое перемирие, когда ежедневно оккупанты открывают огонь, а ты нашим воинам запрещаешь в ответ стрелять, и это по твоему перемирие устойчивое??? Ну таких клоунов-президентов у нас ещё не было.
08.08.2020 23:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 