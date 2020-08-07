На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про те, після фіксації сталого перемир'я на Донбасі в Берліні пройдуть переговори "нормандської четвірки" з метою "рухатися далі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Зеленський зазначив: "​​Зрозуміло, що Донбас нині – це перш за все про війну. На превеликий жаль, ми все ще маємо її у своєму домі. Але якщо не докладати зусиль, вона сама нікуди не зникне. "Нормандія" дала величезний поштовх, щоб ми напрацювали логістику миру. "Мінськ" відпрацьовує правила та дає можливість обговорювати вкрай непрості питання. А одинадцять днів тиші доводять: якщо все робити правильно і наполегливо, то шанс обов’язково буде. Вже є".

Він продовжив: "Що я робив на Донбасі два дні? Багато слухав, ставив непрості питання, дивився в очі різним людям. Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах.

Що ще було? Два дні міцних рукостискань. Два дні відвертих розмов з бійцями на передовій. Два дні активного моніторингу ситуації. Два дні роботи в ситуаційних кімнатах і обов’язкові виходи на передову".

"За два дні проїхав 100 кілометрів по лінії розмежування. Хочеш перевірити режим тиші – їдь і контролюй сам. Вірю насамперед бійцям з передової, які можуть порівняти ситуацію: якою війна була торік, якою – в першій половині 2020-го і як воно зараз. Один боєць зізнався, що йому "дико" чути тишу. Не один, не два дні тиші. Попри дрібні провокації можна казати, що нам вдається виконувати свою частину надскладних домовленостей. Зрозуміло, що наші військові прекрасно та професійно оцінюють усі можливі ризики. Але потрібно, щоби й інша сторона нарешті зрозуміла цінність миру. І теж прискіпливо дотримувалася режиму припинення вогню", - наголосив Зеленський.

"Що далі? А далі – знову важкі переговори. "Нормандія" – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. "Нормандія" – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги. Наступна зупинка – Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни. І ми зробимо все, щоб так і було. І зробимо це прозоро, відкрито. А якщо щось піде не так, то тоді кожен буде розуміти, що й чому пішло не так. І хто в цьому винен", - резюмував президент.

