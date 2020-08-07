В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих. ФОТО

Літак авіакомпанії Air India Express зі 191 пасажиром на борту розбився при посадці в аеропорту міста Кожикоде на півдні Індії.

Літак здійснював рейс із Дубая. Air India Express - лоукостер індійського флагманського перевізника Air India.

Місцева поліція заявила, що щонайменше 16 людей загинули внаслідок інциденту, 123 пасажири зазнали пошкоджень. За даними поліції, щонайменше 15 постраждалих перебувають у критичному стані.

Рятувальна операція на місці катастрофи вже закінчилися.

