В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих. ФОТО
Літак авіакомпанії Air India Express зі 191 пасажиром на борту розбився при посадці в аеропорту міста Кожикоде на півдні Індії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Літак здійснював рейс із Дубая. Air India Express - лоукостер індійського флагманського перевізника Air India.
Місцева поліція заявила, що щонайменше 16 людей загинули внаслідок інциденту, 123 пасажири зазнали пошкоджень. За даними поліції, щонайменше 15 постраждалих перебувають у критичному стані.
Рятувальна операція на місці катастрофи вже закінчилися.
Например, пилот, который пустил сына за штурвал - это его ошибка,
а вторая ошибка от производителя airbus, который не сделал звукового оповещения об отключении автопилота.