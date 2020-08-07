УКР
В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих. ФОТО

Літак авіакомпанії Air India Express зі 191 пасажиром на борту розбився при посадці в аеропорту міста Кожикоде на півдні Індії.

В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих 01

Літак здійснював рейс із Дубая. Air India Express - лоукостер індійського флагманського перевізника Air India.

В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих 02

Місцева поліція заявила, що щонайменше 16 людей загинули внаслідок інциденту, 123 пасажири зазнали пошкоджень. За даними поліції, щонайменше 15 постраждалих перебувають у критичному стані.

В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих 03

В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих 04
В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих 05
В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих 06

Рятувальна операція на місці катастрофи вже закінчилися.

