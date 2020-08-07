Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вивезли з міліції
Їх відвезуть у готель, а звідти в аеропорт, після чого видворять за межі країни.
Про це Ірина Ромалійська повідомила "Єврорадіо", інформує Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що її та двох її колег - українця Івана Гребенюка та громадянина РФ Юрія Боронюка - спочатку привезуть у готель, а потім в аеропорт.
Журналістам інкримінують порушення законодавства про ЗМІ - роботу в Білорусі без акредитації. За це їм може загрожувати депортація і конфіскація техніки. За відомостями Єврорадіо, знімальній групі "Настоящего времени" запропонували виїхати з Білорусі добровільно.
Також на Цензор.НЕТ: Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".
Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.
Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.
Також на Цензор.НЕТ: Консульство України в Білорусі намагається допомогти українським журналістам
але тількі тоді коли вони перлися без акредітаціі туди, де тільки для акредітиваних.
от добрый же саня ....
наслідки будуть https://www.svoboda.org/a/30771880.html
страшную тайну открою - знаю слесарей - честнее президентов...
и не знаю журналистов честнее тех слесарей...
не к статье будь сказано....
Задержание журналистов Настоящего Времени в Минске | ВЕЧЕР | 07.08.20 - https://www.youtube.com/watch?v=k_2Ynfkr5RI