Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вивезли з міліції

Їх відвезуть у готель, а звідти в аеропорт, після чого видворять за межі країни.

Про це Ірина Ромалійська повідомила "Єврорадіо", інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що її та двох її колег - українця Івана Гребенюка та громадянина РФ Юрія Боронюка - спочатку привезуть у готель, а потім в аеропорт.

Журналістам інкримінують порушення законодавства про ЗМІ - роботу в Білорусі без акредитації. За це їм може загрожувати депортація і конфіскація техніки. За відомостями Єврорадіо, знімальній групі "Настоящего времени" запропонували виїхати з Білорусі добровільно.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.

