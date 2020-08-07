УКР
Новини
3 625 37

Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вивезли з міліції

Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вивезли з міліції

Їх відвезуть у готель, а звідти в аеропорт, після чого видворять за межі країни.

Про це Ірина Ромалійська повідомила "Єврорадіо", інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що її та двох її колег - українця Івана Гребенюка та громадянина РФ Юрія Боронюка - спочатку привезуть у готель, а потім в аеропорт.

Журналістам інкримінують порушення законодавства про ЗМІ - роботу в Білорусі без акредитації. За це їм може загрожувати депортація і конфіскація техніки. За відомостями Єврорадіо, знімальній групі "Настоящего времени" запропонували виїхати з Білорусі добровільно.

Також на Цензор.НЕТ: Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.

Також на Цензор.НЕТ: Консульство України в Білорусі намагається допомогти українським журналістам

Білорусь (8077) депортація (745) журналістика (1807) затримання (4379) Мінськ (830) Ромалійська Ірина (418)
Топ коментарі
+6
всё что надо знать: бацька друг моего врага - значит и мой враг . тчк
07.08.2020 22:30 Відповісти
07.08.2020 22:30 Відповісти
+3
Уявимо собі двох москальских журналістів на Хрещатику без акредитації, теж був би вереск і вимоги депортації. Який би ти не був чесний журналіст, закони країни перебування треба поважати.
07.08.2020 22:28 Відповісти
07.08.2020 22:28 Відповісти
+3
у Празі штаб-квартира радіо "Свобода", а "Настоящее время" їх відеопродакшен
наслідки будуть https://www.svoboda.org/a/30771880.html
07.08.2020 22:30 Відповісти
07.08.2020 22:30 Відповісти
Коментувати
Якщо просто депортують журналістів, то це буде недружнім кроком, який матиме відповідні наслідки.
07.08.2020 22:27 Відповісти
07.08.2020 22:27 Відповісти
З чого б Лукашенко робити дружні кроки до України, скільки він волав про нациків, зброю з України постійно знаходив під ліжком...
07.08.2020 22:29 Відповісти
07.08.2020 22:29 Відповісти
Не тільки недружнім кроки до України, але і до західних країн. Тому нехай чекає аналогічні кроки у відповідь.
07.08.2020 22:32 Відповісти
07.08.2020 22:32 Відповісти
Ну ви даєте, для заходу він давно токсичний і ніякі дії цього не змінять.
07.08.2020 22:34 Відповісти
07.08.2020 22:34 Відповісти
Так, Лука токсичний. Але відповідь Заходу як правило збалансована, а ця депортація буде приводом для нових санкцій та заборон.
07.08.2020 22:38 Відповісти
07.08.2020 22:38 Відповісти
А що, хтось чекав від колгоспника дружніх кроків?!
07.08.2020 22:32 Відповісти
07.08.2020 22:32 Відповісти
Повно таких, які чекають та вихваляють Луку.
07.08.2020 22:33 Відповісти
07.08.2020 22:33 Відповісти
Уявимо собі двох москальских журналістів на Хрещатику без акредитації, теж був би вереск і вимоги депортації. Який би ти не був чесний журналіст, закони країни перебування треба поважати.
07.08.2020 22:28 Відповісти
07.08.2020 22:28 Відповісти
Скоріше за все ніхто незалежним журналістам не давав акредитації, а стіну суцільної Лукашенківської брехні треба ламати.
07.08.2020 22:30 Відповісти
07.08.2020 22:30 Відповісти
Та зрозуміло, але Dura lex sed lex
07.08.2020 22:32 Відповісти
07.08.2020 22:32 Відповісти
У Аушвіці теж були свої закони.
07.08.2020 22:35 Відповісти
07.08.2020 22:35 Відповісти
вони порушили щось?
07.08.2020 22:31 Відповісти
07.08.2020 22:31 Відповісти
В принципі да, без акредитації не можна робити репортажі, у нас на це могли б не звернути уваги, у них звернули.
07.08.2020 22:33 Відповісти
07.08.2020 22:33 Відповісти
без акредитації якщо? - то це правда порушення....

але тількі тоді коли вони перлися без акредітаціі туди, де тільки для акредітиваних.
07.08.2020 22:47 Відповісти
07.08.2020 22:47 Відповісти
...украинцы, но живут в Праге. Да и не украинцы.
07.08.2020 22:28 Відповісти
07.08.2020 22:28 Відповісти
Живуть в Празі, бо там працюють, москалі таких звуть "збирачами полуниці або жопомоями".
07.08.2020 22:31 Відповісти
07.08.2020 22:31 Відповісти
В Праге они работают.
07.08.2020 22:32 Відповісти
07.08.2020 22:32 Відповісти
В Україні до хріна українців і живуть і працюють, але назвати їх українцями (певну частину) язик не повертається
07.08.2020 22:50 Відповісти
07.08.2020 22:50 Відповісти
слава сане - не в кацапию же как гриба!
от добрый же саня ....
07.08.2020 22:29 Відповісти
07.08.2020 22:29 Відповісти
Ага, Саня - добрый. А мог ведь и расстрелять...
07.08.2020 22:31 Відповісти
07.08.2020 22:31 Відповісти
мог, но саня умный, он тока своих стреляет, "чужих" кацапии выдает - та всех....
07.08.2020 22:34 Відповісти
07.08.2020 22:34 Відповісти
Гордона позовите, пусть видосик с Лукой снимет, как они спаасали Мир...
07.08.2020 22:30 Відповісти
07.08.2020 22:30 Відповісти
всё что надо знать: бацька друг моего врага - значит и мой враг . тчк
07.08.2020 22:30 Відповісти
07.08.2020 22:30 Відповісти
Значит надо хватать на улице граждан Беларуссии и без всяких объяснений депортировать.Посмотрим как это понравится Колхознику.
07.08.2020 22:30 Відповісти
07.08.2020 22:30 Відповісти
у Празі штаб-квартира радіо "Свобода", а "Настоящее время" їх відеопродакшен
наслідки будуть https://www.svoboda.org/a/30771880.html
07.08.2020 22:30 Відповісти
07.08.2020 22:30 Відповісти
Це у сосідньому будинку з посольством днр?
08.08.2020 07:02 Відповісти
08.08.2020 07:02 Відповісти
теперь гордон своим интервью с усатым гандоном подтерется может. там со стороны белорашского царька ни слова правды нет - все вранье лицемерие и фарисейство!!! гандон он и в белораше гандон. неужели его сябры уж шестой термин терпеть будут? тогда чем они от лаптеногих отличаются?
07.08.2020 22:34 Відповісти
07.08.2020 22:34 Відповісти
Если в Беларуси изберут другого президента, то тогда некому будет перебирать картошку!
07.08.2020 22:41 Відповісти
07.08.2020 22:41 Відповісти
*** вони такі українські аж зубожілі
07.08.2020 22:37 Відповісти
07.08.2020 22:37 Відповісти
Добре що хоча б не передали до рук братам з Козлостану (з планом ******* Кремля наприклад)
07.08.2020 22:45 Відповісти
07.08.2020 22:45 Відповісти
Держава Білорусь - є ворожою до України. Лукашенко - путінський очколіз вже багато років.
07.08.2020 22:46 Відповісти
07.08.2020 22:46 Відповісти
не совсем понимаю зачем в Беларусь нужно было ломиться? - дома дерьма мало?
07.08.2020 22:54 Відповісти
07.08.2020 22:54 Відповісти
а зачем журналисты едут в Ирак, Афган и т.д.?
07.08.2020 23:00 Відповісти
07.08.2020 23:00 Відповісти
на сознание жмете? - да есть оно есть у некоторых .
страшную тайну открою - знаю слесарей - честнее президентов...
и не знаю журналистов честнее тех слесарей...
не к статье будь сказано....
07.08.2020 23:09 Відповісти
07.08.2020 23:09 Відповісти
думаю, это не тот случай..))
07.08.2020 23:12 Відповісти
07.08.2020 23:12 Відповісти
проти журналістів в РБ ведеться РЕБ, а не тільки поліційний терор

Задержание журналистов Настоящего Времени в Минске | ВЕЧЕР | 07.08.20 - https://www.youtube.com/watch?v=k_2Ynfkr5RI
07.08.2020 23:14 Відповісти
07.08.2020 23:14 Відповісти
Отримали цейрушники пряжкою по сідницям.
08.08.2020 07:26 Відповісти
08.08.2020 07:26 Відповісти
 
 