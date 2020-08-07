У Білорусі перенесли футбольні матчі після того, як фанати скандували "Живе Білорусь!"

Федерація футболу Білорусі перенеcла на більш пізній термін два матчі чемпіонату країни, які повинні були відбутися в Мінську 7 і 8 серпня.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на видання "Буквы".

Так, матчі "Динамо-Мінськ" - "Смолевичи" і "Мінськ" - "Славія-Мозир" будуть проведені 14 і 12 серпня відповідно - тобто вже після запланованих на 9 серпня президентських виборів у Білорусі.

Матчі перенесені "відповідно до пункту 5.5.4 статті 5 регламенту чемпіонату Республіки Білорусь із футболу 2020 року".

У цьому регламенті йдеться про перенесення "в разі форс-мажорних обставин". Які це обставини - не повідомляється.

Варто зазначити, що напередодні під час матчу в Солігорську між місцевим "Шахтарем" і "Динамо-Брест" практично повністю заповнені трибуни почали скандувати: "Живе Білорусь!".

Після цього матчу опозиційні блогери почали закликати сходити на матч у Мінську між "Динамо" і "Смолевичами".

"Живе Білорусь!" - патріотичне гасло, яке використовують прихильники опозиції в країні. Це гасло зараз часто звучить на опозиційних мітингах. Учасників акцій протесту неодноразово штрафували за його вигукування. У протоколах ж це гасло називали "антидержавним".

Варто зазначити, що ігри чемпіонату Білорусі з футболу не відмінялися і не переносилися навесні через пандемію коронавірусу.