УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6686 відвідувачів онлайн
Новини
8 488 93

У Білорусі перенесли футбольні матчі після того, як фанати скандували "Живе Білорусь!"

У Білорусі перенесли футбольні матчі після того, як фанати скандували "Живе Білорусь!"

Федерація футболу Білорусі перенеcла на більш пізній термін два матчі чемпіонату країни, які повинні були відбутися в Мінську 7 і 8 серпня.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на видання "Буквы".

Так, матчі "Динамо-Мінськ" - "Смолевичи" і "Мінськ" - "Славія-Мозир" будуть проведені 14 і 12 серпня відповідно - тобто вже після запланованих на 9 серпня президентських виборів у Білорусі.

Матчі перенесені "відповідно до пункту 5.5.4 статті 5 регламенту чемпіонату Республіки Білорусь із футболу 2020 року".

У цьому регламенті йдеться про перенесення "в разі форс-мажорних обставин". Які це обставини - не повідомляється.

Дивіться на Цензор.НЕТ: У Мінську двоє хлопців-діджеїв включили пісню Цоя "Перемен" на святі, організованому на місці забороненого мітингу Тіхановської: "Я знаю, мене зараз заберуть". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Варто зазначити, що напередодні під час матчу в Солігорську між місцевим "Шахтарем" і "Динамо-Брест" практично повністю заповнені трибуни почали скандувати: "Живе Білорусь!".

Після цього матчу опозиційні блогери почали закликати сходити на матч у Мінську між "Динамо" і "Смолевичами".

"Живе Білорусь!" - патріотичне гасло, яке використовують прихильники опозиції в країні. Це гасло зараз часто звучить на опозиційних мітингах. Учасників акцій протесту неодноразово штрафували за його вигукування. У протоколах ж це гасло називали "антидержавним".

Також на Цензор.НЕТ: "Квитки купувалися у Львові": російські пропагандисти приписали СБУ операцію із затримання найманців ПВК "Вагнера" ​​в Білорусі

Варто зазначити, що ігри чемпіонату Білорусі з футболу не відмінялися і не переносилися навесні через пандемію коронавірусу.

Білорусь (8077) вибори (6747) футбол (1595)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Живе вічна!!!)))
показати весь коментар
07.08.2020 22:41 Відповісти
+14
Жыве Беларусь!
показати весь коментар
07.08.2020 22:42 Відповісти
+14
це ви, гебняві, тупі
показати весь коментар
07.08.2020 22:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Живе вічна!!!)))
показати весь коментар
07.08.2020 22:41 Відповісти
фанат - воно і в Африці фанат, що з нього візьмеш.....молоде-дурне.....
показати весь коментар
07.08.2020 22:41 Відповісти
це ви, гебняві, тупі
показати весь коментар
07.08.2020 22:43 Відповісти
не маю бажання з буратінами сперечатись, це тільки даром час витрачати....
показати весь коментар
07.08.2020 22:44 Відповісти
ти біг за мною 10 кілометрів, щоб сказати, як тобі зі мною гидко сперечатись?
показати весь коментар
07.08.2020 22:45 Відповісти
не гидко , а даремно...
показати весь коментар
07.08.2020 22:47 Відповісти
точно: даремно!
ги
показати весь коментар
07.08.2020 22:48 Відповісти
пальця показати - посмієшся?
показати весь коментар
07.08.2020 23:48 Відповісти
Умри
показати весь коментар
07.08.2020 23:59 Відповісти
ще дурніше то старе, яке саме не жило і, сумубчи за совокм, молодих вчить так само нежити.
показати весь коментар
07.08.2020 22:44 Відповісти
сумуючи за совком*
показати весь коментар
07.08.2020 22:44 Відповісти
Людину можна зрозуміти, вона виросла під лозунгом " "КПСС - ум, честь и совесть нашей эпохи" і поки він таскав ці транспаранти по проспектам, комуністи стали олігархами, а йому лишили деревину від транспаранта.
показати весь коментар
07.08.2020 22:47 Відповісти
https://censor.net/user/173780 На ПОПа намекаешь?
показати весь коментар
07.08.2020 22:52 Відповісти
А він шо виключення, батько "червоний" директор, Луцик син голови обкому......
показати весь коментар
07.08.2020 22:54 Відповісти
у вас, 73/43%-них зебілів, досі за родичів карають? Якою карою? По 58-ій?
Між іншим, Левко Лук'яненко був членом кпсс та інструктором райкому.
показати весь коментар
08.08.2020 00:56 Відповісти
та вже 30 років живемо по новому під олігархатом....
показати весь коментар
07.08.2020 22:44 Відповісти
А олігархат хто породив, ті ж самі комуністи.
показати весь коментар
07.08.2020 22:48 Відповісти
ага, приший кобилі хвіст.....на кого сперти - на невістку, Ахметов комуністом був?
показати весь коментар
07.08.2020 22:50 Відповісти
А Ахметов при кому став олігархом, при Кравчуку, Кучмі...., а вони хто?
показати весь коментар
07.08.2020 22:52 Відповісти
а може він вже при вас став, при Хмарі, Яворівському, Чорноволі?
показати весь коментар
07.08.2020 22:54 Відповісти
А у нас була влада?
показати весь коментар
07.08.2020 22:55 Відповісти
як же не було - від вас все і танцювало, подивись відео про перші засідання Верховної ради після 1990 року, тільки ви і кричали про світле майбутнє - маємо вдосталь....
показати весь коментар
07.08.2020 22:58 Відповісти
Ви плутаєте виступи в Раді і реальну владу.
показати весь коментар
07.08.2020 22:59 Відповісти
нижче я тобі написав те, що сказав сам Драч, я в кінці тільки репліку добавив....
показати весь коментар
07.08.2020 23:04 Відповісти
слухай, не ліпи горбатого, якби не Яворівський, Хмара та їм подібні - то може ми би пішли іншою дорогою і Драчу під кінець свого життя не потрібно було говорити, що йому гидко дивитись....
показати весь коментар
07.08.2020 23:08 Відповісти
А що такого зробили Яворівський, Хмара, що вплинуло на шлях України, аж ніхріна.
показати весь коментар
07.08.2020 23:10 Відповісти
інша дорога, це яка? Назад в имперське болото, та совок?
показати весь коментар
08.08.2020 00:49 Відповісти
а в тебе це всі варіанти....блін, а ми ще дивуємося чого ми так живемо....
показати весь коментар
08.08.2020 00:53 Відповісти
А де можно подивиться іньши варіанти? Та чим цей варіант, реальний і довівідший свою життєздатність на чужих прикладах, тебе не влаштовує?
показати весь коментар
08.08.2020 02:40 Відповісти
Світле майбутнє, як показує життя може бути тількі у ЕС та НАТО, але ти ж старий совкодрочер заавжди за коммуняк воров голосував, хіба не так?
показати весь коментар
08.08.2020 00:47 Відповісти
та мав дурість за Порошенка голосувати....а він що... також комуняка? чи олігарх?
показати весь коментар
08.08.2020 00:49 Відповісти
Видатний український поет, кіносценарист, громадський діяч
Іван Драч у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV - про
поетів-шістдесятників, Параджанова, свободу слова, українське кіно та заборону
російських книжок- Іване Федоровичу, у Вас було таке життя і такий період,
від великих надій, як я розумію, і сподівань в шістдесятих. Треба було потім
уживатися з цим радянським режимом, потім Ви очолили "Народний рух",
були в парламенті, зараз знову повернулися до поезії. І Ви за цей час життя
побачили ту Україну, яку хотіли побачити?

- Немає жодної людини в Україні, яка могла б сказати,
що мріяла про таку Україну. Часом думаєш, що ти в кошмарному сні. Дуже тяжко на
це все дивитися. - спочатку все це закрутили, а під кінець гидко дивитись?!!!! оце поворот!!!!
показати весь коментар
07.08.2020 23:03 Відповісти
Все правильно, спробували закрутити, але комуністи все перекрили, от наприклад, націоналістам дозволили призначити хоч одного начальника міліції в Донецьк, щоб того ж Ахметова збили на взльоті? На які посади зайшли націоналісти, щоб їх звинувачувати в народженні олігархату, президента, міністра МВС, Голови СБУ....
показати весь коментар
07.08.2020 23:07 Відповісти
а в 2014 хто був Генпрокурором - забув, чи не свободівець....і який толк був.....
показати весь коментар
07.08.2020 23:10 Відповісти
Блін, в 2014 здається вже олігархат сформувавсяі був набагато сильніше за націоналістів, та й президент був олігарх, як і міністр МВС, губернатори Донецької та Дніпропетровської олбластей.
показати весь коментар
07.08.2020 23:13 Відповісти
так олігархат і сформувався завдяки вам....
показати весь коментар
07.08.2020 23:15 Відповісти
та що ви кажете? - погули трішки і взнаєш
показати весь коментар
07.08.2020 23:20 Відповісти
а в західних областях в радах хто владу мав - і толку?
показати весь коментар
07.08.2020 23:12 Відповісти
Що ви маєте на увазі, мав владу, в облрадах може і мали, на призначення губернаторів, начальників УМВС, СБУ вони не впливали. І що, умовна Чернівецька облрада мала прийняти рішення про відправлення чоти з метою арешта Ахметова?
показати весь коментар
07.08.2020 23:15 Відповісти
слухай, ну не ліпи горбатого....в 1990 році вся повнота влади була у Верховної Ради, посади президента тоді не було в помині...вона створювала всі органи влади, приймала закони - і танцювала під такими як Хмари, а тепер коли ви наломали дров - в кущі? тепер винні комуністи? Стидно признатися в тому до чого довели країну?
показати весь коментар
07.08.2020 23:18 Відповісти
Всю повноту влади? А що таке тоді було "група 239"?
показати весь коментар
07.08.2020 23:27 Відповісти
і скільки вона продержалась - читай:
показати весь коментар
07.08.2020 23:33 Відповісти
Після поразки серпневого путчу (див. ГКЧП) у
Москві, проголошення незалежності України 24 серпня й заборони діяльності КПУ
указом Президії ВР України 30 серпня 1991 група «За Радянську суверенну
Україну» припинила діяльність, а її лідер О. Мороз очолив оргкомітет зі
створення Соціаліст. партії України. -от і все її існування цієї групи 239....
показати весь коментар
07.08.2020 23:35 Відповісти
І всі камуняки побігли і здали своі депутатські мандати?
показати весь коментар
07.08.2020 23:37 Відповісти
о, правильно сказав, комуняки.....а вони почали перефарбовуватись під Хмару та Чорновола....
показати весь коментар
07.08.2020 23:40 Відповісти
і доречі, де ти бачив комуністів, комуніяки - можливо.....але комуняки - це не комуністи, не та в них свідомість....
показати весь коментар
07.08.2020 23:14 Відповісти
https://censor.net/user/472793, ти прикидаєшся, чи направду такий? Якщо такий, то співчуваю твоїм рідним і сусідам.
показати весь коментар
07.08.2020 23:37 Відповісти
краще собі поспівчувай....
показати весь коментар
07.08.2020 23:41 Відповісти
вони обидва, https://censor.net/user/173780 та https://censor.net/user/472793 - 73/43%зебіли. Справа не в тому, як голосували минулого року, а як галасували і які переконання в них нині.
показати весь коментар
08.08.2020 01:00 Відповісти
Дебил ты. Я в танках написал жыве Беларусь и меня забанили.
показати весь коментар
07.08.2020 23:38 Відповісти
так не тільки там банять.....не сумуй....кожен модератор на своїй хвилі і танцює під того, хто платить....
показати весь коментар
07.08.2020 23:43 Відповісти
А це вже не дуже цікаво.
показати весь коментар
07.08.2020 22:41 Відповісти
Уже и такое низзя?Крыша у колхозника совсем едет.
показати весь коментар
07.08.2020 22:41 Відповісти
а бацька і справді дурко
забув харківських футбольних фанів
показати весь коментар
07.08.2020 22:41 Відповісти
Думаю как раз наоборот прекрасно помнит.
показати весь коментар
07.08.2020 22:42 Відповісти
тоді нашо провокує?
ти не вдупляєш
показати весь коментар
07.08.2020 22:44 Відповісти
Думает, если запретить всё и вся, то поможет. Ошибается.
показати весь коментар
07.08.2020 22:46 Відповісти
і ми прийшли до мого першого вісіру, з яким ти взявся сперечатись
показати весь коментар
07.08.2020 22:47 Відповісти
Ты написал-забыл, я тебе возразил.
показати весь коментар
07.08.2020 22:48 Відповісти
тепер не забуду
показати весь коментар
07.08.2020 22:52 Відповісти
Время покажет.
показати весь коментар
08.08.2020 00:01 Відповісти
Жыве Беларусь!
показати весь коментар
07.08.2020 22:42 Відповісти
Попкорном надо запастись.
показати весь коментар
07.08.2020 22:44 Відповісти
а що тут запастись.... взує батя новоявлених бізнесменів що рвуться до корита....і ділов то....
показати весь коментар
07.08.2020 22:48 Відповісти
Не то, чтобы я переживал за Билярось, но сколько тебе за пост платят?
показати весь коментар
07.08.2020 22:54 Відповісти
боюсь що так як і тобі - фігу з трьох пальців....
показати весь коментар
07.08.2020 22:55 Відповісти
камунізьм пабідіт! (с)Буратіна
показати весь коментар
07.08.2020 22:54 Відповісти
Ох уже ети белоруские жидофошисты вздумали крычать Жыве Беларусь!!! А вот если бы крычали Жыве Расия, Сталин и саветский саюз то все было бы нормально.
показати весь коментар
07.08.2020 22:49 Відповісти
та хай хоч на місяць виють - від цього розуму не добавиться
показати весь коментар
07.08.2020 22:52 Відповісти
Украина послав ЧВК Вагнер в Белорусь поссорила Путлера и Лукашенко...
показати весь коментар
07.08.2020 22:51 Відповісти
Что-то не логично, типа 12 и 14 августа фанаты эти лозунги уже кричать не будут...
показати весь коментар
07.08.2020 22:52 Відповісти
"Жыве Беларусь!" - патриотический лозунг, который используют сторонники оппозиции в стране. В протоколах же этот лозунг называли "антигосударственным".

""Жыве Беларусь!"при Лукашенко = "Слава Украине" при Януковиче.
Всегда удивлялся абсурдности запрета таких лозунгов, это как ссать против ветра и пытаться логично аргументировать свой поступок.
показати весь коментар
07.08.2020 22:53 Відповісти
это политика, у всех что-то табуируют, хотя со стороны может казаться глупостью. некоторые даже тиктоки запрещают.
показати весь коментар
08.08.2020 00:00 Відповісти
"тикток"- это экономические санкции скорее. Тут другое...
показати весь коментар
08.08.2020 00:02 Відповісти
голой политики вообще не существует, везде бабло, т.е. экономика в любых проявлениях.
показати весь коментар
08.08.2020 00:22 Відповісти
В Хабаровске кричат ; Путлер ВОР и нашли Визитку Яроша...и Порошенко
показати весь коментар
07.08.2020 22:54 Відповісти
Жыве Беларусь!
показати весь коментар
07.08.2020 22:55 Відповісти
Надо перед каждым матчем кричать,пусть переносят дальше,на октябрь,декабрь....
показати весь коментар
07.08.2020 22:56 Відповісти
СССр КГБист воосстановит...будете прокупать колбасу по 2-10 и жрать морскую капусту образца 1989 года....
показати весь коментар
07.08.2020 22:57 Відповісти
Ну вообще террористы-экстремисты!
Ничего святого для людей нет.
Интересно, как это старому козлу Лукашенко, хватило ума признать антигосударственным такой лозунг...
показати весь коментар
07.08.2020 22:59 Відповісти
Ну видимо, он спит и видит, чтобы она не жила.
показати весь коментар
07.08.2020 23:07 Відповісти
чем дальше тем все как то скотовнее и скотовнее...
показати весь коментар
07.08.2020 23:00 Відповісти
Стёб стёбом--но время иное пришло. Если правда фаны футбола в Белоруссии затянут стадионом про карлика---капец длинному!
показати весь коментар
07.08.2020 23:04 Відповісти
Убрать Лукашенкео от власти для Путлера вопрос жизни и Смерти и КГБист пойдет на ВСЕ....
показати весь коментар
07.08.2020 23:05 Відповісти
Вы не правы,путин будет поддерживать агл до последнего,но будет жать ,добиваясь союза.Кстати,п уже позвонил ему и выразил поддержку.
показати весь коментар
08.08.2020 07:35 Відповісти
"Жыве Беларусь!"-дорогого стоит. На "короновирус" мир заплатил трл.баксов, а матчи в Беларусь не отменялись. А тут причина масштабней, значит ценность этих слов выше.
показати весь коментар
07.08.2020 23:32 Відповісти
Эх, сделать бы IP адреса у комментаторов, сделал бы бота, автобана.
показати весь коментар
08.08.2020 00:02 Відповісти
Путин Хэлло - зачёт.
Живе Беларусь - порожняк.
Ни о чём.
Внутривидовая борьба **************.
показати весь коментар
08.08.2020 00:12 Відповісти
а "путин *****, ла-ла-ла-ла" - ще не пробували?
показати весь коментар
08.08.2020 01:02 Відповісти
Дрыстомёт беларуской власти работает на полную катушку.
показати весь коментар
09.08.2020 08:17 Відповісти
 
 