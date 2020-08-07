У Білорусі перенесли футбольні матчі після того, як фанати скандували "Живе Білорусь!"
Федерація футболу Білорусі перенеcла на більш пізній термін два матчі чемпіонату країни, які повинні були відбутися в Мінську 7 і 8 серпня.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на видання "Буквы".
Так, матчі "Динамо-Мінськ" - "Смолевичи" і "Мінськ" - "Славія-Мозир" будуть проведені 14 і 12 серпня відповідно - тобто вже після запланованих на 9 серпня президентських виборів у Білорусі.
Матчі перенесені "відповідно до пункту 5.5.4 статті 5 регламенту чемпіонату Республіки Білорусь із футболу 2020 року".
У цьому регламенті йдеться про перенесення "в разі форс-мажорних обставин". Які це обставини - не повідомляється.
Дивіться на Цензор.НЕТ: У Мінську двоє хлопців-діджеїв включили пісню Цоя "Перемен" на святі, організованому на місці забороненого мітингу Тіхановської: "Я знаю, мене зараз заберуть". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Варто зазначити, що напередодні під час матчу в Солігорську між місцевим "Шахтарем" і "Динамо-Брест" практично повністю заповнені трибуни почали скандувати: "Живе Білорусь!".
Після цього матчу опозиційні блогери почали закликати сходити на матч у Мінську між "Динамо" і "Смолевичами".
"Живе Білорусь!" - патріотичне гасло, яке використовують прихильники опозиції в країні. Це гасло зараз часто звучить на опозиційних мітингах. Учасників акцій протесту неодноразово штрафували за його вигукування. У протоколах ж це гасло називали "антидержавним".
Також на Цензор.НЕТ: "Квитки купувалися у Львові": російські пропагандисти приписали СБУ операцію із затримання найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі
Варто зазначити, що ігри чемпіонату Білорусі з футболу не відмінялися і не переносилися навесні через пандемію коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ги
Між іншим, Левко Лук'яненко був членом кпсс та інструктором райкому.
Іван Драч у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV - про
поетів-шістдесятників, Параджанова, свободу слова, українське кіно та заборону
російських книжок- Іване Федоровичу, у Вас було таке життя і такий період,
від великих надій, як я розумію, і сподівань в шістдесятих. Треба було потім
уживатися з цим радянським режимом, потім Ви очолили "Народний рух",
були в парламенті, зараз знову повернулися до поезії. І Ви за цей час життя
побачили ту Україну, яку хотіли побачити?
- Немає жодної людини в Україні, яка могла б сказати,
що мріяла про таку Україну. Часом думаєш, що ти в кошмарному сні. Дуже тяжко на
це все дивитися. - спочатку все це закрутили, а під кінець гидко дивитись?!!!! оце поворот!!!!
Москві, проголошення незалежності України 24 серпня й заборони діяльності КПУ
указом Президії ВР України 30 серпня 1991 група «За Радянську суверенну
Україну» припинила діяльність, а її лідер О. Мороз очолив оргкомітет зі
створення Соціаліст. партії України. -от і все її існування цієї групи 239....
забув харківських футбольних фанів
ти не вдупляєш
""Жыве Беларусь!"при Лукашенко = "Слава Украине" при Януковиче.
Всегда удивлялся абсурдности запрета таких лозунгов, это как ссать против ветра и пытаться логично аргументировать свой поступок.
Ничего святого для людей нет.
Интересно, как это старому козлу Лукашенко, хватило ума признать антигосударственным такой лозунг...
Живе Беларусь - порожняк.
Ни о чём.
Внутривидовая борьба **************.