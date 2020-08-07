8 624 25
Євросоюз оновив список країн "зеленої зони", українцям в'їзд усе ще заборонено
Європейський союз оновив список третіх країн, резиденти яких можуть відвідувати країни-члени ЄС. України в новому списку немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Ради Європи.
Список країн знову скоротили, виключивши з нього Марокко.
На даний момент у ЄС можуть в'їжджати резиденти таких країн: Австралія, Канада, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Китай (за умови підтвердження взаємності).
