8 624 25

Євросоюз оновив список країн "зеленої зони", українцям в'їзд усе ще заборонено

Євросоюз оновив список країн "зеленої зони", українцям в'їзд усе ще заборонено

Європейський союз оновив список третіх країн, резиденти яких можуть відвідувати країни-члени ЄС. України в новому списку немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Ради Європи.

Список країн знову скоротили, виключивши з нього Марокко.

На даний момент у ЄС можуть в'їжджати резиденти таких країн: Австралія, Канада, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Китай (за умови підтвердження взаємності).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС відкриє кордони українцям не раніше кінця вересня, - віцепрем'єрка Стефанишина

Топ коментарі
+6
Зараз пандемію використовують в політичних цілях, а Україна при зевладі не викликає довіри.
показати весь коментар
07.08.2020 22:44 Відповісти
+5
А где там "чемпионы мира по борьбе с коронавирусом"? Все кубок обмывают?
показати весь коментар
07.08.2020 22:50 Відповісти
+4
...если каждый день нужные цифры по коронавирусу будут спускать с Банковой, это будет длиться вечность. Заигрались уже.
показати весь коментар
07.08.2020 22:48 Відповісти
Интересно, как было бы сейчас, если бы Петя остался у власти ? И шо вы тут бубнили бы
показати весь коментар
08.08.2020 10:59 Відповісти
Порох дискредитировал Украину так, что одной каденцией для Зе необойтись.
показати весь коментар
08.08.2020 13:24 Відповісти
Треба в власний туризм вкладувати
показати весь коментар
07.08.2020 22:50 Відповісти
Шо, начнем строить собственный Колизей, Лувр и Печерско-Эйфельовую башню? Или сафари-туры по Донбасу "Попади в кого-нибудь, кто не спрятался" Зеленая поросль похоже больше ничего придумать не может, хотя видать недоучки криворожские не знают, шо по залежам железной руды, марганца и титана на одном из первых мест. Но те недра уже не наши - барыги уже все своим правнукам подарили...
показати весь коментар
08.08.2020 08:34 Відповісти
Барыги гиперлупы строили, а не какой-то там туризм))
показати весь коментар
08.08.2020 13:16 Відповісти
Вся справа в тому що треба щоб Україна сама розвивала туризм
показати весь коментар
07.08.2020 22:52 Відповісти
Запросы содержателей украинских отелей на Черном море и в Карпатах, очень мотивируют граждан!
показати весь коментар
07.08.2020 22:54 Відповісти
Туристам отели не нужны.
Туристу нужна электричка, рюкзак, консервы и гитара.
А отели нужны ********** всякой.
показати весь коментар
07.08.2020 23:55 Відповісти
Европейцу - отель. Нищеброду - рюкзак. И все счастливы.
показати весь коментар
08.08.2020 13:28 Відповісти
Ты намекаешь на мышебратьев из за поребрика ? Нахъ . нужно -скажем дружно .Меньше кацапского быдла -чище Черное море , народная примета .
показати весь коментар
07.08.2020 23:15 Відповісти
Из камеры повышенного комфорта в Бердычиве в камеру повышенного комфорта в Бердянске!
Нууу тупые - всех у тюрьмы и продавать билеты в столовую, баню, туалет и дрим-туры на неделю в камеру повышенного комфорта с телевизором.
И ввести новые купюры - одна почка, полпечени, поллитра крови...
показати весь коментар
08.08.2020 08:38 Відповісти
Цікаво звучить оте "всьоїщьо"...
Так само, як повідомлення наших санепідеміків, які щодня намагаються вгадати, у скількох областях не можна запроваджувати послаблення, або креативні заголовки наших славних новинярів, які бадьоро сповіщають про черговий АНТИрекорд і, як так далі піде, незабаором дійдуть до ДЕрекордизації.
показати весь коментар
07.08.2020 22:59 Відповісти
А в кндр вируса вообще НЕТ ! Так их Великий вождь прямо и объявил . И на каком месте по этому индексу кндр ? В смысле выше вашей паРашки или еще нет ? Я бы рашку засунул поглубже и ввел с ней визовый режим но наша ,,ылита" против , причем не важно какой она политической раскраски
показати весь коментар
07.08.2020 23:12 Відповісти
Визовый режим надо было ввести ещё в 2014-м году. Ладно Петя, но почему Зеленский этого не сделал до сих пор ?
показати весь коментар
08.08.2020 11:00 Відповісти
По той же причине что и Петро Мальдивыч .... Бо вони -,,НЕ становлять для нас міграційної небезбеки !! " Шах и мат вам скептики . И пофиг там что война идет или АТО ....простенько и со вкусом .И супермаркеты украинские набиты под завязку залепушным кацапским ,,евробрендом " особенно супермаркеты бытовой техники . Война войной , а нашим барыгам нужно содержать свои маетки и учить деток и отдыхать в Европе за что то
показати весь коментар
08.08.2020 17:22 Відповісти
Євросоюз оновив список країн "зеленої зони", українцям в'їзд усе ще заборонено - Цензор.НЕТ 3471
показати весь коментар
07.08.2020 23:23 Відповісти
Надо провести опрос - кто больше ведётся на этот развод - однотуровые, или зебилята.. это будет весьма вменяемым показателем...
показати весь коментар
08.08.2020 03:42 Відповісти
Син першого серпня поіхав працювати до Баваріі ..легально через фірму-посередника оформив папіри онлайн 400 єров і вуаля-вже працює...і ровера видали до роботи доізджати. і місто-казка....старовине 50 тис населення і робота не пильна-електроніка....а ви кажете не пускають!!! Хто хоче і з мізкмаи -того пускають і запрошують і гідну платню платять
показати весь коментар
08.08.2020 08:35 Відповісти
Молодец. Жаль, что такой умный парень не остался работать в Украине
показати весь коментар
08.08.2020 17:22 Відповісти
 
 