Цензор.НЕТ
8 017 66

Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вишлють до Одеси (оновлено)

Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, яких вранці затримали в Мінську, доставили в аеропорт Мінська. Звідти їх вишлють в Одесу.

Про це Ірина Ромалійська повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.

За словами журналістки, їй і Гребенюку заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років.

Іван Гребенюк зазначив у Фейсбуці, що з Мінська вони повинні вилетіти о 23:40. "Єдиний рейс, який був (в Україну. - ред.) - це Одеса", - написав він.

Пізніше Ромалійська додала у Фейсбуці, що приводом став учорашній ефір "Настоящего времени". "Співробітники, які допитували нас, переказували мені точки, з яких я включалася", - написала вона.

Читайте також: Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вивезли з міліції

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.

Білорусь (8077) депортація (745) журналістика (1807) Одеса (5616) Мінськ (830) Ромалійська Ірина (418)
Топ коментарі
+12
хз, так у методичці
показати весь коментар
07.08.2020 23:16 Відповісти
+12
Альо! Лікар Хата? Добрий вечір, Григорію. Тут пацієнтові https://censor.net/user/473534 зуйово! Що? Та ні, не ковід... Зелений офтальмоуротоксикоз! Везіть клізьму Есмарха та велетенський заштрик!

Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вишлють до Одеси (оновлено) - Цензор.НЕТ 3337
показати весь коментар
07.08.2020 23:27 Відповісти
+9
З чого такі висновки?
показати весь коментар
07.08.2020 23:13 Відповісти
С точки зрения ментов бацкиных---Одесса самый удалёный город. Ну как вроде гимназиста членина выслали но в с. Шушенское. К выборам хрен успеют вернутся мол. Логично. Море тёплое ведь.
показати весь коментар
07.08.2020 23:08 Відповісти
море тёплое

и танкер мироточащий под личным контролем
показати весь коментар
07.08.2020 23:10 Відповісти
Одеса це не держава в неї не можна вислати! Висилають в Україну, просто літак прилетить в Одесу. Арешт українських журналістів це показник того що візит Зеленського в Білорусь повністю провалився ще до початку! У видачі російських терористів Лукашенко відмовив Україні, а українських журналістів арештував - всьо, розмовляти з Лукашенком немає про що! Будемо розмовляти з новим Президентом Білорусі після виборів!
показати весь коментар
07.08.2020 23:16 Відповісти
Вибори Луки презом Беларусі тривають !!))
показати весь коментар
07.08.2020 23:21 Відповісти
Здравствуй, лучший одессовед современности Ё
показати весь коментар
07.08.2020 23:22 Відповісти
Може вже там Небесна одеська держава, може наші владарі проспали її утворення?
показати весь коментар
08.08.2020 07:25 Відповісти
А що ще можна було чекати від Лукашенка? Результат очікуваний.
показати весь коментар
08.08.2020 08:30 Відповісти
С того танкера народ уже стрыбает как с волнореза. Та и медь всю скрутили с бронзой!
показати весь коментар
08.08.2020 00:14 Відповісти
А гребные бронзовые винты - то хоть оставили ?
показати весь коментар
08.08.2020 07:39 Відповісти
Их украли еще до крушения.
показати весь коментар
08.08.2020 08:32 Відповісти
Просто Лука знає про нафтопровід Одеса-Броди.
показати весь коментар
07.08.2020 23:18 Відповісти
В смысле что полезут опять в трубе? Тут знать надо куда откуда нефть прёт. По течению лезть или против?
показати весь коментар
08.08.2020 00:11 Відповісти
Нехай журналісти прилетять в Україну. Потім зевлада нічого не зробить, бо вона сама себе не любить.
показати весь коментар
07.08.2020 23:10 Відповісти
З чого такі висновки?
показати весь коментар
07.08.2020 23:13 Відповісти
хз, так у методичці
показати весь коментар
07.08.2020 23:16 Відповісти
Хасан, ти не ті книжки читаєшь,треба земетодички читати,тоді зрозумієшь хто є ху !!))
показати весь коментар
07.08.2020 23:23 Відповісти
Книжки, де чорне стає білим?
показати весь коментар
07.08.2020 23:25 Відповісти
Головне вірити в написане,жодних роздумів,лише тупо вірити в написане !!))
показати весь коментар
07.08.2020 23:28 Відповісти
Харя кришна, кришна рама,хай живе Одесса мама !!)))
показати весь коментар
07.08.2020 23:31 Відповісти
Зараз таку класну пісеньку слухала від Band Odessa «МАМА ОЙ ЁЙ!»
показати весь коментар
07.08.2020 23:43 Відповісти
Так би і було, але зехолодильник стає порожнім.
показати весь коментар
07.08.2020 23:32 Відповісти
Крамольний анекдот часів СРСР (мовою оригіналу)

Лектор делает доклад о результатах пятилетки:
- В городе А была построена электростанция...
Реплика из зала:
- Вы о чем? Я только что оттуда. Никакой электростанции там нет и близко.
После неловкой паузы лектор продолжает:
- В городе Б построен химический завод...
Тот же голос:
- Да что вы говорите? Неделю назад я там тоже был. Завода там тоже нет!
Лектор не выдерживает:
- А вам, товарищ, надо бы меньше шастать и больше газеты читать!..
показати весь коментар
08.08.2020 01:24 Відповісти
Після московської.
показати весь коментар
07.08.2020 23:19 Відповісти
Альо! Лікар Хата? Добрий вечір, Григорію. Тут пацієнтові https://censor.net/user/473534 зуйово! Що? Та ні, не ковід... Зелений офтальмоуротоксикоз! Везіть клізьму Есмарха та велетенський заштрик!

Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вишлють до Одеси (оновлено) - Цензор.НЕТ 3337
показати весь коментар
07.08.2020 23:27 Відповісти
він не гівноїд, він просто за допомогою калотерапії відновлює мікрофлору кишківника!
показати весь коментар
07.08.2020 23:33 Відповісти
А что надо сделать? Объявить войну Беларуси?
показати весь коментар
08.08.2020 08:28 Відповісти
Все можливе. Власна країна власні правила.
показати весь коментар
07.08.2020 23:10 Відповісти
ви запитеєте: чому саме в Одесу?
а я відповім: а нашо колгоспнику знати більше одного українського міста?
показати весь коментар
07.08.2020 23:13 Відповісти
Та ні, одного мало. Треба ще знати про Львів та його моторошне метро.
показати весь коментар
08.08.2020 01:26 Відповісти
колгоспник розгорнув перед виборами засоби РЕБ проти журналістів
https://www.youtube.com/watch?v=k_2Ynfkr5RI
показати весь коментар
07.08.2020 23:16 Відповісти
так 10 лет уже 10 го могут могут не соответствовать привычному течению времени ))
показати весь коментар
07.08.2020 23:17 Відповісти
"По словам журналистки, ей и Гребенюку запретили въезд в Беларусь на 10 лет."
- Не выберут первого, исчезнет и единица у цифры "10".
показати весь коментар
07.08.2020 23:19 Відповісти
Пример не корректный, у нас что при Петре запрещали въезд в Украину российским артистам, то же продолжается и при Зеленском!
показати весь коментар
07.08.2020 23:36 Відповісти
ждем высылки 2 белорусских журналистов с запретом на вьезд на 10 лет..
показати весь коментар
07.08.2020 23:33 Відповісти
Полезут не туда, куда надо, вышлем
показати весь коментар
08.08.2020 08:29 Відповісти
Лукашенко обвинил украинские власти в сдаче Крыма: "Они высадились и пошли под ваши аплодисменты"

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал и.о. президента Украины в начале 2014 года Александра Турчинова, во время правления которого Россия аннексировала у Украины Крымский полуостров.

Об этом Лукашенко сказал, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона, мог ли он представить, что Россия будет захватывать Крым у Украины.

"Мог бы. У вас (украинцев - Ред.) не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли".

На уточняющий вопрос, не может ли Лукашенко представить, что "колокол может прозвенеть по Беларуси", тот ответил: "Нет, никогда и ни за что. В том числе и сейчас, несмотря на все острые взаимоотношения".

После этого Лукашенко вернулся к теме Крыма: "Я знал детали. Не все так там было по-великому, как сегодня представляете - мол, там все спланировали и захватили. Вы просто безалаберно отнеслись к территории Крыма. Если бы у меня даже клочок земли попробовали отнять, там бы лягло уже тысячи человек. Крым - это же жемчужина! Это же твоя земля, твои люди, как ты мог бы не воевать".

"Я знаю, что Крым могло бы сдать только руководство страны. Все остальное - это детали. Если ты руководитель страны, то ты знаешь, что происходит вокруг. Это происходило не первый день. Ты должен был привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности - тогда более полумиллиона человека в войсках было", - сказал Лукашенко

"Стрелять в людей, которые пришли на твою территорию - последнее дело. Он (Турчинов - Ред.) до стрельбы ничего же не сделал. Он должен был их задерживать - вручную, лопатами, палками и прочее. Но когда невозможно, то бери и стреляй", - рассуждает

Также он прокомментировал слова Турчинова, что ему на Западе сказали не стрелять: "А он кто, найманец Запада или руководитель страны? Ты страну должен защитить. Ну, может, Ангела Меркель ему так казала. А что, она погружена в ситуацию? Она говорила, как ей лучше… А у тебя своя голова на плечах. Ты отвечаешь".

"Ерунда, что в русских стрелять надо было. Если бы вы заняли жесткую позицию… чтобы стрелять в русских, надо чтобы они первыми начали. Никогда бы русские не начали стрелять в Крыму. А так, "зеленые человечки" высадились и пошли под ваши аплодисменты. Они окружили ваши базы, а вы оттуда не повылазили. Как сидели там и спали, так и продолжали спать. Разве так защищают свою землю? Я бы себя так не вел".
показати весь коментар
07.08.2020 23:35 Відповісти
Наполеон і Роммель в одній іпостасі
показати весь коментар
07.08.2020 23:51 Відповісти
у него совсем скоро будет возможность себя показать. и как януковичь и как Турчинов,это будет комедия, уверяю вас
показати весь коментар
08.08.2020 00:05 Відповісти
Все правильно он сказал!
показати весь коментар
08.08.2020 08:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ltq-htXoPT4 https://www.youtube.com/watch?v=ltq-htXoPT4 В Минске в центре начались задержания велосипедистов

https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns https://www.youtube.com/watch?v=Yir3-24g9ns Минск. Человека вынесли из автозака. Его забрала скорая помощь.
показати весь коментар
07.08.2020 23:59 Відповісти
Это все, что следует знать об отношении Бацьки к Украине. Убийц-вагнеровцев никто и не думал выдавать Украине, да и Зеленский не очень настаивал, что делать с ними он не знает ибо боится даже шевеления брови Путина.
показати весь коментар
08.08.2020 00:03 Відповісти
Назовите хоть одну страну в мире, которая, чисто гипотетически - задержав этих стрёмных типов у себя на территории, выдала бы их Украине.
показати весь коментар
08.08.2020 00:39 Відповісти
думаю бацька хочет поиграть ими сам.... но с ****** можно и доиграться..............
показати весь коментар
08.08.2020 05:21 Відповісти
На 10 лет. А наши ссут на 3 года запретить за большие проступки.
показати весь коментар
08.08.2020 00:31 Відповісти
Батька , мило сказано ,просто пи-юк двустульчиковый, и если его не уберут вовремя, то однажды его ожидает эффект Феделя Кастро, упавшего с трибуны , когда вдруг возраст начал мстить ,то же самое и к ***** относится , а вот ын похоже уже достиг апогея с перегеем или сестра что то сыпала
показати весь коментар
08.08.2020 01:15 Відповісти
шота бацькины нукеры перестарались или они решили что поскольку белоруский майдан от-
меняется то и снимать им соответственно нечего............
показати весь коментар
08.08.2020 05:19 Відповісти
Це не українсти журналісти - у радіосвобода/громадське і Г+Г раніше працбвали
показати весь коментар
08.08.2020 05:55 Відповісти
у нас одЫн журналист....ПАРАШЕНКО)))))))))
показати весь коментар
08.08.2020 08:44 Відповісти
Соромно їм їхати в Київ тому попруться в Одесу?
показати весь коментар
08.08.2020 07:11 Відповісти
Странная парочка. Опыт мальчика Гриба ничему не научил?
Как вообще можно ехать в Беларусь?
Они бы еще на россию поехали )))
=========
Владимирский централл.... (весела пісенька )))) )
показати весь коментар
08.08.2020 08:53 Відповісти
Псевдо выборы. Беларусь. Угроза АНШЛЮСА Беларусии РФ/Кремлем. Если это состоится в ХХІ -м веке что потом?

История повторяется.

"Аншлюс Австрии в это время уже был доведен до конца, и в связи с этим Гитлер направил Риббентропа в Лондон и снова вернул Нейрата. В подготовке аншлюса министерство иностранных дел участия практически не принимало. Сам Гитлер проводил переговоры в Берхтесгадене{Пригласив 11 февраля 1938 года австрийского канцлера Шушнига в Берхтесгаден (немецкий горноклиматический курорт, где была построена резиденция Гитлера) на переговоры по вопросам германо-австрийских отношений, Гитлер предложил Шушнигу текст соглашения, практически означавшего отказ Австрии от суверенитета. Соглашение включало также требование назначить главу австрийских нацистов Зейс-Инкварта министром внутренних дел, а также выпустить из тюрем нескольких австрийских нацистов. Плебисцит, который предполагал провести Шушниг и который должен был решить судьбу Австрии (13 марта), был отменен 11 марта по требованию Гитлера, предъявившего очередной ультиматум: отставка Шушнига и назначение канцлером Зейс-Инкварта. Назначенный канцлером Зейс-Инкварт обратился к правительству рейха с просьбой об «оказании помощи», которая и была немедленно оказана: в течение 11 - 12 марта вермахт занял Австрию (Шушниг призвал австрийскую армию не оказывать сопротивления). 13 марта 1938 г. был издан декрет о государственном объединении Австрии с Третьим рейхом.}.

Позже, 26 марта 1938 года, в связи с проблемой аншлюса я сделал следующие записи:

«Недостаток времени помешал мне записывать события начиная с 10 марта. Теперь же я конспективно изложу некоторые из произошедших событий. День 11 марта оказался весьма напряженным, тогда случились целых три события, которые неизбежно и должны были быть. Первое из них произошло в самой Австрии: Зейс-Инкварт потребовал, чтобы плебисцит был отложен. Второе стало следствием предпринятых шагов со стороны как Австрии, так и Германии: ушло в отставку правительство Шушнига. Тогда, по указанию Геринга, германский военный атташе генерал Муфф потребовал назначения Зейс-Инкварта канцлером. Требовалось дать ответ в течение сорока минут, в случае отказа Австрии угрожали вводом 200 тысяч солдат.

После своего назначения Зейс-Инкварт решил, что немецкие войска не должны вступать в страну, и просил, чтобы этого не произошло. В течение ночи 12 марта требование было поддержано нашим chargй d'affaires{Поверенный в делах (фр).} фон Штайном, самим генералом Муффом и главнокомандующим фон Браухичем (Браухич Вальтер (1881 - 1948) - фельдмаршал (1940), в 1938 - 1941 годах главнокомандующий сухопутными войсками. - Ред.). Частично и я принял в этом участие. Желанный бросок в Австрию все же состоялся (уже 11 марта. - Ред.), хотя 12 марта сам Гитлер не думал о том, чтобы добиться выполнения аншлюса в полной мере. Только в воскресенье 13 марта фюрер распорядился завершить столь долговременно планировавшиеся мероприятия. До тех пор Гитлер лишь имел в виду «объединение руководств двух государств».

С моей стороны было чрезвычайной смелостью, не спрашивая разрешения ни Макензена, ни Нейрата, разбудить Гитлера ночью, чтобы просить его отменить свое распоряжение. Он послал ответ, что уже слишком поздно, чтобы отозвать военные приказы. Возможно, он и был прав, но было очевидно, что Гитлер хотел продемонстрировать военную мощь и, полагаясь на заверения командования вермахта, рассчитывал, что аншлюс завершится абсолютно бескровно, как внутри страны, так и в отношении иностранных государств.

Действительно, и аншлюс, и марш германских войск по Австрии произошли без единого выстрела. Я же, по собственной инициативе, осмелился дать главнокомандующему совет, чтобы контингент войск двигался прямо на юг через Инсбрук и, укрепляя тылы, обменялся дружеским рукопожатием со своими итальянскими товарищами, находящимися на перевале Бреннер. Правда, и сам Гитлер пока не был уверен в отношении итальянцев - как и Муссолини, он применил свою излюбленную методику ошеломлять народ. Гитлер не верил, что какое-либо третье государство вмешается и воспрепятствует аншлюсу, поскольку в военном отношении был совершенно не готов к подобной интервенции.

В конечном счете аншлюс вошел в историю международной политики как акт насилия. Как образец нацистских методов, он приумножил страх, который питали за границей в отношении непредсказуемых и опасных действий Гитлера. И даже сторонники аншлюса предпочли бы обойтись без рева эскадрилий германских люфтваффе.

Кроме того, руководство рейха показало и свою полную политическую безответственность. Хорошо известно, что Гитлера никогда не волновала проблема ответственности. Только когда все шло не так, как задумано, он начинал искать виноватых" - полностью "Посол Третьего рейха. Воспоминания немецкого дипломата. 1932-1945 Вайцзеккер Эрнст фон, глава АНШЛЮС АВСТРИИ (март 1938 г.)
https://history.wikireading.ru/154552?fbclid=IwAR3N1sUJ8aWnnDYItaSVqwFxGMwWtdMp9k7rXd6c1TBM9AKfS1ATaCArTSs
показати весь коментар
08.08.2020 18:04 Відповісти
 
 