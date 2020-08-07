Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вишлють до Одеси (оновлено)
Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, яких вранці затримали в Мінську, доставили в аеропорт Мінська. Звідти їх вишлють в Одесу.
Про це Ірина Ромалійська повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.
За словами журналістки, їй і Гребенюку заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років.
Іван Гребенюк зазначив у Фейсбуці, що з Мінська вони повинні вилетіти о 23:40. "Єдиний рейс, який був (в Україну. - ред.) - це Одеса", - написав він.
Пізніше Ромалійська додала у Фейсбуці, що приводом став учорашній ефір "Настоящего времени". "Співробітники, які допитували нас, переказували мені точки, з яких я включалася", - написала вона.
Читайте також: Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вивезли з міліції
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".
Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.
Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал и.о. президента Украины в начале 2014 года Александра Турчинова, во время правления которого Россия аннексировала у Украины Крымский полуостров.
Об этом Лукашенко сказал, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона, мог ли он представить, что Россия будет захватывать Крым у Украины.
"Мог бы. У вас (украинцев - Ред.) не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли".
На уточняющий вопрос, не может ли Лукашенко представить, что "колокол может прозвенеть по Беларуси", тот ответил: "Нет, никогда и ни за что. В том числе и сейчас, несмотря на все острые взаимоотношения".
После этого Лукашенко вернулся к теме Крыма: "Я знал детали. Не все так там было по-великому, как сегодня представляете - мол, там все спланировали и захватили. Вы просто безалаберно отнеслись к территории Крыма. Если бы у меня даже клочок земли попробовали отнять, там бы лягло уже тысячи человек. Крым - это же жемчужина! Это же твоя земля, твои люди, как ты мог бы не воевать".
"Я знаю, что Крым могло бы сдать только руководство страны. Все остальное - это детали. Если ты руководитель страны, то ты знаешь, что происходит вокруг. Это происходило не первый день. Ты должен был привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности - тогда более полумиллиона человека в войсках было", - сказал Лукашенко
"Стрелять в людей, которые пришли на твою территорию - последнее дело. Он (Турчинов - Ред.) до стрельбы ничего же не сделал. Он должен был их задерживать - вручную, лопатами, палками и прочее. Но когда невозможно, то бери и стреляй", - рассуждает
Также он прокомментировал слова Турчинова, что ему на Западе сказали не стрелять: "А он кто, найманец Запада или руководитель страны? Ты страну должен защитить. Ну, может, Ангела Меркель ему так казала. А что, она погружена в ситуацию? Она говорила, как ей лучше… А у тебя своя голова на плечах. Ты отвечаешь".
"Ерунда, что в русских стрелять надо было. Если бы вы заняли жесткую позицию… чтобы стрелять в русских, надо чтобы они первыми начали. Никогда бы русские не начали стрелять в Крыму. А так, "зеленые человечки" высадились и пошли под ваши аплодисменты. Они окружили ваши базы, а вы оттуда не повылазили. Как сидели там и спали, так и продолжали спать. Разве так защищают свою землю? Я бы себя так не вел".
