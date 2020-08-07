Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вишлють до Одеси (оновлено)

Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, яких вранці затримали в Мінську, доставили в аеропорт Мінська. Звідти їх вишлють в Одесу.

Про це Ірина Ромалійська повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.

За словами журналістки, їй і Гребенюку заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років.

Іван Гребенюк зазначив у Фейсбуці, що з Мінська вони повинні вилетіти о 23:40. "Єдиний рейс, який був (в Україну. - ред.) - це Одеса", - написав він.

Пізніше Ромалійська додала у Фейсбуці, що приводом став учорашній ефір "Настоящего времени". "Співробітники, які допитували нас, переказували мені точки, з яких я включалася", - написала вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.