Медичні відходи з інфекційних відділень лікарень нелегально вивозили на сміттєві полігони Київщини, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці встановили факт нелегального вивезення небезпечних медичних відходів з інфекційних відділень лікарень Києва на полігони побутових відходів у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Медичні відходи з інфекційних відділень лікарень нелегально вивозили на сміттєві полігони Київщини, - прокуратура 01

За даними слідства, компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних і біологічних, замість утилізації таких відходів у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання, вивозила їх на стихійні звалища і звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області. Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи медичних установ м. Києва, в тому числі з інфекційних відділень.

Правоохоронцями задокументовано факт вивезення зазначених відходів вантажним автомобілем на один із таких полігонів у Київській області.

Медичні відходи з інфекційних відділень лікарень нелегально вивозили на сміттєві полігони Київщини, - прокуратура 02

Медичні відходи з інфекційних відділень лікарень нелегально вивозили на сміттєві полігони Київщини, - прокуратура 03

Комерційному директору компанії повідомлено про підозру в порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, які завідомо могли спричинити поширення цих захворювань (ч. 1 ст. 325 КК України).

+10
Интересно, медицинские отходы из хирургии туда же?
Или в мясной отдел супермаркета?
07.08.2020 23:15 Відповісти
+6
Это же сжигать нужно ! Они что с ума совсем сошли ?
07.08.2020 23:17 Відповісти
+5
Исчезают леса в Карпатах, Полесье выглядит так, как поля сражений Первой мировой войны, вдоль всех дорог можно найти груды строительного и бытового мусора...

Легкие деньги.
07.08.2020 23:35 Відповісти
Маски и так валяются уже где ни попадя....
07.08.2020 23:14 Відповісти
Интересно, медицинские отходы из хирургии туда же?
Или в мясной отдел супермаркета?
07.08.2020 23:15 Відповісти
В наближчу чебуречню чи шаурмятницю !!))
07.08.2020 23:36 Відповісти
Пісенька згадалася... Медичні відходи з інфекційних відділень лікарень нелегально вивозили на сміттєві полігони Київщини, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8102

https://youtu.be/6Z2pBSBcCzg?t=104 Deeds Of Flesh (США) - Carnivorous Ways

Дідуган, хворий на голову
Вживає в їжу юних дівчат
Серійний вбивця
Приносить їх до
Своєї живодерні
Щоб розрізати на м'ясо
І влаштувати бенкет
На їхніх рештках

Хижі шляхи

Ніжне молоде м'ясо втамувало його голод
Приготування їжі з усього трупного

Хижі шляхи

Він їсть їхнє м'ясо повільно
Він їсть їхнє м'ясо повільно

Її м'ясо
Смакує чудово
Все тіло
Аж до її маленької дупки

Свіжування частин тіла
Вибір апетитних частин
Їсть юних дівчат
Серійний вбивця
Приносить людські шматки
Додому
Він завжди голодний...

Весь бенкет тривав дев'ять днів
Дід чавкотів у м'ясогризнім екстазі
Сирі печінки - його улюблена страва...
Неліквідні тельбухи були викинуті на смітник.
08.08.2020 04:38 Відповісти
https://censor.net/user/88272 На ковбасу йдуть.
07.08.2020 23:48 Відповісти
Або на тушонку. Як на обкладинці альбому "Тушкована людина" американського ВІА "Розбризканий Труп".
https://youtu.be/Bda1hvj52q0?t=1320 Splattered Cadaver - Human Stew

Медичні відходи з інфекційних відділень лікарень нелегально вивозили на сміттєві полігони Київщини, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1560
08.08.2020 03:49 Відповісти
Это же сжигать нужно ! Они что с ума совсем сошли ?
07.08.2020 23:17 Відповісти
Нет, им просто "какая разница".
07.08.2020 23:30 Відповісти
Это вопрос к директору этой компании .Он несет за это ответственность .Если ему нет разницы то это уже его проблемы, а НЕ проблемы Президента , ООН , Господа Бога или еще кого то
08.08.2020 00:04 Відповісти
"Они что с ума совсем сошли"

Нет, они такими родились, прошивка в мозгу у них такая.
08.08.2020 07:43 Відповісти
дык коммерческий директор, наверное было коммерчески неэффективно что-то сжигать, а дешевле купить грузовик и куда-то выкинуть, все правильно... непонятно за что его сажать - у нас везде такие коммерческие директора, министры и депутаты.
07.08.2020 23:31 Відповісти
Завезти цей непотріб в квартиру цьому комерційному директору !!))
показати весь коментар
не нужно недооценивать коммерческих директоров - они тогда будут снимать квартиры на полгода (пока коммерческую фирму не переоформят) и туда все свозить. еще есть вариант что тупо купят кусок земли и туда все можно будет скидывать. хотя это уже уровень выше, дешевле таки арендовать самосвал и выкинуть все где-то в лесу ночью. вообще удивительно что тут до свалки довезли.
показати весь коментар
07.08.2020 23:52 Відповісти
МЕГАПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!!
07.08.2020 23:35 Відповісти
Исчезают леса в Карпатах, Полесье выглядит так, как поля сражений Первой мировой войны, вдоль всех дорог можно найти груды строительного и бытового мусора...

Легкие деньги.
07.08.2020 23:35 Відповісти
всегда было легально, а сейчас почему нет?
07.08.2020 23:37 Відповісти
Легально утилизировать.
Выбросить на свалку - уголовное преступление.
07.08.2020 23:42 Відповісти
собрать всех хоть шо то, хоть раз сделал нелегально? - страна за решеткой...
в среднем на 5... - отбывайте.
07.08.2020 23:50 Відповісти
моя 5ка за мной.
07.08.2020 23:52 Відповісти
Это оправдывает совершение преступлений?
07.08.2020 23:52 Відповісти
нет - но ваша голосовашка + преступление же есть?
значит стране 5 как минимум быть в отстое....
08.08.2020 00:01 Відповісти
У нас страна свободная.
Каждый сам определяет за сколько продать свой голос.
Полная свобода.
08.08.2020 00:04 Відповісти
хто же спорит? - 5.
08.08.2020 00:09 Відповісти
Если крупно повезет, возможно меньше.
Если крупно не повезет, тогда все 10...
08.08.2020 00:11 Відповісти
Со6ласен, чувак-"эффективный менеджер". Все это-ерунда! Со времен СССР почти никто в Украине опасные отходы не утилизирует по правилам. Даже если захочет. Нет в Украине госполитики по этому поводу. Просто мест нет. Куда народ выбрасывает лампы дневного света?
07.08.2020 23:42 Відповісти
Раньше были специальные могильники, сейчас должны перерабатывать, ну а на практике, лампы содержащие ртуть можно с вероятностью 100% найти на любой легальной свалке.
Про нелегальные, я вообще молчу: там и ядерный реактор примут...
07.08.2020 23:48 Відповісти
Які нах..й могильніки , в траву лили хромангідрід , відходи з гальваніки!!!))
07.08.2020 23:54 Відповісти
ну що тут зробиш, якщо панство плює на народ і не фінансує медицину.....звідки взяти кошти на утилізацію, коли хворих не має чим лікувати та і кому лікувати.....доуправлялось панство за 30 років.....
07.08.2020 23:46 Відповісти
Это "панство" фуру на свалку пригнало?
В любом лесу, мусор на каждом шагу валяется, это тоже "панство"?
07.08.2020 23:50 Відповісти
а панство тільки прибуток рахує....чи може створить підприємства по переробці сміття накінець, якщо всю економіку держави до своїх рук прибрало? чи може медсестра на зарплату у 4 тис. грн буде завод будувати?
07.08.2020 23:56 Відповісти
Я повторюсь: водила, который за пару монет согласился сплавить фуру с медицинскими отходами ответственности не несет?
Ему жрать нечего было, что он на криминал пошел?
Да элита у нас это д-мо собачье.
Но и большинство граждан такие же.
Охотно становятся соучастниками преступлений.
07.08.2020 23:59 Відповісти
1989 р. я працював в гальваніці!! Куда викидали відходи?? Правільно, виливали в травичку !!))
08.08.2020 00:00 Відповісти
А 50 років тому теж панство було ??))
07.08.2020 23:56 Відповісти
так ви ж ніби цивілізацію в Україну принесли після 1990, чи не так?
08.08.2020 00:01 Відповісти
Цивілізацію принесли... А в Україні "павловські"... Взяли тую "цивілізацію" і сраку нею витерли... А зараз сидять на форумі і триндять, як їм погано живеться...
08.08.2020 06:31 Відповісти
та не сперечаюсь....а чим хвастатись - боргами країни, високими цінами чи може корупцією?
08.08.2020 06:49 Відповісти
Розумієш, "Віамінчик", таку цікаву штуку: "Обсцикають ліфти і під"їзди "павловські"... Крадуть, "по мєлочі", "павловські"... Дають хабарі - "павловські"... Ходять на вибори "павловські"... А винувата влада... (Яку вибирають ті ж самі "павловські"...)...
08.08.2020 07:34 Відповісти
Мусорные полигоны это беда с которой нужно бороться. Это как мерило- на сколько Украина отстаёт от Запада. Время, когда за эту проблему возьмутся наступит всё равно-рано или поздно. Вопрос только когда? И можно будет подсчитать отставание. На мой взгляд, всерьёз, лет через 50. А сейчас,это просто засерание окружающей среды, что-то вроде человеку отключили воду и сломали унитаз, а он не нашёл ничего лучше, чем с#рать просто в уголке комнаты.
07.08.2020 23:48 Відповісти
спершу вакцина и якась мо лечуха вид циеи хвороби,
а вже писля рыжий голос на "на дети в школу!"......
вже тоди мо и буде розсматрюватися "перевиборнуть идиота" ....
на цью секунду - ни.
08.08.2020 01:30 Відповісти
Наши люди на 90% никогда не будут готовы жить по законам и правилам здравого ума и приличия. Это настолько глубоко засело в мозгу что даже наверное передается по генам.
08.08.2020 03:00 Відповісти
явно этому "комдиректору" на сжигание были выделены деньги...и которые успешно видимо присвоены...
08.08.2020 06:55 Відповісти
Фонд бородьби з ковидлою пішов на "ямковий ремонт " приватних маєтностей зелених тирунів, а відходи з інфекційних лікарень пішли працювати в маси.
08.08.2020 07:23 Відповісти
пля - ну и что?..
Если коронавирус то распространяется только воздушно-капельным на расстояние метнр с лишним при громком разговоре.

******* ****** своим коронабесием.

Органы которые должны обеспечивать жизнедеятельность занимаются исключительно тем что гадят людям...
08.08.2020 07:42 Відповісти
Порвут птички-зверьки упаковку, высохнет зараза, разнесет ее ветер и ....
Степанов-Ляшко (и Ляшко-Степанов) бодро отрапортуют нам о начале "второй" волны макароновируса в Украине.
"Наша песня хороша, заводи с начала"
Зайчики, они такие зайчики.
Санэпид - нет, не слышали.
Проверить обстановку на местах в лечебных учереждениях - нет, а зачем?

И во всем мире так.
Потому как к власти кукловоды привели таких вот 'зайчиков".
08.08.2020 07:46 Відповісти
а - ну да - я не сообразил - зе-падлюкам для дерибана и уничтожения Украины нужно держать быдло в стойле коронабесием...
08.08.2020 08:03 Відповісти
Да-да, чтобы вообще никогда "самоизоляция" не заканчивалась, а их кореши все ассеты скупили по-дешевке (как Бенечка скупил небоскребы в США, да вот беда - Бенечке отдать придется).
09.08.2020 07:19 Відповісти
"Ой, плохо мне, лягушонок Вася", - сказал медвеженок в старом анекдоте, "размазывая" лягушонка Васю по груди.

Вот так и мне, как тому медвеженку.
Пандемия, говорите?
Да ну, правда что ли?
08.08.2020 07:42 Відповісти
 
 