Медичні відходи з інфекційних відділень лікарень нелегально вивозили на сміттєві полігони Київщини, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці встановили факт нелегального вивезення небезпечних медичних відходів з інфекційних відділень лікарень Києва на полігони побутових відходів у Київській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних і біологічних, замість утилізації таких відходів у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання, вивозила їх на стихійні звалища і звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області. Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи медичних установ м. Києва, в тому числі з інфекційних відділень.
Правоохоронцями задокументовано факт вивезення зазначених відходів вантажним автомобілем на один із таких полігонів у Київській області.
Комерційному директору компанії повідомлено про підозру в порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, які завідомо могли спричинити поширення цих захворювань (ч. 1 ст. 325 КК України).
Нет, они такими родились, прошивка в мозгу у них такая.
Легкие деньги.
Выбросить на свалку - уголовное преступление.
в среднем на 5... - отбывайте.
значит стране 5 как минимум быть в отстое....
Каждый сам определяет за сколько продать свой голос.
Полная свобода.
Если крупно не повезет, тогда все 10...
Про нелегальные, я вообще молчу: там и ядерный реактор примут...
В любом лесу, мусор на каждом шагу валяется, это тоже "панство"?
Ему жрать нечего было, что он на криминал пошел?
Да элита у нас это д-мо собачье.
Но и большинство граждан такие же.
Охотно становятся соучастниками преступлений.
а вже писля рыжий голос на "на дети в школу!"......
вже тоди мо и буде розсматрюватися "перевиборнуть идиота" ....
на цью секунду - ни.
Если коронавирус то распространяется только воздушно-капельным на расстояние метнр с лишним при громком разговоре.
******* ****** своим коронабесием.
Органы которые должны обеспечивать жизнедеятельность занимаются исключительно тем что гадят людям...
Степанов-Ляшко (и Ляшко-Степанов) бодро отрапортуют нам о начале "второй" волны макароновируса в Украине.
"Наша песня хороша, заводи с начала"
Зайчики, они такие зайчики.
Санэпид - нет, не слышали.
Проверить обстановку на местах в лечебных учереждениях - нет, а зачем?
И во всем мире так.
Потому как к власти кукловоды привели таких вот 'зайчиков".
Вот так и мне, как тому медвеженку.
Пандемия, говорите?
Да ну, правда что ли?