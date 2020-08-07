Медичні відходи з інфекційних відділень лікарень нелегально вивозили на сміттєві полігони Київщини, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці встановили факт нелегального вивезення небезпечних медичних відходів з інфекційних відділень лікарень Києва на полігони побутових відходів у Київській області.

За даними слідства, компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних і біологічних, замість утилізації таких відходів у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання, вивозила їх на стихійні звалища і звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області. Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи медичних установ м. Києва, в тому числі з інфекційних відділень.

Правоохоронцями задокументовано факт вивезення зазначених відходів вантажним автомобілем на один із таких полігонів у Київській області.

Комерційному директору компанії повідомлено про підозру в порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, які завідомо могли спричинити поширення цих захворювань (ч. 1 ст. 325 КК України).

