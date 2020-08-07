Заступник голови гільдії продюсерів РФ Глухов загинув, зірвавшись зі скелі в окупованому Криму

Чоловік приїхав до Криму виступити на форумі "Таврида", намагався сфотографуватися на тлі красивого пейзажу, не втримався і впав із краю скелі.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Крим.Реалії".

Віктор Глухов ішов по туристичному маршруту "Стежка Голіцина". Він зупинився, щоб сфотографуватися на краю скелі, але не втримався, впав і зазнав травм, несумісних із життям.

Інформацію про загибель Глухова підтвердив голова окупаційної адміністрації Судака Ігор Степіков.

"Орієнтовно дві години тому в районі мису Капчик із південно-західного боку зірвався чоловік - Віктор Глухов. Зараз проводяться слідчі заходи Слідчим комітетом. "Крим-Спас" діставав тіло чоловіка з обриву, куди він упав", - повідомив він.

Також на Цензор.НЕТ: Російській співачці Глюкозі заборонили в'їзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованого Криму: "Я не розумію, за що ви мені відмовляєте. Крим український". ВIДЕО

У Крим Глухов приїхав для виступу перед молодими кінематографістами, які зібралися на форумі "Таврида".