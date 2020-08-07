УКР
Заступник голови гільдії продюсерів РФ Глухов загинув, зірвавшись зі скелі в окупованому Криму

Чоловік приїхав до Криму виступити на форумі "Таврида", намагався сфотографуватися на тлі красивого пейзажу, не втримався і впав із краю скелі.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Крим.Реалії".

Віктор Глухов ішов по туристичному маршруту "Стежка Голіцина". Він зупинився, щоб сфотографуватися на краю скелі, але не втримався, впав і зазнав травм, несумісних із життям.

Інформацію про загибель Глухова підтвердив голова окупаційної адміністрації Судака Ігор Степіков.

"Орієнтовно дві години тому в районі мису Капчик із південно-західного боку зірвався чоловік - Віктор Глухов. Зараз проводяться слідчі заходи Слідчим комітетом. "Крим-Спас" діставав тіло чоловіка з обриву, куди він упав", - повідомив він.

Також на Цензор.НЕТ: Російській співачці Глюкозі заборонили в'їзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованого Криму: "Я не розумію, за що ви мені відмовляєте. Крим український". ВIДЕО

У Крим Глухов приїхав для виступу перед молодими кінематографістами, які зібралися на форумі "Таврида".

Крим (14241) окупація (6861) смерть (6828)
+92
Если бы он не упал, то его бы столкнули солдаты НАТО.
07.08.2020 23:39 Відповісти
+48
Це був його найкращий виступ.
07.08.2020 23:41 Відповісти
+44
боком виліз Крим москалику
07.08.2020 23:39 Відповісти
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть....
08.08.2020 08:31 Відповісти
На его месте должны были быть ***** и его кум.
08.08.2020 08:31 Відповісти
"Віктор Глухов ішов по туристичному маршруту "Стежка Голіцина": "Раздайте патроны, поручик Голицын,.." - а-а-а, уже не надо "Корнет Оболенский, налейте вина…".
08.08.2020 08:32 Відповісти
минус один кацапский оккупант. его убил Крым.
08.08.2020 08:43 Відповісти
Ибо ннх@й шастать!!)))
08.08.2020 09:11 Відповісти
Та дістало вже всіх це каміння))!!
08.08.2020 09:21 Відповісти
от, що не кажіть, а хороша у цього голіцина тропа!
08.08.2020 09:41 Відповісти
Ну так за сюжетом пісні поручик Голіцин - білоемігрант, що покидає вітчизну... Але, мабуть, стежку залишив у порядку помсти (а після смерті поручика та корнета їхні парфуми повернулися до Крима і зробили стежку ще паранормальнішою).
09.08.2020 05:24 Відповісти
Насмешка судьбы.. Хотели камни с неба.. а получилось с камня в ямку... (2 на 1)
08.08.2020 09:46 Відповісти
Та і йух з ним!
08.08.2020 10:53 Відповісти
Собаке - собачья смерть !
08.08.2020 10:57 Відповісти
Гімно своє розмазало по наших горах. Кацапська гидота.
08.08.2020 11:02 Відповісти
Янелох вже висловив глибооооокі співчуття колезі?
08.08.2020 11:22 Відповісти
Давненько что-то в Свиностане ничего хорошего не происходило(( ТЦ не горел, самолет не падал, кораблик с вояками не опрокидывался...а пора бы уже!!!
08.08.2020 11:27 Відповісти
Карма...
08.08.2020 11:39 Відповісти
нех шастать.
08.08.2020 11:52 Відповісти
Нех..й шастать.
08.08.2020 12:10 Відповісти
Рождьонний ползать лєтать нє сможет .
08.08.2020 12:24 Відповісти
Может. Но только один раз.
09.08.2020 09:02 Відповісти
Власне, це й довів отой одічалий.
09.08.2020 16:14 Відповісти
"Якщо каміння не летить на уруса - урус летить на каміння"
(кримськотатарське прислів'я)
09.08.2020 18:41 Відповісти
Педалик же тебе говорил - НеХай шастать !
08.08.2020 15:02 Відповісти
08.08.2020 15:54 Відповісти
Немного не по теме. Прикиньте, до чего дошли эти фашисты? Сегодня один турист рассказал. Сам родом из Крыма, живёт на западе. Поехал на родину на бляхе. Так они его не хотели впускать... потому что... гражданам России запрещено на них ездить. Хотя у него украинский паспорт. Но с крымской пропиской.

Что у них в голове?
08.08.2020 22:24 Відповісти
Новый Свет для кацапа стал потусторонним.
09.08.2020 02:23 Відповісти
