У річницю російської агресії проти Грузії представництва Києва і Тбілісі в ООН виступили зі спільною заявою

У п'ятницю, 7 серпня, в 12-ту річницю збройної агресії Росії постійні представництва України і Грузії при ООН зробили спільну заяву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

У заяві говориться, що Російська Федерація повинна припинити агресію, вивести свої війська з окупованих грузинських територій і надати безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

"Україна як ніхто інший розуміє біль грузин через війну та окупацію частини їхньої території. "Бордеризація", порушення прав людини, затримання і викрадення громадян, блокування гуманітарного доступу, дестабілізація ситуації безпеки. Таку реальність зараз проживають Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія в умовах російської окупації", - зазначив Ніколенко.

За його словами, Грузія бореться політико-дипломатичними методами за Абхазію і Цхінвальський регіон, а Україна - за Крим і Донбас.

+3
рф- фашистское государство, страна-агрессор и оккупант
- согласно Закону Украины от 20.02.2018 г.
07.08.2020 23:44 Відповісти
+3
У річницю російської агресії проти Грузії представництва Києва і Тбілісі в ООН виступили зі спільною заявою
08.08.2020 08:09 Відповісти
+2
"Україна як ніхто інший розуміє біль грузин через війну та окупацію частини їхньої території" , кроме Зебилов.
08.08.2020 03:18 Відповісти
Зараз проти Ніколенко відкриють кримінальну справу.
07.08.2020 23:42 Відповісти
Не думаю что это удачная идея, события в Грузии-2008 и Украине-2014 принципиально отличаются.
07.08.2020 23:43 Відповісти
А результат цих подій у вигладі пуйлостанівської окупації чимось відрізняється?
08.08.2020 01:57 Відповісти
Автор цих подій один.
08.08.2020 06:08 Відповісти
А в чём же принципиальная разница ? Одинаково напало пуйло и оккупировало территории суверенного государства.
08.08.2020 09:39 Відповісти
Тбилиси не контролировал Абхазию и Южную Осетию с развала Совка, когда ещё ***** чемоданы таскал за Собчаком. В 2008-м у них не было никакой революции, президент никуда не сбегал, а наоборот решил вернуть мятежные провинции военной операцией. И только после этого вошли кацапские войска. У нас ситуация совершенно противоположная.
08.08.2020 12:22 Відповісти
рф- фашистское государство, страна-агрессор и оккупант
- согласно Закону Украины от 20.02.2018 г.
07.08.2020 23:44 Відповісти
Недофашистское...
08.08.2020 09:40 Відповісти
Вчера была очередная годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. Послезавтра- Нагасаки. Если бы следующими (в 1945 г.) были Москва и Питер- агрессии против Грузии и Украины не было бы в 21-м веке в принципе. Я понимаю, что История не терпит сослагательных наклонений, но всё надо делать ВОВРЕМЯ.
ВРЕМЯ пришло 10 лет назад. Нельзя терять ВРЕМЯ.
07.08.2020 23:51 Відповісти
ты дурное, если бы в 1945-м атомные бомбы прилетели и на СССР, то они бы упали и на Киев - т.к. это был третий по значимости город в СССР, после Москвы и Ленинграда.
08.08.2020 12:28 Відповісти
Ты тупое, продолжай смоктать у своего Ху#ла.
08.08.2020 12:45 Відповісти
"Україна як ніхто інший розуміє біль грузин через війну та окупацію частини їхньої території" , кроме Зебилов.
08.08.2020 03:18 Відповісти
О массовой стерилизации путиненышый..
08.08.2020 03:19 Відповісти
Грузия борется политико-дипломатическими методами за Цхинвал ибо военные действия окончились крахом...
08.08.2020 05:27 Відповісти
Спочатку видайте Грузії гризлюка-наркомана, а потім вже і виступайте.
08.08.2020 06:07 Відповісти
У річницю російської агресії проти Грузії представництва Києва і Тбілісі в ООН виступили зі спільною заявою
08.08.2020 08:09 Відповісти
Если бы пуйло было наказано за агрессию против Грузии в 2008-м году, и тогда ввели бы санкции, то и в Украину в 2014-м оно бы не полезло !
08.08.2020 09:38 Відповісти
 
 