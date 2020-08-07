У річницю російської агресії проти Грузії представництва Києва і Тбілісі в ООН виступили зі спільною заявою

У п'ятницю, 7 серпня, в 12-ту річницю збройної агресії Росії постійні представництва України і Грузії при ООН зробили спільну заяву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

У заяві говориться, що Російська Федерація повинна припинити агресію, вивести свої війська з окупованих грузинських територій і надати безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

"Україна як ніхто інший розуміє біль грузин через війну та окупацію частини їхньої території. "Бордеризація", порушення прав людини, затримання і викрадення громадян, блокування гуманітарного доступу, дестабілізація ситуації безпеки. Таку реальність зараз проживають Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія в умовах російської окупації", - зазначив Ніколенко.

За його словами, Грузія бореться політико-дипломатичними методами за Абхазію і Цхінвальський регіон, а Україна - за Крим і Донбас.

