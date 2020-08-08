УКР
Глава контррозвідки США Еваніна заявляє про можливі спроби Росії, Китаю та Ірану вплинути на вибори

Росія, Іран і Китай роблять спроби вплинути на результат президентських виборів у США, заявив у п'ятницю директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми головним чином стурбовані нинішньою і можливої діяльністю Китаю, Росії та Ірану", - йдеться в заяві Еваніни.

Він повідомив, що, за оцінками контррозвідки, "Росія використовує низку заходів, щоб насамперед очорнити колишнього віцепрезидента Байдена і тих, кого вона вважає антиросійським істеблішментом".

У заяві наголошується, що одночасно "деякі особи, пов'язані з Кремлем, прагнуть підвищити рейтинг  кандидатури Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні".

Китай, згідно із заявою глави контррозвідки, "розширює зусилля з надання впливу перед листопадом 2020 року" і "вважає за краще, щоб президент Трамп, якого Пекін вважає непередбачуваним, не переміг у виборах".

Іран, на думку Еваніни, намагається "підірвати демократичні інститути, президента Трампа і розділити країну напередодні виборів 2020 року". Він наголосив, що зусилля Ірану "зосередяться на наданні впливу онлайн шляхом поширення дезінформації в соціальних мережах".

"Вищезазначені оцінки розвідки є найсвіжішою, точною і об'єктивною інформацією про загрози виборам, яку нині розвідувальне співтовариство може надати відкрито", - наголошується в заяві.

+2
США молодцы, наносят удары на опережение!
08.08.2020 00:46 Відповісти
+1
а потім добре було б, щоб вони одне одному повидряпували очі, доводячи, що Трамп їх
08.08.2020 00:48 Відповісти
+1
А не надо было говну с этих стран гражданство давать. Вам негров мало?
08.08.2020 00:48 Відповісти
И тут америкосам не повезло ! Как им теперь попытаться повлиять на выборы - в росии, китае, иране - ведь там их ***** ваще нет !!
08.08.2020 00:46 Відповісти
США молодцы, наносят удары на опережение!
08.08.2020 00:46 Відповісти
а потім добре було б, щоб вони одне одному повидряпували очі, доводячи, що Трамп їх
08.08.2020 00:48 Відповісти
ще повидряпують, правда Ірану з США не тягатись, але США, Китай та Росія ще зчепляться між собою...
08.08.2020 00:57 Відповісти
А не надо было говну с этих стран гражданство давать. Вам негров мало?
08.08.2020 00:48 Відповісти
Не надо было обязьянам- парашникам компьютер показывать в девяностых годах !!!
08.08.2020 01:02 Відповісти
Иран, по мнению Эванины, пытается "подорвать демократические институты, президента Трампа и разделить страну накануне выборов 2020 года".

А точно там нужна запятая? Когда Иран пытается подорвать "дем.институты , президента Трампа..."- слово "подорвать" воспринимается как-то буквально.
А вообще из статьи следует(в отличии от заголовка), что только россия и топит за Трампа.
08.08.2020 01:14 Відповісти
Впечатление что он жалуется. Где ответные меры по отношению к этим пакостникам?
08.08.2020 01:17 Відповісти
тока Глава контрразведки США, при рыжем, может заявлять о "возможых попытках"....
о де болото надо сушить....
08.08.2020 01:49 Відповісти
Боюсь представить жесткость заявлений со стороны американского правительства. После того как они нашли бесспорные доказательства вмешательства России практически во все сферы деятельности США, наверное поствят Путину на вид. А может даже впишут в его досье выговор. То то будет смеятся молоденький лейтенант ФСБ смотря на Доника в прорезь прицела.
08.08.2020 02:08 Відповісти
Вчора гуляв в паркові і побачив одного "місцевого інтелектуала" в t-shirt з надписом "Трампа у відставку !" Замість літери "E" в цьому надписові красувався совіцький серп-і-молот. Отакі ідіоти голосуватимуть за байдена. Мабуть цей корисний ідіот теж працює на росію.
08.08.2020 04:03 Відповісти
Тупорылый селюк из пенсильванской деревни ... Ты глава контрразведки, - разоблачи, пресеки, предоставь факты, передай дела в суд... Нет же - он буде ограничиваться громкими заявлениями о "возможных попытках"... Пипл хавает...
08.08.2020 05:03 Відповісти
Старі піндоські "мантри" про головне.
08.08.2020 06:20 Відповісти
Байден наш президент. И Трамп тоже наш президент. Бедные Американцы. Напоминают позднее политбюро, времён Андропова, Черненко. После них придёт молодой Горбачев и начнёт перестройку.
08.08.2020 07:56 Відповісти
В цьому світі завжди хтось хоче з'їсти слабака. Тому коли країна зникає з лиця політичної карти світу, як СРСР, це косяк її еліт, її влади і її тупого населення. Всі спецслужби повинні пхати носа для відстоювання національних інтересів їх країн. Не пхають носа тільки такі держави, які не мають, ні клепки, ні ресурсів, ні спецуслужб, які є об'єктами зовнішнього управління. Їх, правда, заставляють брати на себе косяки інших.
08.08.2020 09:32 Відповісти
 
 