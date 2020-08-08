Глава контррозвідки США Еваніна заявляє про можливі спроби Росії, Китаю та Ірану вплинути на вибори

Росія, Іран і Китай роблять спроби вплинути на результат президентських виборів у США, заявив у п'ятницю директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми головним чином стурбовані нинішньою і можливої діяльністю Китаю, Росії та Ірану", - йдеться в заяві Еваніни.

Він повідомив, що, за оцінками контррозвідки, "Росія використовує низку заходів, щоб насамперед очорнити колишнього віцепрезидента Байдена і тих, кого вона вважає антиросійським істеблішментом".

У заяві наголошується, що одночасно "деякі особи, пов'язані з Кремлем, прагнуть підвищити рейтинг кандидатури Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні".

Китай, згідно із заявою глави контррозвідки, "розширює зусилля з надання впливу перед листопадом 2020 року" і "вважає за краще, щоб президент Трамп, якого Пекін вважає непередбачуваним, не переміг у виборах".

Іран, на думку Еваніни, намагається "підірвати демократичні інститути, президента Трампа і розділити країну напередодні виборів 2020 року". Він наголосив, що зусилля Ірану "зосередяться на наданні впливу онлайн шляхом поширення дезінформації в соціальних мережах".

"Вищезазначені оцінки розвідки є найсвіжішою, точною і об'єктивною інформацією про загрози виборам, яку нині розвідувальне співтовариство може надати відкрито", - наголошується в заяві.

