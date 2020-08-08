Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, без втрат, - штаб ООС

За минулу добу на Донбасі російсько-терористичні війська тричі відкривали вогонь по українських позиціях, втрат з боку ЗСУ немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"7 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", – йдеться в ранковому зведенні.

Зокрема, ворожі неприцільні постріли зі стрілецької зброї лунали біля Новолуганського. Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомету неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомету – поблизу Травневого. Оскільки постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.



Крім того, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу непідконтрольних українському уряду населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", – сказано в повідомленні.

Від початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ обстрілів не зафіксовано.

"Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", – підсумували в штабі.