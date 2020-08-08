Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, без втрат, - штаб ООС
За минулу добу на Донбасі російсько-терористичні війська тричі відкривали вогонь по українських позиціях, втрат з боку ЗСУ немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"7 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", – йдеться в ранковому зведенні.
Зокрема, ворожі неприцільні постріли зі стрілецької зброї лунали біля Новолуганського. Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомету неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомету – поблизу Травневого. Оскільки постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.
Крім того, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу непідконтрольних українському уряду населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", – сказано в повідомленні.
Від початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ обстрілів не зафіксовано.
"Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", – підсумували в штабі.
Тримайтеся, ;русскій мір; все ближче й ближче...
Слава Украине!
Позор *********** ведущему к Приднестровью №2.
По-перше, Орді потрібно буде вкидати туди грошей в десятки разів більше ніж зараз. Федеральних грошей, бо інвестори туди не підуть.
По-друге, Орда не бажає отримати нові санкції..
По-третє, Орду цілком задовільняє нинішній стан - тримати Україну у напруженні.
"Орду цілком задовільняє нинішній стан" - орда давно уже стоне и воет от "нинішнего стану" и давно не знает как убедить Украину что ей надо "заканчивать" войну и включать перемирие, а за ним и интеграцию одичалых. Только, как мне кажется, такая интеграция для нас будет гораздо губительнее текущей "войны"
недавно было в новостях, что они начали бюджет урезать по регионам
Наприклад чим окупація Донбасу відрізняється від окупації Придністров'я.
Хотите об этом поговорить ?
https://censor.net/comments/locate/3212606/019214cb-fcc6-7073-983b-908a5185d69f
а шо б дискредитировать... магучие какоиновыe начинания....
загадка.
скока сивохе штанов нужно в месяц, шо бы обоссаным не лежать?
взорван... - але, шмоки зеленые, харе занюхиваться - охрану усиливайте идиотня криворагатая....
В армиях некоторых стран есть традиция награждать людей за неоспоримые заслуги перед соединением особым головным убором с правом ношения.
В 2017 году Жан-Поль Бельмондо получает знаменитое Kepi Blanc за роль сержанта Иностранного Легиона в Les Morfalous, снятом ещё в 1984 году.
Это достойно.
а на картинке награждают Зеленского
президент был откровенен - хочет захочить вайну...
родина ему и в пейс не стучала...