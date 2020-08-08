УКР
Затриманих у Білорусі журналістів Ромалійську та Гребенюка депортували в Україну, - МЗС

Двох затриманих напередодні штатних кореспондентів телеканалу "Теперішній час" у готелі "Мінськ" у столиці Білорусі Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка депортували в Україну авіарейсом Мінськ-Одеса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ.

"За інформацією Посольства України в Білорусі, двох затриманих в Мінську журналістів-громадян України депортували. О 23:40 вони вилетіли в Україну авіарейсом Мінськ-Одеса", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою зовнішньополітичного відомства в ніч на суботу.

Також читайте: Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вишлють до Одеси (оновлено)

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, учора в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України

Білорусь (8077) депортація (745) Ромалійська Ірина (418) Гребенюк (3)
+18
Вот когда в опозиции Лукашенко будет демократический кандидат а не путинисты и вата тогда белорусы получат поддержку народа Украины а пока это не наше дело как новые диктаторы с помощью Лаптестана пытаются повалить старого!

Наблюдаем за мышиной возней!
показати весь коментар
08.08.2020 08:41 Відповісти
+12
Короче, трое (sic!) сотрудников "Радио Свобода" с местом работы в Праге (двое в статье плюс один кацап из Питера - Юрий Баранюк) не подали бумаги на аккредитацию себя в качестве корреспондентов. Они там сами жалуются, что мол офис подавал, а мы типа "не знали". Оставляя за скобками сложные отношения режима Лукашенко с "Радио Свобода", замечу, что сайт censor.net.ua потихоньку, усилиями своих "КАРРэСПаНДэНТОВ" превращается в помойку. "Новость" эта взята с кацапского сайта, переведена, отпрепарирована с выбрасыванием питерского манкурта (по фамилии) Баранюка и дана нам с кацапским душком "наших бьют". Ибо дипломаты там фигурировали отнюдь не украи нские, а кацапские. Не хочу останавливаться на деталях, но упомяну, что "задержания" не было. Сам когда-то получил, живя в гостинице Минска пожелание от полиции покинуть страну в течение 24 часов из-за "нежелательности пребывания".
Скоро будем читать перепечатки из кацапской простигосподи прессы о побитии какой-то проститутки в Австрии "гражданки Украины" и то, как якобы "дипломаты" участвуют в этом инцинденте. Впрочем уже такой развод одной пьянючей в дым "модели" в Турции читали. Там где она вымазала себя кетчупом и отбеливалась, сваливая все на секьюрити. Имейте совесть!
показати весь коментар
08.08.2020 09:00 Відповісти
+9
«Телеканал фінансується Конгресом США через Раду керуючих з питань мовлення

От і добре.
США, це стратегічний союзник України, у боротьбі з її стратегічним ворогом, Московським Улусом.
показати весь коментар
08.08.2020 09:37 Відповісти
Да насрать!!! Беларусь - сосед...За неё стоит попереживать... А Россия - враг!!! И внимание мы ей будем уделять лишь в двух случаях: если полезет - будем отбиваться, а если загорится - будем радоваться...
показати весь коментар
08.08.2020 12:36 Відповісти
Мозги включи! Метветчук с каждого утюга в Украине рассказывает нам, как на рассее хорошо и, что нам туда очень надо, а мы замалчиваем, что там народ уже месяц бунтует против #уйла и, что не все так хорошо в его царстве, куда нас тянет Жопоблок. Вот потому, что мы молчим, половину нашей страны и смотрит в «счастливую» РФию. Пропаганда - великая сила! Благодаря ей президентом у нас стал, даже не Зеленский, а персонаж фильма, Голобородько! На счет Беларуси, послушай Романа Цымбалюка. Батька уже опять брат #уйла. При первом удобном случае он выступит против Украины. Почитай, кто такая Тиханоская и особенно ее муж. При любом раскладе для нас ничего хорошего. Переживай, не переживай.
показати весь коментар
09.08.2020 12:22 Відповісти
Слышь, "просветитель"! Ты фильм "В бой идут одни старики", видел? Как Титаренко говорил: "Дв вы на форму, хоть, посмотрите!" Ты первый раз сюда забрался, и уже учить лезешь... Ты КОГО учить собрался? Хоть-бы поинтересовался, "чем я дышу", а потом "критиковать" пытайся... Тоже мне, "суперпатриот" нашёлся...
показати весь коментар
09.08.2020 12:39 Відповісти
а сколько белорусских журналистов депортировали из Украины или для цирка чем ниже опустят страну, тем им лучше, да и кремль на щи насыпет.
показати весь коментар
08.08.2020 11:43 Відповісти
Якщо журналісти ********** Президента, пишуть різну гидоту на нього, шукають компромат, щоб його знищити, і поставити країну на межу хаоса, війни і горя -- то це вже не журналісти, а безпощадні вороги народу. Вони вже багато шкоди зробили в Україні.
показати весь коментар
08.08.2020 12:07 Відповісти
https://censor.net/ua/user/451931

Нам би такого Президента, як Лука -- і медицина бесплатна, і корупції нема, і продукти натуральні, і все для народу.

Я давно стверджував ,що Ольга Світла -ольгінська ****ь..
ЯКІ ЩЕ ТРЕБА ДОКАЗИ ? )
показати весь коментар
08.08.2020 12:12 Відповісти
Да нет, просто соя. Обрат внимание сколько из них за луку (что смешно, поскольку фактически они одобряют украинский Майдан, а будущий беларусский нет).
показати весь коментар
08.08.2020 13:15 Відповісти
та ні..

Є ще інші ознаки працівника пропагандистського фронту..
показати весь коментар
08.08.2020 14:58 Відповісти
Я вже помітила, що павло Дудра путлерсос, видно пана по халяві.
показати весь коментар
09.08.2020 06:58 Відповісти
❗️ПЛАН Б❗️
10 августа должно остаться за нами!

До одной из самых значимых дат в современной белорусской истории остались считанные часы. К сожалению, надеяться на то, что голоса белорусов будут услышаны, фактически не стоит. Именно поэтому мы, посоветовавшись с десятками людей, подготовили план Б, который должен стать достойным отпором фальсификациям, провокациям и грубейшему подавлению мирных протестов. Настало время для того, чтобы настоящий белорусский дух снова правил на белорусской земле!
10 августа. Лукашенко объявляют победителем? Борьба продолжается.

1) ВСЕОБЩАЯ забастовка на государственных предприятиях до конца рабочего дня. План исключительно прост - приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение НОВЫХ и ЧЕСТНЫХ выборов, а также максимально способствовать этому.

Это эффективный и безопасный способ протеста - уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнёт пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков.

2) МИНСК и областные ЦЕНТРЫ
19.00. В случае фактического введения в центре города военного положения и невозможности собраться в одном месте достаточному количеству человек, либо же начала зонирования столицы с перекрытием магистралей и перекрытием движения транспорта, точкой сбора становятся наиболее популярные площадки Вашего района: станции метро, парковки торговых центров, площадки для ярмарок.
Идеальной точкой сбора станут районные администрации. Как минимум - именно там можно выдвинуть и свои требования чиновникам. А ещё, там вы сможете встретить других людей, объединиться в большие группы и начать движение в сторону центра столицы. Сил и личного состава карательных органов режиму не хватит!
На одном из этапов передвижения почти наверняка начнутся задержания или моменты, когда милиция будет пытаться подавлять протесты. Это и станет точкой невозврата. В ответ на применение насилия по отношению к вам вы должны моментально объединиться и ни в коем случае не убегать.
Как противостоять насилию и применению спецсредств, мы расскажем в наших памятках протестующим. Не отдавайте задержанных и блокируйте дороги - чтобы спецтранспорт карателей не мог проехать, рассыпайте на дорогах гвозди, саморезы и самодельных «ежей», старайтесь незаметно пробивать шины в автозаках и микроавтобусах спецслужб.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБНЫХ МЕР МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОТВЕТОМ НА НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ КАРАТЕЛЕЙ!

3) РЕГИОНЫ
Именно регионы должны стать пионерами создания новой Беларуси, свободной от диктатуры Лукашенко. Более того, именно в регионах будет наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы вернуть власть в руки народа - силовиков там попросту не хватит.
Ваша задача максимально проста и звучит она так: заблокировать (но не захватывать!) здание местного исполкома и требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения новых выборов. Для этого достаточно занять площадь перед исполкомом и не уходить с неё до тех пор, пока ваши требования не будут соблюдены. Или же требуйте назначения на эту должность человека из народа.
А если площадь будет перекрыта, то всё ещё проще - направляйтесь прямо к дому чиновника.
4) НАША ЦЕЛЬ - проведение НОВЫХ ВЫБОРОВ и безусловное освобождение всех политических заключённых. Для этого всего лишь нужно две вещи:
- превзойти силы карательных органов, которыми нас пугают уже 26 лет. Помните - они обычные люди, а не роботы. И у них есть точно такие же страхи, чувства и усталость. Их гораздо меньше, чем нас.
- установить прямую демократию народа, которая существовала на белорусской земле веками: это прямое волеизъявление, народные вече и конституция.
Может, хватит терпеть диктатуру зажравшегося царька?! До встречи в новой и свободной Беларуси!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
показати весь коментар
08.08.2020 12:10 Відповісти
х.йловський агітатор почав росповсюджувати методичкі Кремля.
Читаємо, аналізуємо, використовуємо на нашу користь
показати весь коментар
08.08.2020 20:46 Відповісти
Россия вагнеровцев в помощь Лукашенко заслала. После снятия альтернативных кандидатов, тот рисковал стать нерукопожатным, нелегитимным абсолютно. Москва его реанимирует, переведя разговор в плоскость майдана. Лукашенко не испугался конкуренции, отстранил организаторов майдана с мизерным рейтингом...
показати весь коментар
08.08.2020 23:49 Відповісти
Ще один брехун без страху і докору, сечин. Москва таких і нацьковує на Лукашенка, бо відмовився від дружби з міжнародним терористом.
показати весь коментар
09.08.2020 07:25 Відповісти
Я просто смотрю на рейтинги. Лукашенко испугался конкуренции с Бабарико. Москва всецело на стороне Лукашенко и подослала вагнеровцев восстановить его пошатнувшийся авторитет.
показати весь коментар
09.08.2020 08:21 Відповісти
Ага, тому їх і запроторили до буцегарні... Лукашенко не боїться конкуренції з якимось бабарико, він боїться за республіку і народ, -- пора це вже зрозуміти. Було б краще для білорусів змінити конституцію і оголосити монархію, а Лукашенка -- королем Білорусі. А прем'єр-міністра вибирали б, як у Іспанії. І вступати в НАТО. Живє Бєларусь!
показати весь коментар
09.08.2020 08:46 Відповісти
У Лукашенко советское мировоззрение. Думает о сохранении СССР в масштабах. Не знаю что там в Сингапуре, у нас совок.

- Нина Стужинская считает, что Лукашенко по-прежнему будет продолжать балансировать: «сам по себе он настолько советский человек ментально, что за все эти годы, почти 30 лет, мы так и не дождались каких-то изменений».
«Люди меняются, жизнь идет вперед, а руководитель Белоруссии не меняется. Он остался ментально вот таким вот советским человеком, и именно игра на ностальгии по советскому прошлому, на желании халявы позволяет ему оставаться бессменным руководителем, как в восточных деспотиях», - заявила политолог.
показати весь коментар
09.08.2020 09:57 Відповісти
Это не журналисты, это дегенерат-террористы. Из Украины их тоже надо депортировать туда, где их хозяин.
показати весь коментар
08.08.2020 13:14 Відповісти
Цікаво..
Підтоптаний диктатор,що вже в страху,відмінить сьогодні три матчі білоруського чемпіонату ? ))

Беларусь головного мозга, [08.08.20 14:26]

Друзья! Нам всеми силами пытаются запретить выходить, собираться, проявлять свою активную гражданскую позицию. Мы так легко не сдаемся. Если нам не дают проводить свои митинги и пикеты, мы возглавим их же разрешенные мероприятия.
Важно: приходим с белыми ленточками и поднимаем вверх руки, чтобы показать, что нас много и привлечь своих сторонников!
Приглашаем всех неравнодушных беларусов посетить следующие футбольные матчи 8 августа (сегодня):
Молодечно, 16:00: «Энергетик - БГУ» - «Неман»;
Брест, 18:00: «Рух» - «Торпедо-БелАЗ»;
Борисов, 20:00: «БАТЭ» - «Городея».
показати весь коментар
08.08.2020 14:57 Відповісти
Режим Лукашенко не так плох, как либерастический режим синагоги и мальтийского ордена, воров и дегенератов.
показати весь коментар
08.08.2020 17:12 Відповісти
Тобі так кортить побачити х.йловські війська ще і з півночі нашої країни?
показати весь коментар
08.08.2020 20:43 Відповісти
Режим Лукашенко это тот же ********* только вид сбоку. Колхоз, нищета, кгб, победобесие и и безоговорочная поддержка ***** в ООН.
показати весь коментар
08.08.2020 21:28 Відповісти
В Белоруссии советская система приспособена к современности. Создано честное социально-ориентированное государство. В котором есть генсек и КПСС. Оппозиция официально именуется пятой колонной и предателями.
показати весь коментар
08.08.2020 23:42 Відповісти
В Сінгапурі система також "современная", а режим там ойой, і що цікаво, без КПРС і генсека. Лукашенко бореться з п'ятою колоною бо вона від російського імперіалізму. І майдан вороги Білорусі готують реваншистський радянський, якщо не переможуть через вибори.
показати весь коментар
09.08.2020 07:45 Відповісти
Наоборот. Бабарико весьма колоритный персонаж и высказывались предположения, что члены участковых комиссий не захотят фальсифицировать в пользу Лукашенко. Также Бабарико ещё до выборов стали выказывать лояльность силовики. Беларусь захватила флэшмоб, например, майор КГБ фоткает на фоне своей формы надпись Саша 3%. Как раз для того чтобы также как вы говорили, Москва подослала вагнеровцев. Вместо рассуждений Саша сцыкло снял трёх кандидатов, разговор перевели в плоскость майдана с низкими рейтингами. У Кремля нет альтернативы Лукашенко и будут поддерживать до конца.
показати весь коментар
09.08.2020 08:33 Відповісти
А в Україні тепер звинувачують Порошенка за те, що грався в демократію, свідомо допустив реванш проросійських сил, і тепер маємо руйнацію і дерибан. А якби пересаджав кремлівських агентів, блогерів і провокаторів, то економіка тільки б росла, як і пенсії та зарплати. Наш народ тепер мріє про білоруську медицину і соціальні гарантії...
показати весь коментар
09.08.2020 09:03 Відповісти
Я думаю, эти братья когда-нибудь к нам заявятся в качестве подху.йловников с окупационными войсками.
показати весь коментар
09.08.2020 07:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 