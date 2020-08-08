Затриманих у Білорусі журналістів Ромалійську та Гребенюка депортували в Україну, - МЗС

Двох затриманих напередодні штатних кореспондентів телеканалу "Теперішній час" у готелі "Мінськ" у столиці Білорусі Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка депортували в Україну авіарейсом Мінськ-Одеса.

"За інформацією Посольства України в Білорусі, двох затриманих в Мінську журналістів-громадян України депортували. О 23:40 вони вилетіли в Україну авіарейсом Мінськ-Одеса", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою зовнішньополітичного відомства в ніч на суботу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, учора в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України