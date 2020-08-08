Журналіст Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома. ФОТОрепортаж
Журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткач написав у фейсбуці..
"Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують "сверлитись". Сьогодні зрозумів, що це означає. Поліцію викликав. Тепер чекаємо слідчо-оперативну групу Дякую редакції Схем та Радіо Свобода за підтримку", - написав він.
Топ коментарі
+33 Стрелок
показати весь коментар08.08.2020 09:10 Відповісти Посилання
+22 вован_непутЕн
показати весь коментар08.08.2020 09:10 Відповісти Посилання
+16 Яр Холодний
показати весь коментар08.08.2020 09:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как то так.
https://www.radiosvoboda.org/author/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87/m$vyqq Ткач "Схемы"
Сказал "А" - говори и "Б". Может и нам информация пригодится.
Судя по всему, жучков не нашли - одни тараканы.
для викриття прослушки є інша апаратура і методи..
тому у ткача параноя
Нєуловімий джо
"почему пастор Шлаг ушел в Швейцарию именно на лыжах, а не например, роликовых коньках ?" А ведь так класно было бы - пастор мчится на коньках по швейцарским серпантинам в развевающейся сутане, а за им эс-эс патруль на байкерских моциках
а ещё должен будет ответить за клевету
сам зробыв, разом из иншымы зэбыламы.
радуйся, ****...
А теперь !
підтверджую )
І так, це не 1+1 і не Інтер, це Радіо Свобода - ЗМІ, який напряму фінансується США з 1949 року! Американці лохам і брехунам гроші не даватимуть!
І так, Радіо Свобода - це ЗМІ, який не контролюється олігархами. Існує з 1949 року - це авторитети, яких тайком при совку слухали!
На, дивись відео і просвіщайся, як зелені слуги до Радіо Свобода ставляться і матом їх криють:
https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ
Ну і знаменитий прижок Мендель - це ж теж на журналіста Схем:
https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ
и почему учитель жизни стоит на лестнице без маски, нужно срочно провести расследование
А какие он обнаружил признаки прослушки? Чье-то ухо заметил в вентиляции на кухне? Где прослушка?
Сверлення- відстій початку 20 віку!!
🤣
😎