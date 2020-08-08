УКР
Журналіст Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома. ФОТОрепортаж

Журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткач написав у фейсбуці..

"Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують "сверлитись". Сьогодні зрозумів, що це означає. Поліцію викликав. Тепер чекаємо слідчо-оперативну групу Дякую редакції Схем та Радіо Свобода за підтримку", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію

+33
это тебе не про "мальдивский отдых" рассказывать.... мамкин расследователь
08.08.2020 09:10 Відповісти
+22
Кстати, пошарил по сети в плане публикаций Ткача. Последняя была в сентябре 2019-го. Скорее всего сидит без работы. Надо внимание привлечь к своей персоне "заслуженного расследователя" (в 2012 даже премию. такую получил. Кстати, сей персонад, работая в "Гроші" как раз и раздувал дохлую сейчас тему "Свинарчуков". Скорее всего его и выгнал за эту поделку. Намекает, наверное, что Порошенко мстит и сверлится, выкупив квартиру выше
08.08.2020 09:10 Відповісти
+16
Не переживай... Не ты первый... У меня к бабе из соседнего подъезда, которая "очень любила грибы", тоже "засверлились".... Инопланетяне... А потом они прилетели на "летающей тарелке", замаскированной под белый микроавтобус с красными крестами на бортах, и похитили... Надеюсь, насовсем...
08.08.2020 09:15 Відповісти
Соседи сверху "засверлились"?
08.08.2020 09:05 Відповісти
Ідіоти. На підлогу ж насипеться пил від свердління.
08.08.2020 09:10 Відповісти
Та в кіно, пам`ятаю аналогічне свердління, нічно нібито не сипалось. То й він подумав, що не має
08.08.2020 09:13 Відповісти
ну.. это не точно.. к примеру если применять сверло с отверстием через которое пыль удалять с зоны сверления.. то не так уж и "насипется".
08.08.2020 09:14 Відповісти
Маячня. На виході свердла зі стелі обов"язково рештки впадуть на підлогу.
08.08.2020 09:21 Відповісти
ну то так і думай.
08.08.2020 10:34 Відповісти
Сверло называется "короед". Дырень - "накол". Сверлится вручную. Обнаружить не спецу - практически невозможно. Прще сделпать через програмное обеспечение девайсов. Вообще, ОТМ (оперативно - технические мероприятия), это целый комплекс действий. Если технику ставили "частники", то спалить возможно. Полицейская техника аналогично. Железо "конторы" практически невозможно спалить.
Как то так.
08.08.2020 14:43 Відповісти
ну вот.. спецы подтянулись.. Спасибо за развёрнутый ответ.
08.08.2020 15:44 Відповісти
это тебе не про "мальдивский отдых" рассказывать.... мамкин расследователь
08.08.2020 09:10 Відповісти
Да он им всем вредил,ткаченкам .бигусам ,лещенкам и наемам.А масейчучка даже спать не могла от переживаний.Да и этот тоже не отставал.от брехливых расследований.Теперь вот полиция.прослушка. Скоро как у винторогих и нары ,благо зедебилы камеры улучшенной планировки выпускают ,что бы удобней было на стенах свои расследования вести.
08.08.2020 09:10 Відповісти
Кстати, пошарил по сети в плане публикаций Ткача. Последняя была в сентябре 2019-го. Скорее всего сидит без работы. Надо внимание привлечь к своей персоне "заслуженного расследователя" (в 2012 даже премию. такую получил. Кстати, сей персонад, работая в "Гроші" как раз и раздувал дохлую сейчас тему "Свинарчуков". Скорее всего его и выгнал за эту поделку. Намекает, наверное, что Порошенко мстит и сверлится, выкупив квартиру выше
08.08.2020 09:10 Відповісти
плохо шарил
https://www.radiosvoboda.org/author/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87/m$vyqq Ткач "Схемы"
08.08.2020 09:21 Відповісти
Согласен. Видел эти ссылки, но не вник, что то тоже он. Но насчет работы в "Грошах" (сроков и тематика) прав.
08.08.2020 09:23 Відповісти
Сюжеты Ткача выходят регулярно в программе "Схемы".
08.08.2020 09:22 Відповісти
Про державну дачу для Зе він розкопав...
08.08.2020 09:35 Відповісти
Так званому журналисту на всякий случая надо понадёжней припрятать башку, а то голову Гонгадзе до сих пор не могут найти....
08.08.2020 23:27 Відповісти
Дарма він сказав про це. Чудова можливість поставляти дезу слухачам.
08.08.2020 09:12 Відповісти
Вони використовують інфу проти того кого слухають
08.08.2020 09:37 Відповісти
Ось і постачати інфу яка виправдовує його. Нехай використовують.
08.08.2020 09:42 Відповісти
Ви впевнені, що наступний не ви? Значить ви ще не стикалися з незаконним прослуховуванням/баченням
08.08.2020 10:01 Відповісти
Не переживай... Не ты первый... У меня к бабе из соседнего подъезда, которая "очень любила грибы", тоже "засверлились".... Инопланетяне... А потом они прилетели на "летающей тарелке", замаскированной под белый микроавтобус с красными крестами на бортах, и похитили... Надеюсь, насовсем...
08.08.2020 09:15 Відповісти
08.08.2020 09:22 Відповісти
Да уж,такую "скрытую" прослушку не увидит только слепой. Сам нашкодил ради того, чтоб волну поднять.
08.08.2020 09:15 Відповісти
А что за признаки ?
Сказал "А" - говори и "Б". Может и нам информация пригодится.
Судя по всему, жучков не нашли - одни тараканы.
08.08.2020 09:17 Відповісти
Я за него скажу... Короче, пустозвон прочитал в сети как выявлять типа жучки с помощью телефона (см. первое фото). Зашторил окна, включил фото телефона со вспышкой и начал гамселить во всех направлениях. В сети пишут, что так отражение от оптики камеры по бликам можно засечь. Однако пустозвон всегда палится на мелочах. Свет в комнате не выключл и автоматика не даст блики. Вопрос какое отношение камера в потолке имеет к "прослушке" - это вторая тема
08.08.2020 09:21 Відповісти
"Добрий" сусід підглядав за шмарами кореспондента.
08.08.2020 09:29 Відповісти
в лапки треба було взяти слово "кореспондент"
08.08.2020 10:39 Відповісти
))
для викриття прослушки є інша апаратура і методи..

тому у ткача параноя
08.08.2020 10:04 Відповісти
тараканы в голове
08.08.2020 09:35 Відповісти
..... яблоки на снегу
08.08.2020 15:00 Відповісти
Кому ти потрібен?!
Нєуловімий джо
08.08.2020 09:22 Відповісти
Другое дело - Матвей Ганапольский.
08.08.2020 12:07 Відповісти
Тільки ДеВасиль так буде підслушку ставити.
08.08.2020 09:27 Відповісти
Журналіст Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома - Цензор.НЕТ 2338
08.08.2020 09:29 Відповісти
еще с премьеры "Штирлица" меня мучает вопрос:
"почему пастор Шлаг ушел в Швейцарию именно на лыжах, а не например, роликовых коньках ?" А ведь так класно было бы - пастор мчится на коньках по швейцарским серпантинам в развевающейся сутане, а за им эс-эс патруль на байкерских моциках
08.08.2020 15:06 Відповісти
за что боролся на то и напоролся
а ещё должен будет ответить за клевету
08.08.2020 09:30 Відповісти
ну чё, утырок? - нравится жизнь без Порошенко?
сам зробыв, разом из иншымы зэбыламы.
радуйся, ****...
08.08.2020 09:30 Відповісти
И кто бы узнал, кто такой журналист Ткач...
А теперь !
08.08.2020 09:32 Відповісти
Знали, в отличии от некоторых
08.08.2020 17:09 Відповісти
Самий час відкрити ДВІ кримінальні справи по ДВОХ позовах, від Ткача за незаконне прослуховування, там перспективи розслідування непевні, і по незаконному проникненню у житло сусідів, бо тож не вони ставили прослушку. Отам справа залізобетонна - якщо схотіти її розслідувати.
08.08.2020 09:34 Відповісти
а может это другой журналист хочет раскрыть схемы ткача
08.08.2020 09:36 Відповісти
А яка різниця хто? Незаконне проникнення, це реальний строк в буцегарні.
08.08.2020 09:38 Відповісти
И третье дело, про брехливое заявление..... этого драча.
08.08.2020 09:50 Відповісти
кто-то захотел раскрыть его "підкилимні домовленості та таємні зустрічі"
08.08.2020 09:35 Відповісти
Не знаю хто більш огидний - власне "слуги урода" чи журнашлюхи, які привели їх до влади, а тепер пищать про переслідування...
08.08.2020 09:36 Відповісти
это просто другой журналиcт хочeт раcкрыть cхемы ткача, нельзя этому препятствовать
08.08.2020 09:37 Відповісти
Ти що, феесбеушник? Бо три однакових дописа за хвилину, палишся.
08.08.2020 09:39 Відповісти
есть доказательства что я сбушник, или ты как ткач? из-за этого я их и не перевариваю
08.08.2020 09:46 Відповісти
за стилем роботи Циркалюк це Лахті.)
підтверджую )
08.08.2020 10:02 Відповісти
А ти "за яким стилем"? "ВАНА"?
08.08.2020 10:13 Відповісти
ты п-бол, подтверждаю
08.08.2020 12:58 Відповісти
О, зебіли на Ткача гнати почали... Це через те, що він показав, як ваш Бубочка в кортежі 140 по місту тулить???
08.08.2020 09:41 Відповісти
сам ты зебил. а ткачи должны отвечать за то что привыкли вываливать кучу непроверенных версий в сми что есть поклеп
08.08.2020 09:45 Відповісти
А де він у випадку з кортежами Зе неправду сказав? Він навіть заміряв швидкість кортежа на камеру! Про переїзд Зе на дачу теж неперевірено чи все-таки Зе це признав?

І так, це не 1+1 і не Інтер, це Радіо Свобода - ЗМІ, який напряму фінансується США з 1949 року! Американці лохам і брехунам гроші не даватимуть!
08.08.2020 09:49 Відповісти
если бы не он, небыло бы зели и его кортежей, и не надо было бы мерять. головой надо думать прежде чем делать. его благими намерениями вымостили дорогу в ад
08.08.2020 09:52 Відповісти
Про те, що Зе переїхав на державну дачу, розкопав саме Ткач. А ще в нього вишов недавно сюжет, як кортежі Зе, Єрмака і тд перевищують швидкість та порушують інші правила дорожнього руху!

І так, Радіо Свобода - це ЗМІ, який не контролюється олігархами. Існує з 1949 року - це авторитети, яких тайком при совку слухали!
показати весь коментар
08.08.2020 09:40 Відповісти
сам привел зелю к власти а теперь раскапывает, а че, расследования крутятся, бабки мутятся
08.08.2020 09:48 Відповісти
З яких це пір Радіо Свобода за зелю стала???

На, дивись відео і просвіщайся, як зелені слуги до Радіо Свобода ставляться і матом їх криють:
https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ
Ну і знаменитий прижок Мендель - це ж теж на журналіста Схем:
https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ
08.08.2020 09:52 Відповісти
даже по этому поводу видно какие это "журналисты", ещё не провели расследование, а он уже вскукарекнул в сми про прослушку. они ляпают что хотят и за свои слова никак не отвечают
08.08.2020 09:57 Відповісти
Журналысти настільки непрофесійні і брехливі та продажні,що відношення до них як до хвойд на окружній дорозі.
08.08.2020 09:41 Відповісти
Себто - зневажаємо, але користуємось?
08.08.2020 09:55 Відповісти
Кому ОНО нужно это Драчь!
08.08.2020 09:49 Відповісти
а че он без маски в общественном месте на лестнице
08.08.2020 10:02 Відповісти
Журналіст Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома - Цензор.НЕТ 1164
08.08.2020 10:05 Відповісти
уровень "журналистики" показан тем что нет фото дырки крупным планом
и почему учитель жизни стоит на лестнице без маски, нужно срочно провести расследование
08.08.2020 10:16 Відповісти
В сюжете по ТВ подкинули, что сверху чердак и что дырка была 60 см (по смыслу, как я понял, длинной). И что подходы по чердаку туда есть с соседних подъездов и т.п. Но никакого наполнителя того отверстия (?!) не было. Допускаю, что это технологическая фигня в плите для проводки. Просто "каррэспандэнт", возможно подвзбзднул (вот слово с 7-ю подряд гласными буквами!!) случайно и штукатурка у него и подвыпала
08.08.2020 14:24 Відповісти
Журналист Ткач заявил об обнаружении признаков прослушки у себя дома.

А какие он обнаружил признаки прослушки? Чье-то ухо заметил в вентиляции на кухне? Где прослушка?
08.08.2020 10:30 Відповісти
Способів підслуховування тисячі!!
Сверлення- відстій початку 20 віку!!
🤣
08.08.2020 10:39 Відповісти
Признаки есть фактов нет. И это пишет грамотей журналист. Попробуйте в эту дырочку забить гвоздь и подайте фазу - если завтра состоятся похороны соседа сверху, то вы правы как вечно право моё правое фаберже.
08.08.2020 10:43 Відповісти
"Сверлить" могли СБУ, МВД, или НАБУ. Если проникновения в хату не было, "сверили" снаружи. Но для этого надо бы проникнуть к соседям в хату.
08.08.2020 12:21 Відповісти
Сразу вспомнился анекдот про Неуловимого Джо...
08.08.2020 12:35 Відповісти
Це тобі не при баризі Порошенку, тут все набагато серьозніше.
08.08.2020 13:12 Відповісти
Мыши почалы к зиме окапываться.
08.08.2020 13:56 Відповісти
Дебила
08.08.2020 14:27 Відповісти
Україна - це ти! Який ти, така і Україна. 73 % ідіотів-зебілів зробили з України цю сторону. Ця сторона - це ти!
08.08.2020 16:11 Відповісти
Михаил Ткач один из немногих честных журналистов, оставшихся в Украине. Не продался, ни Бариги, ни Владимиру Оманскому.
08.08.2020 16:22 Відповісти
Ни Медведчука и иже с ними
08.08.2020 17:09 Відповісти
Журналіст Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома - Цензор.НЕТ 2234
09.08.2020 00:00 Відповісти
Та никто сейчас не будет дырку сверлить в потолке для прослушки. Уже двадцать лет как прослушивают считывая лазером вибрацию стёкл в окнах.
09.08.2020 08:26 Відповісти
Мона і через батареї опалення...
09.08.2020 08:31 Відповісти
Шукайте відбитки вуха на дюрці!!
😎
09.08.2020 08:30 Відповісти
 
 