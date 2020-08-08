Журналіст Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома. ФОТОрепортаж

Журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткач написав у фейсбуці..

"Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують "сверлитись". Сьогодні зрозумів, що це означає. Поліцію викликав. Тепер чекаємо слідчо-оперативну групу Дякую редакції Схем та Радіо Свобода за підтримку", - написав він.

