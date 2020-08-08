В Україні черговий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 - 1489 нових випадків за добу
В Україні за станом на суботу, 8 серпня, лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за минулу добу - 1489.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Найбільше нових випадків у Києві, Одеській і Львівській областях.
Всього проведено 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Всього за добу було виписано 600 пацієнтів.
Станом на сьогодні коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2955 випадків;
Волинська область - 4226 випадків;
Дніпропетровська область - 1 525 випадків;
Донецька область - 965 випадків;
Житомирська область - 2101 випадок;
Закарпатська область - 5697 випадків;
Запорізька область - 919 випадків;
Івано-Франківська область - 5552 випадки;
Кіровоградська область - 718 випадків;
м. Київ - 9378 випадків;
Київська область - 4128 випадків;
Львівська область - 10 726 випадків;
Луганська область - 152 випадки;
Миколаївська область - 696 випадків;
Одеська область - 4069 випадків;
Полтавська область - 491 випадок;
Рівненська область - 6747 випадків;
Сумська область - 653 випадки;
Тернопільська область - 3257 випадків;
Харківська область - 4661 випадок;
Херсонська область - 259 випадків;
Хмельницька область - 1323 випадки;
Чернівецька область - 6565 випадків;
Черкаська область - 996 випадків;
Чернігівська область - 991 випадок.
Маску на вулиці знімаю.Змісту немає.
Алина ИсаченкоБи-би-си
Освіті краще бути на дистанційному - для мозків це буде мінус, зате інфікованих буде менше.
Діти з головою вчитися будуть і на дистанційному, а решта, що байдикує і без дистанційного, нічого не втратить (зате менше буде булінгу проти нормальних учнів).
Пан Ляшко з мінздоров'я колись казав, що перехворіють 800 тис. Можливо, більше.
Виживуть, як читав у коментарі, "сильніші та мудріші."
Які будуть дотримуватись правил адаптивного карантину.
Это означает - общий защитный эффект таких масок по отношению к вирусам не доказан.