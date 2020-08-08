В Україні черговий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 - 1489 нових випадків за добу

В Україні за станом на суботу, 8 серпня, лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за минулу добу - 1489.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Найбільше нових випадків у Києві, Одеській і Львівській областях.

Всього проведено 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Всього за добу було виписано 600 пацієнтів.

Станом на сьогодні коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2955 випадків;

Волинська область - 4226 випадків;

Дніпропетровська область - 1 525 випадків;

Донецька область - 965 випадків;

Житомирська область - 2101 випадок;

Закарпатська область - 5697 випадків;

Запорізька область - 919 випадків;

Івано-Франківська область - 5552 випадки;

Кіровоградська область - 718 випадків;

м. Київ - 9378 випадків;

Київська область - 4128 випадків;

Львівська область - 10 726 випадків;

Луганська область - 152 випадки;

Миколаївська область - 696 випадків;

Одеська область - 4069 випадків;

Полтавська область - 491 випадок;

Рівненська область - 6747 випадків;

Сумська область - 653 випадки;

Тернопільська область - 3257 випадків;

Харківська область - 4661 випадок;

Херсонська область - 259 випадків;

Хмельницька область - 1323 випадки;

Чернівецька область - 6565 випадків;

Черкаська область - 996 випадків;

Чернігівська область - 991 випадок.