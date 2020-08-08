Суд починає розгляд справи про напад на адвоката Неділька на АЗС під Києвом

Васильківський міський районний суд Київської області повинен був почати 7 серпня розгляд справи про побиття адвоката Миколи Неділька на заправці поблизу Василькова в січні цього року, але відклав засідання за клопотанням потерпілого через стан його здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, це виданню ZMINA підтвердив сам Микола Неділько, а до цього в поліції Київщини на запит видання повідомили про завершення слідства наприкінці червня.

За словами Неділька, він незадоволений перебігом слідства у своїй справі та кваліфікацією злочину (зараз це умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень, тоді як сам потерпілий переконаний, що це мало бути щонайменше хуліганство).

"Відмовили мені в задоволенні клопотання про витребування відеозаписів із заправки, їх так і не витребували й до справи не долучили. Не допитали й не визнали потерпілим мого товариша (колишнього полковника міліції), який був зі мною під час інциденту. Я у своїх свідченнях вказував на фальшування матеріалів кримінального провадження і втручання в перебіг слідства працівників поліції. Слідча мала б ці матеріали скерувати для перевірки або в ДБР, або в Управління внутрішньої безпеки – цього не зробила", ­– зазначив він.

Окрім того, Микола Неділько заявляє також про те, що він не мав змоги вчасно ознайомитись із матеріалами справи, оскільки дізнався про те, що його справа в суді, від судді. Через це, за словами потерпілого, він планує ініціювати кримінальне провадження щодо слідчих, прокурора та окремих працівників Васильківського відділу поліції, причетних до розслідування.

25 січня на адвоката Миколу Неділька було вчинено напад. Як розповів виданню ZMINA сам потерпілий, він разом зі своїм знайомим Валентином Овчинніковим уночі заїхав у кафе на заправці за містом (траса Київ – Одеса), і, поки вони чекали замовлення, зайшли двоє чоловіків, один із яких поводився агресивно та ображав касирку. Овчинніков зробив зауваження чоловікові, і той у відповідь став лаятися, погрожувати та сказав, що чекатиме його надворі. Неділько з Овчинніковим зателефонували в поліцію, а коли вийшли з АЗС, щоб їхати геть, на них напав один зі згаданих раніше незнайомців (пізніше вони з’ясували, що чоловіка звуть Олександр Кучер – зараз він обвинувачений у суді).

Микола Неділько вбачає зв’язок нападу із його адвокатською діяльністю на захист Миколи Мовчана, колишнього голови СВК "Новоселицький" (команда "Бігус. Інфо" робила матеріал про конфлікт між старими й новими власниками кооперативу і називала інцидент рейдерським захопленням), але зазначає, що доказів зв’язку саме з цим у нього немає, оскільки інцидент виглядає як побутовий конфлікт. Саме замовний характер, на думку потерпілого, нападу надає той момент, що після інциденту на місце події прибула група невідомих та дільничний поліцейський, який, за словами Неділька, закликав його нікуди не звертатись.