За 4 дні дострокового голосування на виборах президента Білорусі явка становить 32,24%, - ЦВК

Явка за чотири дні дострокового голосування на виборах президента Білорусі склала 32,24%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центрвиборчкому.

Згідно з інформацією ЦВК, в Мінську явка становить 26,45%, в Брестській області - 30,11%, Вітебській - 30,86%, Гомельській - 42,72%, Гродненській - 30,02%, Мінській - 29,09%, Могилевській -37,88%.

Дострокове голосування на виборах президента відбувається 4-8 серпня, білоруські громадяни можуть проголосувати на своїх виборчих дільницях з 10:00 до 14:00, а також з 16:00 до 19:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманих у Білорусі журналістів Ромалійську та Гребенюка депортували в Україну, - МЗС

На території Білорусі створено 5 767 дільниць для голосування, в тому числі 44 за межами країни.

Всього в списки виборців на майбутніх виборах президента включено 6 млн 844 тис. 932 людини і 5 тис. 319 білоруських громадянин, що перебувають за межами республіки.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові ганяються Мінськом за велосипедистами. ВIДЕО