5 834 83

За 4 дні дострокового голосування на виборах президента Білорусі явка становить 32,24%, - ЦВК

Явка за чотири дні дострокового голосування на виборах президента Білорусі склала 32,24%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центрвиборчкому.

Згідно з інформацією ЦВК, в Мінську явка становить 26,45%, в Брестській області - 30,11%, Вітебській - 30,86%, Гомельській - 42,72%, Гродненській - 30,02%, Мінській - 29,09%, Могилевській -37,88%.

Дострокове голосування на виборах президента відбувається 4-8 серпня, білоруські громадяни можуть проголосувати на своїх виборчих дільницях з 10:00 до 14:00, а також з 16:00 до 19:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманих у Білорусі журналістів Ромалійську та Гребенюка депортували в Україну, - МЗС

На території Білорусі створено 5 767 дільниць для голосування, в тому числі 44 за межами країни.

Всього в списки виборців на майбутніх виборах президента включено 6 млн 844 тис. 932 людини і 5 тис. 319 білоруських громадянин, що перебувають за межами республіки.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові ганяються Мінськом за велосипедистами. ВIДЕО

Топ коментарі
+12
Досрочное голосование - основная база фальсификаций.
Мертвые души, вбросы, подневольные категории (менты, армия, студенты, бюджетники). На тех участках, где засели гражданские активисты и считали по головам - явка 8%. Но их нейтрализует МВД, арестовывая на "сутки" по надуманным обвинениям.
Диктаторские режимы не меняются на выборах - они сами "кузнецы" бархатных революций. При необоснованной излишней агрессии против своего народа: в компактных маленьких странах получают черенки в сраку. В больших - гражданскую войну. Это не я придумал - так исторически сложилось.
08.08.2020 10:34 Відповісти
+11
Брехня, независимые наблюдатели которых не пускают на участки считали сколько туда входит людей, данные оказались в разы меньше от официальных отчетов. Надеюсь всем понятно в чью пользу голосовали те кто туда даже не приходил.
08.08.2020 10:07 Відповісти
+10
Слетел уже бацька с катушек, править вечно хочется.
08.08.2020 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І всі - за бацьку!
08.08.2020 10:05 Відповісти
А шо, у кого-то были сомнения?
08.08.2020 10:19 Відповісти
по их данным порядка 65 % за луку
08.08.2020 10:19 Відповісти
08.08.2020 10:07 Відповісти
Слетел уже бацька с катушек, править вечно хочется.
08.08.2020 10:08 Відповісти
Никому не надо эти выборы. После снятия Бабарико своего главного соперника, Лукашенко себя обнулил. В таких случаях присуждается техническое поражение за отказом выхода на ринг. Ждём протестов 9,10,11. Вроде у лидеров оппозиции какой то план есть, там посмотрим.
08.08.2020 10:12 Відповісти
так Тихновская все ранво баллотируется. Выберут ее за не неименеем других кандидатов. Как Зеленского у нас!
08.08.2020 10:16 Відповісти
У нас был про Украинский Порошенко и промосковский Зеленский. Путем иделогической диверсии победил промосковский Зеленский. В беларуси двуприводный Лукашенко сейчас борется с промосковской ватой! Дай бог ему победить!
08.08.2020 10:19 Відповісти
За 4 дні дострокового голосування на виборах президента Білорусі явка становить 32,24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2628
08.08.2020 10:23 Відповісти
"Український Порошенко". Хі-хі....дуже смішно. В другому турі були промоськовський Порошенко і промоськовський Зеленський. А українську Тимошенко, ще в першому турі, промоськовський Порошенко відсунув на трете місце шляхом фальсифікацій..

За 4 дні дострокового голосування на виборах президента Білорусі явка становить 32,24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4000
08.08.2020 10:29 Відповісти
так, в тебе куля конкретна у макитрі сидить
08.08.2020 10:40 Відповісти
О Вона уже проукраинская? 😮. Эт наверное дефолт она тоже хотела бо очень за Украину. Да?😷
08.08.2020 10:43 Відповісти
Кацапская картинка)))) " зделалi " " iх " Руцкие дегенераты)))
08.08.2020 10:46 Відповісти
я бачу що Ви пан дуже добре розумієтесь на гімні і може на смак відрізнити он від одного
08.08.2020 11:32 Відповісти
А чё ты не у лукамарье, а тут. Уперет к счастливаму лукерастию.
08.08.2020 12:56 Відповісти
Есть вопросы?
08.08.2020 13:16 Відповісти
А ты хто?
08.08.2020 14:49 Відповісти
Это лукабот Пономаренко свои профили перепутал, он с этого себя лайкает.
08.08.2020 19:53 Відповісти
******, а разве тебе топить за таракана положено? Он же нож в спину твоему гетьману всунул, за бубочку "мазу" начал тянуть перед куйлом. Гончаренко вовсю чморит таракана и поддерживает беларусов. Может методичка устарела, ты проверь на всякий случай.
08.08.2020 14:05 Відповісти
Насмешил. В Белоруссии на протоколы с участков не смотрят. Цифры произвольно рисует ЦИК. Даже если за Тихановскую 70% проголосуют, нарисуют 15%.
08.08.2020 10:21 Відповісти
Кацапская вата уже понаехала?
08.08.2020 10:17 Відповісти
Ой не свисти про вату. Как приходят и как дорисовывают знаю, не спрашивай от кого, людей которых заставили под угрозой увольнения палить не буду.
В одном из г.п под Минском председатель коммисии проголосовал не за бабуина и не скрывал этого. уже не председатель
08.08.2020 10:46 Відповісти
А голоова від кого йшов?
08.08.2020 11:09 Відповісти
Нічого не буде.
08.08.2020 10:45 Відповісти
только всеобщая забастовка и в результате пеерход силовиков на сторону "оппозиции" даст результат.
08.08.2020 11:53 Відповісти
Силовикам достаточно будет просто ничего не делать, главное, чтобы оппозиция проявила достаточно настойчивости.
08.08.2020 12:15 Відповісти
І яким буде результат? Як в Україні?
08.08.2020 13:54 Відповісти
Мешканців окупованого Донбасу вербують для протиправних дій в Білорусії: стали відомі окремі подробиці https://defence-ua.com/news/meshkantsiv_okupovanogo_donbasu_verbujut_dlja_protipravnih_dij_v_bilorusiji_stali_vidomi_okremi_podrobitsi-1372.html
08.08.2020 10:22 Відповісти
08.08.2020 10:34 Відповісти
Да ниче там не будет в той Беларуси. Нарисуют сколько надо. Беларусы терпилы как и кацапы
08.08.2020 10:40 Відповісти
А ты сам чый? Напэуна не паляк - нiяк не зразумею, але мусiць прадстаунiк нейкага гераiчнага этнаса.
08.08.2020 10:46 Відповісти
Обиделся да? Ок в понедельник возьму свои слова обратно или ты повторишь что беларусы терпилы. Ок?
08.08.2020 10:51 Відповісти
Я цябе ужо зарас НХ пасылаю. Медведчук напрыклад ва Украiне - ты цярпiла, цiне?!
08.08.2020 10:55 Відповісти
Ну видешь, как ты быстро слился, сольетесь в понедельник и всё на этом и закончится. Будете ждать следующих выборов😷
08.08.2020 10:59 Відповісти
всі совкопідари -"тєрпіли"..
і "вати" в Україні ненабагато менше,ніж в Білорусі..

тобто все залежить..
Як Людина себе відчуває -"тєрпіла вона ,чи ні".

Перевана більшість СОВКОДРОЧЕРІВ ("новой общности -советских людей") себе в принципі оцінити не можуть..
08.08.2020 11:05 Відповісти
Всі троє під впливом, замість збирання до купи, починають гавкати один на одного.
08.08.2020 11:12 Відповісти
Лукашу уже рисуют рейтинг 76-78%, неужели ты не видишь? Народ ничего мирно не изменит. Если только работяги на госпредприятиях не начнут бастовать.
08.08.2020 11:55 Відповісти
А что наш народ разве не терпилы? В Гродно так и вообще пох всем на выборы, ибо там в основной массе живут торгаши, рыночнки, салярочники и контрабасы, живущие за счёт Польши и визы "по закупы". Торгаши никогла не объединялись и не баставали, каждый сам по себе в своей палатке на рынке. В Гродно живут самые позорные люди. Даже в Бресте, который рядом с польской границей, и тот всегда был инициативен даже в отношении китайского аккумуляторного завода. Минск, вот там живут герои Беларуси! Действительно смотришь на людей и удивляешься, насколько они героичны и мужественны.
08.08.2020 11:53 Відповісти
Шо не видно шо ано с пида рассии. Путирастосасущее.
08.08.2020 12:59 Відповісти
Асаблiва твае "ниче" наводзiць на розныя думкi - дамбасiт "че ли"
08.08.2020 10:49 Відповісти
А нахєра взагалі проводити дострокове голосування? Ну так нехай тоді лука-3 % повністю бере приклад зі старшого,як він,гнида,виразився,брата,та організує вибори біля помийок,в багажниках автівок,на пеньках та на лавочках протягом,як мінімум,ну хоча б трьох днів.Голосувати- так голосувати...
08.08.2020 10:45 Відповісти
73% за бацьку
08.08.2020 10:58 Відповісти
Не 146%
08.08.2020 11:00 Відповісти
з сьогоднішнім днем яка буде,як і плановано на "дострокових" 40.

[Переслано від Выборы. Беларусь]
В Минске выборы уже закончились. Все голоса посчитаны: Лукашенко - 67%, Тихановская - 7%, против всех - 17%
В сеть попала аудиозапись «тренинга» членов избирательной комиссии, в котором они учатся озвучивать по памяти нужные цифры
https://youtu.be/3osnc2RX1Cg
08.08.2020 11:02 Відповісти
Бульбаши, если выберете не бацьку, будет вам бяда!
08.08.2020 11:05 Відповісти
бацька спрашивать их не собирается..Кого виберут.. (

⚡️ЦИК: явка за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%
По областям цифры немного колеблются - от 26% в Минске до 42% в Гомеле и области. Вот подробнее:
➡️ Брестская - 30,11%;
➡️ Витебская - 30,86%;
➡️ Гомельская - 42,72%;
➡️ Гродненская - 30,02%;
➡️ Минская - 29,09%;
➡️ Могилевская - 37,88%;
➡️ Минск - 26,45%.
Таким образом, досрочно проголосовал уже каждый третий избиратель. Во всяком случае, судя по фальсифицированным официальным данным.
08.08.2020 11:07 Відповісти
Бацькі потрібна для заходу ХОЧ ЯКАСЬ ВІДМАЗКА..

хоч якась видимість перемоги.


Що дають "дострокові вибори " 40 відсотків ?

навіть,якщо буде все згідно плану опозиції "показати кількість противників Лукашенко"(Білі повязки білорусів на рукавах увечері 9 серпня" ,завжди можна розповісти -це ще не всі білоруси..

у бацьки є 30- 35 відсотків "прихильників"..плюс 30- відсотків за рахунок фальсифікації..
Цього достатньо.
08.08.2020 11:12 Відповісти
А Обломов старший теж балотується, чи вас Лука в колгоспі зачав?
08.08.2020 11:14 Відповісти
Не там запятую поставили,надо было после третьей цифры.
08.08.2020 11:15 Відповісти
Дайош Бацьку на царство ! 😁
08.08.2020 11:16 Відповісти
Николай Алесандрович уже был, ничего хорошего не принес.
08.08.2020 11:19 Відповісти
Лучше, чем здесь - уже хорошо!
08.08.2020 11:24 Відповісти
А "здесь" це де. Не на Параші часом ?
08.08.2020 11:33 Відповісти
Сашко, а це як для кого, хто вміє працювати і тут непогано живе, підешь до мене горіхи збирати, 500 євро на місяць даю?
08.08.2020 11:34 Відповісти
Ваши ставки, дамы и господа!
Ставлю 62,5% за Бацьку!
08.08.2020 11:23 Відповісти
65%!
08.08.2020 11:26 Відповісти
99,999% . І не менше
08.08.2020 11:31 Відповісти
результати вже озвучені.67.
08.08.2020 11:55 Відповісти
67% це було вчора. А сьогодні вже озвучили 99,999% .
08.08.2020 11:58 Відповісти
А еси типя паймают и черенок засунут, тада за каво.
08.08.2020 13:02 Відповісти
57%
08.08.2020 13:59 Відповісти
Падлы ярмошинские (они же, лукашенковские), УЖЕ нарисовали приемлемые для себя проценты, на КАЖДОМ участке в сутки добавляли реально в 5 и более раз вкинутых бюллетеней, плюс включают уже умерших за последние лет 5. Короче, масштабное преступление, длящееся в течение нескольких дней, и продолжающееся в данный конкретный момент. Преступниками являются ВСЕ члены избиркомов всех мастей. Какие коврижки им обещаны? Просто не накажут, что очень по нашему? Денех то нет.
08.08.2020 11:33 Відповісти
Всех учителей -рабов не посадить ..смисла нет..
а вот урезать зарплату до минимума -возможно..

да и посадить всех организаторов фальсификаций(тисяч 20-30 ) вполне возможно...
08.08.2020 11:57 Відповісти
Темной ночью,вдали от посторонних глаз ,сторонники диктатора крадутся к урнам с пачками бюллетеней. Волеизъявление в разгаре. Особенно храбрые придут 8го. Победа будет бесспорной.
08.08.2020 11:57 Відповісти
Баста!, [08.08.20 08:53]
[Переслано від Европейская Беларусь 🇪🇺]

«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа


Мы сегодня не просто в большинстве, нас 97%.
В Беларуси все громче звучит требование «Перемен!».
За неполный месяц политической кампании в связи с «выборами» народ ясно дал понять, что не желает больше мириться с Лукашенко, терпеть его выходки.
Сотни тысяч белорусов по всей стране выходили и выходят на улицы, чтобы выразить свою солидарность со Светланой Тихановской, потребовать отставки Лукашенко и проведения честных выборов.
Беспрецедентная народная кампания никого не оставляет равнодушным, ни в Беларуси, ни за ее пределами. На белорусов весь мир сегодня смотрит с восхищением. До новой Беларуси осталось всего несколько шагов, которые предстоит сделать нам всем вместе.
Сценарий властей по фальсификации выборов хорошо известен, с ним никак нельзя соглашаться.
Гражданская кампания «Европейская Беларусь» поддерживает распространенную по телеграм-каналам народную инициативу о массовом выходе на главные улицы наших городов в день голосования и в последующие дни.
Многочисленные мирные акции, которыми славились белорусы и которые в последнее приобрели новые формы и масштабы, демонстрируют нашу солидарность и желание жить в нормальной стране.
В день голосования, 9 августа, «Европейская Беларусь» призывает граждан собираться возле избирательных участков в центральных районах городов ко времени их закрытия в 20:00 для подведения итогов независимых подсчетов голосов (платформа «Голос» и другие).
На следующий день, в понедельник, 10 августа, уже с утра необходимо будет реагировать на заявления властей. Если признают поражение, то миллионы белорусов выйдут на праздничное шествие. Если будут врать, то миллионы белорусов их спокойно опровергнут через Всебелорусскую забастовку и ежедневные демонстрации протеста во всех белорусских городах с 19:00.
Мы сегодня не просто в большинстве, нас 97%.
Нам всем предоставился реальный шанс построить нашу Страну для Жизни.
Жыве Беларусь!
08.08.2020 12:04 Відповісти
За 4 дні дострокового голосування на виборах президента Білорусі явка становить 32,24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8791
08.08.2020 12:17 Відповісти
За 4 дні дострокового голосування на виборах президента Білорусі явка становить 32,24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5586
08.08.2020 12:16 Відповісти
враки ,уже 51 % и все за Григорьевича , пора обьявлять победителя президентом !!!!
08.08.2020 12:30 Відповісти
И пабедный приз чыринок в дупу.
08.08.2020 13:05 Відповісти
Твари! Они никогда не творили ТАКОГО беспредела. Приписки, причем внаглую и открытую, открытые кабинки (при тайном голосовании по Конституции), вышвыривание всех независимых наблюдателей. Просто слов нет
08.08.2020 14:00 Відповісти
Никогда? В 2006 явка 93%. Реально и 63% не было. Просто раньше внимания не обращали, сейчас типа белорусы проснулись и увидели, что выборов нет, происходит узурпация власти.
08.08.2020 20:40 Відповісти
Ну в этом и есть заслуга Тихановского... пробудил наше красно-зеленое болото. А тут ещё у 3% беда в том, что наши заробитчане ни в Польшу, ни в Литву, ни в Россию выехать не могут. По-крайнее мере без 2-ух недельного карантина. Сидят злые без денег
09.08.2020 00:45 Відповісти
Беларусь головного мозга, [08.08.20 21:29]
[Переслано від Радыё Свабода - Беларусь]
[ Фото ]
Ціханоўская ў мэтах бясьпекі пакінула сваю кватэру
08.08.2020 21:38 Відповісти
Циган нарисует себе победу, а дальше народ должен выйти и снести ту власть . Если Циган начнет стрелять то ему жопа . Давайте белорусы скидывайте власть таракана и не дайте путлеровцам занять власть , как Пепа занял , после Майдана .просравши все завоевания .
08.08.2020 15:07 Відповісти
08.08.2020 18:06 Відповісти
до 9-го августа "выборы" лукашенка на "выборах" лукашенко уже можно будет считать состоявшимися. 9 августа останется только огласить результат.
зы интересно, белорусы схавают, подтвердив свой статус федерального округа паРашы? или все же начнется движ и диктатура лукашенка закончится?
08.08.2020 17:29 Відповісти
схавают.
Украинцы свободолюбивые. Бяларусы инертные.
08.08.2020 18:08 Відповісти
Все знают что нужно делать. Но похоже желающих не хватит, выполнить черновую работу. Отношения Лукашенко и оппозиции примерно как Израиля и палестинцев. Шум есть, разгоняют как белые люди туземцев... Вот завтра нужно бить ОМОН, потянем ли.
08.08.2020 20:38 Відповісти
нет в планах бить омон.

есть в планах всебелоруская забастовка..

а омон нужно или переагитировать или добится нейтралитета..просто количеством людей на улицах.
08.08.2020 21:41 Відповісти
в памятке с телеграм-канала убеждают оказывать сопротивление при попытке задержания. А это неизбежно. так что должен быть замес.

- На одном из этапов передвижения почти наверняка начнутся задержания или моменты, когда милиция будет пытаться подавлять протесты. Это и станет точкой невозврата. В ответ на применение насилия по отношению к вам вы должны моментально объединиться и ни в коем случае не убегать.

Как противостоять насилию и применению спецсредств, мы расскажем в наших памятках протестующим. Не отдавайте задержанных и блокируйте дороги - чтобы спецтранспорт карателей не мог проехать, рассыпайте на дорогах гвозди, саморезы и самодельных «ежей», старайтесь незаметно пробивать шины в автозаках и микроавтобусах спецслужб.
08.08.2020 21:54 Відповісти
Незалежно від результатів виборів, Беларусь продовжить сповзання в бік Росії. Для України важливо єдине - щоби це сповзання відбувалось якмога довше.
09.08.2020 13:23 Відповісти
 
 