Закон про спрощення для підприємців сфальсифікували, нишком вилучивши норму про книгу обліку, - Южаніна
Закон про спрощення для підприємців №786 був сфальсифікований перед підписом президента.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці заявила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна. Вона наголосила, що норму про збереження паперової книги обліку доходів, яку просили залишити підприємці на спрощеній формі оподаткування, дивним чином вилучили з уже проголосованого законопроєкту перед підписом.
"Насторожили незрозумілі дописи одного із членів комітету, його бравада щодо скасування паперової книги обліку доходів, яку підприємці реєструють у податковому органі. Зрозуміла чому, врешті побачивши текст закону №786 (він же законопроєкт №2524). Так от, підприємці на спрощеній системі оподаткування боролися за збереження книги за встановленою формою (і не проти заміни її на електронний вигляд). Проте поправкою 85 було передбачено скасування такої книги, що дало б підставу говорити про необхідність тотальної фіскалізації платників єдиного податку (такі наміри влади), яка і книгу замінить, і забезпечить контроль за діяльністю з боку контролюючого органу", – пояснює Южаніна.
Вона нагадує, що саме за її пропозицією відповідна поправка (85) була поставлена на підтвердження і не підтримана залом. "А це означає збереження книги обліку з можливістю її ведення в електронному вигляді. Статтею 118 Закону "Про Регламент Верховної Ради України" чітко передбачено, що порівняльна таблиця до законопроекту, підготовленого до другого читання, повинна містити остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним комітетом для прийняття у другому читанні. Тому наслідком відхилення Верховною Радою поправки 85 є прийняття закону в цій частині в редакції першого читання", – наголошує Ніна Южаніна.
Вона застерігає, що всупереч регламенту під час підготовки тексту прийнятого закону на підпис голові парламенту і Президенту головою профільного комітету був сфальсифікований текст закону і свідомо скомпільовано редакцію змін до ведення книги обліку платниками єдиного податку з двох інших поправок.
"Текст поправок 84 і 89 взагалі не голосувався в залі, оскільки його не було в правій колонці таблиці. Це вже навіть не маніпуляція, а підроблення документа, за що передбачено кримінальну відповідальність. Закон не може так готуватися", – обурюється Южаніна.
ФОПы, работающие с наличкой, могут в эту книгу рисовать, что угодно. Хоть в бумажную, хоть в электронную. Увидеть реальные обороты просто нереально. Так делают ВСЕ - знаю о чем говорю! Поэтому единственный выход - это именно РРО для ВСЕХ, кто работает с наличкой. Это нормальная практика в европейских странах - у каждого есть кассовый аппарат. Но, во-первых, РРО не должны стоить по 10 тыс. грн. (потому что не может китайский принтер, стоимостью от 80 до 300 баксов в рознице, превращаться в руках наших умельцев в РРО стоимостью от 280 до 500 и выше баксов). В идеале государство должно освобождать от налога на часть стоимости РРО. И во-вторых, надо приводить законы в разумную форму, без всякого бреда вроде вклеивания Z-отчетов, и штрафов за всякую нелепую хрень, вроде несоответствия суммы в ящике и суммы по Х-отчету. Штраф должен быть один - только за невыдачу чека или несоответствие реальной суммы и суммы в чеке (контрольная закупка в помощь). А то штрафуют за ошибку на копейку и закрывают глаза на миллионы.
А "ЄС" передала позови до судів (чи яка там процедура) ?
Бухгалтерша порошенковская это диагноз.
И напоминаю вам, дебилы, что Зеленский подписал сфальсифицированный "Закон об упрощении для предпринимателей" текст которого ПОСЛЕ голосования был изменен на подпись.
А сутностей правильних тут пару :
1- у першу чергу треба розбиратися з великими платниками податків - та ... не вдається - там і лобістів-депутатів купа ...., а у суди - купка адвокатів з чемоданчиками для судів ... Державні інтереси - пролітають
2-для деяких підприємців - це зовсім не проблема (наприклад я тримав майстерні по ремонту комп"ютерів з 1995 по 2018 і для мене -це не проблема !) А як бути 60-літньому одинокому ремонтнику взуття чи 70-річній власниці торгового кіоска , чи і т.д. і т.п. ???
А не треба по усій країні - у себе у мікрорайоні подивітся -дуже багато знайдете !
А ті що числяться аграріями - підприємцями ?
сейчас у власти шулера и напёрсточники...