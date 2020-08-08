Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер

Спроби Російської Федерації переглянути свою роль в "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі викликають стурбованість у Європейському Союзі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер.

"Розвиток ситуації, яку бачимо останнім часом, викликає стурбованість. Я б назвав це спробами Росії переглянути свою роль в" нормандському форматі" і ТГК, а можливо навіть і надати їй нового змісту", - сказав Едерер.

Він зазначив, що ознаками таких змін є позиція, зайнята делегацією РФ під час останнього раунду переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні, а також недавній лист Дмитра Козака його німецькому колезі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна робить все для миру на Донбасі, а якщо не вийде, весь світ побачить, хто винен, - Єрмак

Посол ЄС підкреслив, що Росія від початку "брала участь у "нормандському форматі" і ТКГ як сторона конфлікту на сході України", що не узгоджується з озвучуваними останнім часом від російської сторони заявами, що бойові дії на Донбасі - це внутрішньоукраїнський конфлікт.

"31 липня прессекретар президента Пєсков зробив заяву, в якому офіційно спростував припущення про можливий вихід Росії з" нормандського формату". Мені здається, ця заява була важливою, своєчасною і її можна тільки вітати, оскільки будь-які, навіть віддалені, натяки на можливу відмову Росії від своїх обов'язків у "нормандському форматі" або Тристоронній контактній групі або на "Rus-exit" з цих форматів можуть негативно позначитися на врегулювання конфлікту", - додав Едерер.

Коментуючи постанову Верховної Ради України, згідно з якою спеціальний статус Донбасу може бути надано тільки після того, як київська влада отримає контроль над кордоном з Росією, посол ЄС зазначив, що "всім необхідно знову звернутися до Мінських угод".

"У них чітко прописана у деяких випадках послідовність кроків", - сказав він.

Також читайте: Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група