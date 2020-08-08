УКР
Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер

Спроби Російської Федерації переглянути свою роль в "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі викликають стурбованість у Європейському Союзі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер.

"Розвиток ситуації, яку бачимо останнім часом, викликає стурбованість. Я б назвав це спробами Росії переглянути свою роль в" нормандському форматі" і ТГК, а можливо навіть і надати їй нового змісту", - сказав Едерер.

Він зазначив, що ознаками таких змін є позиція, зайнята делегацією РФ під час останнього раунду переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні, а також недавній лист Дмитра Козака його німецькому колезі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна робить все для миру на Донбасі, а якщо не вийде, весь світ побачить, хто винен, - Єрмак

Посол ЄС підкреслив, що Росія від початку "брала участь у "нормандському форматі" і ТКГ як сторона конфлікту на сході України", що не узгоджується з озвучуваними останнім часом від російської сторони заявами, що бойові дії на Донбасі - це внутрішньоукраїнський конфлікт.

"31 липня прессекретар президента Пєсков зробив заяву, в якому офіційно спростував припущення про можливий вихід Росії з" нормандського формату". Мені здається, ця заява була важливою, своєчасною і її можна тільки вітати, оскільки будь-які, навіть віддалені, натяки на можливу відмову Росії від своїх обов'язків у "нормандському форматі" або Тристоронній контактній групі або на "Rus-exit" з цих форматів можуть негативно позначитися на врегулювання конфлікту", - додав Едерер.

Коментуючи постанову Верховної Ради України, згідно з якою спеціальний статус Донбасу може бути надано тільки після того, як київська влада отримає контроль над кордоном з Росією, посол ЄС зазначив, що "всім необхідно знову звернутися до Мінських угод".

"У них чітко прописана у деяких випадках послідовність кроків", - сказав він.

Також читайте: Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група

+15
Сім'я Порошенків відвідали поранених у шпиталі. Справжній головнокомандувач висловив пораненим повагу і підтримку: - Країна віддає шану і повагу воїнам.
Волонтерка Наталія Юсупова:
- Зеленський жодного разу не відвідав поранених військових.
08.08.2020 12:00 Відповісти
+13
Мі-мі-мі, киця :3

Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 4260
08.08.2020 11:55 Відповісти
+13
Не забудь-те поздоровити свого говнокомандующєго , зебіли .. .
Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 4501 .
08.08.2020 11:59 Відповісти
Хто там ще не бєспокоілся?
08.08.2020 11:31 Відповісти
Главзебілу все какая разница.
08.08.2020 11:40 Відповісти
Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 2580
08.08.2020 11:58 Відповісти
.....постановление Верховной Рады Украины, согласно которому специальный статус Донбассу может быть предоставлен только после того, как киевские власти получат контроль над границей с Россией......так выпьем же за то, шо б смелые мечты всегда совпадали со скромными возможностями!
08.08.2020 12:26 Відповісти
Ну, «наша влада», абсолютно спокійна, щодо цього.
08.08.2020 11:51 Відповісти
Звичайну чи крайню?
08.08.2020 11:31 Відповісти
Попытки России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе вызывают обеспокоенность, - посол Евросоюза в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 2269
08.08.2020 11:34 Відповісти
08.08.2020 11:47 Відповісти
знают все и взрослые и дети,
что рашизм шагает по планете...
08.08.2020 11:35 Відповісти
Попытки России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе вызывают обеспокоенность, - посол Евросоюза в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 4746
08.08.2020 11:36 Відповісти
Попытки России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе вызывают обеспокоенность, - посол Евросоюза в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 2403
08.08.2020 11:40 Відповісти
Мі-мі-мі, киця :3

Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 4260
08.08.2020 11:55 Відповісти
08.08.2020 12:00 Відповісти
Уточните, пожалуйста, обеспокоенность или. всё же, озабоченность?
08.08.2020 11:37 Відповісти
шоб у этого клоуна на пятке 21-ый палец вырос.
08.08.2020 11:46 Відповісти
І шоб він тебе і таких як ти, нею копнув у дупу.
08.08.2020 11:57 Відповісти
Вроде не плохо, но надо исправить...Нет "киевских" властей,есть Украинская власть или власть Украины!
08.08.2020 11:50 Відповісти
*****************...
08.08.2020 11:55 Відповісти
Извиняюсь что не по теме но рвет !
Зеленский съездил на передовую проверить соблюдение перемирия ...

***
Так щоб ви розуміли, приблизно відстань від Бахмута до лінії фронту.
Цікаво кого і що перевіряв наш потерпілий ?

Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 5929
08.08.2020 11:56 Відповісти
Что бы понимал Бахмут от наших передовых позиций очень близко . А допустим океана Марика от позиций денере не более 10 км . О дальности стрельбы арты наверное знаешь
08.08.2020 11:59 Відповісти
где у нас НА ПЕРЕДОВОЙ окопы такие по пояс "не лоху" у которого рост 1.64 ???
Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 5356
08.08.2020 12:04 Відповісти
Скоріше за все "надцята" лінія, все заросло давно
08.08.2020 12:25 Відповісти
Сім'я Порошенків відвідали поранених у шпиталі. Справжній головнокомандувач висловив пораненим повагу і підтримку: - Країна віддає шану і повагу воїнам.
Волонтерка Наталія Юсупова:
- Зеленський жодного разу не відвідав поранених військових.
08.08.2020 12:00 Відповісти
А озабоченность?
08.08.2020 11:57 Відповісти
Не забудь-те поздоровити свого говнокомандующєго , зебіли .. .
Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 4501 .
08.08.2020 11:59 Відповісти
це точно.
08.08.2020 12:02 Відповісти
ну, тобой он точно не командующий ! А вот простые бойцы на фронте уважают своего президента Зеленского.
08.08.2020 12:07 Відповісти
не звизди
08.08.2020 12:10 Відповісти
За що .?? За те що кинув вмирати бійця , нещодавно . ? Чи за те що заборонив відкривати вогонь по кацапах , у відповідь .? Чи за бігання від повісток ? .
08.08.2020 12:13 Відповісти
а бойцы об этом знают ?
08.08.2020 12:13 Відповісти
ты ж видишь, боец снисходительно улыбается... как старший, дарящий неразумному подростку цацу... обидно - да. Ведь бубочка в этом берете скоро на сцену выскочит и будет отпускать насмешки... причем на сцене где-нибудь в архангельске или тарко-сале
08.08.2020 12:22 Відповісти
ты, ****, тока проснулась?
08.08.2020 11:59 Відповісти
Требую от Европы выразить ГЛУБОКУЮ обеспокоенность!
08.08.2020 12:00 Відповісти
Что бы понимал Бахмут от наших передовых позиций очень близко . А допустим океана Марика от позиций денере не более 10 км . О дальности стрельбы арты наверное знаешь
08.08.2020 12:02 Відповісти
... президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции объединенных сил, чтобы проверить, как соблюдается режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У нас ПЕРЕДОВАЯ за 10 км ?????????????????????????????????????
08.08.2020 12:07 Відповісти
та чув вже о 11:59
08.08.2020 12:16 Відповісти
Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды.
08.08.2020 12:09 Відповісти
Лично меня куда сильнее пугают попытки предателей из украинской власти любой ценой замять войну на Бомбасе ...
Эти Ермаки , Шмыгали и прочая , прочая ...несть им числа ...
08.08.2020 12:18 Відповісти
так чего ты топил против Пороха пять лет як скаженый ?
08.08.2020 13:24 Відповісти
Для корисних ворогові ідіотів, яких, як і *****, корчить від ЄС:

"Обєспокоєності" світової демократії призвели до того, що середня зарплата в Рашці зараз ВТРОЄ МЕНША в порівнянні з Польщею. У якої немає золота, алмазів, урану, нафти і газу.
08.08.2020 12:42 Відповісти
Я может кому-то секрет открою, но Россия изначально не признавала себя участником конфликта на Донбассе и всегда делала вид, что она посредник, я хз о каком пересмотре роли и каких последних заявлениях тут втирают.
08.08.2020 13:13 Відповісти
Там руцькЫй дух, там всрусью пахнет..
08.08.2020 13:46 Відповісти
Уже давно не смешно, весь мир знает, что бес путлер агрессор, тысячу раз все об этом талдычат, а у москалей видимо головы чугунные, непробиваемые.
08.08.2020 13:47 Відповісти
 
 