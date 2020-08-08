Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер
Спроби Російської Федерації переглянути свою роль в "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі викликають стурбованість у Європейському Союзі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер.
"Розвиток ситуації, яку бачимо останнім часом, викликає стурбованість. Я б назвав це спробами Росії переглянути свою роль в" нормандському форматі" і ТГК, а можливо навіть і надати їй нового змісту", - сказав Едерер.
Він зазначив, що ознаками таких змін є позиція, зайнята делегацією РФ під час останнього раунду переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні, а також недавній лист Дмитра Козака його німецькому колезі.
Посол ЄС підкреслив, що Росія від початку "брала участь у "нормандському форматі" і ТКГ як сторона конфлікту на сході України", що не узгоджується з озвучуваними останнім часом від російської сторони заявами, що бойові дії на Донбасі - це внутрішньоукраїнський конфлікт.
"31 липня прессекретар президента Пєсков зробив заяву, в якому офіційно спростував припущення про можливий вихід Росії з" нормандського формату". Мені здається, ця заява була важливою, своєчасною і її можна тільки вітати, оскільки будь-які, навіть віддалені, натяки на можливу відмову Росії від своїх обов'язків у "нормандському форматі" або Тристоронній контактній групі або на "Rus-exit" з цих форматів можуть негативно позначитися на врегулювання конфлікту", - додав Едерер.
Коментуючи постанову Верховної Ради України, згідно з якою спеціальний статус Донбасу може бути надано тільки після того, як київська влада отримає контроль над кордоном з Росією, посол ЄС зазначив, що "всім необхідно знову звернутися до Мінських угод".
"У них чітко прописана у деяких випадках послідовність кроків", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
что рашизм шагает по планете...
Зеленский съездил на передовую проверить соблюдение перемирия ...
***
Так щоб ви розуміли, приблизно відстань від Бахмута до лінії фронту.
Цікаво кого і що перевіряв наш потерпілий ?
Волонтерка Наталія Юсупова:
- Зеленський жодного разу не відвідав поранених військових.
.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
У нас ПЕРЕДОВАЯ за 10 км ?????????????????????????????????????
Эти Ермаки , Шмыгали и прочая , прочая ...несть им числа ...
"Обєспокоєності" світової демократії призвели до того, що середня зарплата в Рашці зараз ВТРОЄ МЕНША в порівнянні з Польщею. У якої немає золота, алмазів, урану, нафти і газу.