За добу в ЗСУ зафіксовано 21 новий випадок COVID-19, хворіє 301 особа

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 21 новий випадок захворювання на COVID-19, хворіє 301 людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

Станом на 10.00 08 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 301 особа.
Всього за час пандемії одужало – 675 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 789 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 143 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов ініціює посилення контролю за карантинними заходами: "Бачимо дуже істотне погіршення ситуації"

За минулу добу зареєстровано 21 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Національний Військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, військовий госпіталь м.Рівне – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби -15 осіб (Київська область – 3 військовослужбовці, Львівська область – 5 військовослужбовців, Харківська область – 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 2 військовослужбовці, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 2 працівники ЗСУ).

Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек - Цензор.НЕТ 6246

За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек - Цензор.НЕТ 1826
показати весь коментар
08.08.2020 12:26 Відповісти
Судя по всему задача Зеленского как можно дольше удерживать народ от массового сопротивления пока его окружение уже понятно кем назначаемое убивает экономику, армию, здоровые политсилы и международную поддержку. В такой ситуации время работает против нас. (с)
показати весь коментар
08.08.2020 12:31 Відповісти
новые летний берцы для ВСУ.. в этом году, массово пойдут на склады, а фактически выдавать на руки начнут в начале следующего года..
За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек - Цензор.НЕТ 2956
показати весь коментар
08.08.2020 12:33 Відповісти
 
 