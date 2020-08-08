УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9079 відвідувачів онлайн
Новини
2 147 6

Забудовники не хочуть "відродження" ліквідованої ДАБІ через суд, - Глава Ради асоціації "КУБ" Кватерчук

Забудовники не хочуть "відродження" ліквідованої ДАБІ через суд, - Глава Ради асоціації "КУБ" Кватерчук

Асоціація будівельників "Коло українських будівельників" (КУБ) стурбована намаганням в судовому порядку скасувати ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини про це на зустрічі представників влади з будівельним бізнесом з нагоди Дня будівельника, що відбулася під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявив глава Ради асоціації "КУБ" Юрій Кватерчук.

Зокрема, звертаючись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Кватерчук подякував йому за можливість взяти участь в обговоренні майбутнього реформи містобудування, а також висловив підтримку рішенню ліквідувати ДАБІ. "Ми вдячні вашій команді за те, що ви виконуєте свої обіцянки", - зазначив Кватерчук.

Глава Ради асоціації "КУБ" зазначив, що ліквідація ліцензування та заміна ліцензій сертифікацією відповідальних за інжиніринг професіоналів це дуже хороший сигнал для ринку.

Крім того, Кватерчук розповів, що в асоціації активно обговорювалося питання обов'язкового будівельного страхування і висловив спільну думку: страхування повинно бути добровільним як альтернатива дозвільної системи.

"Що стосується реформи, хотів би відзначити наступні новації: Державна інспекція містобудування та Державна сервісна служба в містобудуванні матимуть характер альтернативності і центральний орган і місцеві органи самоврядування будуть виконувати видачу дозволів і контрольні функції", - зазначив глава ради асоціації "КУБ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубаров Шмигалю: гуманітарна катастрофа в Криму від російської окупації, а не через відсутність дніпровської води

Окремо глава Ради асоціації "КУБ" торкнувся бажання деяких "груп" згорнути реформу. "Нам стало відомо, що до суду подано позов про скасування постанов Кабінету Міністрів України №№ 218 і 219, якими ліквідовано ДАБІ та створені нові органи Державна інспекція містобудування та Державна сервісна служба містобудування. 12 серпня вже відбудеться судове засідання і певні групи впливу зацікавлені в позитивному вирішенні цього судового процесу ".

Зі свого боку Денис Шмигаль запевнив, що зазначені постанови були прийняті відповідно до чинного законодавства і висловив упевненість, що суд підтвердить законність рішень Кабміну. "Ми ніде не перевищували своїх повноважень, дякую за таку стурбованість. Думаю, ми правомірність цих постанов відстоїмо", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, в березні цього року президент і прем'єр-міністр дали старт реформі містобудування. Кабінет міністрів на засіданні 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

У липні Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом щодо визнання незаконним зазначених постанов уряду.

Кабмін (14384) будівництво (3081) Шмигаль Денис (4819)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі доїльні, на кшталт ДАБІ, слід всі розігнати к нєбеням !!))
показати весь коментар
08.08.2020 13:01 Відповісти
да не неси херню .... в сутки только в Одессе выявляют 15-20 нахалстроев и далеко не собачьи будки.... а высотки так вот тебе задам вопрос когда вот эти нахалстрои без всякого контроля настроят а они от ветра рухнут и будут сотни людей жертвы мертвые и раненные что ты тогда орать то будешь...??
показати весь коментар
08.08.2020 13:32 Відповісти
Пренеприятнейшее известие, дорогие друзья. Еще в отношение одного морального лидера и светоча антикоррупционной мысли составлен протокол о коррупции.
После признания судом виновным в коррупции директора НАБУ Сытника, протокол составлен и на принадлежащего ему на праве частной собственности Шабунина.
Фигурант, будучи членом комиссии по отбору главы НАЗК, забыл своевременно подать декларацию, за что был пойман и задокументирован. От показаний отказался, сославшись на ст.63 Конституции.
Абсолютная девальвация внешнего управления, активизма и наносного антикоррупционерства. Прекрасный конец..)
показати весь коментар
08.08.2020 14:51 Відповісти
тю, це - не той КУБ (клуб українського бізнесу).
показати весь коментар
08.08.2020 15:18 Відповісти
КУБ - Країна Успішного Бізнесу https://kub.pb.ua/
показати весь коментар
08.08.2020 15:26 Відповісти
Недореформаторы! Грабят земли КС района
показати весь коментар
09.02.2021 15:09 Відповісти
 
 