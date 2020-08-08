Кабмін до 30 серпня закрив КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом із метою запобігання поширенню на території України COVID-19, - Немчінов

Уряд України ухвалив рішення про тимчасове припинення роботи КПВВ на адміністративному кордоні в тимчасово окупованим Кримом.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов за підсумками позачергового засідання уряду в суботу, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення направлено на запобігання поширенню на території України COVID-19.

"Таким чином, тимчасово припиниться з 08 год. 00 хв. 9 серпня 2020 р. до 08год. 00 хв. 30 серпня 2020 р. робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску

громадян України та членів їх сімей:

- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;

- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;

- осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".