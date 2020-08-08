УКР
Кабмін до 30 серпня закрив КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом із метою запобігання поширенню на території України COVID-19, - Немчінов

Уряд України ухвалив рішення про тимчасове припинення роботи КПВВ на адміністративному кордоні в тимчасово окупованим Кримом.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов за підсумками позачергового засідання уряду в суботу, інформує  Цензор.НЕТ.

Рішення направлено на запобігання поширенню на території України COVID-19.

"Таким чином, тимчасово припиниться з 08 год. 00 хв. 9 серпня 2020 р. до 08год. 00 хв. 30 серпня 2020 р. робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску
громадян України та членів їх сімей:
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;
- осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

 Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

 Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".

+4
Як же тепер шастать кримнашам до бандер за калбасою, молочкою та ліками?
08.08.2020 13:06 Відповісти
+3
А что друг Обнулянта - Медведчук?! Или его отнесут к лицам, обеспечивающих защиту национальных интересов?))
08.08.2020 13:07 Відповісти
+2
Сподіваюсь на ************* *****, медведчуеа, ця заборона також буде...
08.08.2020 12:57 Відповісти
Кабмин первым делом должен Шмыгаля уволить а потом уже работать на благо Украины без этого коллаборанта
08.08.2020 12:50 Відповісти
Сподіваюсь на ************* *****, медведчуеа, ця заборона також буде...
08.08.2020 12:57 Відповісти
Він повернеться через Керч-Ростов !!))
08.08.2020 12:59 Відповісти
Своих зелебобики не трогают, им можно хоть челез Луну на личном самолете
08.08.2020 16:43 Відповісти
Нехай щастить!!!)))
08.08.2020 12:58 Відповісти
Закрыть до полного освобождения и мертвеччилу назад не впускать!
08.08.2020 13:01 Відповісти
Навіть не сподівайся,шлях Керч-Ростов вільний ,тому ця потвора з"явиться в Україні незабаром !!))
08.08.2020 13:04 Відповісти
Навіщо такий "гак", воно літачком прилетить.
08.08.2020 18:23 Відповісти
Як же тепер шастать кримнашам до бандер за калбасою, молочкою та ліками?
08.08.2020 13:06 Відповісти
тут все дело в шлепках - синие? - хлопцы в кацапию бухать поплыли....

красные? - товарищи с нижнего тагила танки на Украину поубивать делают....
08.08.2020 13:23 Відповісти
можна погрызть прапеллер у крейсера мацква...
калоша обросла илом - казапский завтрак
08.08.2020 13:41 Відповісти
А что друг Обнулянта - Медведчук?! Или его отнесут к лицам, обеспечивающих защиту национальных интересов?))
08.08.2020 13:07 Відповісти
а ничего ведь"Таким образом, временно прекратится с 8.00 9 августа 2020 г.до 8.00 30 августа 2020 г. работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:..место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома"Источник: https://censor.net/n3212629 так что у него усьо в порядкеИсточник: https://censor.net/n3212629
08.08.2020 13:13 Відповісти
Да, увы...
08.08.2020 13:20 Відповісти
Його впустять. Закон стосується людей, а не тварин.
08.08.2020 16:40 Відповісти
Супер!!! Пусть Украина не мешет Медведчуку с ШОБЛОМ!!!
08.08.2020 13:28 Відповісти
Сравнивая количество новых заражений в Крыму и в Украине на 100 000 населения - становится странно что инициатива исходит именно от Украины, а не от Крыма.
08.08.2020 13:44 Відповісти
Це як порівнювати, якщо вірити російським цифрам це одне, а от наприклад Роснадзор забороняє дітям з росії їздити в Крим чомусь.
08.08.2020 15:33 Відповісти
Ещё и с Лугандой и Лаптестаном надо закрыть! А Медвейчуку желаю заразится и сдохнуть!
08.08.2020 13:44 Відповісти
....мост построили , теперь ч\з Ростов , Воронеж , Белгород , Харьков и прямиком на Одессу к теще !!! для росии 1000 верст не РАССТОЯНИЕ !!! да , крысчане ???
08.08.2020 15:48 Відповісти
Только нужно будет обьяснить как из Крыма в рашку попал)))
08.08.2020 16:32 Відповісти
Странно и трусливо как то выглядит, ведь оккупанты раньше закрыли границу с Крымом,
08.08.2020 15:59 Відповісти
Гулять так гулять, закройте ещё КПВВ на Данбассе, нехай не шастают. Ну хотя бы под предлогом линьки раков.
08.08.2020 18:26 Відповісти
А как же , Медведчук будет возвращаться
08.08.2020 21:27 Відповісти
 
 