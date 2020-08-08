УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8860 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
6 756 83

Жителі Криму можуть отримати шенгенську візу тільки в Україні, - посол ЄС у Росії Едерер

Жителі Криму можуть отримати шенгенську візу тільки в Україні, - посол ЄС у Росії Едерер

Російські паспорти, видані в Криму, не приймаються під час звернення за шенгенською візою, жителі регіону можуть її отримати в консульствах країн ЄС в Україні.

Про це заявив посол ЄС в Росії Маркус Едерер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз не визнав і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Це означає, що російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не визнаються і не приймаються під час звернення за шенгенською візою", - сказав Едерер.

Дипломат зазначив, що у жителів Криму є можливість отримати шенгенську візу.

"Для цього необхідний або закордонний паспорт, виданий російською владою до незаконної анексії, або український закордонний паспорт. У будь-якому разі жителі Криму мають подавати заяву на візу в консульства країн ЄС, розташовані в Україні, а не в Росії", - додав посол ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін до 30 серпня закрив КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом із метою запобігання поширенню на території України COVID-19, - Немчінов

"І до речі, якщо у жителя Криму є український біометричний паспорт, то він або вона можуть в'їжджати в ЄС без візи, оскільки з 2017 року між ЄС і Україною діє безвізовий режим для власників біометричних паспортів", - зазначив Едерер.

Крим (14241) Шенген (127) безвізовий режим (1348) Євросоюз (14174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
они ж камней хотели, а не виз! нафига шлюхам визы? тем более в ненавистный ими ЕС
показати весь коментар
08.08.2020 13:15 Відповісти
+18
А зачем жителям Крыма шенгенская виза? Зачем им вообще НАТОвская и загнивающая гейропа? На Байкал пусть чешут, голову оздоровляют. Сибирь, Урал, Алтай, Хабаровск
показати весь коментар
08.08.2020 13:13 Відповісти
+18
Жители Крыма могут получить шенгенскую визу только в Украине, – посол ЕС в России Эдерер - Цензор.НЕТ 7568
показати весь коментар
08.08.2020 13:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, что остаётся?

- Таити. Таити... Не были мы ни на каком Таити.. Нас и здесь неплохо кормят. (с)
показати весь коментар
08.08.2020 13:09 Відповісти
они ж камней хотели, а не виз! нафига шлюхам визы? тем более в ненавистный ими ЕС
показати весь коментар
08.08.2020 13:15 Відповісти
Проте вони маю право вмерти в Расєї !!))
показати весь коментар
08.08.2020 13:41 Відповісти
Но поить уже перестали...
показати весь коментар
08.08.2020 15:35 Відповісти
Ласкаво просимо, хоча при нашому найвпливовішому точно отримають. Не зважаючи на друге кацапське громадянство.
показати весь коментар
08.08.2020 13:09 Відповісти
Вава каже тамжінашілюді.
показати весь коментар
08.08.2020 13:13 Відповісти
Ти так і не довів що він мій. Тому так і залишаєшся в списку тріпачів з порядковим номером 3
показати весь коментар
08.08.2020 13:56 Відповісти
Ось такий нежданчик кримнашам.
показати весь коментар
08.08.2020 13:10 Відповісти
2 тыс деревянных замена паспорта с пропиской под Краснодаром, не дороже двух горстей камней. Уже кто хотел тот давно сделал
показати весь коментар
08.08.2020 14:42 Відповісти
Пулю в голову , а не визу ...
Крысы никому не нужны , кроме учёных . Но даже у них особые крысы , их выращивают на особых фермах .
А такие , доморощенные в руськом мире - никому .
показати весь коментар
08.08.2020 13:11 Відповісти
А хер им а не визу.
показати весь коментар
08.08.2020 13:11 Відповісти
А зачем жителям Крыма шенгенская виза? Зачем им вообще НАТОвская и загнивающая гейропа? На Байкал пусть чешут, голову оздоровляют. Сибирь, Урал, Алтай, Хабаровск
показати весь коментар
08.08.2020 13:13 Відповісти
Жители Крыма могут получить шенгенскую визу только в Украине, – посол ЕС в России Эдерер - Цензор.НЕТ 7568
показати весь коментар
08.08.2020 13:15 Відповісти
в Магадааан!!
показати весь коментар
08.08.2020 13:31 Відповісти
На південне узбережжя ....моря Лаптьових, будут там лапті відмочувати !!))
показати весь коментар
08.08.2020 13:39 Відповісти
Хабаровск то Украина!! незя туда мышевафлям!
показати весь коментар
08.08.2020 13:39 Відповісти
В какую страну Евросоюза крымчанин может получить визу в Симферополе? )))
показати весь коментар
08.08.2020 13:21 Відповісти
В Симферополе не может, зато может в Краснодаре. Что это принципиально меняет?
показати весь коментар
08.08.2020 16:08 Відповісти
Здесь говорится не о том, кому выдавать визы, это действительно решают консульства,а о том, где их можно получать. Жители Крыма могут их получить только в консульствах на территории Украины, так как никто в Европе не признал законность аннексии Крыма. А уж кому выдать визу, а кому нет, действительно решат в консульстве. Понятно объяснила?
Среди жителей Крыма достаточно пронырливых людей, получивших и прячущих под подушкой украинский биометрический паспорт. Так вот им, как и другим гражданам Украины, вообще не нужны никакие визы для поездок в Шенгенскую зону.
показати весь коментар
08.08.2020 13:26 Відповісти
"Понятно объяснила?". Какой апломб, однако.
Вчитайтесь, уважаемая. Необходим или загранпаспорт, выданный Ракой ДО аннексии, или украинский з/паспорт. Т.е., того условия, чтобы консульское учреждение находилось в Украине, необходимо, но недостаточно.
показати весь коментар
08.08.2020 13:38 Відповісти
Про тех, кто получал российский загранпаспорт до аннексии и жил при этом в Крыму или живёт там сейчас, речи не идёт. Это были граждане России, жившие в Украине до аннексии. Такие граждане и сейчас живут по всей Украине. Речи идёт о крымчанах, которых ЕС считает гражданами Украины, несмотря на всякие фокусы с присоединением Крыма а России и выдачи им российских паспортов.
показати весь коментар
08.08.2020 15:16 Відповісти
"Про тех, кто получал российский загранпаспорт до аннексии и жил при этом в Крыму или живёт там сейчас, речи не идёт."

Про таких, в частности, речЬ тоже идёт. Консульствам без разницы, чей гражданин обращается к ним за визой. Только чтобы, как минимальное условие, паспорт был законный.
показати весь коментар
09.08.2020 06:29 Відповісти
Все прелести и удобства абхаззко-преднистровской жизни...
показати весь коментар
08.08.2020 13:14 Відповісти
В принципе - всё было предопределенно .
Если бы им Европа не запретила Шенген , это сделали бы зольдаты НАТО .
В любом случае рюський мир тут не причём.
А уж тем более они сами .
Это рок , судьба , кисмет ...
показати весь коментар
08.08.2020 13:20 Відповісти
Хорошо устроились крымчане с паспортами Украины и РФ, как Труфальдино из Бергамо
показати весь коментар
08.08.2020 13:27 Відповісти
шкловский убийца еще 26 лет назад продал Беларусь московии , за это получает подачки от своих кремлевских хозяев и бросает крохи рядовым беларусам , которые не имеют ни своего мнения , ни гордости , ни воли к переменам
показати весь коментар
08.08.2020 13:44 Відповісти
К каким переменам должны стремиться белорусы? Как в Украине, деиндустриализировать экономику, все разворовать и раздать барыгам?
показати весь коментар
08.08.2020 14:01 Відповісти
Курс на Евросоюз и НАТО, декоммунизация, дерасеизация - вот к этому надо стремиться !
показати весь коментар
08.08.2020 14:04 Відповісти
Ну ты же поехал.В чем проблема?😂
показати весь коментар
08.08.2020 14:20 Відповісти
под впн оно поехало, сидит в ****** росейских и клаву дрочит
показати весь коментар
08.08.2020 15:18 Відповісти
Знаю.Люблю наблюдать,как они этого стесняються😄
показати весь коментар
08.08.2020 15:53 Відповісти
Языком пиз*еть не мешки ворочать!!!!!!!
показати весь коментар
08.08.2020 13:45 Відповісти
Мразь хитрозачьосаная! Посмоторим, как ты обороняться будешь от *уйла!
показати весь коментар
08.08.2020 14:04 Відповісти
Получая украинские документы, они тем самым подтверждают украинское гражданство. А посколькц двойное гражданство у нас вне закона, автоматически отказываются от московитского. И кем будет населен Крым? Гражданами Украины
показати весь коментар
08.08.2020 13:44 Відповісти
Паспорт ЕС, это не западло! можно ехать в Европу и работать и жить в любой стране)
папорт Рохляндии это тавро на всю жизнь и печать на лбу
внимание ********!!!
показати весь коментар
08.08.2020 13:56 Відповісти
Гм... А ты помнишь сервис в Крыму? Они не хотят работать, они хотят получать кацапскую пенсию и ни хрена не делать! Поэтому ехать на заработки в ЕС - это не про них!
показати весь коментар
08.08.2020 19:59 Відповісти
там мутно со вторым гражданством, ибо все чем Украина может пригрозить это лишить гражданства Украины при выявлении факта второго гражданства, но она не может лишить человека гражданства другой страны. Все что делает Украина в рамках отсутствия второго гражданства, это не признает ваше второе гражданство считая вас только гражданином Украины, но вы остаетесь подданым ваших других стран. Поверьте человеку с опытом
Кстати Украина рассматривает принятия второго гражданства, ибо то что нельзя запретить лучше легализовать и попытаться на это что то зароботать, поищите в гугле.
показати весь коментар
08.08.2020 16:08 Відповісти
Это закончится для нее печально .Почему у нас успешно смогли запретить почти все что позволено гражданам стран Запада , а вот то что действительно НЕЛЬЗЯ разрешать нужно обязательно легализовывать , просто потому шо ,,так нужно" .Кому это нужно и зачем ? Но точно что не Украине и украинцам
показати весь коментар
08.08.2020 17:52 Відповісти
Не совсем так .Это приятное заблуждение . Кацапы так сделали специально чтобы проводить свою экспансию в соседние страны которые они считают частью ссср , а себя его наследниками и претендуют на их территории
показати весь коментар
08.08.2020 17:49 Відповісти
Крымчанам давно уже выдают паспорта с местом выдачи Краснодар. Не смешите.
показати весь коментар
08.08.2020 13:53 Відповісти
Навіть я знаю, що Євросоюз не дає візи жителям Криму на території Росії і не спрацьовує місце проживання. Про це вже писали.
показати весь коментар
08.08.2020 13:57 Відповісти
Значит будут в Москву за штампиком летать, они ж богачи все там)
показати весь коментар
08.08.2020 13:57 Відповісти
А смысл ? Кто мешает крымчанам поехать в Херсон, получить украинскую биометрику и ездить в ЕС по безвизу ?
показати весь коментар
08.08.2020 14:03 Відповісти
Кацапский пачпорт по логике вещей им мешает . Ведь в Украине запрещено двойное и более гражданство и чтобы легально получить украинский паспорт крымчанин должен по логике вещей написать перед этим отказ от рассейского и предоставить в украинские гос. органы все бумаги подтверждающие что его отказ рассейскими гос.службами удовлетворен ! НО поступают так вероятно единицы , а большинство крысм попросту обходят это требование вероятно за взятку украинскому чиновнику тут на месте , и преспокойно имеют два паспорта и два гражданства , т.к по кацапским законам это не запрещается
показати весь коментар
08.08.2020 17:45 Відповісти
Зачем им шенген???, они по золотому кольцу будут водку бухать....
показати весь коментар
08.08.2020 13:53 Відповісти
В смысле - выдавать ? Разве у них кто-то отбирал украинские паспорта ?
показати весь коментар
08.08.2020 13:59 Відповісти
Да, в 2014-м году при выдаче российских паспортов.
показати весь коментар
08.08.2020 14:05 Відповісти
Кто вам такой бред сказал?)
показати весь коментар
08.08.2020 14:56 Відповісти
ФМС
показати весь коментар
08.08.2020 14:35 Відповісти
Никто не забирал))) Рашики не рискнули)
показати весь коментар
08.08.2020 14:57 Відповісти
ну им нужны биометрические украинские загран паспорта, такие выдавали только с 2017. Ну и кроме того содержать два загран паспорта это головная боль, и необходимость бегать за загран паспортом в два раза чаще. Я когда в очередной раз надо идти за канадским чуть не плачу при мысле от очередей.
показати весь коментар
08.08.2020 16:15 Відповісти
Не понял, а зачем им вообще визы ? Украинские паспорта там есть у всех, за исключением понаехавших после аннексии. Вот эти понаехавшие - пусть валят обратно в Магадан. А украинские граждане - спокойно получают биометрический паспорт и катаются в ЕС без виз. Шо не так ?
показати весь коментар
08.08.2020 13:58 Відповісти
далеко не у всех.
показати весь коментар
08.08.2020 14:06 Відповісти
При получении паспортов *********, оккупационные власти требовали сдать паспорта Украины. Это по украинскому законодательству они наши граждане, а по факту расиянцы. А подросшее за годы аннексии поколение вообще к Украине никаким боком. Пусть сидят в резервации, которую им устроил ***** и совковая пенсия
показати весь коментар
08.08.2020 14:39 Відповісти
Никто ничего не требовал...
показати весь коментар
08.08.2020 14:59 Відповісти
а ты-то откуда знаешь ? Шо, получил расейский паспорт ?
показати весь коментар
08.08.2020 15:34 Відповісти
Ну я же не в вакууме живу, в отличии от некоторых, чтобы не за 6 лет не узнать элементарного)))
показати весь коментар
08.08.2020 15:40 Відповісти
А то, что пошли они на-й, а не кататься, ************.
показати весь коментар
08.08.2020 16:06 Відповісти
А якого їм в клятому Гейсоюзі робити.
У них є духовний Іркутськ чи Магадан. Хай туди їдуть.
показати весь коментар
08.08.2020 14:07 Відповісти
Зачем крысчане тут нужны? То что у единиц остались паспорта Украины погоды в оккупированном Крыму не делает. Никаких виз. Хотели сдохнуть в Расеи, зачем вам Шенген и Украина.
Жителі Криму можуть отримати шенгенську візу тільки в Україні, - посол ЄС у Росії Едерер - Цензор.НЕТ 1119
показати весь коментар
08.08.2020 14:34 Відповісти
"А я поясню, чому ви iдioтu": російський журналіст звернувся до своїх співгромадян
https://www.pohlyad.pp.ua/a-ia-poiasniu-chomu-vy-idiotu-rosijskyj-zhurnalist-zvernuvsia-do-svoikh-spivhromadian/ Серпень 5, 2020 https://www.pohlyad.pp.ua/author/avtor/ Avtor
Публікуємо мовою оригіналу
Российский блогер и журналист Александр Тверской обратился к своему народу: Никогда я не пойму и не приму этого преступного и неадекватного поведения своего народа по отношению к аннексии Крыма. https://kraina.biz.ua/editor3/53189/?fbclid=IwAR0ID6CVqSkwZ-XLanklv7FDCeke8EQzFzM_3TvCtT7lUz0bPGnt9jPEOQI Джерело


Зачем всё это нужно было конкретной мафии в Кремле - я прекрасно осознаю, а вот реакция народа меня ставит в тупик. Что в вашей жизни изменилось, когда Крым вошёл в состав России?
Вам тесно жить что ли было, мало территории? Или вам кто-то запрещал приезжать в Крым, отдыхать там и нажираться? Или возвращение Крыма отразилось как-то в лучшую сторону на вашем благосостоянии?
Выросли зарплаты, улучшились условия жизни, дороги стали качественные, пенсии повысились? Я пытаюсь найти хоть какое-то рациональное зерно в вашем зверином восторге или в молчаливом и покорном одобрении этого международного преступления, на которое пошла власть. Не нахожу.
Вот, есть у вас теперь Крым. Мировое сообщество отвернулось от России, обложила санкциями, денег в этот Крым ушло немерено за счёт ваших налогов, пенсий и зарплат, жизнь стала ещё хуже, ещё гаже, ещё бессмысленнее.
Для жителей самого Крыма всё тоже стало на порядок печальнее. Денег нет, перебои с продовольствием, электричеством, безработица, курорты развалились окончательно, коррупция под доменом ru расправила свои плечи на полуострове, крымских татар преследуют, российская нищета и разгильдяйство ассимилировалось в Крыму и заняло прочные позиции.
Всем в результате стало жить хуже. Крымчанам, которые ходили на референдум, крымчанам, которые не ходили, крымским татарам, остальным россиянам по всей стране. Кроме власти. Власть чувствует себя на коне. И кому стало легче и лучше в практическом, прагматическом смысле от аннексии Крыма? Никому. Тогда чему вы радуетесь, идиоты?
А я объясню, почему вы идиоты. Вы одобрили международное преступление - это раз. Вы не знаете законов, вы не чтите законы, вам наплевать на всех, кроме вас - это два. Вы позволили пропаганде вас оболванить за несколько месяцев, до аннексии Крыма вы о нём даже не думали, вы не имеете собственного мнения - это три. Условия вашей жизни ухудшились, но вы по-прежнему считаете, что Крым надо было возвращать - это четыре.
Вы боитесь НАТО, но сами сделали всё, чтобы настроить НАТО против себя, вы боитесь, но почему-то ездите отдыхать в страны НАТО, которые живут лучше, чем Россия, вы боитесь, но никогда ни один солдат НАТО не ступил на территорию вашей страны, в отличие от солдат РФ, вы нелогичны, вы параноики - это пять. Вы за торжество исторической справедливости, но вы не знаете историю, вы неучи - это шесть.
А что это за народ, которому для чувства собственного достоинства нужны аннексии, вечное противостояние с миром и ненависть к другим? Что это за народ, который может существовать лишь войной или её предчувствием? Этот народ глубоко больной и несчастный
показати весь коментар
08.08.2020 14:42 Відповісти
Теперь понятно для чего был Майдан. Кто и для чего сдал Крим без единого вистрела
Призрак совка, смердящий трупами, окутал Украину
показати весь коментар
08.08.2020 15:03 Відповісти
Что тебе ясно? Ану, что там в методичке?
показати весь коментар
08.08.2020 16:09 Відповісти
оставить их на 42 года в оренде рашистской, без выдачи украинских паспортов ,или выдача их возможна после возврата Крыма под юрисдикцию Украины согласно всекрымского референдума на котором должно быть 98% явки и голосов крымчан
показати весь коментар
08.08.2020 15:13 Відповісти
1:0 ведёт ЕС.
показати весь коментар
08.08.2020 15:26 Відповісти
.....резервация --- КРЫМ !!!!))))
показати весь коментар
08.08.2020 15:43 Відповісти
На самом деле крымчане легко по российским документам получают шенген. Большинство стран ЕС закрывает на это глаза. https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=56&t=774122
показати весь коментар
08.08.2020 15:45 Відповісти
Виктор Медведчук приехал на территорию Крыма. Об этом рассказал пресс-секретарь нардепа Олег Бабанин.
показати весь коментар
08.08.2020 15:56 Відповісти
Медведчук и раньше отдыхал на полуострове, он признавался, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. Он также заявлял, что считает Крым де-факто российским.
показати весь коментар
08.08.2020 15:57 Відповісти
Должен сказать, дофига туда ездят. И еще хвалят.
показати весь коментар
08.08.2020 16:10 Відповісти
Странно, а на вебкамерах в онлайне совсем другая картина
показати весь коментар
08.08.2020 16:29 Відповісти
Дивлячись із чим зрівнювати. З 12 роком - так взагалі порожньо стало. Я не про це. Я про те, щро людішкі не гидують туди їздити. Мені тошнить зараз від крисму, наприклад.
показати весь коментар
08.08.2020 20:02 Відповісти
а я имел ввиду вебкамеры на КПВВ, никто не едет, они просто закрыты. Хотя у меня есть знакомые которые ездили в прошлом году, а вообще конечно по сравнению с 13 годом едут единицы
показати весь коментар
08.08.2020 20:54 Відповісти
Нехай їдуть по "Золотому кольцу Рассеи Рязань-Казань-Cызрань-Засрань. И чуть в сторону - Спермь!"
показати весь коментар
08.08.2020 16:43 Відповісти
А зачем крысам гейропа? Там же ш геи? Вы ж паРаше хотели умереть?
показати весь коментар
08.08.2020 19:25 Відповісти
вот хитро поступает, обитатель Крыма хочет к людям - будь добр с начало фейс контроль в Украине.
показати весь коментар
09.08.2020 01:08 Відповісти
 
 