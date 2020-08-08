Жителі Криму можуть отримати шенгенську візу тільки в Україні, - посол ЄС у Росії Едерер

Російські паспорти, видані в Криму, не приймаються під час звернення за шенгенською візою, жителі регіону можуть її отримати в консульствах країн ЄС в Україні.

Про це заявив посол ЄС в Росії Маркус Едерер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз не визнав і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Це означає, що російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не визнаються і не приймаються під час звернення за шенгенською візою", - сказав Едерер.

Дипломат зазначив, що у жителів Криму є можливість отримати шенгенську візу.

"Для цього необхідний або закордонний паспорт, виданий російською владою до незаконної анексії, або український закордонний паспорт. У будь-якому разі жителі Криму мають подавати заяву на візу в консульства країн ЄС, розташовані в Україні, а не в Росії", - додав посол ЄС.

"І до речі, якщо у жителя Криму є український біометричний паспорт, то він або вона можуть в'їжджати в ЄС без візи, оскільки з 2017 року між ЄС і Україною діє безвізовий режим для власників біометричних паспортів", - зазначив Едерер.