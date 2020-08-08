Від початку доби в зоні ООС зафіксовано три одиночні постріли з гранатомета з боку найманців РФ, - Міноборони

На Донбасі від початку доби станом на 12:00 зафіксовано три вогневі провокації з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби до опівдня збройні формування Російської Федерації тричі вдалися до вогневих провокацій, вранці здійснивши по одному пострілу з автоматичних гранатометів в районах Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомету — біля населеного пункту Шуми.

Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Водночас, заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та законодавства України.

Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, без втрат, - штаб ООС