1 026 19

Від початку доби в зоні ООС зафіксовано три одиночні постріли з гранатомета з боку найманців РФ, - Міноборони

Від початку доби в зоні ООС зафіксовано три одиночні постріли з гранатомета з боку найманців РФ, - Міноборони

На Донбасі від початку доби станом на 12:00 зафіксовано три вогневі провокації з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби до опівдня збройні формування Російської Федерації тричі вдалися до вогневих провокацій, вранці здійснивши по одному пострілу з автоматичних гранатометів в районах Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомету — біля населеного пункту Шуми.

Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Водночас, заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та законодавства України.

Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає".

+8
Замирення триває,вже гранатомети в хід пішли!!!)))
08.08.2020 13:56 Відповісти
+8
Постреливают! И где перемирие?
08.08.2020 13:58 Відповісти
+8
МамиРиміні вайска

С начала суток в зоне ООС зафиксированы три одиночных выстрела из гранатомета со стороны наемников РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8264
08.08.2020 14:11 Відповісти
08.08.2020 13:56

Замирення триває,вже гранатомети в хід пішли!!!)))
08.08.2020 13:56 Відповісти
вы им эти мины вернули?
08.08.2020 13:57 Відповісти
08.08.2020 13:58

Ви що!! Ніякої агресіі відносно агресора !!))
08.08.2020 13:58 Відповісти
Постреливают! И где перемирие?
08.08.2020 13:58 Відповісти
На папері і в бубочки в голові !!))
08.08.2020 13:59 Відповісти
08.08.2020 13:58

Интересно, а если террористы сделают три "одиночных", "не прицельных" и "не системных" выстрела из гранатомета на Банковой, это тоже не будет считаться нарушением перемирия?
08.08.2020 13:58 Відповісти
08.08.2020 14:01

Ты что хочешь что бы Бубочка обосрался и его кондратий хватил?!
08.08.2020 14:01 Відповісти
08.08.2020 14:07

Гріх сміятися над хворою людиною !!))
08.08.2020 14:07 Відповісти
08.08.2020 14:02

пока мендель не скажет своё золотое слово о этих трёх выстрелах, - инфа ниачом.
08.08.2020 14:02 Відповісти
МамиРиміні вайска

С начала суток в зоне ООС зафиксированы три одиночных выстрела из гранатомета со стороны наемников РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8264
08.08.2020 14:11 Відповісти
Краповий нацюцюрник
08.08.2020 14:13 Відповісти
08.08.2020 14:14

три одиноких, тихих и печальных выстрела из гранатомета
08.08.2020 14:14 Відповісти
08.08.2020 14:36

"Цензор" а что так скромно умалчиваем: "Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 08 серпня 2020 року...Крім того, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу непідконтрольних українському Уряду населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи." https://www.facebook.com/pressjfo.news/
08.08.2020 14:36 Відповісти
08.08.2020 15:16

Пока все идет по плану Украиньі , не Кремля.
08.08.2020 15:16 Відповісти
08.08.2020 15:57

Тебе когда-нибудь прилетал выстрел из гранатомёта?
08.08.2020 15:57 Відповісти
08.08.2020 16:34

Насколько богат язык русский - огневые провокации, это уже что-то новое в русской словесности, которое позволяет не называть обстрел обстрелом.
08.08.2020 16:34 Відповісти
08.08.2020 17:46

Як нещодавно сказав "гєнєралісімус" -- Фігня, до нас (до Києва ) не долітає !..
08.08.2020 17:46 Відповісти
08.08.2020 19:21

Що за заголовок! Одиночні! Діти знають, що міномети чергами не стріляють.
08.08.2020 19:21 Відповісти
 
 