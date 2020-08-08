Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов

Влада намагається скасувати місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях, розуміючи, що їх програє.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив співголова партії "Наш край", народний депутат Сергій Шахов на своїй сторінці в фейсбуці.

Він прокоментував звернення Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій до Центральної виборчої комісії з пропозицією скасувати вибори в 10 і 8 ОТГ відповідно.

"Влада, розуміючи, що програє місцеві вибори у Донецькій та Луганській області, намагається їх скасувати. У 2019 році у половині мажоритарних виборчих округів на Луганщині перемогли представники "Нашого краю". "Слуга народу" переміг лише в одному окрузі. На Донеччині вони взагалі не здобули жодного мандату", – зазначив Шахов.

Він зазначив, що за рік ситуація в країні погіршилася - "слуги" стрімко втрачають рейтинг.

"Спроби шахраювати з виборами – це страх влади ще більше втратити свої позиції у прифронтовому регіоні. І це в умовах оголошеного перемир’я, коли влада хвалиться досягнутими успіхами у припиненні вогню. Тобто коли потрібно хвалитися успіхами – у нас мир на Донбасі, а коли потрібна рятувати свої позиції – війна", – написав Шахов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві схованки найманців РФ виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Нардеп нагадав, що кілька років ведеться боротьба за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

"Мною, зокрема, була зареєстрована Постанова у Верховній Раді про проведення дострокових місцевих виборів у Сєвєродонецьку, який зараз є фактичною столицею Луганщини.

Чергові місцеві вибори є шансом оновити прифронтові ради. Проте союз "старих" та так званих нових облич намагається законсервувати ситуацію у регіоні", – акцентував Шахов.

Він заявив про звернення до президента і міжнародних організацій.

"Ми, представники "Нашого краю", вимагаємо від президента України і міжнародних організацій втрутитися у ситуацію та не допустити скасування місцевих виборів на Донеччині та Луганщині.

Люди мають самі обрати своїх представників у радах. Шахрайство ще не допомогло жодній владі утриматися у кріслах, а навпаки – лише прискорювало її крах. Не повторюйте помилок попередників!" – підсумував Шахов.