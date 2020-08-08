Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов
Влада намагається скасувати місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях, розуміючи, що їх програє.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив співголова партії "Наш край", народний депутат Сергій Шахов на своїй сторінці в фейсбуці.
Він прокоментував звернення Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій до Центральної виборчої комісії з пропозицією скасувати вибори в 10 і 8 ОТГ відповідно.
"Влада, розуміючи, що програє місцеві вибори у Донецькій та Луганській області, намагається їх скасувати. У 2019 році у половині мажоритарних виборчих округів на Луганщині перемогли представники "Нашого краю". "Слуга народу" переміг лише в одному окрузі. На Донеччині вони взагалі не здобули жодного мандату", – зазначив Шахов.
Він зазначив, що за рік ситуація в країні погіршилася - "слуги" стрімко втрачають рейтинг.
"Спроби шахраювати з виборами – це страх влади ще більше втратити свої позиції у прифронтовому регіоні. І це в умовах оголошеного перемир’я, коли влада хвалиться досягнутими успіхами у припиненні вогню. Тобто коли потрібно хвалитися успіхами – у нас мир на Донбасі, а коли потрібна рятувати свої позиції – війна", – написав Шахов.
Нардеп нагадав, що кілька років ведеться боротьба за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
"Мною, зокрема, була зареєстрована Постанова у Верховній Раді про проведення дострокових місцевих виборів у Сєвєродонецьку, який зараз є фактичною столицею Луганщини.
Чергові місцеві вибори є шансом оновити прифронтові ради. Проте союз "старих" та так званих нових облич намагається законсервувати ситуацію у регіоні", – акцентував Шахов.
Він заявив про звернення до президента і міжнародних організацій.
"Ми, представники "Нашого краю", вимагаємо від президента України і міжнародних організацій втрутитися у ситуацію та не допустити скасування місцевих виборів на Донеччині та Луганщині.
Люди мають самі обрати своїх представників у радах. Шахрайство ще не допомогло жодній владі утриматися у кріслах, а навпаки – лише прискорювало її крах. Не повторюйте помилок попередників!" – підсумував Шахов.
ШАХОВ ХЛЕБАЛО ЗАКРОЙ ДЕФЕКТИВНЫЙ ЗА НАРИД ВАТНИКОВ ПЕРЕЖИВАЕШЬ
я бы вообще на 500 лет запретил Данубассятине тупой вообще иметь какие то выборные права.. мыску цепь и будку..и кляп...
"ще хто?"
Заходите на сайт Верховної Ради та читаете список тих, хто голосував за антиколомойський закон.
ВО «Батьківщина» висуває кандидатом на посаду міського голови Києва нардепа Олексія Кучеренка. Про це повідомила Юлія Тимошенко на брифінгу в суботу 8 серпня.
«Я хочу, щоб наша команда команда висунула Олексія Кучеренка на посаду мера Києва. Він буде від «Батьківщини» кандидатом на посаду мера Києва», - заявила Тимошенко.
Кучеренко назвав свої пріоритети на посаді мера Києва у разі обрання: повний аудит фінансової й бюджетної системи столиці, безпека та комфорт проживання громадян та питання тарифів.
ОНО же ущемленное .....
Именно оно стало одной из основных причин проигрыша Петра Порошенко на выборах.
73% почали про щось здогадуватись ...
недобиток и латентный оппожоповец???????
тогда понятно, почего так за выборы в дЫре ратует.