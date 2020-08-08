УКР
Новини
7 169 65

Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов

Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов

Влада намагається скасувати місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях, розуміючи, що їх програє.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив співголова партії "Наш край", народний депутат Сергій Шахов на своїй сторінці в фейсбуці.

Він прокоментував звернення Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій до Центральної виборчої комісії з пропозицією скасувати вибори в 10 і 8 ОТГ відповідно.

"Влада, розуміючи, що програє місцеві вибори у Донецькій та Луганській області, намагається їх скасувати. У 2019 році у половині мажоритарних виборчих округів на Луганщині перемогли представники "Нашого краю". "Слуга народу" переміг лише в одному окрузі. На Донеччині вони взагалі не здобули жодного мандату", –  зазначив Шахов.

Він зазначив, що за рік ситуація в країні погіршилася - "слуги" стрімко втрачають рейтинг.

"Спроби шахраювати з виборами – це страх влади ще більше втратити свої позиції у прифронтовому регіоні. І це в умовах оголошеного перемир’я, коли влада хвалиться досягнутими успіхами у припиненні вогню. Тобто коли потрібно хвалитися успіхами – у нас мир на Донбасі, а коли потрібна рятувати свої позиції – війна", – написав Шахов.

Нардеп нагадав, що кілька років ведеться боротьба за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

"Мною, зокрема, була зареєстрована Постанова у Верховній Раді про проведення дострокових місцевих виборів у Сєвєродонецьку, який зараз є фактичною столицею Луганщини.

Чергові місцеві вибори є шансом оновити прифронтові ради. Проте союз "старих" та так званих нових облич намагається законсервувати ситуацію у регіоні", – акцентував Шахов.

Він заявив про звернення до президента і міжнародних організацій.

"Ми, представники "Нашого краю", вимагаємо від президента України і міжнародних організацій втрутитися у ситуацію та не допустити скасування місцевих виборів на Донеччині та Луганщині.

Люди мають самі обрати своїх представників у радах. Шахрайство ще не допомогло жодній владі утриматися у кріслах, а навпаки – лише прискорювало її крах. Не повторюйте помилок попередників!" – підсумував Шахов.

місцеві вибори (1367) Донецька область (9652) Шахов Сергій (116) Луганська область (4938)
Топ коментарі
+26
Луганская и Донецкие области заповедник тупорылой ваты, которые всегда голосовали за прокацапских кандидатов. Вот и исходит на понос Шахов, боясь потерять голоса баранов
показати весь коментар
08.08.2020 14:42 Відповісти
+22
Власть зеленых и без этих областей проиграет. Вместо политиков и бизнесменов к власти пришли шуты, аферисты, дубы и корабельные сосны
показати весь коментар
08.08.2020 14:43 Відповісти
+16
Это не тот из зажопа, что утверждал. мол коронавируса нет?
показати весь коментар
08.08.2020 14:41 Відповісти
Это не тот из зажопа, что утверждал. мол коронавируса нет?
показати весь коментар
08.08.2020 14:41 Відповісти
Тот, он кстати даже подхватив эту болячку, утверждает что это фейк.
показати весь коментар
08.08.2020 14:42 Відповісти
О КАК ОЧКО НАТЯНУЛОСЬ И ИГРАЕТ У ЛИДЕРА ОПППДЖОПА МЕРТВЕЧУКА...
ШАХОВ ХЛЕБАЛО ЗАКРОЙ ДЕФЕКТИВНЫЙ ЗА НАРИД ВАТНИКОВ ПЕРЕЖИВАЕШЬ
я бы вообще на 500 лет запретил Данубассятине тупой вообще иметь какие то выборные права.. мыску цепь и будку..и кляп...
показати весь коментар
08.08.2020 15:43 Відповісти
сахар раздал..а теперь жаба задавила что выборов не будет..растратился )))
показати весь коментар
08.08.2020 16:40 Відповісти
Чучело, а ты из какой дыры тявкаешь? Оно, запретило бы..) Посмешище. Тролль, ты - слизь гнилостная, только воздух испортить сможешь.
показати весь коментар
08.08.2020 17:08 Відповісти
Тот. Причем он один из первых переболел и после этого не изменил риторики.
показати весь коментар
08.08.2020 14:44 Відповісти
Шахов, с'єздій ще раз у яку-небудь заражену зону. Шоб навєрняка! Бо куршавелі ватних лугандонських дебілів не встромляють...(
показати весь коментар
08.08.2020 15:02 Відповісти
Тот самий! Але увага на https://www.facebook.com/ALXHmara/photos/a.2226184194102619/2226184107435961/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDu9RhPSn1LxxbLxr5bHvcPSyvZ4O4yAlEXkSLefVAI1QmRgcdqbJiZd8m6WRR3EumkhXylMmTE3v0812fyMBUAtDa3Y4OQOLycXW_VcRh8Yx9SlajP0UxnQZr38vHpwG0n4wkJKsWcOrjbr4aSSdfpSDdzzGOSkCytnkcgnVW-E-9T0Nn9dhgU1aSl8e4fR1S8JAhwYhZ5vL9W8mvjVkwYdn6172aBAjGj3uesaBH2NT2MjGTC3_bIPvid0ekUqRmgIQgluXbf4h5JHqefF2DzRyLX4EHIPu45CQtc9EJD0wnuuF0jq9ht_-UpnvQzn-h7Vgg8h0NX1XSxQCdp_jpA6VtG&__tn__=-R текст і картинко ! (не фейк!) Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 8363
показати весь коментар
08.08.2020 21:47 Відповісти
кохала жаба гадюку
показати весь коментар
08.08.2020 14:41 Відповісти
Луганская и Донецкие области заповедник тупорылой ваты, которые всегда голосовали за прокацапских кандидатов. Вот и исходит на понос Шахов, боясь потерять голоса баранов
показати весь коментар
08.08.2020 14:42 Відповісти
"Наш край" шахова чи "слуги урода", - однакове сепарське лайно. Тільки одне трохи свіжіше...
показати весь коментар
08.08.2020 14:43 Відповісти
Не однакове. В СН є й патріоти. А Наш Край - це просто ще один оппоблок - 100% сепарні.
показати весь коментар
08.08.2020 14:45 Відповісти
"патріоти" в "СУ" - весільні генерали для українофобської наволочі типу ткаченок-бужанських. Вони ще гірші чим те ж ОПЗЖ тому що погодились виконувати цю функцію.
показати весь коментар
08.08.2020 14:48 Відповісти
Та ні - наволочі там все ж таки меншість - це наглядно доведено голосуваннями за ті ж антиколомойські закони.
показати весь коментар
08.08.2020 15:02 Відповісти
Хто?
показати весь коментар
08.08.2020 14:48 Відповісти
Наприклад - Гео Лерос, є й інші. Я за них не голосував, тому не вивчав, але таких як Бужанський-Дубинській там меншість, що доводять голосування за важливі для країни закони.
показати весь коментар
08.08.2020 15:00 Відповісти
Гео в сн вже не має, ще хто?
показати весь коментар
08.08.2020 15:09 Відповісти
З яких це пір його немає у СН? Він в СН був і є, ніхто його не виключав, сам не виходив.

"ще хто?"
Заходите на сайт Верховної Ради та читаете список тих, хто голосував за антиколомойський закон.
показати весь коментар
08.08.2020 15:38 Відповісти
Ви пишаєтесь вибором СН?
показати весь коментар
08.08.2020 17:46 Відповісти
Уши из под прокси торчат, кацап. Заправь их в штаны, не пались
показати весь коментар
08.08.2020 14:48 Відповісти
Справжні патріоти українськомовні, але це не про тебе...
показати весь коментар
08.08.2020 14:51 Відповісти
Власть зеленых и без этих областей проиграет. Вместо политиков и бизнесменов к власти пришли шуты, аферисты, дубы и корабельные сосны
показати весь коментар
08.08.2020 14:43 Відповісти
А по объявлениям на заборах можно что-то "лучшее" найти, полагаете?)))))))) "Яке їхало - таке й здибало!"((
показати весь коментар
08.08.2020 14:45 Відповісти
Ты хоть понял,что ляпну?Президент и не должен быть бизнесменом.Как-бы по Закону.Но,что такое Закон для наших "политиков"?Туфта."Вместо бизнесменов"-это ты про Пэтю,который обещал тот самый бизнес продать?О,да-честнейший человек.А еще очень скучаем по Розенблату,Свынарчукам,Гнойсману.Каких же людей мы потеряли...Будьте вы прокляты,зебилы!А зебилы-все,кто не любит Пэтю
показати весь коментар
08.08.2020 15:15 Відповісти
Заткнись, зеленое уюожество. ты хоть знаешь, что Украина парламентско-президентская республика.. Что, зебуин, на воре шапка горит? Где я написал про президента? ты хоть, дурогон, понимаешь что речь идет о местных выборах?
показати весь коментар
08.08.2020 15:20 Відповісти
**** тебя понимать?Шоколадное дерьмо за километр видно.А Зеля для меня такой же мудачина,как и шоколадное падло-вор,коррупционер и брехун.И на счет "зебилов" поутихни:как-то не особо смотрится,когда поклонник рыга и бывшей правой руки Медведчука что-то о патриотизме вякает.Не логично.Хотя,какая логика для шоколадного?
показати весь коментар
08.08.2020 16:37 Відповісти
И если ты писал о местных выборах,то ты же понимаешь на сколько ты лоханулся?"Вместо бизнесменов пришли клоуны"?Когда именно,если при Зеле еще местных выборов не было?Тупорылое быдло)
показати весь коментар
08.08.2020 16:40 Відповісти
Тупее, чем лохторат шмаркли Украина еще не видела. С лузерами, чей мнтелект ниже плинтуса не общаюсь, Твое все - это новые ворота
Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 9232
показати весь коментар
08.08.2020 17:32 Відповісти
Ты баранов шлешь,сам обосравшись?Гениально.Какой дебил мог написать,что в результате местных выборов пришла зебильная власть,хотя выборов еще не было?Осознаешь и заткнешься или и дальше будешь дурака клеить с мокрыми штанишками?
показати весь коментар
08.08.2020 18:18 Відповісти
Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 5970
показати весь коментар
08.08.2020 18:36 Відповісти
Немножко неловко,когда и сам осознаешь,что круто обосрался и,кроме дебильных картинок,аргументов нет,ага?
показати весь коментар
08.08.2020 21:25 Відповісти
Спроси у своих родителей - почему ты дегенерат? Это тебе как аргумент
"https://censor.net/comments/locate/3212644/019214cb-e31f-738a-8c3d-9152a9436428 Ответить Мне нравится 21
показати весь коментар
08.08.2020 21:58 Відповісти
И чем ты отличаешься от кацапа?Ни чем.Ты ж на столько тупорылое,что даже не вкумекало,что выборов еще не было.И,думаешь,что вяканье идиота произведет на меня впечатление?Дятел))
показати весь коментар
08.08.2020 22:02 Відповісти
Что , аргументов нет, дитя телевизора, выпердыш сватов?. Кацап, дятел? На хрен мне твоя биография?То что ты зеленое недоразумение, с мозгами как у барана, и так понятно. А теперь пшла в стойло, овца стриженная
показати весь коментар
09.08.2020 07:29 Відповісти
Ооо)Обосравшееся проснулось?Ты манюнький еще,наверное,что спишь так долго?Про овечьи мозги мне будет говорить пустозвон,который даже не знал,что еще не было местных выборов?Тебе так точно в "сватах" место нашлось бы)
показати весь коментар
09.08.2020 10:23 Відповісти
Если Зеленские проиграют, то вместо них придут рыги (ОПЗЖ). Это лучше ?
показати весь коментар
08.08.2020 15:31 Відповісти
Если, придут... эТо все теория. А то что вокруг зеленского группируются рыги, совки, любители руцького мира уже сейчас это факт. Так что, как сказал членограй, - "какая разница"?
показати весь коментар
08.08.2020 15:35 Відповісти
А шоколадникам пофиг на что гавкать.У них и "Голос" уже враги,бо сказали,что их Питруня плохо с коррупцией боролся
показати весь коментар
08.08.2020 18:20 Відповісти
Местные выборы в Донбассе отменены,чтобы выбить почву у сепаратистов юридическую.Шатуны всех мастей пытаются расшатать и развалить Украину.Это один из одиозных Шатунов..На Донбассе будет править Военный.
показати весь коментар
08.08.2020 14:48 Відповісти
Стесняюсь спросить а почему появилась и пропала страничка с новостью ? ===
========

ВО «Батьківщина» висуває кандидатом на посаду міського голови Києва нардепа Олексія Кучеренка. Про це повідомила Юлія Тимошенко на брифінгу в суботу 8 серпня.
«Я хочу, щоб наша команда команда висунула Олексія Кучеренка на посаду мера Києва. Він буде від «Батьківщини» кандидатом на посаду мера Києва», - заявила Тимошенко.
Кучеренко назвав свої пріоритети на посаді мера Києва у разі обрання: повний аудит фінансової й бюджетної системи столиці, безпека та комфорт проживання громадян та питання тарифів.
https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
08.08.2020 14:52 Відповісти
Вы своё в 14 году на т н референдуме отголосовали, 50 лет запретить голосовать В ордло поезжай там и голосуй, ватан махровый
показати весь коментар
08.08.2020 14:55 Відповісти
Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 4054
показати весь коментар
08.08.2020 14:56 Відповісти
Красные приходят , грабють. Белые приходють, грабють....Ворос не в голосовании, а в подсчете голосов местными....
показати весь коментар
08.08.2020 14:59 Відповісти
Як висловився Найвеличніший підер Епохи Зубожіння - Таварісч Сахов, ідіть у сраку
показати весь коментар
08.08.2020 15:01 Відповісти
Когда этого сепара посадят?
показати весь коментар
08.08.2020 15:13 Відповісти
Письмо дважды не сидевшего Индюковича Чуркин зачитал в ООН на весь Мир...что вам еще зачитать?Что вы марионетки КГБиста? так это знают даж дети
показати весь коментар
08.08.2020 15:34 Відповісти
Шахов сдохни.. или вообще с-би отсюда в свой любимый лугандон тварь.
показати весь коментар
08.08.2020 15:36 Відповісти
злой ТЫ !
ОНО же ущемленное .....
показати весь коментар
08.08.2020 15:41 Відповісти
НАБУ закрыло дело Роттердам+.
Именно оно стало одной из основных причин проигрыша Петра Порошенко на выборах.

***
73% почали про щось здогадуватись ...

Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 1204
показати весь коментар
08.08.2020 15:38 Відповісти
Все праульно. Ніякого голосування. Бо сепари на вибирають «опоржопу». Спочатку най навчиться любити Україну. А як не навчиться, у московії ще місця багато, най валять. І Шахова з собою заберуть.
показати весь коментар
08.08.2020 15:38 Відповісти
Донбасс получил паспорта РАБссии еще до Майдана...,не все конечно но рыгобыдлосы точно все....и Молодые регионы пионеры блин сраные...
показати весь коментар
08.08.2020 15:45 Відповісти
Лукашенко все рассказал правильно...немцам газ по 65... белорусам по братски 126....Братья блин КГБэшные...
показати весь коментар
08.08.2020 15:49 Відповісти
шахов - это хто???
недобиток и латентный оппожоповец???????
тогда понятно, почего так за выборы в дЫре ратует.
показати весь коментар
08.08.2020 16:22 Відповісти
какой же пи%ар этот шахов, вместе с дунаевым, таким же рыгом недостреленным и его шестёрками типа бывшего мэра Лисичанска превратили неоккупироанную часть Луганщины в своё личное имение и доят этих крепостных уже годами...пока вышеуказанные ушлёпки будут там околачиваться все выборы ими будут куплены за гречку....чуть ли не единственные правильные меры по созданию там военных администраций, чтобы разогнать эту шайку
показати весь коментар
08.08.2020 16:30 Відповісти
Ну так как "Наш край" это такой себе клон Партии Регионов ( под другим соусом, новых лиц) с такими людьми во главе, как "страдатель за народ " пан Шахов. ( этакая смесь Ляшко с Каплиным и Королевской разбавленных Рабиновичем), который по всей видимости хочет стать смотрящим по области вместо Ефремова , при чем какая власть при этом будет им все едино,, ну а кроме того прошлые выборы показали что кроме них там еще имеют возможность взять голоса партии типа ОПЗЖ ( первое место по партийным спискам), Оппозиционный блок, партия Шария.. в этом случае вполне логично что в прифронтовых областях этого допустить нельзя и нужно вводить в Луганской и Донецкой областях ВГА ( кстати это нужно было сделать даже раньше) Возможно я вижу ситуацию несколько однобоко.., но думаю так оно и есть. Вероятно и власти в Киеве и местным тамошним их представителям виднее что и как и какое положение в регионе.
показати весь коментар
08.08.2020 16:39 Відповісти
Какие выборы, когда рядом война.
показати весь коментар
08.08.2020 16:41 Відповісти
Да ладно,мошенничество ускоряло крах？Посмотрите на Лукашенко и Путлера,как вам крах этих мошенников？
показати весь коментар
08.08.2020 18:31 Відповісти
"Наш край" -- в дупу, а "ОПЗЖ" -- в сраку.
показати весь коментар
08.08.2020 21:56 Відповісти
этим ватным регионам еще лет 15 надо запретить голосовать.
показати весь коментар
09.08.2020 14:00 Відповісти
 
 